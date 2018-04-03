США пугают Турцию санкциями за покупку С-400. Турецкие комментарии

Мы понимаем, что Турция желает усилить свою противовоздушную оборону. Но, делая это, все страны НАТО должны приобретать вооружения, способные взаимодействовать с системами НАТО. Российская система не обеспечит этого стандарта. На многих переговорах, которые мы провели с представителями турецкого правительства, мы выражали наши опасения по поводу приобретения С-400. Мы продолжаем оказывать давление на турецкое правительство с тем, чтобы они отказались от заключения каких-либо военных сделок с российскими организациями, указанными в списке санкций по статье 231 "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций

Numan: Ни в коем случае нельзя отказываться… и не нужно покупать оружие у этих американских негодяев…

ilyas: Если наше правительство аннулирует сделку по С-400, оно совершит самую большую ошибку в своей жизни, в случае войны мы не сможем остановить ни одну американскую ракету.

Cenk: Однозначно, не должно быть шагов назад. С-400 нужно купить. «Пэтриот» — нет. Мы должны быть страной, которая держит свое слово.

Mizah: Мы покупаем С-400 не для того, чтобы они были совместимы с НАТО. Мы покупаем их против НАТО. НАТО, которая устраивает перевороты, выращивает террористов, создает террористическое государство на юге от нас, пытается нас окружить окопами, разрушает мусульманские города с помощью своих пособников. Для чего нужна совместимость с НАТО? С нами НАТО считается?

RÜZGAR: Турция покупает С-400, чтобы отражать атаки со стороны Европы и Америки, которые проявляют враждебность к Турции.

Veli: США — старший брат и покровитель всех террористических организаций в мире.

hakan: В случае войны батареи «Пэтриот» одной командой будут выведены из строя, вы и птицы не собьете.