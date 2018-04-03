13:43 03 апреля
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В Крыму размещены новые РЛС «Небо-М»

На Крымском полуострове размещены новые радиолокационные станции (РЛС) 55Ж6М «Небо-М», которые позволяют контролировать обстановку в воздушном пространстве над всем черноморским бассейном, сообщают Известия.



Новые радары переброшены в Крым в начале текущего года.


«Система "Небо-М" относится к межвидовым РЛС больших и средних высот и является самой совершенной в своем классе. Она отличается помехоустойчивостью и максимальной автоматизацией всех процессов. Комплекс способен увидеть до 200 целей, летящих со скоростями до 18 тыс. км/ч, в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы», пишет газета со ссылкой на военных специалистов.

Комплекс 55Ж6М создан на базе 4-х автомобилей БАЗ 6909-015 высокой проходимости. Три из них – РЛС метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона соответственно. В четвертой машине находится пункт управления и обработки информации.

По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, «с помощью 55Ж6М можно контролировать воздушное пространство до проливов Босфор и Дарданеллы».

Это станции дальнего обнаружения, которые позволяют контролировать воздушную обстановку, отслеживать активность авиации и выявлять потенциальные угрозы на дальних подступах,
пояснил Горьков.

Использованы фотографии: РИА Новости/Александр Вильф
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Комментарии 8

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:46
    А "они" всё летают и летают............

    DEZINTO
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:57
      Цитата: DEZINTO
      А "они" всё летают и летают............


      Будет приказ - начнут падать , как листья по-осени..Так , что обязательно бахнем , но потом.. winked
      КВУ-НСвД
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:05
      Предлагаете их сбивать?В международном пространстве?.... no
      Цитата: DEZINTO
      А "они" всё летают и летают............

      210окв
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:10
        Предлагаете их сбивать?В международном пространстве?

        Да нет конечно, пущай себе летают если безобидно....и в международном....главное что-бы уши большие были у нас ))
        DEZINTO
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:02
    Cовершенствуем наш авианосец! чтоб никто не спрятался)
    день сегодня какой, сплошные ракеты, радары, военные базы...Все новое, все строится и совершенствуется, в строй вводится! Молоды!
    bazzbazz
  3. Zubr Сегодня, 12:08
    Мда, серьёзный такой комплекс, три диапазона, да ещё на 1800 км радиус. А там ещё в Армавире СПРН ПРО. И МЫШЬ не проползёт, а если даже и заползёт, облысеет..
    Zubr
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:55
    Хотелось бы услышать от специалистов насколько такие мощные игрушки могут быть опасны для мирного населения? нет побОчки?
    Heterocapsa
    1. Слесарь (Сергей) Сегодня, 13:41
      Коротковолновое излучение полностью задерживаются кожей -там вода .Длинноволновое греет весь организм .Опасен концентрированный луч ,он просто испарит воду в пятне .
      Слесарь
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