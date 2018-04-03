Дело Скрипаля обеспечит американскую мечту в НАТО. О версии замглавы МИД РФ

В ближайшее время общественному мнению (стран НАТО) придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идёт о колоссальных тратах. Если они выйдут на 2%, то сумма составит около четырехсот миллиардов (долларов). Это примерно в десять раз больше, чем военный бюджет России. Понятно, что эти траты будут предметом общих дискуссий. И чтобы их реализовать, нужен большой враг.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказался по поводу того, почему НАТО может быть выгоден ажиотаж по делу об отравлении шпиона Скрипаля. Грушко отмечает, что ситуация с отравлением раскручивается, вероятно, для того, чтобы заставить все без исключения натовские страны исполнять букву устава Североатлантического военного блока. Напомним, что главная претензия со стороны Вашингтона к партнёрам по НАТО: не все члены альянса отчисляют в консолидированный натовский бюджет 2% своего ВВП. РИА Новости цитирует Грушко:По словам Александра Грушко, он воспринимает заявление натовского руководства о готовности к диалогу с Россией исключительно как «театр абсурда». По его словам, ни на какой диалог НАТО не пойдёт по той простой причине, что не может быть диалога на фоне высылки российских дипломатов.Напомним, что ранее в британских СМИ заявили, что Юлия Скрипаль пришла в себя и даже может говорить. Это после отравления боевым нервно-паралитическим газом?..