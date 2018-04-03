Классную квалификацию военнослужащих определят по новой методике

Например, в Сухопутных войсках, где классность присваивается в массовом порядке, критерии определения уровня подготовки были достаточно размытыми. Порой проверки носили формальный характер. Зато в авиации и в других высокотехнологичных войсках методика присвоения квалификации работала эффективно,

Минобороны обновило критерии присвоения военнослужащим классной квалификации, новый порядок распространится также на ФСБ, Росгвардию и МЧС, сообщают Известия По данным военного ведомства, уже подготовлен проект приказа «Об утверждении порядка проведения испытаний военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, для присвоения (подтверждения) классной квалификации». Сейчас документ проходит необходимые межведомственные согласования.Также предполагается пересмотреть шкалу надбавок, привязанных к уровню классности.«Наличие классности повышает статус военнослужащего и создает перспективы для продвижения по карьерной лестнице. Кроме того, в зависимости от категории выплачивается ежемесячное дополнительное вознаграждение. Сегодня специалист третьего класса получает 5% от должностного оклада, мастер – 30%. Эти премии варьируются примерно от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей», – говорится в материале.В документе определены четыре категории мастерства: от специалиста третьего класса до мастера. Решение об их присвоении принимает специальная комиссия. Для оценки уровня подготовки кандидатов каждые 2-3 года проводятся испытания по основным военным предметам (огневой, строевой подготовке, вождению и пр.).Как отметил бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ Владимир Попов, «необходимость упорядочить правила присвоения квалификации назрела давно – ранее не были детально прописаны критерии оценок по большинству предметов». В новых правилах порядок аттестации стал более четким.сказал эксперт.