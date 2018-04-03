13:39 03 апреля
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Классную квалификацию военнослужащих определят по новой методике

Минобороны обновило критерии присвоения военнослужащим классной квалификации, новый порядок распространится также на ФСБ, Росгвардию и МЧС, сообщают Известия.

Классную квалификацию военнослужащих определят по новой методике


По данным военного ведомства, уже подготовлен проект приказа «Об утверждении порядка проведения испытаний военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, для присвоения (подтверждения) классной квалификации». Сейчас документ проходит необходимые межведомственные согласования.


Также предполагается пересмотреть шкалу надбавок, привязанных к уровню классности.

«Наличие классности повышает статус военнослужащего и создает перспективы для продвижения по карьерной лестнице. Кроме того, в зависимости от категории выплачивается ежемесячное дополнительное вознаграждение. Сегодня специалист третьего класса получает 5% от должностного оклада, мастер – 30%. Эти премии варьируются примерно от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей», – говорится в материале.

В документе определены четыре категории мастерства: от специалиста третьего класса до мастера. Решение об их присвоении принимает специальная комиссия. Для оценки уровня подготовки кандидатов каждые 2-3 года проводятся испытания по основным военным предметам (огневой, строевой подготовке, вождению и пр.).

Как отметил бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ Владимир Попов, «необходимость упорядочить правила присвоения квалификации назрела давно – ранее не были детально прописаны критерии оценок по большинству предметов». В новых правилах порядок аттестации стал более четким.

Например, в Сухопутных войсках, где классность присваивается в массовом порядке, критерии определения уровня подготовки были достаточно размытыми. Порой проверки носили формальный характер. Зато в авиации и в других высокотехнологичных войсках методика присвоения квалификации работала эффективно,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:41
    Сегодня специалист третьего класса получает 5% от должностного оклада, мастер – 30%. Эти премии варьируются примерно от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей», – говорится в материале.

    Порубят однако... На более меньшее денежное довольствие...
    a.s.zzz888
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:42
    ну всё логично.Стимул к росту. Это же так просто.А раньше даже портянки не могли отменить
    Heterocapsa
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:44
    Задумка неплохая конечно...лишь бы умники не стали продавать эту классность за деньги в подразделениях....
    Alexey-74
  4. tank64rus (Александр) Сегодня, 13:09
    Поживём увидим. Лишь бы опять не превратили в очередную компанию.
    tank64rus
  5. трофим (Павел) Сегодня, 13:27
    Реформаторский зуд однако. Если уж и работать в данном направлении то необходимо разрабатывать критерии и требования по каждому ВУСу или группе смежных ВУСов. А так пустое это. Скорее всего внедрят критерии позволяющие аргументировано не присваивать а то лишать досрочно военнослужащего "классности". Ну например сдал физо за период обучения на три бала и первый класс автоматом отвалился. Реальная экономия. Так в свое время поступили с надбавкой за ОУС в части командования подразделениями. Оказалось командир и начальник две большие разницы и второму болт положен а не надбавка.
    трофим
  6. Sma11 (Aleks) Сегодня, 13:29
    Минобороны обновило критерии присвоения военнослужащим классной квалификации, новый порядок распространится также на ФСБ, Росгвардию и МЧС,

    Например, в Сухопутных войсках, где классность присваивается в массовом порядке, критерии определения уровня подготовки были достаточно размытыми. Порой проверки носили формальный характер. Зато в авиации и в других высокотехнологичных войсках методика присвоения квалификации работала эффективно,
    Вот это и настораживает. В нашей "горяче любимой армии" любую хорошую инициативу могут "поставить с ног на голову" и состряпать очередного монстра.
    Sma11
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