Комплексы С-400 получат новую ракету 40Н6

В полете ее ведет инерциальная система. Головка самонаведения сопровождает цель, поэтому ЗУР может работать по загоризонтным объектам. Таким образом, противнику придется "отодвинуть" постановщики помех на несколько сотен километров. Это снизит эффективность вражеских средств радиоэлектронной борьбы,

С принятие на вооружение управляемых ракет 40Н6 зенитные комплексы С-400 «Триумф» получат возможность уничтожать цели на дальних рубежах и даже в космосе, сообщают Известия Как рассказали газете в Главкомате ВВС, в феврале состоялись испытательные пуски зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 40Н6. По их результатам в конструкцию изделия вносятся некоторые изменения. На май запланирована еще одна серия испытаний, после чего будет окончательно решен вопрос о принятии ракеты на вооружение и ее серийном производстве.«40Н6 – это двухступенчатая твердотопливная ракета с несущим корпусом и аэродинамическими рулями-стабилизаторами. Дальность полета ЗУР позволяет ей поражать объекты, которые находятся за пределами видимости наземных локаторов. Поэтому для нее была создана принципиально новая головка самонаведения (ГСН). Она может работать в активном режиме – после обнаружения цели собственная радиолокационная система ракеты наводит ее на финальном участке траектории», – говорится в статье.При этом, по словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, 40Н6 должна стать основной стрельбовой ракетой для комплекса С-500.пояснил эксперт.Он добавил, что 40Н6 можно доработать для решения противоспутниковых задач, для чего, в частности, «нужно будет поменять компоновку ГСН, добавить оптико-электронную систему наведения».