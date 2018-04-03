Американский эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество России, Китая и США

Я думаю, что отношения Китая, России и США на самом деле важны (для нераспространения ядерного оружия). Сейчас в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы в качестве основных соперников. Но мы должны сотрудничать в тех областях, где мы можем это делать, одним из этих областей является нераспространение ядерного оружия,

Чем больше в мире может быть ядерных держав, тем в большей опасности мы,