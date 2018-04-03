13:42 03 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Россия предлагает Индии МиГ-29. Индийцы в раздумьях

Индия рассматрит возможность покупки у России партии в 21 истребитель МиГ-29, сообщает издание New Delhi. Предложение индийской стороне поступило официального визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву для участия в VII Московской конференции по безопасности.

Россия предлагает Индии МиГ-29. Индийцы в раздумьях


По данным военных экспертов, ВВС Индии необходимо иметь 40 строевых истребительных эскадрилий. Их же в настоящее время 32: двенадцать - Су-30МКИ, одиннадцать - МиГ-21, шесть - Jaguar, по три - МиГ-29 и Mirage 2000, две - МиГ-27. Предполагается, что к концу 2022 года из одиннадцати эскадрилий МиГ-21 останется лишь одна. Поэтому и возникла потребность в новых истребителях.


Скорее всего, об этом и пойдет речь на переговорах министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Военно-воздушные силы Индии по количеству самолетов являются одними из самых многочисленных после США, России и Китая. В ВВС служат 127 тысяч человек, на вооружении - 1820 единиц военной техники. Цель ВВС - господство в воздухе, разведка, поддержка наземных войск, обеспечение безопасности Индии в воздушно-космической сфере, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:25
    "Россия предлагает Индии МиГ-29. Индийцы в раздумьях."

    Слишком разборчивые стали индусы. Давно ли на слонах воевали? sad
    a.s.zzz888
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:34
      Как раз таки неразборчивые - скупают все подряд, торгуются за каждую копейку. И никак определиться не могут.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:37
        Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:34

        hi .Ну их в одно место - жадные и мутные они. С такими дело иметь - заранее пролетишь.
        a.s.zzz888
        1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:49
          Приветствую hi

          Как покупатели они тяжелые, но если есть твердый контракт, тогда платят. Китайцы тоже еще те жуки.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:52
            Как покупатели они тяжелые, но если есть твердый контракт, тогда платят. Китайцы тоже еще те жуки.

            Так они торгаши ещё до рождения. Привыкли - базар большой, поторгуюсь, чего нибудь выберу. laughing Кстати, китайцы ОЧЕНЬ любят торговаться. Это у них "народное достояние", даже сбросит себе в убыток, но поторговаться - дело святое... китайское святое. bully
            a.s.zzz888
            1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:30
              Китай то хоть покупает правильно и при этом свое развивает. А индусы все подряд скупают, лишь бы подешевле и на своих условиях.
              Генерал Песчаных Карьеров
        2. nikls26 (Николай) Сегодня, 13:29
          На то они и цыгане.
          nikls26
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:44
      А не на Миг 29СМТ они глаз положили? После его применения в Сирии..
      NN52
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:45
      Цитата: a.s.zzz888
      Слишком разборчивые стали индусы

      Да вот то то и смешно, как не брыкаются, как не пытаются от МиГ-29 отказаться, из всех тендеров его вычеркивают, а все равно к идеи его покупки возвращаются...
      svp67
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:56
        svp67 (Сергей) Сегодня, 12:45Да вот то то и смешно, как не брыкаются, как не пытаются от МиГ-29 отказаться, из всех тендеров его вычеркивают, а все равно к идеи его покупки возвращаются...

        Таки да... с понтом офигенные проффи...А на самом деле и хочется, и колется и бабок надо себе со сделки ещё оставить... bully
        a.s.zzz888
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:56
          Цитата: a.s.zzz888
          А на самом деле и хочется, и колется и бабок надо себе ещё оставить...

          и попилить что то...
          svp67
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:27
    Индийцы в раздумьях
    Ну это надолго..
    КВУ-НСвД
  3. zivXP (Игорь) Сегодня, 12:28
    Э-э-э, еще думает он. Слюш дарагой, бери пока все не разобрали.
    zivXP
  4. Романенко (Сергей) Сегодня, 12:34
    Опять начнутся скрипы и стоны о том что МИГ-29 плаааахой, летает задом наперед и его можно только даром, а не за деньги.
    Болтокруты!
    Романенко
  5. Irokez (Сергей) Сегодня, 12:43
    Надо же МиГ-27 ещё у них есть. Я думал, что такие уже не летают как и Миг-23.
    Irokez
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 12:54
      Цитата: Irokez
      Надо же МиГ-27 ещё у них есть. Я думал, что такие уже не летают как и Миг-23.

      Ну, у них куча гораздо более старых МиГ 21, хоть и модернизированных, а МиГ 27 не такой уж и плохой ударный самолёт (хоть его здесь и причислили к истребителям почему-то).
      ALEXXX1983
  6. Mavrikiy Сегодня, 12:44
    Россия предлагает Индии МиГ-29. Индийцы в раздумьях

    И думать нечего - не брать! Дешевле на Руине и у узбеков купить можно. Они сделают. feel
    Mavrikiy
Картина дня