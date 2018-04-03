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Россия предлагает Индии МиГ-29. Индийцы в раздумьях
Индия рассматрит возможность покупки у России партии в 21 истребитель МиГ-29, сообщает издание New Delhi. Предложение индийской стороне поступило официального визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву для участия в VII Московской конференции по безопасности.
По данным военных экспертов, ВВС Индии необходимо иметь 40 строевых истребительных эскадрилий. Их же в настоящее время 32: двенадцать - Су-30МКИ, одиннадцать - МиГ-21, шесть - Jaguar, по три - МиГ-29 и Mirage 2000, две - МиГ-27. Предполагается, что к концу 2022 года из одиннадцати эскадрилий МиГ-21 останется лишь одна. Поэтому и возникла потребность в новых истребителях.
Скорее всего, об этом и пойдет речь на переговорах министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Военно-воздушные силы Индии по количеству самолетов являются одними из самых многочисленных после США, России и Китая. В ВВС служат 127 тысяч человек, на вооружении - 1820 единиц военной техники. Цель ВВС - господство в воздухе, разведка, поддержка наземных войск, обеспечение безопасности Индии в воздушно-космической сфере, передает "РГ-Сила"
По данным военных экспертов, ВВС Индии необходимо иметь 40 строевых истребительных эскадрилий. Их же в настоящее время 32: двенадцать - Су-30МКИ, одиннадцать - МиГ-21, шесть - Jaguar, по три - МиГ-29 и Mirage 2000, две - МиГ-27. Предполагается, что к концу 2022 года из одиннадцати эскадрилий МиГ-21 останется лишь одна. Поэтому и возникла потребность в новых истребителях.
Скорее всего, об этом и пойдет речь на переговорах министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Военно-воздушные силы Индии по количеству самолетов являются одними из самых многочисленных после США, России и Китая. В ВВС служат 127 тысяч человек, на вооружении - 1820 единиц военной техники. Цель ВВС - господство в воздухе, разведка, поддержка наземных войск, обеспечение безопасности Индии в воздушно-космической сфере, передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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