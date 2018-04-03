13:43 03 апреля
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США пугают Турцию санкциями за покупку С-400. Турецкие комментарии

Руководитель управления по политико-военным вопросам Госдепартамента США Тина Кайданов (Tina Kaidanow) прибыла в Анкару с предложением о продаже систем противоракетной обороны «Пэтриот» (Patriot), пишет турецкое интернет-издание Haber7 (перевод предоставлен ИноСМИ)

Как заявляют в Госдепе, кроме предложения о продаже Турции своих систем ПРО, США продолжат оказывать давление на Анкару, чтобы она отказалась от покупки С-400 у России

США пугают Турцию санкциями за покупку С-400. Турецкие комментарии



Представитель Госдепа США так прокомментировал повестку дня визита Кайданов в Анкару:

Мы понимаем, что Турция желает усилить свою противовоздушную оборону. Но, делая это, все страны НАТО должны приобретать вооружения, способные взаимодействовать с системами НАТО. Российская система не обеспечит этого стандарта. На многих переговорах, которые мы провели с представителями турецкого правительства, мы выражали наши опасения по поводу приобретения С-400. Мы продолжаем оказывать давление на турецкое правительство с тем, чтобы они отказались от заключения каких-либо военных сделок с российскими организациями, указанными в списке санкций по статье 231 "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций


После выхода данной заметки на ресурсе, турецкие читатели прокомментировали новость. 99% комментариев несут одну и ту же мысль - ни в коем случае не отказываться от покупки С-400.

Приводим некоторые из комментариев:

Numan: Ни в коем случае нельзя отказываться… и не нужно покупать оружие у этих американских негодяев…

ilyas: Если наше правительство аннулирует сделку по С-400, оно совершит самую большую ошибку в своей жизни, в случае войны мы не сможем остановить ни одну американскую ракету.

Cenk: Однозначно, не должно быть шагов назад. С-400 нужно купить. «Пэтриот» — нет. Мы должны быть страной, которая держит свое слово.

Mizah: Мы покупаем С-400 не для того, чтобы они были совместимы с НАТО. Мы покупаем их против НАТО. НАТО, которая устраивает перевороты, выращивает террористов, создает террористическое государство на юге от нас, пытается нас окружить окопами, разрушает мусульманские города с помощью своих пособников. Для чего нужна совместимость с НАТО? С нами НАТО считается?

RÜZGAR: Турция покупает С-400, чтобы отражать атаки со стороны Европы и Америки, которые проявляют враждебность к Турции.

Veli: США — старший брат и покровитель всех террористических организаций в мире.

hakan: В случае войны батареи «Пэтриот» одной командой будут выведены из строя, вы и птицы не собьете.


Тут, как говорится и сказать нечего...

Использованы фотографии: © РИА Новости, Виталий Аньков
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Комментарии 14

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:15
    Numan: … и не нужно покупать оружие у этих американских негодяев…

    Негодяев? laughing думаю, там было другое слово))))
    А время покажет как турки слово держат. Особенно после смены власти частенько их позиция как флюгер разворачивается в другую сторону
    maxim947
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:32
      Надеюсь, здравый смысл и обязательства Эрдогана перед ВВП помогут туркам устоять и принять правильное решение. smile
      Прокат
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:34
        Обязательства к сожалению уже становиться архаизмом... в остатке только безопасность и деньги, т.е. - здравый смысл
        maxim947
    2. DMoroz Сегодня, 13:33
      Время покажет как они справятся, а так на них давили, давят и давить будут (открытым текстом):
      Мы продолжаем оказывать давление на турецкое правительство с тем, чтобы они отказались от заключения каких-либо военных сделок с российскими организациями,
      DMoroz
    3. askort154 (Александр) Сегодня, 13:33
      maxim947.... Особенно после смены власти частенько их позиция как флюгер разворачивается в другую сторону

      Для этого и меняют власть (цветные революции и перевороты), чтобы флюгер был зафиксирован в одну сторону. Эрдоган это испытал на своей шкуре.
      Поэтому захотел заиметь С-400.
      askort154
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:42
        Гюлена уже предлагают Эрдогану в качестве бонуса. Пытаются его раскачать таким образом, подлец подлеца видет из далека, для них предательство в порядке вещей.
        Rusland
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:17
    Veli: США — старший брат и покровитель всех террористических организаций в мире.

    Да нет...там родство другого уровня...США-это ОТЕЦ террористических организаций.
    НЕКСУС
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 13:32
      Цитата: НЕКСУС
      Veli: США — старший брат и покровитель всех террористических организаций в мире.

      Да нет...там родство другого уровня...США-это ОТЕЦ террористических организаций.

      Учитывая,что США употребляется во множественном числе,то они и отец,и мать,и брат террористов.
      На последней неделе на оккупированных курдами территориях ещё и падчерица.
      ПалБор
  3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:17
    можно только добавить,что после такого и ему подобных фокусов,любому представителю амерзотии,в момент когда он(она) будет лаять на тему "вмешательства" во внутренние дела суверенных стран сразу в пасть бревно забивать насколько влезет))
    Ратник с пулеметом
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:19
    Полное согласие в оценках НАТО, как в обществе, так и в правительстве.
    ul_vitalii
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:25
    Турция желает усилить свою противовоздушную оборону. Но, делая это, все страны НАТО должны приобретать вооружения...

    у штатов, тем самым укрепляя существование этого образования... шаг влево, шаг вправо- санкции! wink
    Masya Masya
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:33
    Прислать женщину уговаривать Эрдогана - надо совсем быть ни бум-бум в восточной психологии .
    КВУ-НСвД
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 13:39
    Какие здравые рассуждения у турецких комментаторов. recourse
    Altona
  8. баклан (Станислав) Сегодня, 13:42
    Комментарии от турецких читателей обнадёживают...
    баклан
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