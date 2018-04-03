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Экипажи МиГ-31 ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе
Летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на Камчатке, впервые отработали полеты экипажей высотных перехватчиков МиГ-31 с ночной дозаправкой в воздухе, сообщает пресс-служба Приморского региона.
Дозаправка самолетов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители выполнили 10 вылетов и осуществили более 15 контактов с самолётом-заправщиком. Общий налет экипажей ночью превысил 10 часов, говорится в релизе.
Сообщается, что «воздушная дозаправка топлива является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей, позволяющей значительно увеличить боевой радиус действий самолетов МиГ-31 и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования».
Как отметил в пресс-службе, в темное время летчикам «намного сложнее обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться в условиях плохой видимости с ее конусом, а также выполнять пилотирование в отсутствии видимых наземных ориентиров».
Дозаправка перехватчиков осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России.
Дозаправка самолетов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители выполнили 10 вылетов и осуществили более 15 контактов с самолётом-заправщиком. Общий налет экипажей ночью превысил 10 часов, говорится в релизе.
Сообщается, что «воздушная дозаправка топлива является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей, позволяющей значительно увеличить боевой радиус действий самолетов МиГ-31 и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования».
Как отметил в пресс-службе, в темное время летчикам «намного сложнее обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться в условиях плохой видимости с ее конусом, а также выполнять пилотирование в отсутствии видимых наземных ориентиров».
Дозаправка перехватчиков осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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