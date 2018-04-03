16:46 03 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Дело Скрипаля обеспечит американскую мечту в НАТО. О версии замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказался по поводу того, почему НАТО может быть выгоден ажиотаж по делу об отравлении шпиона Скрипаля. Грушко отмечает, что ситуация с отравлением раскручивается, вероятно, для того, чтобы заставить все без исключения натовские страны исполнять букву устава Североатлантического военного блока. Напомним, что главная претензия со стороны Вашингтона к партнёрам по НАТО: не все члены альянса отчисляют в консолидированный натовский бюджет 2% своего ВВП.

Дело Скрипаля обеспечит американскую мечту в НАТО. О версии замглавы МИД РФ


РИА Новости цитирует Грушко:
В ближайшее время общественному мнению (стран НАТО) придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идёт о колоссальных тратах. Если они выйдут на 2%, то сумма составит около четырехсот миллиардов (долларов). Это примерно в десять раз больше, чем военный бюджет России. Понятно, что эти траты будут предметом общих дискуссий. И чтобы их реализовать, нужен большой враг.



По словам Александра Грушко, он воспринимает заявление натовского руководства о готовности к диалогу с Россией исключительно как «театр абсурда». По его словам, ни на какой диалог НАТО не пойдёт по той простой причине, что не может быть диалога на фоне высылки российских дипломатов.

Напомним, что ранее в британских СМИ заявили, что Юлия Скрипаль пришла в себя и даже может говорить. Это после отравления боевым нервно-паралитическим газом?..

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:55
    Сделать из мухи слона...Вот их цель.Сиюминутная.Долгосрочная- уничтожение России.
    210окв
  2. словак Сегодня, 14:56
    Трамп обещал обеспечить работой матрасников? Правильно, европейцы будут платить деньги, чтобы в США работал ВПК. Для того и существуют вассалы, чтобы хозяину было хорошо.
    словак
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 15:10
    Почему все так удивляются... Её отравили БОЕВЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ГАЗОМ ОЛОЛО! а она пришла в себя и говорит... Прошло время, организм выработал новую холинэстеразу, все это время её держали в коме и на холиноблокаторах, все логично...
    Vol4ara
  4. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:11
    придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идёт о колоссальных тратах. Если они выйдут на 2%, то сумма составит около четырехсот миллиардов (долларов). Это примерно в десять раз больше, чем военный бюджет России.

    Придётся! "Если Россия такая страшная, а у нас бюджет в 10 раз больше, это как? Мы в 10 раз слабее (тогда понятно), или мы Россию 10 раз победим (тогда может разиков на 5 денег насобираем)?"
    Керенский
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:15
    Предложите англичанам следственный эксперимен.Пусть попробуют боевым отравляющим веществом на камеру травануть себя так чтобы не умереть wassat laughing
    Наблюдатель2014
  6. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:24
    Странно, Александр Грушко очень умный и серьёзный человек. Видимо, его очень попросили тоже высказаться по этому вопросу.
    ...сумма составит около четырехсот миллиардов (долларов). Это примерно в десять раз больше, чем военный бюджет России.

    Это примерно в два раза больше, чем весь бюджет России.
    А. Привалов
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:26
    Юлия Скрипаль пришла в себя и даже может говорить...

    wink
    Masya Masya
  8. Комментарий был удален.
Картина дня