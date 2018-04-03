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Отменить ЕГЭ. Предложение президента РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев сделал заявление, на которое сложно не обратить внимание. В ходе выступления на московском экономическом форуме он высказался на необходимость отмены Единого государственного экзамена. По сегодняшним временам предложение вполне революционное, особенно если учитывать авторитет человека, это предложение выдвинувшего.
РБК цитирует лауреата Государственной премии РФ профессора Александра Сергеева:
По словам Сергеева, отмена ЕГЭ, повышение престижа учёных, и возвращение научной части в российские школы позволит исправить ситуацию.
По ранее опубликованным данным, ежегодно кадровый состав, занимающийся в стране научными разработками, уменьшается примерно на 1,3% ежегодно в последние годы. В 90-е годы тенденция была ещё более плачевной. С 1990 года число учёных и исследователей в стране упало более чем в 2,5 раза. В то же время увеличилось число лиц с высшим образованием, качество которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Президент РАН:
РБК цитирует лауреата Государственной премии РФ профессора Александра Сергеева:
Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает.
По словам Сергеева, отмена ЕГЭ, повышение престижа учёных, и возвращение научной части в российские школы позволит исправить ситуацию.
По ранее опубликованным данным, ежегодно кадровый состав, занимающийся в стране научными разработками, уменьшается примерно на 1,3% ежегодно в последние годы. В 90-е годы тенденция была ещё более плачевной. С 1990 года число учёных и исследователей в стране упало более чем в 2,5 раза. В то же время увеличилось число лиц с высшим образованием, качество которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Президент РАН:
Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера учёного была привлекательной в стране. У нас престиж учёных очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения.
Использованы фотографии: Фейсбук, zaochnik.ru
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