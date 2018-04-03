16:45 03 апреля
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ПАО "Ил": Минобороны получит восемь Ил-76МД-90А за два года

ПАО "Ил" поставит Минобороны России в этом и следующем годах восемь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А с увеличенной дальностью полета, сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор авиационного комплекса "Ильюшина" Алексей Рогозин.

ПАО "Ил": Минобороны получит восемь Ил-76МД-90А за два года


В этом году рассчитываем передать Минобороны три борта, в следующем — еще пять
— рассказал он, добавив, что изготовление самолетов ведется в рамках заключенного контракта на 39 таких машин.


Ил-76МД-90А существенно отличается от Ил-76МД. Фактически это другой самолет. У него много нового: двигатели, крыло, авионика. Машину делают с нуля
— пояснил Рогозин.

Вместо старых двигателей Д-30КП-2 на Ил-76МД-90А используются более мощные, экономичные и малошумные ПС-90А-76, что позволило существенно увеличить максимальную дальность полета. Самолет использует новейшее цифровое пилотажно-навигационное оборудование, а рабочее место штурмана оборудовано многофункциональным индикатором.

Производство самолетов налажено в Ульяновске на "Авиастар-СП", где после модернизации производственной базы можно будет изготавливать до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год.





Использованы фотографии: http://fotografersha.livejournal.com/).
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Комментарии 5

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  1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 15:38
    Новость хорошая, но лучше когда будет достигнуто
    до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год.


    Но при контракте в 39 штук торопиться никто не будет.
    Товарищ Берия
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 15:49
      Контракт можно и нужно увеличить. И неплохо бы эти машины приспособить и для гражданских нужд.
      seti
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:05
        Чтобы его увеличить - необходима потребность, а если ее нет - то зачем?
        Затянули что-то производство.
        maxim947
      2. donavi49 Сегодня, 16:27
        Гражданские нужды? 4 двигателя? Сразу в морг, следом за 747 Карго, который помер от этого уже, не помогли не дотации, не фактор лоббирования от Боинга.
        donavi49
  2. Koronik Сегодня, 16:12
    Добротная весть,за работу1
    Koronik
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