13:44 03 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Кувейт меняет "Шершней" на "Супершершней"

Минобороны Кувейта подписало контракт с корпорацией Boeing на поставку 28 самолётов Super Hornet, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

Кувейт меняет "Шершней" на "Супершершней"


ВВС Кувейта получат 22 истребителя в модификации F/A-18E (одноместный) и шесть F/A-18F (двухместный). В общей сложности производство самолётов будет стоить около $1,2 млрд. В ВВС Кувейта новые Super Hornet заменят парк истребителей Hornet.


Кувейт не использовал весь объём одобренного заказа. Управление военного сотрудничества Минобороны США разрешило поставить в Кувейт 32 самолёта Super Hornet в модификации «E» и 8 — в модификации «F». Потенциальная сумма сделки, включающая дополнительные двигатели к самолётам, радары, вооружение, а также обучение экипажей и обслуживающего персонала, может достигнуть $10,1 млрд.

Boeing F/A-18 Hornet и его более современная модификация F/A-18E/F Super Hornet состоят на вооружении ВМС США с 1983 года и вскоре должны будут уступить место новым палубным истребителям F-35C Lightning II.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 12:05
    "шершень" на "шершень " менять-только время терять...дело было не в "бобине".
    Дедкастарый
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:07
    Хоть кто-то не бредит F35.
    Сергей985
  3. Irokez (Сергей) Сегодня, 12:09
    Обновляют парк на более новый и современный. F-35 конечно самый современный, но деньги жалковато наверно да и со старыми привыкли работать и пилотов не очень надо переучивать и технарей. Ну в принципе разумный подход.
    Irokez
  4. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:40
    Потенциальная сумма сделки может достигнуть $10,1 млрд


    Дорогие игрушки у крошечной страны. Хотя им что, от экспорта нефти денег у них как у дурака фантиков.
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня