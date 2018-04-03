В отношении Авакова возбуждено уголовное дело

18 марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения давал Аваков.

СК РФ сегодня возбудил уголовное дело против главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Причиной возбуждения уголовного дела стало препятствование для граждан России отдавать свой гражданский долг в рамках голосования по кандидатуре президента Российской Федерации. Напомним, что на Украине десятки тысяч россиян не смогли попасть на избирательные участки из-за помех радикалов и представителей украинской полиции.Из материала:СК возбудил против него (Арсена Авакова) уголовное дело на основании статьи 12 УК РФ, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности граждан иностранных государств, совершивших преступления в отношении граждан России за пределами РФ.Арсен Аваков является главой МВД Украины со времён майданного переворота.