13:43 03 апреля
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Радар комплекса С-500 впервые показан по телевидению

Радиолокационный комплекс «Енисей», который станет частью ЗРС С-500 был впервые показан на телеканале «Россия-1» в новостном выпуске «Вести-Астрахань».



В репортаже говорится, что испытания новейшего зенитного комплекса «Прометей» прошли 28 марта на полигоне Ашулук (Астраханская область).


«В учении также были задействованы самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты комплексов С-300, С-400 и "Панцирь-С"», комментирует репортаж РИА Новости.

Задействованные техника и вооружение отрабатывали уничтожение воздушных и наземных целей.

По словам репортера, радар «Енисей» распознает баллистические ракеты «на высоте до 100 километров, а радиус его действия достигает 600 километров».

Однако большинство характеристик системы С-500 «Прометей», частью которой станет новый радар, засекречено. Ранее сообщалось о способности С-500 обнаруживать и поражать одновременно «до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду».

Ожидается, что новейшая система заступит на боевое дежурство в 2020 году.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 22

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:12
    Значит работы по Прометею идут штатно...это радует. Вопрос -какую границу верхнюю ближнего космоса будет способен контролировать С-500.
    НЕКСУС
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 11:16
      Ждем его на боевом дежурстве в скором времени.
      seti
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:26
        Цитата: seti
        Ждем его на боевом дежурстве в скором времени.

        Не ранее 20 года думаю...С-500-это не комплекс ПРО,а комплекс ПКО-противо-космической обороны.
        С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК; в терминологии разработчика — зенитная ракетная система), который разрабатывается АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке. От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше (англ. waverider); уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.
        НЕКСУС
        1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 11:37
          Цитата: НЕКСУС
          .С-500-это не комплекс ПРО,а комплекс ПКО-противо-космической обороны.

          Ё-моё! И сбоку бантик ! wassat what
          Nikolaevich I
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:43
            Цитата: Nikolaevich I
            Ё-моё! И сбоку бантик !

            Если вас коробит такое определение,то называйте Прометей комплексом стратегической противоракетной обороны...мне больше по душе аббревиатура ПКО. hi
            НЕКСУС
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:49
              стратегическое ПРО это А135,235 .
              а это либо тактическое ПРО , либо ЗРК с элементами ПРО .
              и данные пока что тоже расплывчатые из за секретности куча дезы и данные разнятся в охренеть каких масштабах .
              просто экспл
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:55
                Цитата: просто экспл
                а это либо тактическое ПРО , либо ЗРК с элементами ПРО .

                Прометей ,как раз чистокровный комплекс СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРО. Верхняя граница у него поменьше чем у Нудоля,но и функции у С-500 пошире.
                Прометей ,как раз тоже способен перехватывать МБР,причем на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке,а не на разгонном ,как например THAAD.
                НЕКСУС
                1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:57
                  нет , стратегические это именно серия А , а серия С это ПРО и тактическое ПРО .
                  другое дело что по некоторым параметрам ЗУР от С могут приближаться к ЗУР а А , но все это классификация именно такая - стратегическое это именно А
                  и таад тоже не стратегическое ПРО ибо может бить БР СД и МД , а по МБР по сути уже не работает , так же как и у С-500 , тут больше случайность.
                  и на среднем участке С-500 точно не достанет МБР , тут даже sm-3 не сильно достают , поэтому делают sm-3 блок2 а и б .
                  просто экспл
                  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:14
                    Цитата: просто экспл
                    и на среднем участке С-500 точно не достанет МБР ,

