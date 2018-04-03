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В Северной и Южной Осетии началось учение общевойсковой армии
Подразделения российской 58-й общевойсковой армии начали командно-штабное учение в Северной и Южной Осетии, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЮВО.
Сообщается, что в ходе учения военнослужащие «отработают порядок действий при объявлении тревоги, подготовят вооружение и военную технику к совершению марша и боевому применению, загрузят запас материальных средств и совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения».
Также подразделения на штатной технике совершат марш на общевойсковые полигоны «Тарское» и «Дзарцем». По прибытии мотострелки сдадут нормативы по боевой и специальной подготовке.
Кроме того, «во время выдвижения в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления», добавили в округе.
Всего к мероприятию привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.
Сообщается, что в ходе учения военнослужащие «отработают порядок действий при объявлении тревоги, подготовят вооружение и военную технику к совершению марша и боевому применению, загрузят запас материальных средств и совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения».
Также подразделения на штатной технике совершат марш на общевойсковые полигоны «Тарское» и «Дзарцем». По прибытии мотострелки сдадут нормативы по боевой и специальной подготовке.
Кроме того, «во время выдвижения в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления», добавили в округе.
Всего к мероприятию привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.
Использованы фотографии: http://vestikavkaza.ru
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