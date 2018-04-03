ВМФ приступит к формированию сменных экипажей

Полгода послужили – и в самолет, на отдых к семьям. А резервисты выполняют задачу дальше. Таким образом можно обеспечить непрерывную эксплуатацию кораблей. Именно так всегда поступали подводники. У нас в каждой дивизии подлодок экипажей на один-два больше, чем субмарин,

В текущем году ВМФ РФ приступит к формированию сменных экипажей, которые при необходимости будут направляться на корабли, несущие службу в дальней морской и океанской зоне, сообщает газета Известия Планируется, что на каждом флоте будет создано по одному резервному экипажу.По словам военных, нововведение связано с усложнением стоящих перед ВМФ задач: «российский флот возвращается в Мировой океан». Морякам приходится выполнять многомесячные походы с целью демонстрации флага, «при этом в связи с объективной нехваткой надводных кораблей основных классов ставится задача обеспечить практически непрерывную эксплуатацию имеющейся техники». А привлечение резервных экипажей позволит морякам дать отдых.По словам военно-морского эксперта Дмитрия Болтенкова, сегодня многие надводные корабли, например десантные, могут находиться в море до года, а это очень большая нагрузка на моряков. Поэтому возникла идея создать резервные экипажи.сказал эксперт.Предполагается, что большую часть года резервисты будут проходить интенсивную подготовку на берегу с использованием тренажеров. Кроме того, планируются тренировки некоторых резервных боевых расчетов на кораблях в дублирующем режиме – по очереди со штатными специалистами.