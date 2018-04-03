13:42 03 апреля
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Комплексы С-400 получат новую ракету 40Н6

С принятие на вооружение управляемых ракет 40Н6 зенитные комплексы С-400 «Триумф» получат возможность уничтожать цели на дальних рубежах и даже в космосе, сообщают Известия.



Как рассказали газете в Главкомате ВВС, в феврале состоялись испытательные пуски зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 40Н6. По их результатам в конструкцию изделия вносятся некоторые изменения. На май запланирована еще одна серия испытаний, после чего будет окончательно решен вопрос о принятии ракеты на вооружение и ее серийном производстве.


«40Н6 – это двухступенчатая твердотопливная ракета с несущим корпусом и аэродинамическими рулями-стабилизаторами. Дальность полета ЗУР позволяет ей поражать объекты, которые находятся за пределами видимости наземных локаторов. Поэтому для нее была создана принципиально новая головка самонаведения (ГСН). Она может работать в активном режиме – после обнаружения цели собственная радиолокационная система ракеты наводит ее на финальном участке траектории», – говорится в статье.

При этом, по словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, 40Н6 должна стать основной стрельбовой ракетой для комплекса С-500.

В полете ее ведет инерциальная система. Головка самонаведения сопровождает цель, поэтому ЗУР может работать по загоризонтным объектам. Таким образом, противнику придется "отодвинуть" постановщики помех на несколько сотен километров. Это снизит эффективность вражеских средств радиоэлектронной борьбы,
пояснил эксперт.

Он добавил, что 40Н6 можно доработать для решения противоспутниковых задач, для чего, в частности, «нужно будет поменять компоновку ГСН, добавить оптико-электронную систему наведения».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:37
    При этом, по словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, 40Н6 должна стать основной стрельбовой ракетой для комплекса С-500.

    С-500 собственные ракеты — 40Н6М, 77Н6-Н и 77Н6-Н1
    НЕКСУС
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:54
      а в описании С-400 пишут что 40Н6 это ее ракета .
      правда тут М , так что ...
      просто экспл
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:11
        Цитата: просто экспл
        а в описании С-400 пишут что 40Н6 это ее ракета .
        правда тут М , так что ...

        Три новых ракеты созданы специально для С-500. Самая дальнобойная из аэродинамических противоракет — 40Н6М — поражает цели на расстоянии до 600 км. 77Н6-Н и 77Н6-Н1 предназначены для уничтожения баллистических целей, скорость которых может достигать 7 км/с. Об этих двух ракетах информации немного. Помимо скорости перехватываемых объектов известно, что боевой блок у них не осколочно-фугасный, а кинетический. То есть уничтожение баллистической ракеты или разделяющихся боеголовок осуществляется за счет механического удара большой мощности.

        Существуют высказывания нескольких компетентных источников, что одна из этих ракет унифицирована с противоракетой перспективной системы ПРО Московского региона А-235 «Нудоль» 53Т6М. Имея дальность в 100 км, она предназначена для ближнего перехвата. Обладает уникальной динамикой и прекрасными скоростными характеристиками. Ее допустимые продольные перегрузки — 210 g, поперечные — 90 g, что является абсолютным мировым рекордом.

        И тут данные по ракете 40Н6 очень расплывчатые в вопросе дальности...называется дальность 400-460 км,но есть и цифры в 600 км...думаю что ракета 40Н6М ,как раз и имеет эту самую дальность в 600 км,а 40Н6 -400-460 км. Кстати именно 40Н6 и собирались ставить на С-400.
        hi
        НЕКСУС
        1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:36
          Подробный обзор.... hi
          Alexey-74
        2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:20
          Цитата: НЕКСУС
          Кстати именно 40Н6 и собирались ставить на С-400.

          Да,40Н6 была "запланирована" для С-400 с дальностью до 400 км и "высотностью" до 185 км ("первоначально запланированные данные...) ."Дальнобойность" в 600 км вызывает сомнение в связи с тем,что для С-400 дальность обнаружения "запланирована" в 600 км (значит и радар соответствующий !) .А вообще,с ракетой 40Н6 ещё тот "дур.дом" ! Сколько раз объявляли,что ракета прошла испытания и вот-вот начинается серийное производство !Вот пример :28 июня 2012 г. командующий войсками ПВО-ПРО войск ВКО России генерал-майор Андрей Дёмин заявил СМИ, что новая дальняя ракета для зенитных ракетных систем С-400 прошла испытания и скоро поступит на вооружение. Серийное производство ракет 40Н6 по состоянию на 2012 г. осваивается ММЗ "Авангард" по госконтракту №3/2/7/72-12-ДОГОЗ от 02.03.2012 г. на поставку изделий 40Н6 Министерству обороны России. В 2012 г. серийное производство ракет 40Н6 не начато - планируется на 2013 г. (источник).
          А потом опять включалась "глушилка" ! И вот...в очередной(!) (фиг вспомнишь,какой раз!)- "получат" !!!
          Nikolaevich I
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:00
      Цитата: НЕКСУС
      При этом, по словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, 40Н6 должна стать основной стрельбовой ракетой для комплекса С-500.

      С-500 собственные ракеты — 40Н6М, 77Н6-Н и 77Н6-Н1

      Что значит "собственные"?
      У каждой ракеты своя функция. Вот например, у С-400
      ракетами 9М96Е будет сбивать цели на дальности 40 км
      ракетами 9М96Е2 – на дальности 120 км
      ракетами 48Н6Е/Е2/Д – на дальности 150-200 км
      А вот ракетами 40Н6 уже можно будет работать на дальность до 400 км. fellow Неплохой "довесок" - согласитесь good
      Тоже самое можно сказать про С-500 hi
      Проксима
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:51
        Цитата: Проксима
        А вот ракетами 40Н6 уже можно будет работать на дальность до 400 км.

        Вот потому я и обратил внимание на то,что индекс у ракет разный-40Н6 и 40Н6М...и мне думается,что это совсем две разные ракеты с совсем разными характеристиками. hi
        НЕКСУС
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:59
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Проксима
          А вот ракетами 40Н6 уже можно будет работать на дальность до 400 км.

          Вот потому я и обратил внимание на то,что индекс у ракет разный-40Н6 и 40Н6М...и мне думается,что это совсем две разные ракеты с совсем разными характеристиками. hi

          По поводу индексов можете даже не заморачиваться - чёрт ногу сломит (пресловутая секретность soldier ) Разрабатывается под одним обозначением, на вооружении под вторым, в натовской классификации под третьим и так далее hi
          Проксима
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:10
            Цитата: Проксима
            По поводу индексов можете даже не заморачиваться - чёрт ногу сломит

            Знаете историю создания Искандера?Ведь мало кто обратил внимание,что Искандер то приняли на вооружение УЖЕ с литерой М,то есть модернизированный. Поэтому эти индексы ,при своей похожести по факту могут представлять ну совсем разные изделия.
            НЕКСУС
            1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:34
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: Проксима
              По поводу индексов можете даже не заморачиваться - чёрт ногу сломит

              Знаете историю создания Искандера?Ведь мало кто обратил внимание,что Искандер то приняли на вооружение УЖЕ с литерой М,то есть модернизированный. Поэтому эти индексы ,при своей похожести по факту могут представлять ну совсем разные изделия.

              В обиходе название к ракете "пристаёт", когда она, ну хотя бы лет 5, в эксплуатации, а если название брендовое - вообще красота. Хотя и тут скромному любителю военной техники тоже нужно почесать репу. recourse Возьмём хотя-бы "Калибр" (брендовей не бывает) - 3М-54Э,3М-54Э1, 3М-14Э, 91РЭ1, 91РТЭ2 и это только начало перечня crying
              Проксима
    3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:06
      До сих пор у С-300 и С-400 были одинаковые ракеты. Но у С-400 - лучше радар.
      Теперь у С-400 и С-500 будут одинаковые ракеты.
      С-400-500 смогут шуровать по космосу - сбивать спутники с низких орбит.
      voyaka uh
  2. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 11:38
    в добрый путь)
    bogart047
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 11:40
    Плюс С 500 я так понимаю будет только в новом радаре? Если ракеты для C 500, могут работать уже на C 400....
    bazzbazz
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:51
      Да кто ж нам расскажет всё в подробностях ? Наш удел - ловить обрывки информации и пытаться сложить их в картину соразмерно собственной квалификации . А ещё помалкивать , если эта квалификация высока.. hi yes
      КВУ-НСвД
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:52
      это только одна ракета . а другие . более тяжелые (тех что 2 ЗУР на ПУ) дальность в 600 км , а не 400 как у нынешней .
      да и 40н6 изначально была для С-400 . это должна была быть ее длинная рука
      просто экспл
  4. san4es Сегодня, 11:44
    феврале состоялись испытательные пуски зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 40Н6. soldier

    san4es
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:34
      На 9М перегрузка будет единиц 60.
      Вадим237
      1. san4es Сегодня, 13:17
        Цитата: Вадим237
        На 9М перегрузка будет единиц 60.

        Должно быть 25G -- поперечная перегрузка....Продольная не указана, но точно больше fellow
        san4es
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:47
    Дошлифовка Прометея заканчивается . Наработка частей комплекса для постановки в серию начата . Значит первые комплекты не за горами . Радует , что тут говорить..
    КВУ-НСвД
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:34
      На параде прямо всё продемонстрируют.
      Вадим237
  6. Zubr Сегодня, 11:57
    А если её приспособить для запуска мини спутников на низкие орбиты ? Специалисты тут есть ? Могут сказать, подойдёт она ?
    Zubr
  7. sib.ataman Сегодня, 11:59
    Всё выше и выше, и выше! И чтоб комар не проскочил, и муха не прожужжала!
    sib.ataman
  8. Redfox3k (Владислав) Сегодня, 12:16
    Матрасники нервно заерзали... ответят по-любому чем-нибудь... высылкой еще одной группы дипломатов, например.
    Redfox3k
  9. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:03
    О! Наконец-то.
    А то С-300 и С-400 отличались только радаром.
    voyaka uh
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