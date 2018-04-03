Кувейт меняет "Шершней" на "Супершершней"

Минобороны Кувейта подписало контракт с корпорацией Boeing на поставку 28 самолётов Super Hornet, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.ВВС Кувейта получат 22 истребителя в модификации F/A-18E (одноместный) и шесть F/A-18F (двухместный). В общей сложности производство самолётов будет стоить около $1,2 млрд. В ВВС Кувейта новые Super Hornet заменят парк истребителей Hornet.Кувейт не использовал весь объём одобренного заказа. Управление военного сотрудничества Минобороны США разрешило поставить в Кувейт 32 самолёта Super Hornet в модификации «E» и 8 — в модификации «F». Потенциальная сумма сделки, включающая дополнительные двигатели к самолётам, радары, вооружение, а также обучение экипажей и обслуживающего персонала, может достигнуть $10,1 млрд.Boeing F/A-18 Hornet и его более современная модификация F/A-18E/F Super Hornet состоят на вооружении ВМС США с 1983 года и вскоре должны будут уступить место новым палубным истребителям F-35C Lightning II.