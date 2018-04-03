Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Радар комплекса С-500 впервые показан по телевидению
Радиолокационный комплекс «Енисей», который станет частью ЗРС С-500 был впервые показан на телеканале «Россия-1» в новостном выпуске «Вести-Астрахань».
В репортаже говорится, что испытания новейшего зенитного комплекса «Прометей» прошли 28 марта на полигоне Ашулук (Астраханская область).
«В учении также были задействованы самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты комплексов С-300, С-400 и "Панцирь-С"», комментирует репортаж РИА Новости.
Задействованные техника и вооружение отрабатывали уничтожение воздушных и наземных целей.
По словам репортера, радар «Енисей» распознает баллистические ракеты «на высоте до 100 километров, а радиус его действия достигает 600 километров».
Однако большинство характеристик системы С-500 «Прометей», частью которой станет новый радар, засекречено. Ранее сообщалось о способности С-500 обнаруживать и поражать одновременно «до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду».
Ожидается, что новейшая система заступит на боевое дежурство в 2020 году.
В репортаже говорится, что испытания новейшего зенитного комплекса «Прометей» прошли 28 марта на полигоне Ашулук (Астраханская область).
«В учении также были задействованы самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты комплексов С-300, С-400 и "Панцирь-С"», комментирует репортаж РИА Новости.
Задействованные техника и вооружение отрабатывали уничтожение воздушных и наземных целей.
По словам репортера, радар «Енисей» распознает баллистические ракеты «на высоте до 100 километров, а радиус его действия достигает 600 километров».
Однако большинство характеристик системы С-500 «Прометей», частью которой станет новый радар, засекречено. Ранее сообщалось о способности С-500 обнаруживать и поражать одновременно «до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду».
Ожидается, что новейшая система заступит на боевое дежурство в 2020 году.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти