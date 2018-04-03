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Американский эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество России, Китая и США
Несмотря на то, что Россия и Китай названы в американской стратегии основными соперниками Соединенных Штатов, сотрудничество между этими тремя государствами очень важно для нераспространения ядерного оружия, приводит РИА Новости мнение директора Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричарда Вайца.
Напомним, в декабре Пентагон опубликовал новую стратегию по национальной безопасности, основное внимание в которой, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку. Ранее Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин «стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству», но США «попробуют выстроить великое партнерство» с этими странами.
Кроме того, по его словам, необходимо ввести контроль и над распространением обычных вооружений.
Эксперт также считает, что если удастся решить вопрос с разработкой ядерного оружия в КНДР, то многие другие страны тоже смогут решить его.
Напомним, в декабре Пентагон опубликовал новую стратегию по национальной безопасности, основное внимание в которой, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку. Ранее Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин «стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству», но США «попробуют выстроить великое партнерство» с этими странами.
Я думаю, что отношения Китая, России и США на самом деле важны (для нераспространения ядерного оружия). Сейчас в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы в качестве основных соперников. Но мы должны сотрудничать в тех областях, где мы можем это делать, одним из этих областей является нераспространение ядерного оружия,сказал Вайц на лекции в МГИМО.
Кроме того, по его словам, необходимо ввести контроль и над распространением обычных вооружений.
Эксперт также считает, что если удастся решить вопрос с разработкой ядерного оружия в КНДР, то многие другие страны тоже смогут решить его.
Чем больше в мире может быть ядерных держав, тем в большей опасности мы,добавил Вайц.
Использованы фотографии: http://army-news.ru
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