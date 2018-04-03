13:43 03 апреля
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ВМФ приступит к формированию сменных экипажей

В текущем году ВМФ РФ приступит к формированию сменных экипажей, которые при необходимости будут направляться на корабли, несущие службу в дальней морской и океанской зоне, сообщает газета Известия.

ВМФ приступит к формированию сменных экипажей


Планируется, что на каждом флоте будет создано по одному резервному экипажу.


По словам военных, нововведение связано с усложнением стоящих перед ВМФ задач: «российский флот возвращается в Мировой океан». Морякам приходится выполнять многомесячные походы с целью демонстрации флага, «при этом в связи с объективной нехваткой надводных кораблей основных классов ставится задача обеспечить практически непрерывную эксплуатацию имеющейся техники». А привлечение резервных экипажей позволит морякам дать отдых.

По словам военно-морского эксперта Дмитрия Болтенкова, сегодня многие надводные корабли, например десантные, могут находиться в море до года, а это очень большая нагрузка на моряков. Поэтому возникла идея создать резервные экипажи.

Полгода послужили – и в самолет, на отдых к семьям. А резервисты выполняют задачу дальше. Таким образом можно обеспечить непрерывную эксплуатацию кораблей. Именно так всегда поступали подводники. У нас в каждой дивизии подлодок экипажей на один-два больше, чем субмарин,
сказал эксперт.

Предполагается, что большую часть года резервисты будут проходить интенсивную подготовку на берегу с использованием тренажеров. Кроме того, планируются тренировки некоторых резервных боевых расчетов на кораблях в дублирующем режиме – по очереди со штатными специалистами.

Использованы фотографии: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России
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Комментарии 7

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:15
    Правильное и рациональное решение. Остаётся надеяться, что и техника не подведёт, работая в таком режиме.
    a.s.zzz888
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:25
    Тартус доведут до ума и какие-то из кораблей получат там постоянную "прописку" . Да и вообще перебросить экипаж дешевле , чем корабли гонять с этой целью с базы в базу..
    КВУ-НСвД
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 12:28
    Было время, возили авиацией сменные экипажи. yes
    askort154
    1. Mavrikiy Сегодня, 12:36
      Цитата: askort154
      Было время, возили авиацией сменные экипажи. yes

      А точно было?
      Члена экипажа, самолета, танка.... но корабля....
      ПЛ понятно. Экипаж 100 чел., плавание под водой полгода, но надводного корабля....
      Mavrikiy
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:54
        Mavrikiy...ПЛ понятно. Экипаж 100 чел., плавание под водой полгода, но надводного корабля....

        Да, именно экипажи ПЛ.
        askort154
  4. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:38
    Разумно. Шведы так уже давно делают - кртр "Орион" десять дней стоит у наших тервод, потом возвращение и смена экипажа....
    Ingvar0401
  5. next322 (алекс) Сегодня, 12:54
    Колпино и Великий Новгород в Тартусе с сентября.......сменные экипажи работают
    next322
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