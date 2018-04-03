16:45 03 апреля
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Сирийская командировка «Искандера» подтвердила его эффективность

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» – теперь не только постоянный участник военных парадов и учений, но и «ветеран» военных действий в Сирии, пишет Вестник Мордовии.

СПУ 9П78-1 с крылатыми ракетами Р-500 ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М".

Именно в Сирии ракетный комплекс прошел полноценное боевое крещение.


Ранее сообщалось, что «Искандер» применялся в ходе краткосрочной «войны 888» по принуждению Грузии к миру, однако на официальном уровне эта информация всегда опровергалась.

Что касается Сирии, то о применении там российского ОТРК сообщалось на самом высоком уровне. Так, в декабре 2017 года об этом рассказал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Информация о наличии пусковых установок "Искандер" на авиабазе Хмеймим стала появляться с весны 2016 года. Масло в "информационный огонь" подливали сами террористы, сообщавшие о мощных взрывах в своем расположении, считая, что по ним отработали российские комплексы. В ходе таких атак противнику всегда наносился значительный урон», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.

Не удивительно, что любые новости о размещении таких систем в западной части России, вызывает нервную реакцию стран НАТО. Точность и потенциал комплекса по преодолению ПРО заставляют задуматься любых политиков, вставших на путь русофобии.

Как отметили военные эксперты, сирийская командировка позволила испытать боевую технику в экстремальных условиях, оценить резервы дальнейшего ее совершенствования. «Немаловажно и то, что расчеты ОТРК получили бесценный боевой опыт», – заключает автор.

Использованы фотографии: http://i-korotchenko.livejournal.com.
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Комментарии 19

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:41
    опять Вестник мордовии... Мордве заняться нечем больше? такое впечатление что новостей у них больше нет..

    и новость полугодичной давности получается если Шойгу все озвучил...
    vorobey
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:25
      Цитата: vorobey
      опять Вестник мордовии... Мордве заняться нечем больше? такое впечатление что новостей у них больше нет..

      Вообще-то, "Вестник Мордора" традиционно имеет неплохой военно-технический раздел, который цитируют на том же bmpd.
      Alexey RA
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:41
        неплохой военно-технический раздел

        Можно даже сказать очень хороший.
        MoJloT
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:41
    Замечательно что проверили в бою..Вот только вопрос насколько он сможет преодолевать ПВО противника.
    210окв
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:47
      Цитата: 210окв
      .Вот только вопрос насколько он сможет преодолевать ПВО противника.

      Судя по успехам РСЗО "Пэтриот" - нормально сможет.
      Серый брат
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:47
      Цитата: 210окв
      Вот только вопрос насколько он сможет преодолевать ПВО противника.


      он ее преодолевать не будет... laughing laughing
      vorobey
    3. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:44
      Цитата: 210окв
      Замечательно что проверили в бою..Вот только вопрос насколько он сможет преодолевать ПВО противника.

      Наверняка существует тактика применения в условиях противодействия ПВО противника .
      DMB_95
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:51
    Сирийская командировка «Искандера» подтвердила его эффективность
    А можно удар "Искандер" выложить на видео? С пост сссровским синдром секретности там где надо и не надо вроде побороли good Теперь чего скромничать.Эффективный так покажите эту эффективность воочию .Информационная война требует конкретики.И определённой открытости.Заметьте слово.Определённой.Тут нужно тонко чувствовать этот момент.Ну и так успехи уже видны hiРаньше вообще жесть была.Обсуждали то чего не видно и не слышно laughing
    Наблюдатель2014
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Сирийская командировка «Искандера» подтвердила его эффективность
      А можно удар "Искандер" выложить на видео? С пост сссровским синдром секретности там где надо и не надо вроде побороли good Теперь чего скромничать.Эффективный так покажите эту эффективность воочию .Информационная война требует конкретики.И определённой открытости.Заметьте слово.Определённой.Тут нужно тонко чувствовать этот момент.Ну и так успехи уже видны hi


      не проси а то прилетит... wassat wassat приветствую Серега drinks
      vorobey
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:00
        vorobey (Сашка) Александр soldier
        не проси а то прилетит...
        Да пусть летит.! laughing Красиво летит.Чтобы дух захватывало.А не "Унас есть такое! Такое! Но мы вам его не покажем wassat Времена меняются.Нужно гибче и ширшее bully быть в информационной политике
        Наблюдатель2014
    2. Тралл Сегодня, 15:59
      Цитата: Наблюдатель2014
      А можно удар "Искандер" выложить на видео?

      Есть только фото smile
      Тралл
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:07
        Тралл hi
        Есть только фото
        На этом фото глаза слепит.Можно же и без такой яркой вспышки bully
        Наблюдатель2014
    3. алексеев (алексей) Сегодня, 16:08
      Цитата: Наблюдатель2014
      А можно удар "Искандер" выложить на видео?

      Может и можно...
      Только мы с Вами вряд ли угадаем: что это вызвало взрыв и клубы дыма? Искандер, Точка-У, БЧ иной ракеты или самодельная мина бармолеев из газового баллона.
      Посему информационная война всё одно дело мутное. И обсуждая то что, вроде бы видно, и судя о том
      Цитата: Наблюдатель2014
      то чего не видно и не слышно
      нетрудно "впасть в соблазн", т.е. стать жертвой дезы.
      Тут важен, видомо, лишь конечный результат: раз системы поражения ВКС и другие, в довольно ограниченном количестве, позволили переломить ход войны в Сирии, значит, они нормальные системы.
      алексеев
  4. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 15:56
    Интересно, а сможет "Искандер", преодолеть Израильскую ПРО? Есть мнение, что на данный момент это самая передовая система. Сирия, Израиль все рядом, время реакция у комплекса должно быть очень небольшим, чтобы сбить ракету. Израильские "товарищи", просветите, плиз.
    Молот 75
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:01
      Интегрированная система ХЕЦ-Купол нацелена на то чтобы сбивать ракеты с ттх искандер...
      Shahno
      1. alekc75 Сегодня, 16:05
        где факт????
        alekc75
      2. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 16:19
        А просветите меня, насчет ттх "Искандер", а то в открытом доступе их нет! Спасибо.
        Молот 75
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:37
          Цитата: Молот 75
          А просветите меня, насчет ттх "Искандер", а то в открытом доступе их нет! Спасибо.

          Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет.
          Серый брат
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:39
    А что про 6 американских джипов нет новостей? Ужели фейк? sad
    Doliva63
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