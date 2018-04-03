13:45 03 апреля
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Китай получил первый комплект С-400. Правда, пока не весь

Первый полковой комплект зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф» без вспомогательного оборудования доставлен двумя морскими судами из порта Усть-Луга в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Недостающее оборудование, пострадавшее ранее при транспортировке на третьем судне, будет передано заказчику летом

Китай получил первый комплект С-400. Правда, пока не весь


В установленные контрактом сроки первый полковой комплект С-400 двумя судами доставлен из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай. Он включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество. В его составе отсутствует оборудование, находившееся на борту третьего судна
- сказал собеседник агентства.


В январе стало известно, что часть отправленного в Китай оборудования для С-400 повредилась из-за шторма в проливе Ла-Манш. Судно вернулось в порт для проведения дефектации поврежденного оборудования.

В ФСВТС никак не прокомментировали предоставленную источником информацию.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 11:35
    Чем позже получат, тем позже скопируют! лишь бы платили)
    bazzbazz
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 12:06
      Недостающее оборудование, пострадавшее ранее при транспортировке на третьем судне, будет передано заказчику летом
      ...но не этим,и не сразу и не всё... yes
      Дедкастарый
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:42
    Первый полковой комплект зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф» без вспомогательного оборудования доставлен двумя морскими судами из порта Усть-Луга в Китай,
    ЧУДЕСА.... А что наши оборонщики уже услугам РЖД не доверяют? Или РЖД запросила слишком много? Так можно было и ВТА привлечь...
    svp67
    1. К0щей Сегодня, 11:48
      Цитата: svp67
      ЧУДЕСА.... А что наши оборонщики уже услугам РЖД не доверяют? Или РЖД запросила слишком много? Так можно было и ВТА привлечь...

      на вагонах габаритное не всегда увезти можно: в тоннель какой-нибудь не проезжали и все, сразу же куча проблем с перевалкой и т.д.
      правда вместо "ламанша" могли и по сев-мор-пути отправить, трубят же постоянно про него по телеку, вот и пользовались бы.
      К0щей
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:52
        Цитата: К0щей
        на вагонах габаритное не всегда увезти можно: в тоннель какой-нибудь не проезжали и все, сразу же куча проблем с перевалкой и т.д.

        А в случае войны переброску с ТВД на ТВД, то же через Суэц и Ла Манш производить будем? Не смешите. Транссиб вполне доступен для прохода наших воинских эшелонов. Что доказано уже не раз.
        svp67
        1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 12:38
          Согласен с вашим и предыдущем комментарием. Просто бред какой-то. Прямо заголовок для вражьих голосов: "С-400 неприспособлен для транспортировки по ЖД" или "В случае агрессии, Россия не сможет перебросить С-400 внутри своей территории" . Ну не верю, что мы можем делать поезда с МБР в заданных габаритах, а системы пво нет.
          volodimer
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:50
            Цитата: volodimer
            Прямо заголовок для вражьих голосов: "С-400 неприспособлен для транспортировки по ЖД" или "В случае агрессии, Россия не сможет перебросить С-400 внутри своей территории"

            Способность к транспортировке и перевозке ж.д.транспортом одно из УСЛОВИЙ принятия любой нашей боевой техники на вооружение. Боевая техника не способная к такой перевозке России просто не нужна.
            svp67
            1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:09
              Цитата: svp67
              Способность к транспортировке и перевозке ж.д.транспортом одно из УСЛОВИЙ принятия любой нашей боевой техники на вооружение. Боевая техника не способная к такой перевозке России просто не нужна.

              Попробуйте какой нибудь "Тополь" загрузить на ж/д платформу.
              Piramidon
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:29
                Цитата: Piramidon
                Попробуйте какой нибудь "Тополь" загрузить на ж/д платформу.

                Ну вот их дивизион грузится...машины управления
                А все остальное, при ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ и так в любую точку планеты долетит из любого места РФ
                svp67
        2. К0щей Сегодня, 13:25
          Цитата: svp67
          А в случае войны переброску с ТВД на ТВД, то же через Суэц и Ла Манш производить будем? Не смешите. Транссиб вполне доступен для прохода наших воинских эшелонов. Что доказано уже не раз.

