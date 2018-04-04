Концерн «Техмаш»: оружие, которого ещё не было
Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК «Техмаш») выпускает различную продукцию военного назначения, в том числе разнообразные вооружения и боеприпасы. Серийные изделия такого рода поставляются сухопутным войскам, воздушно-космическим силам и флоту. В обозримом будущем номенклатура выпускаемой продукции может пополниться совершенно новыми системами. Согласно последним сообщениям, «Техмаш» планирует создать несколько образцов, относящихся к новым для нашей армии классам.
В последних числах прошедшего марта столица Армении принимала участников и гостей международной военно-технической выставки ArmHiTec-2018. Значительная часть площадей этого мероприятия была занята российскими оборонными предприятиями. Вместе с другими представителями России в выставке участвовал НПК «Техмаш». Эта организация продемонстрировала макеты и рекламные материалы по нескольким существующим проектам, а ее руководство раскрыло планы на ближайшее будущее.
30 марта в ходе беседы с журналистами заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин рассказал о существующих планах по развитию вооружений. Параллельно с работами в уже освоенных областях предлагается реализовывать новые идеи. С их помощью планируется создать перспективную реактивную систему залпового огня с необычными возможностями, вооружение для будущих ударных беспилотных летательных аппаратов и оружие на основе электромагнитного импульса и оригинальные средства разведки.
А. Кочкин обозначил одну из задач «Техмаша» на ближайшее будущее. Концерн планирует создать совершенно новую РСЗО необычного облика. В проекте предполагается использовать определенные элементы роботизации. Кроме того, готовая система будет иметь особые задачи: с ее помощью можно будет бороться не только с наземными, но и с воздушными целями. Такой универсальный комплекс сможет дополнить существующие средства противовоздушной обороны малого радиуса.
Новый образец вооружения пока находится на стадии проработки облика, причем работы ведутся в инициативном порядке. По словам А. Кочкина, НПК «Техмаш» надеется заинтересовать таким предложением министерство обороны России, в результате чего может появиться полноценное техническое задание на проект. РСЗО нового типа, как считают в концерне, может быть интересна воздушно-десантным войскам, морской пехоте и спецподразделениям. Их частям, вынужденным работать в отрыве от основных сил, необходимы легкие средства огневой поддержки, и новая система залпового огня может быть пригодна для решения таких задач.
В предлагаемом виде перспективная многоцелевая РСЗО получает ракету калибра 50-80 мм и ряд других совершенно новых средств. В рамках нового проекта предлагается создать специальную систему управления огнем и наведения, отвечающую имеющимся требованиям. Будет применена автоматическая перезарядка. За счет совершенных средств управления комплекс сможет обстреливать цели в любое время суток, в любых метеоусловиях и вне зависимости от имеющейся помеховой обстановки. Интересно, что предлагаемый проект предусматривает совместимость пусковой установки с существующими неуправляемыми ракетами указанных калибров.
Предполагается, что универсальность новой системы залпового огня позволит решать самые разные боевые задачи. В первую очередь, малокалиберные ракеты будут применяться для нанесения массированных ударов по наземным целям. Второй вариант их использования – стрельба по воздушным целям. А. Кочкин указал, что такие ракеты смогут поражать воздушные цели на дистанциях от 1,5 до 2 км. Досягаемость по высоте – не более 1 км. Мишенями для новых ракет станут вертолеты и беспилотники противника.
На данный момент научно-производственный концерн «Техмаш» в инициативном порядке прорабатывает идею многоцелевой РСЗО с функциями зенитного ракетного комплекса. Проект все еще не имеет названия и пока не поддерживается военным ведомством. Однако разработчик надеется, что его идеи в ближайшем будущем заинтересуют потенциального заказчика в лице Минобороны России.
Еще одно новое направление, осваиваемое НПК «Техмаш», близко к области беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время российская оборонная промышленность работает над новыми ударными БПЛА среднего и тяжелого класса, и производитель боеприпасов учитывает это. Уже запущены работы по созданию специализированных средств поражения, предназначенных для использования с беспилотниками.
К сожалению, А. Кочкин не стал раскрывать подробности работ в этом направлении. Он лишь упомянул, что «Технологии машиностроения» работают над созданием боевой нагрузки для ударных беспилотных аппаратов. Кроме того, по его словам, уже существуют определенные образцы. Какого рода изделия созданы, как далеко продвинулись работы и когда следует ожидать реальные результаты в виде поставок и применения такого оружия – не уточнялось.
