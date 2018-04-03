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Сирийская командировка «Искандера» подтвердила его эффективность
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» – теперь не только постоянный участник военных парадов и учений, но и «ветеран» военных действий в Сирии, пишет Вестник Мордовии.
Именно в Сирии ракетный комплекс прошел полноценное боевое крещение.
Ранее сообщалось, что «Искандер» применялся в ходе краткосрочной «войны 888» по принуждению Грузии к миру, однако на официальном уровне эта информация всегда опровергалась.
Что касается Сирии, то о применении там российского ОТРК сообщалось на самом высоком уровне. Так, в декабре 2017 года об этом рассказал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Информация о наличии пусковых установок "Искандер" на авиабазе Хмеймим стала появляться с весны 2016 года. Масло в "информационный огонь" подливали сами террористы, сообщавшие о мощных взрывах в своем расположении, считая, что по ним отработали российские комплексы. В ходе таких атак противнику всегда наносился значительный урон», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Не удивительно, что любые новости о размещении таких систем в западной части России, вызывает нервную реакцию стран НАТО. Точность и потенциал комплекса по преодолению ПРО заставляют задуматься любых политиков, вставших на путь русофобии.
Как отметили военные эксперты, сирийская командировка позволила испытать боевую технику в экстремальных условиях, оценить резервы дальнейшего ее совершенствования. «Немаловажно и то, что расчеты ОТРК получили бесценный боевой опыт», – заключает автор.
Именно в Сирии ракетный комплекс прошел полноценное боевое крещение.
Ранее сообщалось, что «Искандер» применялся в ходе краткосрочной «войны 888» по принуждению Грузии к миру, однако на официальном уровне эта информация всегда опровергалась.
Что касается Сирии, то о применении там российского ОТРК сообщалось на самом высоком уровне. Так, в декабре 2017 года об этом рассказал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Информация о наличии пусковых установок "Искандер" на авиабазе Хмеймим стала появляться с весны 2016 года. Масло в "информационный огонь" подливали сами террористы, сообщавшие о мощных взрывах в своем расположении, считая, что по ним отработали российские комплексы. В ходе таких атак противнику всегда наносился значительный урон», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Не удивительно, что любые новости о размещении таких систем в западной части России, вызывает нервную реакцию стран НАТО. Точность и потенциал комплекса по преодолению ПРО заставляют задуматься любых политиков, вставших на путь русофобии.
Как отметили военные эксперты, сирийская командировка позволила испытать боевую технику в экстремальных условиях, оценить резервы дальнейшего ее совершенствования. «Немаловажно и то, что расчеты ОТРК получили бесценный боевой опыт», – заключает автор.
Использованы фотографии: http://i-korotchenko.livejournal.com.
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