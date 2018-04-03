16:46 03 апреля
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"Дайте нам ПВО, да побольше!" Прибалтика просит у США оружие

Лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в ходе встречи 3 апреля в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом призовут его "направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России", сообщил во вторник информационный интернет-ресурс EurActiv.

"Дайте нам ПВО, да побольше!" Прибалтика просит у США оружие


Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России, когда они встретятся с президентом Дональдом Трампом во вторник (3 апреля), заявили официальные лица
— пишет интернет-издание.


Заявления о «российской угрозе и агрессии» время от времени звучат из западных стран, чаще всего из прибалтийских государств и Польши. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва никогда не будет нападать на страны Североатлантического альянса.

EurActiv также сообщает со ссылкой на высокопоставленного литовского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, что "три балтийских лидера просят США чаще направлять для использования в ходе военных учений зенитные ракеты дальнего радиуса действия Patriot… они (страны Балтии) хотят также стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:49
    Ума бы вам дать...Да вот только нет его у заштатников..Одна ненависть.
    210окв
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:54
      Просто Балтийские Лимитрофы, не могут понять одного. Мы Не будем их захватывать.... просто из «боязни» проскочить Не заметив!!! belay
      Охотовед 2
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:34
      Памперсов побольше, зачем ПВО? Ракеты не помогут, а вот в памперсах они нуждаются уже давно.
      helmi8
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:54
      Дмитрий hi
      Тут просто из практической плоскости вопрос напрашивается.
      Выделят прибалтийским сестрицам какую-нибудь рухлядь, даже если теоретически предположить, что новый "Пэтриот" со своим боевым расчётом - на чьём огороде это располагаться будет?
      Все земли чухонцев - осьмушка лаптя по карте request
      Андрей К
  2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:50
    трусливое шакалье)))
    Ратник с пулеметом
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 14:45
      Цитата: Ратник с пулеметом
      трусливое шакалье)))

      Даже к Трампу не по одному, а сразу в троём, боятся видать по одиночке перед Дональдом. hi
      Евдоким
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:52
    Да им и рогатку грех доверить.
    Rusland
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:59
      Цитата: Rusland
      Да им и рогатку грех доверить.

      Шапками закидаем? Мал клоп, да вонюч. Опыт войны с финнами и лесными братьями в прибалтике показывает - недооценка врага приводит к очень большой крови.
      Серж Горелый
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:12
        hi С финами оказалось, что не готовы воевать, а "лесные братья", это партизаны, всем известные трудности. Просят вооружить действующую армию, так что про шапки зря вы. hi Не доверят им.
        ul_vitalii
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 14:47
        Цитата: Серж Горелый
        Цитата: Rusland
        Да им и рогатку грех доверить.

        Шапками закидаем? Мал клоп, да вонюч. Опыт войны с финнами и лесными братьями в прибалтике показывает - недооценка врага приводит к очень большой крови.
        Сейчас совсем другие возможности, способы и методы ведения войны, чем были 70 лет назад. Да и европеец сам по себе "измельчал" как то - изнежен и очень восприимчив к стрессам))) А вообще, это же не страны Прибалтики просят эти Пэтриоты. Им дали команду "дружно просить и вдохновенно упрашивать", вот они и упрашивают. Если США сами, в инициативном порядке туда потащат Пэтриоты, то тут можно и нарваться на противодействие Москвы в какой ни будь Кубе, а если США "уступят" настойчивым просьбам аборигенов Прибалтики, то вроде как все претензии к аборигенам.
        Ныробский
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 15:49
          Сейчас совсем другие возможности, способы и методы ведения войны, чем были 70 лет назад.

          Вот именно, какой смысл бегать по лесам и искать этих лесных братьев, если можно решить проблему применив ТЯО по этим лесам? Так-то, мне ничего не нужно на тех прибалтийских территориях, пускай там будет радиактивное заражение какое-то время. Ведь, в случае крупной запарушки с НАТО придётся беречь личный состав.
          Sharky
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 13:58
    Не жилось под крышей СССР - это "оккупанты" ! Теперь, суверенитет полез уже из ушей, но без крыши жить страшно. Взвыли, американцы крышуйте нас, мы не будем считать вас оккупантами. fool
    askort154
  5. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:01
    Мало им пьяных дебошей матрасни, пусть будет больше.....
    Ingvar0401
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:01
    "направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России

    чёт напомнило...
    wink
    Masya Masya
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:19
      hi Того в шляпе жалко smile
      Rusland
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:03
    Закончится всё молниеносным захватом Прибалтики.Я ,не шучу.И плевать на тех натовцев кто там будет.Погрузят утром на баржи и отправят по домам.Рано или поздно это вся возня должна закончиться горячим кратковременным столкновением.Весь вопрос в терпении Кремля.Наступит.Ох наступит момент когда это произойдёт.Сопли ,вопли полетят со всех каналов.Оборонять натовцам Прибалтику всё равно что в пасть медведю самим башку засунуть.И при этом помочь не смогут.Попомните мои слова.Так и будет.Любое накопление там натовцев это всё равно что в заложники своих вояк отправлять.Если этот сценарий устраивает пентагон.То ждите сокращения там американцев и англичан до минимума.А загонят натовский шлак.И будут демонстративно оружие угрожающее стратегическому балансу завозить.Пока у Москвы терпение не лопнет.
    Наблюдатель2014
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:04
    Лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в ходе встречи 3 апреля в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом
    Красава ! Он уже президенчиков оптом принимает , Снижает издержки.. laughing бизнесмена не задушишь , не убьёшь.. laughing Да и этой троице представительские расходы вскладчину дешевше выйдут.. lol
    КВУ-НСвД
  9. Михаил м (Михаил) Сегодня, 14:05
    Таблетку пусть попросят от жадности. Только побольше, побольше...
    Михаил м
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:09
    Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России

    До трынделись?
    Аж самим страшно стало, вдруг Россия обиделась. laughing
    К-50
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 14:11
    Мигрантов им пришлют и побольше.
    Altona
  12. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 14:16
    "Дайте оружие", это уже было с 1941 по 1945 год, а что вышло из этого?
    tihonmarine
  13. soldat-tv (Igor) Сегодня, 14:16
    Прибалтика и даром России не нужна. Промышленности нет, ресурсов нет. Корми этих дармоедов потом. Логистика снабжения Калининграда давно уже проработана.
    soldat-tv
  14. KIBL (GENE) Сегодня, 14:47
    Дык наши "умные" прибалтийские презики лизуны известные.Обращать и заострять на них какое либо внимание это зря время терять!Тупы,бездарный,не далеки!!!!Тьфу на них!!!
    KIBL
  15. AID.S Сегодня, 14:56
    Цитата: Наблюдатель2014
    Закончится всё молниеносным захватом Прибалтики.
    AID.S
  16. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:01
    Вот живут спокойно в европе, а оружие ездят выпрашивать за океан. Ну и попросили бы у соседей!
    Керенский
    1. ASed (Александр) Сегодня, 15:41
      А о чем им еще со Штатами общаться?
      Только о российской угрозе! Других общих тем там нет.
      ASed
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:44
        Других общих тем там нет

        Ну оружие, ну продвижение шпрот на американские рынки "самоходом". А классическое "Дайте гроши!", да ещё отрепетированное на три голоса, да с танцем!
        Керенский
  17. словак Сегодня, 15:03
    "Воевода" им в помощь. "...Одна на всех, мы за ценой не постоим..."
    словак
  18. Zubr Сегодня, 15:27
    Оружие, детям в руки ? Перестреляете Нафик друг друга ! А лучше возьмитесь за свое воспитание, мы детей не обижаем, но дежурный угол с горохом у нас имеется.
    Zubr
  19. Rossia (Ivan) Сегодня, 15:39
    Про Украину Владимир Владимирович с Соловьёвым тоже много "неоднократно подчёркивали". А оно вона как получилось. Прибалтика в своём праве и есть на то основания, как говориться - "бережёного Бог бережёт"
    Rossia
  20. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:08
    "ты как челобитную подаёшь ! холоп "

    ))) лижите качественней !
    Denis Obukhov
  21. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:09
    Странные люди эти прибалты. Неужели непонятно, что каждые военный объект на их территории - это цель для ракетно-бомбовой атаки российской армии? А если таких объектов нет, то население этих "стран" может спать спокойно.
    Denis Obukhov
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