ВВС Бразилии до конца года примет на вооружение новый транспортник

Бразильская компания Embraer до конца года поставит ВВС страны несколько новых транспортов-заправщиков KC-390. Как сообщает Defense Aerospace, эти самолеты будут участвовать в сертификационных испытаниях, по итогам которых военные будут принимать решение о постановке транспортников на вооружение.В рамках сертификационных полетов ВВС Бразилии проверят KC-390 на дозаправку в воздухе, транспортировку и сброс грузов. Кроме того, военные оценят надежность работы бортовых систем самозащиты. Во время испытаний на дозаправку в воздухе KC-390 будет как перекачивать топливо на другие самолет, так и сам дозаправляться от самолета-заправщика.Военно-транспортный самолет KC-390 разрабатывается Бразилией с 2007 года при участии Чехии, Португалии, Колумбии и Аргентины. Предварительное проектирование KC-390 завершилось в 2012 году. В октябре 2014 года на предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту штата Сан-Паулу состоялась выкатка первого опытного образца. Первый полет самолета состоялся в феврале 2015 года.KC-390 имеет в длину 33,4 метра, в высоту — 11,4 метра и размах крыла — 33,9 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 81 тонну. Транспортник предназначен для перевозки грузов или топлива массой до 26 тонн. Самолет способен развивать скорость до 850 километров в час и совершать полеты на расстояние до пяти тысяч километров.ВВС Бразилии планируют принять новый самолет на вооружение до конца текущего года. KC-390 является самым тяжелым самолетом из когда-либо разработанных Embraer, передает "N+1"