Заместитель гендиректора «Техмаша» напомнил, что в прошлом отечественные предприятия уже пытались создать новые боеприпасы, поражающие технику и аппаратуру противника мощным электромагнитным импульсом. В частности, этой тематикой занималось НПО «Сплав». Тогда российское министерство обороны не пожелало продолжать развитие этого направления, и заказы на создание такого оружия до сих пор отсутствуют.
Причина проста: военные довольны работой существующих и перспективных средств радиоэлектронной борьбы наземного и воздушного базирования, вследствие чего специальные боеприпасы не считаются необходимыми. По словам А. Кочкина, это отражено и в новой Государственной программе вооружений. Этот документ не предусматривает создание электромагнитного оружия в обозримом будущем.
Впрочем, «Техмаш» не планирует отказываться от этого многообещающего направления и продолжает работу в инициативном порядке. Задел по новым боеприпасам уже создан и реализуется в том или ином виде. Предполагается создание специальной боевой части, при срабатывании генерирующей мощный электромагнитный импульс. За счет высокой мощности последний должен будет, как минимум, нарушать работу радиоэлектронных и иных систем противника. В некоторых случаях будет возможно выведение аппаратуры из строя.
Боевые части нового типа, имеющие необычный принцип действия, можно будет использовать с разными средствами доставки. А. Кочкин указал, что такие заряды смогут использоваться на неуправляемых ракетах для РСЗО, в снарядах ствольной артиллерии и в качестве авиационных средств поражения. При этом, по-видимому, пока речь идет только о предварительной проработке вопроса без создания боеприпаса, пригодного к использованию на практике.
В планах НПК «Техмаш» имеется еще один тип особого боеприпаса, предназначенного для решения специальных задач. Предлагается создать систему оптической разведки в форм-факторе средства поражения того или иного рода. Как и в случае с некоторыми другими перспективными концепциями, предложение о боеприпасе оптической разведки пока находится на стадии предварительной проработки. Военное ведомство не заказывало создание полноценного изделия подобного рода.
Сейчас предприятия из состава НПК «Технологии машиностроения» выпускают самые разные боеприпасы для различных систем вооружения, используемых во всех родах войск. При этом пока речь идет о снарядах, ракетах и выстрелах известных моделей, использующих хорошо изученные и освоенные принципы. Тем временем, ученые и конструкторы предлагают создавать принципиально новые образцы оружия и средств поражения, строящиеся на оригинальных принципах. Если хотя бы часть существующих предложений «Техмаша» получит одобрение министерства обороны и будет принята к реализации, в будущем армия сможет получить самые интересные вооружения.
На данный момент наиболее интересным как с технической, так и с практической точки зрения выглядит предложение о создании легкой многоцелевой реактивной системы залпового огня, способной уничтожать цели на земле и в воздухе. Как справедливо отметил руководитель НПК «Техмаш», некоторые рода войск вынуждены работать в отрыве от основных сил, и потому им необходимо особое вооружение. В отличие от массы существующих систем, состоящих на вооружении ВДВ, морской пехоты и т.д., универсальная РСЗО способна улучшить боеспособность подразделения без необходимости применения отдельных боевых машин.
Как следует из оглашенных данных, пока безымянный проект может предусматривать использование существующих авиационных малокалиберных неуправляемых ракет С-5 или С-8, которые планируется дополнять новыми средствами наведения и управления. Их можно будет запускать с легкой сухопутной установки, наводя ее на наземные или воздушные цели. «Приземление» авиационной ракеты даст некоторые преимущества производственного и эксплуатационного характера, одновременно позволив сохранить желаемые боевые качества.
Впрочем, возможны и известные проблемы. Универсальность системы залпового огня приведет к значительному усложнению ее наземных составляющих, в первую очередь, средств управления. На одной боевой машине придется использовать аппаратуру для наведения вооружения на наземные цели, а также приборы для поиска, сопровождения и атаки воздушных.
Наконец, универсальная РСЗО может оказаться излишней для некоторых родов войск. Так, ее предлагается использовать в воздушно-десантных войсках, нуждающихся как в ударных средствах, так и в противоздушной обороне. Однако в настоящее время в интересах ВДВ разрабатывается специализированный зенитный комплекс с шифром «Птицелов», соответствующий особым требованиям этих войск. При наличии готовых машин такого рода необходимость в многоцелевой РСЗО пропадает.
Интересным образом обстоит дело в сфере оружия, использующего электромагнитный импульс. Еще несколько лет назад стало известно, что российская оборонная промышленность работает над подобными проектами, но их реальные результаты, насколько известно, до сих пор не дошли до войск. Замгендиректора НПК «Техмаш» несколько дней назад уточнил, почему так получилось.
В этом контексте стоит вспомнить новости прошлых лет. Так, осенью 2014 года в отечественной прессе появились сообщения о проекте с названием «Алабуга», целью которого, как утверждалось, было создание электромагнитного оружия. Неназванные представители промышленности утверждали, что цель этого проекта заключается в создании специальной ракеты, несущей мощный генератор высокочастотного излучения.
Утверждалось, что ракета будет использовать такую «боевую часть» в заданной точке на высоте не более 300 м от земли. При этом она могла бы «поражать» вражеские объекты в радиусе 3,5 км. Импульс должен был подавлять каналы связи и радиолокационные средства, а также выводить из строя различные радиоэлектронные системы. По сообщениям СМИ, к середине 2014 года изделие «Алабуга» прошло некоторые испытания.
В сентябре прошлого года концерн «Радиоэлектронные технологии» раскрыл некоторые сведения о программе «Алабуга». Оказалось, что проект с таким названием существовал в начале этого десятилетия, а его целью была отработка перспективных способов и средств радиоэлектронной борьбы. Одновременно с этим уточнялось, что электромагнитное оружие действительно разрабатывается, но подробности таких проектов не подлежат разглашению.
Теперь о своих планах в перспективной области заявил НПК «Техмаш». Как оказалось, предприятия концерна уже пытались создавать подобное оружие, но заказчик в лице Минобороны не заинтересовался им. Командование посчитало, что армия может решать имеющиеся задачи при помощи иных средств.
А. Кочкин также рассказал о разработке авиационных средств поражения для перспективных ударных БПЛА. В настоящее время российские предприятия создают сразу несколько таких беспилотников, но они все еще далеки от эксплуатации в войсках. Подробные сведения об оружии для них не приводились, но можно сделать некоторые предположения. Очевидно, что оружие для БПЛА будет походить на средства поражения существующих типов, используемые пилотируемой авиацией. Одновременно с этим оно будет отличаться габаритами и массой, соответствующими возможностям своих носителей. Также могут понадобиться определенные нововведения, связанные со спецификой бортовых систем оборудования беспилотников.
Развитие оружия разных родов войск не должно останавливаться, и рано или поздно армии придется осваивать принципиально новые системы. Способы такой модернизации материальной части должны прорабатываться заранее и с большим заделом на будущее. Именно этим сейчас занимается научно-производственный концерн «Технологии машиностроения». Возможно, не все предложенные идеи и концепции будут реализованы, но их теоретическая и практическая проработка внесет заметный вклад в обновление армии и укрепление обороноспособности.
По материалам сайтов:
http://tecmash.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
https://defendingrussia.ru/
В последних числах прошедшего марта столица Армении принимала участников и гостей международной военно-технической выставки ArmHiTec-2018. Значительная часть площадей этого мероприятия была занята российскими оборонными предприятиями. Вместе с другими представителями России в выставке участвовал НПК «Техмаш». Эта организация продемонстрировала макеты и рекламные материалы по нескольким существующим проектам, а ее руководство раскрыло планы на ближайшее будущее.
30 марта в ходе беседы с журналистами заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин рассказал о существующих планах по развитию вооружений. Параллельно с работами в уже освоенных областях предлагается реализовывать новые идеи. С их помощью планируется создать перспективную реактивную систему залпового огня с необычными возможностями, вооружение для будущих ударных беспилотных летательных аппаратов и оружие на основе электромагнитного импульса и оригинальные средства разведки.
А. Кочкин обозначил одну из задач «Техмаша» на ближайшее будущее. Концерн планирует создать совершенно новую РСЗО необычного облика. В проекте предполагается использовать определенные элементы роботизации. Кроме того, готовая система будет иметь особые задачи: с ее помощью можно будет бороться не только с наземными, но и с воздушными целями. Такой универсальный комплекс сможет дополнить существующие средства противовоздушной обороны малого радиуса.
Новый образец вооружения пока находится на стадии проработки облика, причем работы ведутся в инициативном порядке. По словам А. Кочкина, НПК «Техмаш» надеется заинтересовать таким предложением министерство обороны России, в результате чего может появиться полноценное техническое задание на проект. РСЗО нового типа, как считают в концерне, может быть интересна воздушно-десантным войскам, морской пехоте и спецподразделениям. Их частям, вынужденным работать в отрыве от основных сил, необходимы легкие средства огневой поддержки, и новая система залпового огня может быть пригодна для решения таких задач.
