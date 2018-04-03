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В Крыму размещены новые РЛС «Небо-М»
На Крымском полуострове размещены новые радиолокационные станции (РЛС) 55Ж6М «Небо-М», которые позволяют контролировать обстановку в воздушном пространстве над всем черноморским бассейном, сообщают Известия.
Новые радары переброшены в Крым в начале текущего года.
«Система "Небо-М" относится к межвидовым РЛС больших и средних высот и является самой совершенной в своем классе. Она отличается помехоустойчивостью и максимальной автоматизацией всех процессов. Комплекс способен увидеть до 200 целей, летящих со скоростями до 18 тыс. км/ч, в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы», пишет газета со ссылкой на военных специалистов.
Комплекс 55Ж6М создан на базе 4-х автомобилей БАЗ 6909-015 высокой проходимости. Три из них – РЛС метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона соответственно. В четвертой машине находится пункт управления и обработки информации.
По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, «с помощью 55Ж6М можно контролировать воздушное пространство до проливов Босфор и Дарданеллы».
Новые радары переброшены в Крым в начале текущего года.
«Система "Небо-М" относится к межвидовым РЛС больших и средних высот и является самой совершенной в своем классе. Она отличается помехоустойчивостью и максимальной автоматизацией всех процессов. Комплекс способен увидеть до 200 целей, летящих со скоростями до 18 тыс. км/ч, в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы», пишет газета со ссылкой на военных специалистов.
Комплекс 55Ж6М создан на базе 4-х автомобилей БАЗ 6909-015 высокой проходимости. Три из них – РЛС метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона соответственно. В четвертой машине находится пункт управления и обработки информации.
По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, «с помощью 55Ж6М можно контролировать воздушное пространство до проливов Босфор и Дарданеллы».
Это станции дальнего обнаружения, которые позволяют контролировать воздушную обстановку, отслеживать активность авиации и выявлять потенциальные угрозы на дальних подступах,пояснил Горьков.
Использованы фотографии: РИА Новости/Александр Вильф
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