          вот картинка габаритов без понятия по каким параметрам могло не пройти, но то что у нас далеко не все ездит на жд (особенно в собраном виде) - это точно.
          К0щей
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:08
        Цитата: К0щей
        на вагонах габаритное не всегда увезти можно: в тоннель какой-нибудь не проезжали и все, сразу же куча проблем с перевалкой и т.д.

        Какой негабарит для РЖД может быть на отечественном комплексе ПВО? У нас же вся техника проектируется исходя из ж/д габарита.
        У нас же не "Хеншель" с его "Тигром":
        - Конструкторы так увлеклись, что вообще не приняли во внимание ограничения, налагаемые транспортной инфраструктурой.
        - По выпуску танка в Третьем Рейхе в 1942 году не нашлось ни единой ж/д платформы способной держать массу более 50 тонн.
        - Фирма "Хеншель" выпускающая "Тигры" исходно - крупнейший производитель железнодорожной техники. Но гражданский и военный отделы с самого начала даже не подумали о взаимодействии по данной теме.
        - Когда первые "Тигры" оказались склёпаны в Касселе, ВНЕЗАПНО выяснилось, что возить их не на чем.
        - Вместо выпуска танков "Хеншель" начинает спешно мастерить шестиосные платформы SSyms разработанные на коленке за три дня.
        - Платформы есть, но теперь забыли о железнодорожном габарите, и "Тигр" в него не вписывается.
        - Если "Тигр" не вписывается, появляются проблемы с центровкой платформы, при неудачной погрузке центр тяжести смещается, повышая вероятность опрокидывания платформы на закруглениях железнодорожного пути с малым радиусом.
        - Железнодорожный габарит изменить можно только перешивкой колеи, расширением тоннелей, радиусов поворота пути и в итоге предсказуемым банкротством Германии три дня спустя.
        - Всё это делает ОДНА, фирма - Henschel-Werke. Же-ле-зно-до-ро-ж-ная фирма. Причем делает одновременно, летом 1942 года.
        © gunter-spb
        Alexey RA
    2. Громобой Сегодня, 11:51
      Цитата: svp67
      Так можно было и ВТА привлечь...

      Или СМП послать караван.Об этом пути много говорят,насыщают Арктику войсками и разрабатывают специальное вооружение,а самим путём почему то не пользуются.
      Громобой
    3. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 12:07
      Цитата: svp67
      .. А что наши оборонщики уже услугам РЖД не доверяют?

      КВЖД-опасна... yes
      Дедкастарый
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:12
        Цитата: Дедкастарый
        КВЖД-опасна...

        её еще очень постараться найти надо
        svp67
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:28
      Цитата: svp67
      Так можно было и ВТА привлечь...

      В Сирию "Русланами" без проблем доставляли.
      Piramidon
  3. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 11:43
    Чудеса логистики! а не проще железкой было отправить.
    andr327
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:14
      Цитата: andr327
      Чудеса логистики! а не проще железкой было отправить.

      Российский ОПК простых путей не ищет...
      svp67
  4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:46
    Интересен вопрос,какие ракеты мы с этими Триумфами продаем Китаю...сомневаюсь,что это будет 40Н6...
    НЕКСУС
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 12:09
      Цитата: НЕКСУС
      Интересен вопрос,какие ракеты мы с этими Триумфами продаем Китаю...сомневаюсь,что это будет 40Н6...

      С-125... wassat
      Дедкастарый
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:52
    С-400 повредилась из-за шторма в проливе Ла-Манш
    Странно, они что из Франции или Англии доставляли наши комплексы? Короче, как в присказке "в Москву через Владивосток". Интересно было бы посмотреть на расчеты за транспортировку.
    rotmistr60
  6. баклан (Станислав) Сегодня, 11:54
    Тут вопрос, кто отвечает за груз после отгрузки его на борт судна. Если по договору, это китайские товарищи, то чтобы заменить повреждённое оборудование придётся доплатить получателю груза.
    баклан
  7. sib.ataman Сегодня, 12:07
    Ускоглазые с напильниками уже постролись в очередь отсекать всё лишнее со своих будущих ракет!
    sib.ataman
  8. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 12:16
    Видать часть оборудования экстренно выгрузили в Сирии, а всем сказали что в шторм поломали wink
    Сумрачный стрелок
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