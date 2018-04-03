16:48 03 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

ВВС Бразилии до конца года примет на вооружение новый транспортник

Бразильская компания Embraer до конца года поставит ВВС страны несколько новых транспортов-заправщиков KC-390. Как сообщает Defense Aerospace, эти самолеты будут участвовать в сертификационных испытаниях, по итогам которых военные будут принимать решение о постановке транспортников на вооружение.

ВВС Бразилии до конца года примет на вооружение новый транспортник


В рамках сертификационных полетов ВВС Бразилии проверят KC-390 на дозаправку в воздухе, транспортировку и сброс грузов. Кроме того, военные оценят надежность работы бортовых систем самозащиты. Во время испытаний на дозаправку в воздухе KC-390 будет как перекачивать топливо на другие самолет, так и сам дозаправляться от самолета-заправщика.


Военно-транспортный самолет KC-390 разрабатывается Бразилией с 2007 года при участии Чехии, Португалии, Колумбии и Аргентины. Предварительное проектирование KC-390 завершилось в 2012 году. В октябре 2014 года на предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту штата Сан-Паулу состоялась выкатка первого опытного образца. Первый полет самолета состоялся в феврале 2015 года.

KC-390 имеет в длину 33,4 метра, в высоту — 11,4 метра и размах крыла — 33,9 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 81 тонну. Транспортник предназначен для перевозки грузов или топлива массой до 26 тонн. Самолет способен развивать скорость до 850 километров в час и совершать полеты на расстояние до пяти тысяч километров.

ВВС Бразилии планируют принять новый самолет на вооружение до конца текущего года. KC-390 является самым тяжелым самолетом из когда-либо разработанных Embraer, передает "N+1"

Использованы фотографии: https://www.onwar.com/
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:25
    Молодцы бразильцы (и партнёры, конечно :) ), что тут сказать...
    Avis-bis
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:31
      Интересно а сами бразильцы сильно сокрушаются в части того, что самолет для ВС наполовину, а то и больше из иностранных комплектующих?)) На вид очень хорош. Кстати пойдет на смену Геркулесам.
      maxim947
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:35
        Цитата: maxim947
        Интересно а сами бразильцы сильно сокрушаются в части того, что самолет для ВС наполовину, а то и больше из иностранных комплектующих?))

        Они уже привыкли ещё со времён из семйества ЕМБ-135/-145, там даже проектирование "наполовину иностранное". :) САПР у них от "Дассо-Фалькон"; шасси, СКВ (как и их разработка) — от "Либхерр"; двигатели — "Роллс-Ройсы" и так далее. Бразильцы просто сидят там у себя и не высовываются, тихонько починяют примус, ни с кем не ссорятся, что им с того, что всё иностранное?
        Avis-bis
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:41
          Согласен)) только когда тебя никто "не трогает" это не твоя заслуга, просто надобности пока нет или просто руки не дошли. В общем это явление временное.
          maxim947
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:42
            Цитата: maxim947
            Согласен)) только когда тебя никто "не трогает" это не твоя заслуга, просто надобности пока нет или просто руки не дошли. В общем это явление временное.

            Согласен.
            Avis-bis
  2. san4es Сегодня, 14:25
    КС-390 будет выпускаться как альтернатива на западных рынках следующим самолетам:C-130J «Супер-Геркулес» (Super Hercules) американской компании «Локхид-Мартин» (Lockheed Martin) с полезной нагрузкой 20 тонн;
    — C295 (масса груза 7 т) компании «Эрбас милитари» (Airbus Military);
    — Ан-72/Ан-74 компании «Антонов» (масса груза 10 т);
    — C-27J «Спартан» (Spartan) с массой груза 11,5 тонны компании «Аления Аэрмакки» (Alenia Aermacchi);
    — А400М «Атлас» (Atlas) с массой груза 37 тонн компании «Эрбас милитари» hi .
    san4es
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:38
      — C295 (масса груза 7 т) компании «Эрбас милитари» (Airbus Military);
      — Ан-72/Ан-74 компании «Антонов» (масса груза 10 т);

      Этих то зачем упомянули? Вообще другого класса машины. Особенно Ан-72/-74 с их узким фюзеляжем.
      Avis-bis
      1. san4es Сегодня, 15:02
        Цитата: Avis-bis
        ....Этих то зачем упомянули?

        ...Их и не сравнивают как "одноклассников":
        http://army-news.ru/2014/11/brazilskij-ks-390-sil
        nee-gerkulesa/
        КС-390 будет выпускаться как альтернатива на западных рынках следующим самолетам:.....

        ...Наверное из-за универсальности hi
        san4es
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:32
          Цитата: san4es

          ...Их и не сравнивают как "одноклассников":

          Обычно альтернативой называют аналогичного одноклассника.
          Avis-bis
          1. san4es Сегодня, 16:44
            Цитата: Avis-bis
            ...Обычно альтернативой называют аналогичного одноклассника.

            what ...А я то думал, что это аналог
            san4es
  3. Антон Ю (Антон) Сегодня, 16:40
    Молодцы бразильцы, по выпуску гражданских самолетов опережают Россию в 7 раз. По военным им до нас далеко.
    Антон Ю
Картина дня