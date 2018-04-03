16:49 03 апреля
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В Северной и Южной Осетии началось учение общевойсковой армии

Подразделения российской 58-й общевойсковой армии начали командно-штабное учение в Северной и Южной Осетии, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЮВО.

В Северной и Южной Осетии началось учение общевойсковой армии


Сообщается, что в ходе учения военнослужащие «отработают порядок действий при объявлении тревоги, подготовят вооружение и военную технику к совершению марша и боевому применению, загрузят запас материальных средств и совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения».


Также подразделения на штатной технике совершат марш на общевойсковые полигоны «Тарское» и «Дзарцем». По прибытии мотострелки сдадут нормативы по боевой и специальной подготовке.

Кроме того, «во время выдвижения в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления», добавили в округе.

Всего к мероприятию привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.

Использованы фотографии: http://vestikavkaza.ru
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Комментарии 5

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  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:44
    Ах, Юная Осетия... :)
    Muvka
    1. Alex777 (Александр) Сегодня, 13:46
      Нарочно не придумаешь! laughing
      Alex777
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:54
        Ёмко и с любовью smile
        Rusland
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:45
    Губернатор штата Джорджия сообщил о большой группировке русских у своих границ. Пора вводить новые санкции!!!
    Серж Горелый
  3. ultra (Михаил) Сегодня, 14:21
    Полигон "Тарское".....ах молодость,молодость! laughing
    ultra
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