В предлагаемом виде перспективная многоцелевая РСЗО получает ракету калибра 50-80 мм и ряд других совершенно новых средств. В рамках нового проекта предлагается создать специальную систему управления огнем и наведения, отвечающую имеющимся требованиям. Будет применена автоматическая перезарядка. За счет совершенных средств управления комплекс сможет обстреливать цели в любое время суток, в любых метеоусловиях и вне зависимости от имеющейся помеховой обстановки. Интересно, что предлагаемый проект предусматривает совместимость пусковой установки с существующими неуправляемыми ракетами указанных калибров.
Предполагается, что универсальность новой системы залпового огня позволит решать самые разные боевые задачи. В первую очередь, малокалиберные ракеты будут применяться для нанесения массированных ударов по наземным целям. Второй вариант их использования – стрельба по воздушным целям. А. Кочкин указал, что такие ракеты смогут поражать воздушные цели на дистанциях от 1,5 до 2 км. Досягаемость по высоте – не более 1 км. Мишенями для новых ракет станут вертолеты и беспилотники противника.
На данный момент научно-производственный концерн «Техмаш» в инициативном порядке прорабатывает идею многоцелевой РСЗО с функциями зенитного ракетного комплекса. Проект все еще не имеет названия и пока не поддерживается военным ведомством. Однако разработчик надеется, что его идеи в ближайшем будущем заинтересуют потенциального заказчика в лице Минобороны России.
Еще одно новое направление, осваиваемое НПК «Техмаш», близко к области беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время российская оборонная промышленность работает над новыми ударными БПЛА среднего и тяжелого класса, и производитель боеприпасов учитывает это. Уже запущены работы по созданию специализированных средств поражения, предназначенных для использования с беспилотниками.
К сожалению, А. Кочкин не стал раскрывать подробности работ в этом направлении. Он лишь упомянул, что «Технологии машиностроения» работают над созданием боевой нагрузки для ударных беспилотных аппаратов. Кроме того, по его словам, уже существуют определенные образцы. Какого рода изделия созданы, как далеко продвинулись работы и когда следует ожидать реальные результаты в виде поставок и применения такого оружия – не уточнялось.
Заместитель гендиректора «Техмаша» напомнил, что в прошлом отечественные предприятия уже пытались создать новые боеприпасы, поражающие технику и аппаратуру противника мощным электромагнитным импульсом. В частности, этой тематикой занималось НПО «Сплав». Тогда российское министерство обороны не пожелало продолжать развитие этого направления, и заказы на создание такого оружия до сих пор отсутствуют.
Причина проста: военные довольны работой существующих и перспективных средств радиоэлектронной борьбы наземного и воздушного базирования, вследствие чего специальные боеприпасы не считаются необходимыми. По словам А. Кочкина, это отражено и в новой Государственной программе вооружений. Этот документ не предусматривает создание электромагнитного оружия в обозримом будущем.
Впрочем, «Техмаш» не планирует отказываться от этого многообещающего направления и продолжает работу в инициативном порядке. Задел по новым боеприпасам уже создан и реализуется в том или ином виде. Предполагается создание специальной боевой части, при срабатывании генерирующей мощный электромагнитный импульс. За счет высокой мощности последний должен будет, как минимум, нарушать работу радиоэлектронных и иных систем противника. В некоторых случаях будет возможно выведение аппаратуры из строя.
Боевые части нового типа, имеющие необычный принцип действия, можно будет использовать с разными средствами доставки. А. Кочкин указал, что такие заряды смогут использоваться на неуправляемых ракетах для РСЗО, в снарядах ствольной артиллерии и в качестве авиационных средств поражения. При этом, по-видимому, пока речь идет только о предварительной проработке вопроса без создания боеприпаса, пригодного к использованию на практике.
В планах НПК «Техмаш» имеется еще один тип особого боеприпаса, предназначенного для решения специальных задач. Предлагается создать систему оптической разведки в форм-факторе средства поражения того или иного рода. Как и в случае с некоторыми другими перспективными концепциями, предложение о боеприпасе оптической разведки пока находится на стадии предварительной проработки. Военное ведомство не заказывало создание полноценного изделия подобного рода.
* * *
Сейчас предприятия из состава НПК «Технологии машиностроения» выпускают самые разные боеприпасы для различных систем вооружения, используемых во всех родах войск. При этом пока речь идет о снарядах, ракетах и выстрелах известных моделей, использующих хорошо изученные и освоенные принципы. Тем временем, ученые и конструкторы предлагают создавать принципиально новые образцы оружия и средств поражения, строящиеся на оригинальных принципах. Если хотя бы часть существующих предложений «Техмаша» получит одобрение министерства обороны и будет принята к реализации, в будущем армия сможет получить самые интересные вооружения.
