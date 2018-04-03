Китай получил первый комплект С-400. Правда, пока не весь

В установленные контрактом сроки первый полковой комплект С-400 двумя судами доставлен из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай. Он включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество. В его составе отсутствует оборудование, находившееся на борту третьего судна

Первый полковой комплект зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф» без вспомогательного оборудования доставлен двумя морскими судами из порта Усть-Луга в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Недостающее оборудование, пострадавшее ранее при транспортировке на третьем судне, будет передано заказчику летом- сказал собеседник агентства.В январе стало известно, что часть отправленного в Китай оборудования для С-400 повредилась из-за шторма в проливе Ла-Манш. Судно вернулось в порт для проведения дефектации поврежденного оборудования.В ФСВТС никак не прокомментировали предоставленную источником информацию.