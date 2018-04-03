16:47 03 апреля
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Отменить ЕГЭ. Предложение президента РАН

Президент Российской академии наук Александр Сергеев сделал заявление, на которое сложно не обратить внимание. В ходе выступления на московском экономическом форуме он высказался на необходимость отмены Единого государственного экзамена. По сегодняшним временам предложение вполне революционное, особенно если учитывать авторитет человека, это предложение выдвинувшего.

Отменить ЕГЭ. Предложение президента РАН


РБК цитирует лауреата Государственной премии РФ профессора Александра Сергеева:
Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает.



По словам Сергеева, отмена ЕГЭ, повышение престижа учёных, и возвращение научной части в российские школы позволит исправить ситуацию.

По ранее опубликованным данным, ежегодно кадровый состав, занимающийся в стране научными разработками, уменьшается примерно на 1,3% ежегодно в последние годы. В 90-е годы тенденция была ещё более плачевной. С 1990 года число учёных и исследователей в стране упало более чем в 2,5 раза. В то же время увеличилось число лиц с высшим образованием, качество которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Президент РАН:
Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера учёного была привлекательной в стране. У нас престиж учёных очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения.

Использованы фотографии: Фейсбук, zaochnik.ru
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Комментарии 74

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:54
    согласен на все 100500.

    последний год перед выпуском дети не учатся.. их натаскивают на сдачу ЕГЭ тупо.

    а базовых знаний .. именно знаний - 0
    vorobey
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:58
      Цитата: vorobey
      согласен на все 100500.

      последний год перед выпуском дети не учатся.. их натаскивают на сдачу ЕГЭ тупо.

      а базовых знаний .. именно знаний - 0

      идёт не учение, что то между дрессурой и обучение навыками ходить по следу.
      LSA57
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:09
        Советская школа образования была мировым лидером, но результатом сего образования были умные, думающие люди. А зачем думающие нужны сейчас правящему классу? А дети элиты учатся по другим программам и как правило на Западе.
        Аристарх Людвигович
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:13
          Цитата: Аристарх Людвигович
          А зачем думающие нужны сейчас правящему классу?

          не напомните когда ввели ЕГЭ? по моему не 16 лет назад
          LSA57
        2. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:21
          Советская школа образования была мировым лидером,

          Да ну?
          Что ж тогда результаты-то такие плачевные?
          Хотите проведем экзамен по математике или физике прямо тут на ВО?
          В общем хватит мифологией заниматься.
          Это вам я тот самый ученый (которых в 1990 году 2.5 ляма было) говорю.
          bk316
          1. Alex777 (Александр) Сегодня, 16:42
            Количество утекающих - подтверждение качества обучения. А советская школа (после которой я МГУ закончил, приехав издалека)) действительно была на достойном уровне. Дочь училась в школе в США, Stamford CT. Колледж в New York закончила. Там все по-другому. Есть с чем сравнивать.
            Так что нет никакой мифологии. hi
            Alex777
        3. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:23
          Да.
          А потом эти думающие, умные люди радостно орали, слушая Ельцина на броневике про ненавистный СССР, который рухнул.
          Правящего класса не было. Как так получилось?
          Mestny
          1. Alex777 (Александр) Сегодня, 16:46
            Рыба сгнила с головы. Но в итоге сейчас все, кому это надо, разобрались что к чему. hi
            Alex777
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:58
      Буржуйские учебные навороты, чтобы дети тупели во время сомнительного обучения. Снять это бремя необходимо.
      ul_vitalii
    3. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:58
      Нифига не согласен. ЕГЭ нормальная тема, она дает относительно равные возможности детям, и нечего истерить всей страной...хотя есть место и жуликам, но это гораздо меньший процент в отсутствии собственно самого ЕГЭ. Проблема не в ЕГЭ, проблема в обществе - в целом, и также в части воспитания детей.
      maxim947
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:11
        Цитата: maxim947
        Нифига не согласен. ЕГЭ нормальная тема, она дает относительно равные возможности детям, и нечего истерить всей страной...хотя есть место и жуликам, но это гораздо меньший процент в отсутствии собственно самого ЕГЭ. Проблема не в ЕГЭ, проблема в обществе - в целом, и также в части воспитания детей.


        отвечаю.... сдача теоретического экзамена в ГАИ - разновидность ЕГЭ.. у меня когда жена сдавала на права.. я ее вместе с билетами заставлял ПДД учить и ратолковывал ей по пунктам азы... сын же забил .натаскивался на тестах... в итоге его как лоха на ровном месте разводят гайцы.. а жена спокойно по пунктам может и правоту свою доказать..
        vorobey
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:29
          Вы сами то видели тесты ЕГЭ? Или только во всеобщей волне ?
          НасРать
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:33
            Цитата: НасРать
            Вы сами то видели тесты ЕГЭ?


            средний уже сдавать готовится.. старший слава богу прошел.. поэтому знаю как готовят к ЕГЭ
            а не учат как найти решение.. laughing
            vorobey
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:34
              Старший плохо учился? Почему он готовился к ЕГЭ - вот в чем вопрос? Впрочем, если плохо учился - первая сессия покажет...
              НасРать
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:42
                Цитата: НасРать
                Старший плохо учился? Почему он готовился к ЕГЭ - вот в чем вопрос? Впрочем, если плохо учился - первая сессия покажет...


                Да как то на 4 курсе уже..
                vorobey
    4. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:00
      Опят власть меняется.... может хватит метаться из стороны в сторону...
      Сыновья у меня учатся - я замучился сидеть до 12-ти ночи- учить уроки! И ни какой речи о ЕГЭ не ведется.... Уклон математика, физика, химия, русский..

      Плохому танцору постоянно, что то мешает!!!
      НасРать
      1. ромул (Егор) Сегодня, 16:04
        Цитата: НасРать
        Опят власть меняется.... может хватит метаться из стороны в сторону...

        Угомонитесь товарищ! 18-го подвели черту..метания отменить! Спите спокойно -Нас Орда)
        Апропус (без перевода)
        ромул
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:07
          Угомонюсь, когда мои пацаны закончат школу... а то правила игры постоянно меняют, что в школе, что в ПДД, что в Пенсионных реформах... - ЗАДОЛБАЛИ!!!
          НасРать
          1. ромул (Егор) Сегодня, 16:14
            Вам отвечу hi !Попробуйте - не правила игры поменять , а школу..(хотел продолжить - но на ура-патриота начну смахивать)) кипишуйте и не куда они не денуться)
            ромул
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:16
              Ваш совет оставьте при себе! И я не скажу куда Вам пойти!
              НасРать
              1. ромул (Егор) Сегодня, 16:22
                Цитата: НасРать

                0
                НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:16 ↑
                Ваш совет

                Й.опта Евлампий) Только от Вас я такого ответа - не ожидал... crying
                ромул
                1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:25
                  Ну извините, если что...
                  НасРать
          2. hydrox (hydrox) Сегодня, 16:17
            Но на всякий случай готовьте их всё-таки ДУМАТЬ аналитически:: это не повредит ни при каком раскладе (форме экзамена), а в жизни сможет помочь очень сильно при хорошо и умело организованном процессе мышления (только учить детишек надо этому с с 6-7 класса)...
            hydrox
            1. ромул (Егор) Сегодня, 16:37
              Цитата: hydrox
              6-7 класса)..

              Опоздал crying
              Цитата: hydrox

              0
              hydrox (hydrox) Сегодня, 16:17 ↑
              Но на всякий случай готовьте их всё-таки ДУМАТЬ аналитически:

              А я считал- к этому не надо готовиться( - как мог - request
              ромул
      2. ромул (Егор) Сегодня, 16:16
        Цитата: НасРать
        русский

        Твоя, главная проблема?)
        ромул
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:24
          Цитата: ромул
          Цитата: НасРать
          русский

          Твоя, главная проблема?)

          Здорово пошутил... поставить плюсик?
          НасРать
      3. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:18
        Цитата: НасРать
        . Уклон математика, физика, химия, русский..


        за дополнительные уроки платите? договор подписывали?

        во время занятий учителя то отчеты сдают то ЕГЭ принимают в других школах а своих потом ждут для подготовки к ЕГЭ на платных доп занятиях...

        а еще такой элемент.. когда на пробниках заведомо дают задания которые не разбирались.. а потм сетуют родителям вот надо же на дополнительные занятия ходить.. учителей практически не осталось одни педагоги
        vorobey
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:20
          Глупость, от первого слова до последнего... У меня трое пацанов - ни чего того, что Вы написали нет и в помине!!!! Не платил разу, занятия только школьные. Ни разу не разбирал задания, которые не проходили в школе... Очень сильные препода, все молодые, энергичные..
          НасРать
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:35
            Цитата: НасРать
            Глупость, от первого слова до последнего... У меня трое пацанов - ни чего того, что Вы написали нет и в помине!!!! Не платил разу, занятия только школьные. Ни разу не разбирал задания, которые не проходили в школе... Очень сильные препода, все молодые, энергичные..


            тебе договор отсканированный прилепить..или чек на 463 руб за оплату допов? у меня четверо детей.. будем писюнами мерятся? О Вашей способности воспринимать и анализировать полученную информацию я промолчу... перечитайте комментарий повнимательней.
            vorobey
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:39
              О-у мы уже на ты - присылай все - буду внимательно изучать... реально присылай! можно прямо сюда.
              НасРать
      4. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:24
        я замучился сидеть до 12-ти ночи- учить уроки

        Мне прям очень любопытно , а зачем Вы это делаете?
        bk316
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:31
          Когда пойдете с детьми в школу поймете... а если уже пошли, тогда и не нужно Вам знать... laughing
          НасРать
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:38
            Цитата: НасРать
            Когда пойдете с детьми в школу поймете... а если уже пошли, тогда и не нужно Вам знать... laughing


            в армию тоже пойдете?
            vorobey
            1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:42
              Цитата: vorobey
              Цитата: НасРать
              Когда пойдете с детьми в школу поймете... а если уже пошли, тогда и не нужно Вам знать... laughing


              в армию тоже пойдете?


              Етить.... шутки скабрезные .. видать от ума большого!
              НасРать
    5. marsel1524 (Марсель) Сегодня, 16:16
      ЕГЭ невозможно сдать без базовых знаний. Попробуйте без подсказок пройти профильный тест по математике или по физике. И да тестов практически нет, только поля для ввода ответов,в первой части, во второй требуется полное развернутое решение. Призывы отменить ЕГЭ считаю дешевым популизмом. Педстаж 26 лет.
      marsel1524
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:26
        ЕГЭ невозможно сдать без базовых знаний.

        На троечку можно.
        Дело не в этом. 100 баллов по математике недостаточно для того, что бы сказать "это будущий математик" Согласны?
        bk316
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:28
        Согласен.
        Все почему то забыли, что классическая система экзаменов подразумевает человеческий фактор в оценке знаний.
        А ну как ребёнок почему то не понравился принимающему экзамен. Пойди потом докажи, что это несправедливая оценка. Или конкретный ребёнок уважаемого родителя.
        Классическая советская система экзаменов - чудовищное средство коррупции, не более.
        С ЕГЭ кончено тоже возможны варианты, но очень сильно меньше.
        Mestny
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:40
          Цитата: Mestny
          Или конкретный ребёнок уважаемого родителя.

          Эти и ЕГЭ нормально сдают..

          зачем родительский комитет по 5000 руб с носа на экзамены собирает? request
          vorobey
      3. К.А.С (Костя) Сегодня, 16:35
        призывают отменить ЕГЭ очень странные люди! эта система дает шанс, у самого дочь с ЕГЭ поступила в институт. у знакомых. простой семьи, сын учится в ВШЭ и таких примеров много!!!
        а кто говорит что егэ это просто, то скорее всего не понимает о чем говорит!
        с дочерью учаться студенты у которых очень высокий бал почти максимальный! так у них такая подготовка которая нам и не снилась
        К.А.С
  2. astepanov (Алексей) Сегодня, 15:58
    Парадоксы российской действительности: число людей с дипломом о высшем образовании растет, а количество образованных людей уменьшается.
    astepanov
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:03
      Привет из 90-х. Диплом в переходе - и ты доктор наук!!! wassat
      НасРать
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:58
    Власть уотбирает у народа ЕГЭ! Доколе?!!! laughing
    Ну, давайте, вылазьте.
    Серый брат
  4. лом123 Сегодня, 15:58
    Все правильно говорит ЕГЭ давно пора убрать и в вести в школы дисциплину учащихся и преподователей, но при этом поднять престиж учителя заработной платой ,а нерадивых учеников с хамским поведением наказывать рублём их родителей.
    лом123
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:03
      Цитата: лом123
      в вести в школы дисциплину учащихся и преподователей,

      Телесные наказания штоле?
      Цитата: лом123
      ,а нерадивых учеников с хамским поведением наказывать рублём их родителей.

      Какой простор для злоупотреблений. good
      Серый брат
      1. лом123 Сегодня, 16:29
        вот вот в этом том та и причина...
        лом123
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:11
      Цитата: лом123
      а нерадивых учеников с хамским поведением наказывать рублём их родителей.

      и не только рублём. на 1 сентября на 1 уроке показывать это
      LSA57
  5. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 15:59
    Ура! Прозрение близко, уже РАН увидел проблему от введения ЕГЭ, а что ГАРАНТ?
    Молот 75
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:08
      Цитата: Молот 75
      а что ГАРАНТ?

      Может ему ещё и расписание уроков лично составлять? Министерство образования для таких вещей существует.
      Серый брат
      1. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 16:22
        А может ему ЕГЭ отменить, и Мобр распустить? У меня один ребенок уже сдал ЕГЭ, может второй мимо пройдет? И проблема образования, между прочим не менее важна, чем обороноспособность! И в этом вопросе вся надежда только на него!
        Молот 75
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:28
          Цитата: Молот 75
          А может ему ЕГЭ отменить, и Мобр распустить?

          Если Министерство образования и науки предъявит президенту обоснование бессмысленности своего существования то может быть и распустит.
          Для отмены ЕГЭ участие президента вообще не требуется.
          Серый брат
          1. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 16:30
            Да у нас в стране многое вообще должно происходить без участия ВВП, только на выходе имеем, что работает только под прямым управлерием!
            Молот 75
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:36
              Цитата: Молот 75
              участия ВВП

              Ерунда - любые действия первого лица государства основаны на чьём-то экспертном мнении, основная же его задача это управление государством на глобальном уровне.
              ВВП не бог чтобы всё знать и везде успевать.
              Серый брат
    2. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 16:10
      Цитата: Молот 75
      уже РАН увидел проблему от введения ЕГЭ


      РАН " по штату положено" видеть проблемы образования.
      Б.Т.В.
    3. hydrox (hydrox) Сегодня, 16:22
      Такие проблемы мозгам гаранта не под силу, потому как академически-медицинские и связаны не с бабками и распределением властных полномочий, а с вылечиванием России от либерального морока и настройке мозгов на созидание ...
      hydrox
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:31
        мозгам гаранта не под силу,

        А вашим под силу или просто балабол?
        Если под силу поделитесь , кратенько ,тезисно ...
        bk316
  6. Weyland (Константин) Сегодня, 16:00
    Давно пора! Раньше в школе прежде всего учили думать, а сейчас тупо натаскивают на запоминание ответов на тестовые задания!
    Weyland
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:11
      Цитата: Weyland
      Раньше в школе прежде всего учили думать

      Раньше в школе даже пытались воспитывать, а сейчас просто услуги по обучению предоставляют.
      Серый брат
  7. свободный (Андрей) Сегодня, 16:02
    Неужто зашевелились?будем посмотреть!
    свободный
  8. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:05
    Лишний раз убеждаешься, как легко сломать систему, казалось бы выстроенную самой природой, и как трудно бывает перестроить и уничтожить то уродливое, искусственное, что создано руками недалеких людей, видящих во всем только свой личный интерес, или имевших злой умысел.
    1536
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:33
      Что это такое "выстроенное самой природой"? Неужели это когда оценка знаний, а значит всё будущее ребёнка зависит от настроения конкретной МарьИванны, которая накануне поругалась с соседкой, или у неё болит зуб?
      Неужели не понятно, что именно ЕГЭ переводит оценку знаний в область конкретной оценки, зависящей только от самого сдающего такой экзамен?
      Mestny
  9. гильза (максим) Сегодня, 16:08
    Не согласен на все 100500. Система ЕГЭ как именно СИСТЕМА экзаменации и дальнейшего распределения выпускников школ довольно эффективная система, способная к "прозрачности" в отличаи от остального. Заниматься надо именно формой ЕГЭ и педагогическим наполнением образования. Не падать на тупое таблицирование и "угадайку", а готовить полноценную базу знаний и под это подгонять школьную программу. Не пытаться "тупить" детей,превращая их в игроков ЧГК . Сам сдал ЕГЭ 2017 и на старости лет поступил в ВУЗ. Наблюдал движение по рейтингу в он-лайне ,отсев и рост собственных шансов. Открыто. То же самое по самому ЕГЭ. Приятно удивило повышение эффективности. Много заданий именно на рассуждение, а не на угадайку. Сдавал гуманитарку, причём с одним из предметов вообще не знаком. Не было его в такой форме и наполнении у нас тогда. Не берусь рассуждать о письменной части ( сочинение-рассуждение на заданную тему во всех трёх предметах). Просто не знаю КАК проверяют.,поскольку критерии проверки в общем доступе. Короче фигня всё это насчёт "отупения". Не с той стороны заходим. Нужно улучшать имеющееся, а не возвращать коррупционную составляющую. У людей шанс вырос попасть в ВУЗ своими силами. Хватит не туда сворачивать. А то так к примеру налоговую отменить можно, а то творчеству мешает ,облагая налогами театры. Ну реальнее подходить надо. Ещё раз повторю-необходимо работать внутри созданной системы имея чёткие приоритеты : повышение основного базиса знаний, умение оперировать этим набором знаний. Всё . Не надо "революций".
    гильза
  10. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:10
    Тестовая система проверки знаний, безусловно, является ущербной, в принципе.
    Но проблема, не только в ЕГЭ. Мне кажется, что, не меньшая проблема заключается в том, что, сами программы!! ( их не одна и не две) обучения деток, тоже не "идеальные", мягко говоря.. Не вдаваясь, в подробности, думаю, со мной согласится подавляющее большинство людей, закончивших школу, в СССР. Помимо этого,сама система образования, " Загоняет" родителей на "платную основу" Под это всё заточено - извлечение прибыли. Получается абсурд)))
    Ибо всем известно, что базовое образование и медицина- есть вещи дотационные от государства. А тут, манагеры, с "прибылью"...всё свалили в " Услуги "!!! Бред...
    Тут, или работа на перспективу, или " Здесь и сейчас ", что в духе времени.
    Нужны волевые полит. решения, ибо не будет развития. Очевидно...
    И, очень важный момент...
    Школа дистанцировалась от воспитания, в детях, ЛИЧНОСТИ.. Это ведет, к другим, коренным проблемам
    Сибирский цирюльник
    1. гильза (максим) Сегодня, 16:37
      Школу "дистанцировали" от воспитания,оперируя правами ребёнка и вообще в принципе "правами". Вы что-нибудь слышали о воспитании без насилия? Надеюсь слово "насилие" у вас не воспримится как избиение, и не потеряет всей смысловой нагрузки. Всё остальное из того,что вы пишите ...Ну видимо Ваше личное мнение. Тестовая форма проверки знаний-единственный путь к уплотнению самого базиса. Это логика. Вы почму-то опять стремитесь к победе над атрибутами, а не к улучшению. Платные подготовки к ЕГЭ? Классно. Так надо модернизировать САМУ программу,чтоб от этого уходить. Я поступал и по "советской" системе. И что же? Платное репетиторство и то же тестирование. Для того,чтобы охватить ( и вообще понять наличие проблемы) необходима статистическая информация о пользовании репетиторством. Его целевой направленности. И.Т.Д. А её нет и не будет . И мы будем слушать только голосовые утверждения по этому поводу. Причём рассуждаем по поводу ЕГЭ и самого образования нынешнего мы, кто не имеет к этому отношения (педагоги,ау?) или слушает об этом со слов детей. Вы сами то класса с пятого с любовью в школу бегали? Меня лично математика в ужас повергала. А на химии я себя камнем чувствовал.
      гильза
  11. tchoni (Евгений) Сегодня, 16:12
    Мне нравится это мапет-шоу! Сначала вводили егэ, затачивали под это людей, устанавливали камеры видеонаблюдения, адаптировали программу, оборудовали классы... намыли кучу бабла. Теперь все в задЪ? Опять поставят кучу НИР по разработке новых программ, учителям опять придется переучиваться, повешенные камеры забудут и растащат, как в свое время системы громкой связи. и прочия , ррочия, прочия. Через 10 лет опомнятся и опять будут вводить егэ?
    Не то что б я был его особым стоионником, но блин, нельзя же ааждые 10-20 лет менять систему образования! Если ее постоянно реформировать, то, когда ей работать?
    tchoni
    1. гильза (максим) Сегодня, 16:39
      Да очередной приступ кликушества просто. Как всегда ,но теперь уже под знаменем борьбы с либерализмом. То есть самим образованием заниматься никто не хочет. Все хотят либо с социалистическими признаками в нём бороться, а теперь вот с либеральными.
      гильза
  12. красноярск Сегодня, 16:18
    =По ранее опубликованным данным, ежегодно кадровый состав, занимающийся в стране научными разработками, уменьшается примерно на 1,3% ежегодно в последние годы. В 90-е годы тенденция была ещё более плачевной. С 1990 года число учёных и исследователей в стране упало более чем в 2,5 раза.=
    А кто ни будь проводил анализ по каким причинам ученые покидают Родину? Только ли из-за низкой зарплаты? Сомневаюсь, что только. В основном из-за отсутствия работы по той тематике, которую хочет вести ученый.
    Престиж ученого, это что? Высокая зарплата? И только?
    Разговоров про утечку мозгов много и имеет давнюю историю. И? Что сделано? Как всегда если не ничего, то, во всяком случае, очень мало.
    красноярск
  13. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:20
    Когда престиж учёного и инженера станет выше престижа чиновника или финансового спекулянта , то поверьте никакие препоны не остановят тягу к знаниям независимо от системы образования . Да и сейчас увлечённых детей никакие извращения в образовании не останавливают..
    КВУ-НСвД
    1. гильза (максим) Сегодня, 16:42
      А как этот престиж поднять? Давайте даже не так вопрос поставим. Как из школьника сделать учёного с высокой эффективностью научной работы ,чтобы получить основания для его поддеоржки. Ну и естественно предлагаю сравнить как в СССР с этим престижем учёных дело обстояло. Про Запад прошу не упоминать, а то расплачусь. А если упомянете, то прошу Вас обязательно с фактами и не вывески вроде Силиконовой долины или Оксфорда.
      гильза
  14. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:20
    Дельно излагает товарищ профессор (не наш коллега-еврей). ЕГЭ это реальное натаскивание на шаблоны, мыслить эта фигня не учит((
    Архивариус Вася
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:26
      Согласен, с Вами, полностью!
      Тест исключает творчество, в принципе!!
      По-моему мне, так самая большая мина, заложенная, под наше государство, страну, так это то образование, навязанное нам, неизвестно кем!!
      Это "точит", нас не хуже, чем экономика и внешние факторы.
      Массовая дебилизация населения( пожрать, вкусно, потусить красиво)
      Чем не " Стеклянные бусы"???
      Ну, кто мне скажет, что это "нормально"- " Культ еды????) примеров масса!!!
      Дети, теперь, "крутые" Не за достижения, в спорте/учебе, а за наличие модного гаджета! Нонсенс!!!!
      Сибирский цирюльник
  15. гильза (максим) Сегодня, 16:29
    И какая связь с престижем учёных и ЕГЭ? Пусть кто-нибудь доступно объяснит это, без кликушества о "либеральном предательстве". Я сам далеко не либерал, но это ни разу не значит,что нам отказываться надо от чего-то рационального. Или чего-то,что мы не можем использовать рационально. Грязные подъезды не строят вместе с домами. В них гадим именно мы.
    гильза
  16. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:33
    Аплодирую академику. Процесс пошел. Руководитель, столь значимого уровня, просто так не будет предлагать.
    ODERVIT
  17. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 16:39
    Тут не ЕГЭ надо отменять, а систему натянувшую против воли общества Болонскую систему образования, как проект по встраиванию в глобальный рынок. Это стратегия нынешнего строя и не отменив стратегию ничего кардинально не изменится в продолжающемся отуплении уже выращенных и подростающих поколений. Будет очередная показуха по эффективному исполнению "реформ" при продолжающейся деградации творчески мыслящих профессиональных кадров.
    Sovetskiy
  18. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 16:45
    пока медведева и выкидышей из ВШЭ не удалят из правительства ЕГЭ никто не отменит при всем желании народа...
    Не либероид Русский
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