                    А как вы тогда ответите на вот это мнение?...
                    77Н6-Н и 77Н6-Н1 предназначены для уничтожения баллистических целей, скорость которых может достигать 7 км/с. Об этих двух ракетах информации немного. Помимо скорости перехватываемых объектов известно, что боевой блок у них не осколочно-фугасный, а кинетический. То есть уничтожение баллистической ракеты или разделяющихся боеголовок осуществляется за счет механического удара большой мощности.
                    Существуют высказывания нескольких компетентных источников, что одна из этих ракет унифицирована с противоракетой перспективной системы ПРО Московского региона А-235 «Нудоль» 53Т6М. Имея дальность в 100 км, она предназначена для ближнего перехвата. Обладает уникальной динамикой и прекрасными скоростными характеристиками. Ее допустимые продольные перегрузки — 210 g, поперечные — 90 g, что является абсолютным мировым рекордом.
                    НЕКСУС
                    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:37
                      Цитата: НЕКСУС
                      Существуют высказывания нескольких компетентных источников, что одна из этих ракет унифицирована с противоракетой перспективной системы ПРО Московского региона А-235 «Нудоль» 53Т6М.

                      "Обещали жениться....." ?
                      Nikolaevich I
              2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:34
                Цитата: просто экспл
                стратегическое ПРО это А135,235

                И я того же мнения...
                Цитата: просто экспл
                это либо тактическое ПРО , либо ЗРК с элементами ПРО

                Меня пока "устраивает": ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны(ПВО и ПРО ) ! wink
                Nikolaevich I
            2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:47
              Цитата: НЕКСУС
              называйте Прометей комплексом стратегической противоракетной обороны...мне больше по душе аббревиатура ПКО.

              Договорились ! drinks Главное-чтоб вы не были против ! wink А я уж придумаю,как назвать ! fellow
              Nikolaevich I
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 11:19
      Цитата: НЕКСУС
      Вопрос -какую границу верхнюю ближнего космоса будет способен контролировать С-500.

      Верхняя граница государства определяется линией Карманв соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия Кармана находится на высоте 100 километров над уровнем моря.
      Аскет
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:27
        Цитата: Аскет
        Верхняя граница государства определяется линией Карманв соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ)

        Мне попадалась инфа,что верхняя граница у Прометея будет около 130 км... hi
        НЕКСУС
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:49
          было и 130 и 180 (самая частая цифра) и даже 250 .
          просто экспл
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:55
          во , только что прочел про ЗУР для С-400 40н6м
          Высота поражения 185 км. По некоторым данным 250 км.
          просто экспл
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:28
        Международной авиационной федерации (ФАИ), линия Кармана находится на высоте 100 километров над уровнем моря.


        Тут и на земле с трудом учитывают и то и дело перемещают границы. Думаете их в космосе будут соблюдать?
        DEZINTO
    3. andj61 (Андрей) Сегодня, 11:56
      Цитата: НЕКСУС
      Значит работы по Прометею идут штатно...это радует. Вопрос -какую границу верхнюю ближнего космоса будет способен контролировать С-500.

      Высоту установили - 100 км.
      По словам репортера, радар «Енисей» распознает баллистические ракеты «на высоте до 100 километров, а радиус его действия достигает 600 километров».

      Но, по-моему, это совершенно недостаточно. Да и сам источник - "по словам репортера" вызывает некое сомнение. Комплекс должен поражать ракеты хотя бы на 150 км высоты, а обнаруживать нужно раньше. Только, возможно, для этого будут использоваться средства, не входящие в состав собственно ЗРС С-500. hi
      andj61
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:26
        Цитата: andj61
        Комплекс должен поражать ракеты хотя бы на 150 км высоты

        По высоте очень противоречивые цифры называются-от 100 км до 250 км...причем надо учитывать,что наши разработчики ,как правило занижают характеристики для общего пользования. Думаю,истина где-то посередине,возможно в районе 200 км.
        НЕКСУС
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:17
    Ашулук с КапЯром такие пыльно-тягомотные и тоскливые места для стороннего наблюдателя , но когда узнаёшь поближе сколько интересного творится в этих местах , то аж иногда мурашки по коже.. winked
    КВУ-НСвД
  3. Комментарий был удален.
  4. FomaKinyaev (Евгений) Сегодня, 11:58
    Меня больше заинтересовал этот новейший радар,быстроразвертываемый, не заметный в городе. Ахахах еще и замаскировали как могли
    FomaKinyaev
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:31
      Это тарелка одного из местных телеканалов.
      Вадим237
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