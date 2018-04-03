"Дайте нам ПВО, да побольше!" Прибалтика просит у США оружие

Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России, когда они встретятся с президентом Дональдом Трампом во вторник (3 апреля), заявили официальные лица

Лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в ходе встречи 3 апреля в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом призовут его "направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России", сообщил во вторник информационный интернет-ресурс EurActiv.— пишет интернет-издание.Заявления о «российской угрозе и агрессии» время от времени звучат из западных стран, чаще всего из прибалтийских государств и Польши. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва никогда не будет нападать на страны Североатлантического альянса.EurActiv также сообщает со ссылкой на высокопоставленного литовского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, что "три балтийских лидера просят США чаще направлять для использования в ходе военных учений зенитные ракеты дальнего радиуса действия Patriot… они (страны Балтии) хотят также стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО".