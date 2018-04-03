ВМС США заказали разработку новых десантных катеров

Макет десантного катера типа LCU 1700

Американские ВМС намерен принять на вооружение новые десантные катера. Флот заказал разработку ещё одного катера типа LCU компании Swiftships, передает "Warspot" со ссылкой на navaltoday.com.Проект получил название LCU 1700 (Landing Craft, Utility) и должен заменить на вооружении американского флота катера LCU предыдущих модификаций. Стоимость контракта составила $18 млн — за эти деньги компания должна в течение 31 месяца предоставить военному командованию первый опытный образец катера и передать всю проектную документацию.Если прототип LCU 1700 удовлетворит военных, объём контракта может быть увеличен до 31 катера, а общая сумма сделки составит почти $430 млн. До 2027 года командование ВМС США планирует принять новые катера на вооружение.Длина LCU 1700 должна составить более 42 м, ширина — 9,4 м, водоизмещение — более 400 т. Это позволит катеру перевозить до 400 человек либо два танка M1A1 Abrams, либо груз массой свыше 150 т. Экипаж каждого из катеров будет состоять из 13 человек, дальность плавания — 1200 миль, скорость — 8 узлов.