13:43 03 апреля
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В отношении Авакова возбуждено уголовное дело

СК РФ сегодня возбудил уголовное дело против главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Причиной возбуждения уголовного дела стало препятствование для граждан России отдавать свой гражданский долг в рамках голосования по кандидатуре президента Российской Федерации. Напомним, что на Украине десятки тысяч россиян не смогли попасть на избирательные участки из-за помех радикалов и представителей украинской полиции.

Из материала:
18 марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения давал Аваков.


В отношении Авакова возбуждено уголовное дело



СК возбудил против него (Арсена Авакова) уголовное дело на основании статьи 12 УК РФ, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности граждан иностранных государств, совершивших преступления в отношении граждан России за пределами РФ.

Арсен Аваков является главой МВД Украины со времён майданного переворота.

Использованы фотографии: navigator.news
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Комментарии 16

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  1. Kars (Запорожье) Сегодня, 12:28
    Так себе новость)кокое по счёту дело?новостью было бы известие что его поймали.
    Kars
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:46
      Давайте скажем откровенно, препятствование для граждан России отдавать свой гражданский долг в рамках голосования по кандидатуре президента Российской Федерации - это наименьшее из зол, которое могут сделать радикалы при попустительстве работников МВД Украины.
      Я вот к родным сёстрам не могу съездить в Донецкую обл (территории подконтрольные Украине), сказали, даже не думай, была уже куча прецедентов. Вот "по ту сторону" (г. Торез, живёт сестра моей мамы) - пожалуйста, примут с распростёртыми объятьями. fellow drinks
      Вот, это действительно трагедия. А то, за кандидата в президенты не проголосовать.. crying
      Проксима
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:07
      все эти "дела" похожи на деятельность собаки-пустолайки,один шумовой эффект и нечего более,если бы завели дело и тут же ввели дяденьку в зал суда,другой разговор,а так сотрясание воздуха и бесполезный расход бумаги.
      Ратник с пулеметом
  2. gavrila2984 Сегодня, 12:29
    А мы еще про эстонцев шутим, что они медленные lol
    gavrila2984
  3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:29
    Просто пиар СУ СК России. Можно возбуждаться сколько угодно, но реально Аваков за это никогда не ответит.
    Аристарх Людвигович
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:29
    СК РФ сегодня возбудил уголовное дело против главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова
    Теперь осталось повестку для явки на допрос заказным письмом отправить и всё...совесть у нашего СК будет чиста. Так как фигурант все равно на него не явится...
    svp67
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:35
    А что ранее на него ничего не было? request
    a.s.zzz888
  6. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 12:37
    А кому поручили доставить проходимца в суд?
    22 dmdc
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:39
      22 dmdc (Виктор) Сегодня, 12:37 Новый
      А кому поручили доставить проходимца в суд?

      ...Рамзану...
      a.s.zzz888
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 12:44
    Это уже превратилось в СК-шоу. Все стеллажи в архиве забиты вашими "возбуждёнными делами" против лиц, находящимися за пределами РФ. Кого только там нет. В итоге - сотресание воздуха. По русски - "пшик". Надоели ! fool
    askort154
  8. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:45
    с ума спрыгнули?аналог крымской полиции в херсоне request
    изя топ
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:52
    А Дональда и Терезу СК то и забыл!!!
    Сколько ещё можно дел завести!Аж жуть..только без толку.
    HAM
  10. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:00
    Толку от возбуждения этих уголовных дел,если фигурант клал на них с пробором ...вы притащите в зал суда хоть кого-то,на кого дело открыли,а после делайте заявления...
    Этот пранкер украинский,который обзванивал морги Кемерово до сих пор бегает на свободе...а пузырей то сколько было и возмущения . И что? Один треп.
    НЕКСУС
    1. Лесс Сегодня, 13:32
      Был слух что пранкер попал в больничку... и даже умер... и что его брат задержан в России, что тут правда я не знаю, но слухи были...
      Лесс
  11. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 13:09
    Дайте Маше слово...ух она их!!!!
    Dave36
  12. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:18
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Просто пиар СУ СК России. Можно возбуждаться сколько угодно, но реально Аваков за это никогда не ответит.

    Он не вечен,выгонят,будет где-нибудь за границей,в стране с которой у нас договор о выдаче...попасть можно реально. Но мне кажется он не доживет...вот есть такая уверенность!
    Ураган70
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