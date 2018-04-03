13:42 03 апреля
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ВМС США заказали разработку новых десантных катеров

Американские ВМС намерен принять на вооружение новые десантные катера. Флот заказал разработку ещё одного катера типа LCU компании Swiftships, передает "Warspot" со ссылкой на navaltoday.com.

ВМС США заказали разработку новых десантных катеров

Макет десантного катера типа LCU 1700


Проект получил название LCU 1700 (Landing Craft, Utility) и должен заменить на вооружении американского флота катера LCU предыдущих модификаций. Стоимость контракта составила $18 млн — за эти деньги компания должна в течение 31 месяца предоставить военному командованию первый опытный образец катера и передать всю проектную документацию.


Если прототип LCU 1700 удовлетворит военных, объём контракта может быть увеличен до 31 катера, а общая сумма сделки составит почти $430 млн. До 2027 года командование ВМС США планирует принять новые катера на вооружение.

Длина LCU 1700 должна составить более 42 м, ширина — 9,4 м, водоизмещение — более 400 т. Это позволит катеру перевозить до 400 человек либо два танка M1A1 Abrams, либо груз массой свыше 150 т. Экипаж каждого из катеров будет состоять из 13 человек, дальность плавания — 1200 миль, скорость — 8 узлов.

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 15

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  1. Mavrikiy Сегодня, 12:42
    Это позволит катеру перевозить до 400 человек либо два танка M1A1 Abrams, либо груз массой свыше 150 т. Экипаж каждого из катеров будет состоять из 13 человек, дальность плавания — 1200 миль,

    До заправщики в море, уже купили?
    2 Абрамса..... Похоже катерки одноразовые.
    Mavrikiy
    1. donavi49 Сегодня, 13:36
      Да. Вот такой вот + еще куча Сан-Антонио + еще передовые экспедиционные платформы.
      donavi49
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:45
    Отличные мишени для нашей береговой артиллерии и авиации.
    Alexey-74
    1. Комментарий был удален.
    2. Татьяна Сегодня, 13:16
      Цитата: Alexey-74
      Отличные мишени для нашей береговой артиллерии и авиации.

      Ха! Особенно если сами "морские пехотинцы" тоже будут без мозгов!

      Высадка солдат НАТО на берег
      Татьяна
    3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:17
      Цитата: Alexey-74
      Отличные мишени для нашей береговой артиллерии и авиации.

      Увы, в отличие от нас, у янки хватит сил для зачистки берега и поддержки десанта.
      К тому же, в первой волне LCU не пойдут - там будут LCAC и "Стэллионы".
      Alexey RA
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:35
        Алексей, как не грустно - но Вы совершенно правы! Плюс поддержка вертолетов с УДК и авиации с авианосцев!
        Да и не против Нас - данные средства готовят, это - просто показатель мобильности их морской пехоты, даже при перемещении с одной базы на другую - своими силами. hi
        Охотовед 2
  3. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 12:46
    Что-то мне это напоминает:
    Астория
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:53
      Цитата: Астория
      Что-то мне это напоминает

      На одной основе и делаются... размеры только разные.
      Во Вьетнаме из них плавучие базы-батареи делали.
      Deadушка
  4. мерцание (Николай) Сегодня, 12:48
    ВМС США заказали разработку новых десантных катеров
    Никак решили усилить доставку к берегам неприятеля свою главную ударную силу - отряды ЛГБТ laughing
    мерцание
  5. Mavrikiy Сегодня, 12:48
    дальность плавания — 1200 миль, скорость — 8 узлов.

    1200, да на 8, это будет, это получается..... да на Балтике, а лучше в Белом.... это получается....(Райкин)
    Медаль "Мороженное мясо"
    Mavrikiy
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:57
    Стоимость контракта составила $18 млн — за эти деньги компания должна в течение 31 месяца предоставить военному командованию первый опытный образец катера и передать всю проектную документацию.
    Столь небольшая сумма на проект и образец говорит о том , что ничего особо нового в этих самоходных баржах придумывать не станут .
    КВУ-НСвД
  7. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:59
    Цитата: Mavrikiy
    дальность плавания — 1200 миль, скорость — 8 узлов.

    1200, да на 8, это будет, это получается..... да на Балтике, а лучше в Белом.... это получается....(Райкин)
    Медаль "Мороженное мясо"

    Мало того,они еще и стоять будут эти 400 человек, 6 суток.
    konstantin68
  8. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:14
    Да не будут эти катера ходить на 1000 миль. Их основная задача - выгрузка техники второго эшелона с десантных кораблей на берег с плечом миль 30-50. Предыдущие катера класса LCU приняли на вооружение, ЕМНИП, лет 40 назад - вот и решили янки, что пора их менять.
    Alexey RA
  9. san4es Сегодня, 13:30
    LCU 1700 (Landing Craft, Utility) и должен заменить на вооружении американского флота катера LCU предыдущих модификаций.

    Десантный катер Utility (LCU) 1666, закрепленный за Naval Beach Unit (NBU) 7, заходит на докпалубу десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6).
    san4es
  10. Des10 (Александр) Сегодня, 13:36
    Это позволит катеру перевозить до 400 человек либо два танка M1A1 Abrams, либо груз массой свыше 150 т.
    да уж, у меня совсем другие были понятия о - катере! laughing
    Des10
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