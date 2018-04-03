Отменить ЕГЭ. Предложение президента РАН

Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает.

Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера учёного была привлекательной в стране. У нас престиж учёных очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения.