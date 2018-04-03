16:48 03 апреля
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Экипажи МиГ-31 ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе

Летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на Камчатке, впервые отработали полеты экипажей высотных перехватчиков МиГ-31 с ночной дозаправкой в воздухе, сообщает пресс-служба Приморского региона.

Экипажи МиГ-31 ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе


Дозаправка самолетов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители выполнили 10 вылетов и осуществили более 15 контактов с самолётом-заправщиком. Общий налет экипажей ночью превысил 10 часов, говорится в релизе.


Сообщается, что «воздушная дозаправка топлива является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей, позволяющей значительно увеличить боевой радиус действий самолетов МиГ-31 и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования».

Как отметил в пресс-службе, в темное время летчикам «намного сложнее обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться в условиях плохой видимости с ее конусом, а также выполнять пилотирование в отсутствии видимых наземных ориентиров».

Дозаправка перехватчиков осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:02
    Новость лишний раз подчёркивает высокую квалификацию российских лётчиков-истребителей. fellow Всем известно, что всё, что делается ночью (взлёт-посадка на авианосец и не только, да и просто любые эволюции истребителя в небе) - это чрезвычайно сложно. hi Тут днём то заправиться в воздухе - нужно серьёзно попотеть. Одним словом - молодцы лётчики. good
    Проксима
  2. Radikal Сегодня, 14:24
    Экипажи МиГ-31 ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе
    Почему впервые?
    Radikal
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:49
      Цитата: Radikal
      Экипажи МиГ-31 ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе
      Почему впервые?

      Потому, что днём он даже за один полёт два раза заправлялся - два года назад на МиГ-31БМ был установлен новейший рекорд по длительности беспосадочного перелета - 7 часов 4 минуты (с двумя дозаправками в воздухе) drinks
      ...а, вот ночью не слышал request
      А вообще, этот самолёт-рекордсмен просто сказка fellow
      ...В 1977 году советский летчик-испытатель Александр Федотов поднялся на МиГ-31 в ближний космос - на высоту 37 650 метров. И до сих пор этот самолет перекрывает практически весь диапазон высот, доступных для современных летательных аппаратов. hi
      Проксима
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 15:06
        Цитата: Проксима
        на МиГ-31 в ближний космос - на высоту 37 650 метров

        Ого, не знал, так получается это уже не просто самолет, а без 5 минут космический корабль))) winked
        Архивариус Вася
      2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:27
        Проксима

        Миг 31 ночную дозаправку уже несколько лет отрабатывает, в других полках ВКС.
        А 31 с Елизово подчиняются морячкам ТОФ, даже кортики выдали.
        Так вот пилоты с Елизово и отработали ночную дозаправку, впервые в истории Елизовского полка и для себя лично.
        Один из сложнейших элементов по КБП.
        NN52
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:33
    Цитата: Radikal
    Экипажи МиГ-31 ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе
    Почему впервые?

    То же не понял.....
    Ingvar0401
  4. инженер74 (Дмитрий) Сегодня, 14:49
    «воздушная дозаправка топлива является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей, позволяющей значительно увеличить боевой радиус действий самолетов МиГ-31 и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования».

    В связи с появлением "Кинжала" такие учения заиграли новыми красками! wink Скоро, чувствую, новая специальность появится - "летчик истребитель крупных надводных целей"....
    инженер74
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:52
      Цитата: инженер74
      В связи с появлением "Кинжала" такие учения заиграли новыми красками! wink Скоро, чувствую, новая специальность появится - "летчик истребитель крупных надводных целей"....

      Золотые слова, уважаемый hi
      Проксима
  5. Falcon5555 Сегодня, 15:38
    Странно - самолету пора на свалку, а на нём "впервые" что-то отрабатывают laughing - причем не просто что-то, а один из ключевых приемов. Интересно - действительно впервые, или это тупой информационный шум?
    Ночью - не ночью - какая разница. Для ночи существуют девайсы под названием электролампочки. В магазинах продаются.
    Falcon5555
  6. Radikal Сегодня, 16:35
    Цитата: Проксима
    Цитата: Radikal
    Экипажи МиГ-31 ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе
    Почему впервые?

    Потому, что днём он даже за один полёт два раза заправлялся - два года назад на МиГ-31БМ был установлен новейший рекорд по длительности беспосадочного перелета - 7 часов 4 минуты (с двумя дозаправками в воздухе) drinks
    ...а, вот ночью не слышал request
    А вообще, этот самолёт-рекордсмен просто сказка fellow
    ...В 1977 году советский летчик-испытатель Александр Федотов поднялся на МиГ-31 в ближний космос - на высоту 37 650 метров. И до сих пор этот самолет перекрывает практически весь диапазон высот, доступных для современных летательных аппаратов. hi

    Я не это имел в виду - почему этого не было раньше, т.е. не являлось стандартным элементом боевой подготовки! winked
    Radikal
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