Всеармейские соревнования по полевой выучке завершились. Команда ЦВО - первая

В ходе двухдневного выхода по территории природного парка Ергаки в Западных Саянах на участках естественного пересеченного рельефа военнослужащие горных подразделений преодолели расстояние более 50 км с набором высоты до 4000 метров со штатным оружием в полной экипировке. Все команды в сложных метеорологических условиях выполнили 11 специальных задач: «Поиск пострадавшего в лавине», «Спуск на лыжах по склону в связках», «Стрельба в составе отделения», «Разведка целей», «Подъем пострадавшего по склону», «Подъем по закрепленным судейским перилам в кошках», «Метание гранат на точность», «Планирование маршрута и его преодоление», «Спуск по закрепленной веревке», «Транспортировка пострадавшего», «Ориентирование»

Также вне зачета в соревнованиях принимала участие женская сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму, которая преодолела дистанцию за 15 часов 12 минут, создав серьёзную конкуренцию мужским командам-участникам

Команда Центрального военного округа уверенно победила во всеармейском конкурсе полевой выучки подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности «Саянский марш - 2018», который завершился в центре военно-спортивной подготовки ЦВО Ергаки в Красноярском крае, передает пресс-служба округа- говорится в сообщении .По итогам двух дней конкурса победу одержала сборная команда Центрального военного округа с общим временем 8 часов 41 минуту, второе место заняла команда Воздушно-десантных войск с результатом 10 часов 54 минуты, третьими стали курсанты Военного института физической культуры, преодолев испытательный маршрут за 11 часов 28 минут.- добавили в пресс-службе.Всеармейский конкурс полевой выучки подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности «Саянский марш-2018» в рамках Армейских международных игр проводился впервые.