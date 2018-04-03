16:45 03 апреля
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Названа дата первого плавания нового китайского авианосца

Тестовое плавание первого китайского авианосца собственного производства планируется осуществить в конце апреля в Бохайском заливе, передает РИА Новости сообщение газеты «South China Morning Post».

Названа дата первого плавания нового китайского авианосца


Китайский авианосец национальной постройки Type 001A спущен на воду в апреле 2017 года. На его борту могут разместиться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).


Пекин организует церемонию по случаю первого плавания, потому что Type 001A – первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями. Тестовый рейс корабля, скорее всего, состоится накануне 69-й годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая 23 апреля,
рассказал газете военные источник.

По его словам, во время плавания будут протестированы «базовые функции корабля, в том числе силовые установки, живучесть судна, радиолокационная система и система наблюдения и связи».

В настоящее время, с учетом Type 001A, Китай владеет двумя авианосцами. Первый – «Ляонин» – построен на базе купленного у Украины советского крейсера «Варяг». В состав ВМС НОАК он вошел в сентябре 2012 года.

В начале января текущего года стало известно, что Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае.

Использованы фотографии: www.youtube.com/New China TV
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Комментарии 32

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  1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:11
    Что можно сказать? Завидуем молча
    Андрей из Челябинска
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:14
      Названа дата первого плавания нового китайского авианосца

      Плавания блин... У китайцев они, что? плавают?))) Или это вольности перевода...
      maxim947
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:22
        Цитата: maxim947
        Что можно сказать? Завидуем молча

        Наша первоочередная задача топить авианосцы, а не строить их.
        Серый брат
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:29
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Что можно сказать? Завидуем молча


          Когда проявят себя в боевом походе эти чудо-корыта - вот тогда, при условии успешного применения, будете им завидовать!!!
          А Китай планирует создать возможности для реальных стратегических действий и операций на океанских театрах военных действий уже к 2025 году. Ждите...

          Китай сейчас усиленно учиться на этих чудо-корытах... ждем Атомные авианосцы Китая, с катапультой, с самолетом ДРЛО
          НасРать
          1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:38
            Цитата: НасРать
            Когда проявят себя в боевом походе эти чудо-корыта - вот тогда, при условии успешного применения, будете им завидовать!!!

            Угу. А пока будем платить китайцам за разрешение использовать один из их авианосцев для подготовки нашей авиагруппы, пока "Кузнецов" в ремонте будет
            Андрей из Челябинска
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:42
              Хе-хе, что за ересь пишите... А Кузю пора на иголки, по крайней мере по итогам похода к берегам Сирии - смело в утиль. Даже как баржа - не годиться. Хотя отрицательный результат - это тоже результат...по крайней мере пилоты попробовали...моряки поняли,на практике, что нужно флоту.
              НасРать
            2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:43
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Угу. А пока будем платить китайцам за разрешение использовать один из их авианосцев для подготовки нашей авиагруппы,

              Это была первоапрельская шутка.
              Серый брат
          2. donavi49 Сегодня, 16:10
            Смотря что, вообще к 25 году у них никаких особых планов нет. У них к 30 году есть 6 авианосцев программа.

            Помимо авианосцев они самым быстрым в мире темпом строят надводный флот от А до Я:
            Опять же, одно фото - 11 эсминец проекта 052D (64 универсальных шахты под YJ-18 /их калибр/ HHQ-9 /их С-300ПМУ2+элементы Ф+новая ракета+новый БИУС и РЛС/)
            Сзади два новейших эсминца 055 - каждый 112 универсальных шахты. Это 3 и 4 корабли в серии.


            Помимо этого они строят фрегаты, корветы, десантные корабли, заложили УДК миниУосп (в дополнении к 6 уже построенным большим ДКВД 071 проекта).

            Также вспомогательный флот, разведчики, учебные корабли, тральщики, снабженцы соединения - включая самые большие в мире из действующих быстроходные снабженцы 901 проекта по 55 000 тонн со скоростью 25 узлов (собственно их задача идти в КУГ/АУГ и питать соединение всем необходимым), корабли передового развертывания, экспедиционные базы и т.п.
            donavi49
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:13
              Вы уже постите это раз пятый... зачем??
              Я многое видел своими глазами в Китае... хе-хе
              НасРать
        2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:37
          Цитата: Серый брат
          Наша первоочередная задача топить авианосцы, а не строить их.

          Увы, как я вижу, молча не получается laughing
          Андрей из Челябинска
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:39
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Увы, как я вижу, молча не получается

            Вообще не получается ввиду отсутствия вышеописанного чувства.
            Серый брат
      2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 15:29
        вольным стилем, Коллега!!!! вольным стилем....
        д^Амир
    2. Borik (Борис) Сегодня, 15:18
      А чему завидовать? Этому авианосцу. Так проект старый ещё советской эпохи. Вот когда они создадут что-то своё оригинальное, тогда да. Да и их возможности по сравнению с нашими в разы выше. А нам ещё нужно определится нужен нам авианосец или нет.
      Borik
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:27
        Цитата: Borik
        А нам ещё нужно определится нужен нам авианосец или нет.

        Вот насыпать несколько островов в Азовском море неплохая идея, как мне кажется.
        Серый брат
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:35
        Цитата: Borik
        А чему завидовать?


        они с названием еще никак определиться не могут... ПИПИСЯ вроде хотели назвать... laughing laughing

        https://ekd.me/2017/05/pipixia/
        vorobey
      3. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:40
        Цитата: Borik
        А чему завидовать? Этому авианосцу. Так проект старый ещё советской эпохи.

        Какая разница? Я Вам по секрету скажу, если Вы таки сидите с автоматом в окопе, а на Вас едет танк, Вам, в общем все равно, это Т-72 или армата
        Андрей из Челябинска
    3. д^Амир (Дамир) Сегодня, 15:28
      с уважением!!! но может Вы подскажете - а почему "плавание"??? я то все думаю что боевые корабли "ходят"!!! эк они его сразу определили....
      д^Амир
    4. УВБ (Виктор) Сегодня, 15:28
      Завидуем темпам строительства. Начало постройки-ноябрь 2013, а в 18-м уже ходовые испытания!
      УВБ
      1. Громобой Сегодня, 15:46
        Цитата: maxim947
        Плавания блин... У китайцев они, что? плавают?)))

        В "Ленте" оригинальный заголовок дали этой новости: "Стала известна дата первого заплыва новейшего китайского авианосца".
        Громобой
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:55
          Цитата: Громобой
          дата первого заплыва

          Ну, хоть не "захода", и то хлеб.
          А вообще, журналистов надо давить. Через одного. За подобные вещи. ИМХО.
          Голован Джек
    5. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:32
      Type 001A – первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями. Тестовый рейс корабля

      "Спроектирован".... ХМ.... Согласно бородатым анекдотам, сколько китайцев в 3 смены лазили по нашему бывшему авианесущему крейсеру с линейками ?
      Если там что и своё, то рубку подшаманили, она и отличается от "Кузиной".
      Starover_Z
      1. donavi49 Сегодня, 16:04
        Изменений масса вообще.

        Они перепроектировали ангар, за счет чего удалось существенно увеличить его площадь (точных данных по метражу нет, но это одна из отличительных черт 001А - выкинули ракетный изначально, выкинули не нужные помещения, переставили нужные, в общем оптимизировали и вышло увеличить ангар).

        Поставили новые котлы. На Варяге стоят промежуточной совместной модернизации. На 001А, 002, а также эсминцах 956 после модернизации - они получают новую энергетическую установку с высокой степенью автоматизации.

        Немного оптимизировали палубу (изменения есть) - в принципе они стараются повысить интенсивность операций.

        Масса мелких изменений.
        donavi49
  2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:12
    Вот и китайцы обогнали нас в этом вопросе. Радует только что истребители J-15 это наши Су-33 и половину комплектующих плюс двигатели поставим для них мы. Остальное слегка удручает.
    RASKAT
    1. donavi49 Сегодня, 16:14
      Ну судя по кадрам, они их модернизировали уже в базе. Например большой ИЛС впихнули и стеклянную кабину.
      Также они подружили их со своими ПКР типа C-803 (экзосет) - чего Су-33 не может. На подходе их новый АФАР.
      donavi49
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:21
    Почему-то чувствую смутное желание залепить животворящего леща автору статьи и рассказать ему о значении слова "испытания".
    Серый брат
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 15:26
    Цитата: Borik
    А чему завидовать? Этому авианосцу. Так проект старый ещё советской эпохи. Вот когда они создадут что-то своё оригинальное, тогда да.

    -------------------------------------
    Согласный с вами. До боли знакомый силуэт просматривается, трамплюсик никуда не делся-так и возвышается в носовой части, только современные пирамидальные надстройки установили.
    Altona
  5. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 15:27

    Type 001A – первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями

    Как-то он сильно похож на советский проект для того чтобы бы быть полностью самостоятельно спроектированным.
    Построили авианосец? Молодцы! Для стран НАТО это новая головная боль в не такой недалекой перспективе. Придется учитывать все его передвижения. Вопрос такого характера - а корабли эскорта у китайцев тоже уже построены, чтобы авианосец мог относительно спокойно бороздить моря и океаны? И Весьма интересно мнение экспертов, кои смогут предположить какие корабли будут входить в состав китайской АУГ.
    Корсар0304
    1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 15:32
      вроде бы вот такие собираются строить:
      Корсар0304
      1. donavi49 Сегодня, 16:18
        Да.
        Тип 001А - первый национальной разработки на базе готового изделия + документации. Выжали максимум из кречета (увеличили ангар, новая силовая установка высокой автоматизации, которая будет и на Тип002, решили проблему с РЛС поставив универсальные свои Тип-346 как на эсминце ну и т.п.).

        Тип 002 - это фактически будет Китти Хок но с китайским лицом. 4 катапульты. Основной упор на большую авиагруппу, высокую интенсивность операций. Уже в постройке.

        Затем будет атомный АВ.
        donavi49
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 15:30
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Что можно сказать? Завидуем молча

    -------------------------------
    А им флот сейчас нужоннее. У них там все враги, и США-первейший враг, так как "свободой судоходства" грозится заблокировать морские пути логистики китайских товаров и сырья. Да еще и других науськивает. А так будут с собой дежурное авиакрыло таскать.
    Altona
    1. donavi49 Сегодня, 16:25
      Ну у них основные вызовы и стратегические интересы в море. Среди задач - доминация в АТР, тут без флота ничего не выйдет. Неоколонизация Африки - свой пояс они уже собрали от Судана до Танзании. Где фактически китайские корпорации оккупировали местные недра, продвинули свои элиты, подсадили страны на китайскую иглу в торговле, кредитовании и армии.

      Но они и дальше пытаются. Где-то вполне успешно (в Алжир сейчас они активно вкладывают - Бутефлика скоро умрет, а это откроет перспективы поймать нефте-газовую рыбешку для всех), где-то не очень (в западной Африке французы им ломают малину, не гнушаясь майданами и вводом войск).
      donavi49
  7. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:30
    Китайцы из "Варяга" слепили авианосец, а мы с "Кузнецовым" мучаемся...
    Ingvar0401
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