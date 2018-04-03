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ПАО "Ил": Минобороны получит восемь Ил-76МД-90А за два года
ПАО "Ил" поставит Минобороны России в этом и следующем годах восемь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А с увеличенной дальностью полета, сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор авиационного комплекса "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Вместо старых двигателей Д-30КП-2 на Ил-76МД-90А используются более мощные, экономичные и малошумные ПС-90А-76, что позволило существенно увеличить максимальную дальность полета. Самолет использует новейшее цифровое пилотажно-навигационное оборудование, а рабочее место штурмана оборудовано многофункциональным индикатором.
Производство самолетов налажено в Ульяновске на "Авиастар-СП", где после модернизации производственной базы можно будет изготавливать до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год.
В этом году рассчитываем передать Минобороны три борта, в следующем — еще пять— рассказал он, добавив, что изготовление самолетов ведется в рамках заключенного контракта на 39 таких машин.
Ил-76МД-90А существенно отличается от Ил-76МД. Фактически это другой самолет. У него много нового: двигатели, крыло, авионика. Машину делают с нуля— пояснил Рогозин.
Вместо старых двигателей Д-30КП-2 на Ил-76МД-90А используются более мощные, экономичные и малошумные ПС-90А-76, что позволило существенно увеличить максимальную дальность полета. Самолет использует новейшее цифровое пилотажно-навигационное оборудование, а рабочее место штурмана оборудовано многофункциональным индикатором.
Производство самолетов налажено в Ульяновске на "Авиастар-СП", где после модернизации производственной базы можно будет изготавливать до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год.
Использованы фотографии: http://fotografersha.livejournal.com/).
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