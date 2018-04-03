Названа дата первого плавания нового китайского авианосца

Пекин организует церемонию по случаю первого плавания, потому что Type 001A – первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями. Тестовый рейс корабля, скорее всего, состоится накануне 69-й годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая 23 апреля,

Тестовое плавание первого китайского авианосца собственного производства планируется осуществить в конце апреля в Бохайском заливе, передает РИА Новости сообщение газеты «South China Morning Post».Китайский авианосец национальной постройки Type 001A спущен на воду в апреле 2017 года. На его борту могут разместиться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).рассказал газете военные источник.По его словам, во время плавания будут протестированы «базовые функции корабля, в том числе силовые установки, живучесть судна, радиолокационная система и система наблюдения и связи».В настоящее время, с учетом Type 001A, Китай владеет двумя авианосцами. Первый – «Ляонин» – построен на базе купленного у Украины советского крейсера «Варяг». В состав ВМС НОАК он вошел в сентябре 2012 года.В начале января текущего года стало известно, что Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае.