Яков Кедми: Скоро сирийцы погонят американцев из страны
Сирийская армия успешно зачистила Восточную Гуту. Последний бастион террористов – город Дума – пал. Теперь столица страны Дамаск находится в полной безопасности. В ближайших планах правительственных сил – операция против боевиков в провинции Даръа, что на юге Сирии.
Тем не менее, очаги напряженности в стран еще есть. Во-первых, это провинция Идлиб, куда свезли всех "умеренных террористов". Во-вторых, северо-западная часть соседней провинции Алеппо, которая частично занята турецкими войсками и протурецкими боевиками. Не остаются решенными и судьбы провинций Дейр-эз-Зор и Хасеке, которые плотно заняты курдами и американскими войсками.
Однако, учитывая последние новости об атаках сирийского подполья против военных США, американцы могут в скором времени вывести свои подразделения с территории САР.
Как считает израильский эксперт Яков Кедми, несмотря на истерику западных стран о якобы применении "режимом Асада" химического оружия, Россия смогла переломить ситуацию в пользу сирийского народа.
Тем не менее, очаги напряженности в стран еще есть. Во-первых, это провинция Идлиб, куда свезли всех "умеренных террористов". Во-вторых, северо-западная часть соседней провинции Алеппо, которая частично занята турецкими войсками и протурецкими боевиками. Не остаются решенными и судьбы провинций Дейр-эз-Зор и Хасеке, которые плотно заняты курдами и американскими войсками.
Однако, учитывая последние новости об атаках сирийского подполья против военных США, американцы могут в скором времени вывести свои подразделения с территории САР.
Как считает израильский эксперт Яков Кедми, несмотря на истерику западных стран о якобы применении "режимом Асада" химического оружия, Россия смогла переломить ситуацию в пользу сирийского народа.
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