На данный момент наиболее интересным как с технической, так и с практической точки зрения выглядит предложение о создании легкой многоцелевой реактивной системы залпового огня, способной уничтожать цели на земле и в воздухе. Как справедливо отметил руководитель НПК «Техмаш», некоторые рода войск вынуждены работать в отрыве от основных сил, и потому им необходимо особое вооружение. В отличие от массы существующих систем, состоящих на вооружении ВДВ, морской пехоты и т.д., универсальная РСЗО способна улучшить боеспособность подразделения без необходимости применения отдельных боевых машин.
Как следует из оглашенных данных, пока безымянный проект может предусматривать использование существующих авиационных малокалиберных неуправляемых ракет С-5 или С-8, которые планируется дополнять новыми средствами наведения и управления. Их можно будет запускать с легкой сухопутной установки, наводя ее на наземные или воздушные цели. «Приземление» авиационной ракеты даст некоторые преимущества производственного и эксплуатационного характера, одновременно позволив сохранить желаемые боевые качества.
Впрочем, возможны и известные проблемы. Универсальность системы залпового огня приведет к значительному усложнению ее наземных составляющих, в первую очередь, средств управления. На одной боевой машине придется использовать аппаратуру для наведения вооружения на наземные цели, а также приборы для поиска, сопровождения и атаки воздушных.
Наконец, универсальная РСЗО может оказаться излишней для некоторых родов войск. Так, ее предлагается использовать в воздушно-десантных войсках, нуждающихся как в ударных средствах, так и в противоздушной обороне. Однако в настоящее время в интересах ВДВ разрабатывается специализированный зенитный комплекс с шифром «Птицелов», соответствующий особым требованиям этих войск. При наличии готовых машин такого рода необходимость в многоцелевой РСЗО пропадает.
Интересным образом обстоит дело в сфере оружия, использующего электромагнитный импульс. Еще несколько лет назад стало известно, что российская оборонная промышленность работает над подобными проектами, но их реальные результаты, насколько известно, до сих пор не дошли до войск. Замгендиректора НПК «Техмаш» несколько дней назад уточнил, почему так получилось.
В этом контексте стоит вспомнить новости прошлых лет. Так, осенью 2014 года в отечественной прессе появились сообщения о проекте с названием «Алабуга», целью которого, как утверждалось, было создание электромагнитного оружия. Неназванные представители промышленности утверждали, что цель этого проекта заключается в создании специальной ракеты, несущей мощный генератор высокочастотного излучения.
Утверждалось, что ракета будет использовать такую «боевую часть» в заданной точке на высоте не более 300 м от земли. При этом она могла бы «поражать» вражеские объекты в радиусе 3,5 км. Импульс должен был подавлять каналы связи и радиолокационные средства, а также выводить из строя различные радиоэлектронные системы. По сообщениям СМИ, к середине 2014 года изделие «Алабуга» прошло некоторые испытания.
В сентябре прошлого года концерн «Радиоэлектронные технологии» раскрыл некоторые сведения о программе «Алабуга». Оказалось, что проект с таким названием существовал в начале этого десятилетия, а его целью была отработка перспективных способов и средств радиоэлектронной борьбы. Одновременно с этим уточнялось, что электромагнитное оружие действительно разрабатывается, но подробности таких проектов не подлежат разглашению.
Теперь о своих планах в перспективной области заявил НПК «Техмаш». Как оказалось, предприятия концерна уже пытались создавать подобное оружие, но заказчик в лице Минобороны не заинтересовался им. Командование посчитало, что армия может решать имеющиеся задачи при помощи иных средств.
А. Кочкин также рассказал о разработке авиационных средств поражения для перспективных ударных БПЛА. В настоящее время российские предприятия создают сразу несколько таких беспилотников, но они все еще далеки от эксплуатации в войсках. Подробные сведения об оружии для них не приводились, но можно сделать некоторые предположения. Очевидно, что оружие для БПЛА будет походить на средства поражения существующих типов, используемые пилотируемой авиацией. Одновременно с этим оно будет отличаться габаритами и массой, соответствующими возможностям своих носителей. Также могут понадобиться определенные нововведения, связанные со спецификой бортовых систем оборудования беспилотников.
Развитие оружия разных родов войск не должно останавливаться, и рано или поздно армии придется осваивать принципиально новые системы. Способы такой модернизации материальной части должны прорабатываться заранее и с большим заделом на будущее. Именно этим сейчас занимается научно-производственный концерн «Технологии машиностроения». Возможно, не все предложенные идеи и концепции будут реализованы, но их теоретическая и практическая проработка внесет заметный вклад в обновление армии и укрепление обороноспособности.
По материалам сайтов:
http://tecmash.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
https://defendingrussia.ru/
Автор: Рябов Кирилл
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти