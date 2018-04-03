16:48 03 апреля
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Американский эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество России, Китая и США

Несмотря на то, что Россия и Китай названы в американской стратегии основными соперниками Соединенных Штатов, сотрудничество между этими тремя государствами очень важно для нераспространения ядерного оружия, приводит РИА Новости мнение директора Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричарда Вайца.

Американский эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество России, Китая и США


Напомним, в декабре Пентагон опубликовал новую стратегию по национальной безопасности, основное внимание в которой, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку. Ранее Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин «стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству», но США «попробуют выстроить великое партнерство» с этими странами.


Я думаю, что отношения Китая, России и США на самом деле важны (для нераспространения ядерного оружия). Сейчас в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы в качестве основных соперников. Но мы должны сотрудничать в тех областях, где мы можем это делать, одним из этих областей является нераспространение ядерного оружия,
сказал Вайц на лекции в МГИМО.

Кроме того, по его словам, необходимо ввести контроль и над распространением обычных вооружений.

Эксперт также считает, что если удастся решить вопрос с разработкой ядерного оружия в КНДР, то многие другие страны тоже смогут решить его.

Чем больше в мире может быть ядерных держав, тем в большей опасности мы,
добавил Вайц.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 15

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  1. Kars (Запорожье) Сегодня, 14:45
    Ну так пусть заберут ядерное оружие у Израиля)
    Kars
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:47
      А также из Европы
      Сергей39
    2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:48
      А также из Европы
      Сергей39
    3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:09
      Цитата: Kars
      Ну так пусть заберут ядерное оружие у Израиля)

      Чтобы что-то забрать - надо это "что-то" в начале дать. А так, всё ядерное оружие у Израиля "местного разлива", в том числе и носители ("Иерихон). Более того, представим гипотетически, что США силой заберёт у Израиля ИХ ядерное оружие, но для этого Израиль должен признать, что ОНО у них есть, поэтому Израиль и не подписывает договор о не распространении ЯО. (зачем подписывать договор на то, чего у тебя нет request )Не будут же американцы рыскать по израильским базам и объектам, суверенное государство всё-таки. recourse
      Одним словом, ох и хитрющие эти дети Сиона. lol
      Проксима
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:20
        Не будут же американцы рыскать по израильским базам и объектам, суверенное государство всё-таки.

        А на что тётушка Мэй в Лондоне? Один звонок и через час у Израиля будет ЯО. И Борис подтвердит!
        Керенский
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:40
          Цитата: Керенский
          Не будут же американцы рыскать по израильским базам и объектам, суверенное государство всё-таки.

          А на что тётушка Мэй в Лондоне? Один звонок и через час у Израиля будет ЯО. И Борис подтвердит!

          Зачем? request У Израиля вполне приличный ядерный арсенал, чтобы отбиться от своих арабских "друзей", а большего ему и не надо. С Россией, США и Китаем Израиль точно не собирается воевать. По расчётным данным экспертов РУМО США, Израиль имеет в своем распоряжении около 80 ядерных боезарядов, располагая при этом расщепляющимися материалами, необходимыми для производства от 115 до 190 боеголовок. Более того, по данным этих же экспертов, Израиль является одной из стран, обладающих полноценной стратегической ядерной триадой (на ряду с США, Россией и Китаем), то есть имеет на вооружении средства доставки ядерного оружия во всех трёх природных средах. belay
          Как говорила тётя Софа из Одессы - лучше всегда иметь своё, чем у кого-то просить, дабы спроса ответного чтобы не было. winked
          Проксима
      2. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 15:41
        Да ладно, американцы,? отобрать ядерное оружие силой,? у евреев? Да никогда. Вот если бы это были арабы или турки, тогда америкосам даже подтверждения ненадо было бы, что оно действительно есть. Было бы как в Ираке- помахали бы дозиметром в ООНе и поперли.
        faridg7
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:48
    сотрудничество между этими тремя государствами очень важно для нераспространения ядерного оружия
    Логично.Хотя эту пургу уже проходили. bully
    Чем больше в мире может быть ядерных держав, тем в большей опасности мы,
    добавил Вайц.
    Нужен общий отвлекающий враг.Логично.Но мы им больше не верим. am
    Что будет если наши нормальный .Снятый профессионалами мультик о групповом ударе по побережью "Посейдон" снимут bully feel
    Наблюдатель2014
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:49
    Зубы хотят нам заговорить, а сами вооружиться.
    Rusland
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 14:49
    Проговорился полосатик. Если Россия и Китай выйдут из Договоров по контролю и распространения ядерных и прочих вооружений, то США ждут огромные проблемы, если они будут настаивать на своей роли единственного мирового гегемона.
    Altona
  5. Aaleks1974 (Алексей) Сегодня, 14:50
    Самое опасное, для любой страны, начинается в тот момент, когда сша объявляют о дружбе и сотрудничестве с ней - с такими "друзьями" никаких врагов не надо.
    Aaleks1974
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:55
    Мягко стелет полосатик..Надеюсь после этой лекции со студентами было проведено занятие с "разоблачениями фокусов"..
    КВУ-НСвД
  7. словак Сегодня, 14:59
    Хоть ... в глаза, скажут "Божья роса". США размещают свое ядерное оружие в странах членах НАТО, но распространением это не считается?
    словак
  8. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 15:39
    А какую силу будут иметь теперь эти подписанные бумажки, если американцы, британцы и пр. могут запросто игнорировать любые соглашения, если им это выгодно?
    Лена Петрова
  9. Weyland (Константин) Сегодня, 16:03
    Сейчас в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы в качестве основных соперников. Но мы должны сотрудничать в тех областях, где мы можем это делать

    Они что, нас а лохов держат? Охотно верю, что у нас в правительстве таковых достаточно - но с китайцами уж точно не проканает!
    Weyland
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