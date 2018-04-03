16:47 03 апреля
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Санкции в ответ на запрет русского языка. Госдума предлагает наказать Латвию

В ответ на запрещение Латвией обучения на языках национальных меньшинств в школе, депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости таких действий и предложили ввести против Риги санкции.

Санкции в ответ на запрет русского языка. Госдума предлагает наказать Латвию


Действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах", подчеркнули в Госдуме


В качестве санкционных мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.

Депутаты предложили направить заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 15:58
    А как хорошо было в перестройку - щас из Союза выйдем и запануем! В основной массе русскоязычные в прибалтике поддержали выход. Нацики их кинули. Дубль 2 - Украина.
    Серж Горелый
    1. баклан (Станислав) Сегодня, 16:17
      Анализ результатов голосования показывает, что большинство русскоязычных (45%) голосовали против независимости, а 29% – вообще не принимали участия в голосовании или целенаправленно портили бюллетени. Независимость поддержали лишь 26% русскоязычных, что составляло примерно 11% от всего тогдашнего населения Латвии.
      Не нужно пургу гнать, если не в теме.
      баклан
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:21
        Цитата: баклан
        Анализ результатов голосования показывает, что большинство русскоязычных (45%) голосовали против независимости, а 29% – вообще не принимали участия в голосовании или целенаправленно портили бюллетени. Независимость поддержали лишь 26% русскоязычных, что составляло примерно 11% от всего тогдашнего населения Латвии.
        Не нужно пургу гнать, если не в теме.

        Пургу гнать, бакланить... что за жаргон. Я родился в г . Таллин, ЭССР, русский офицер. Я в теме, и не рассказываю как в Хайфе арабы поживают.
        Серж Горелый
    2. fedor13 Сегодня, 16:35
      Про русских уверен? На тебя и выборы Горбатого можно повесить,ведь был при развале союза.
      fedor13
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:43
        Я с Вами зайка, в одной канаве не валялся. Тыкайте своим родным и близким.
        Серж Горелый
  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:59
    дуболомы.... наоборот.. лучшая санкция.. это если все товары из латвии должны будут иметь маркировку на русском языке, все договора сотавляться нна двух языках и прочее.. пусть ищут специалистов владеющих русским языком.. не на уровне.. уутрыма, уутрыма
    vorobey
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:02
      Цитата: vorobey
      дуболомы.... наоборот.. лучшая санкция.. это если все товары из латвии должны будут иметь маркировку на русском языке,

      И что? То что на экспорт в Россию будет на русском... А у себя на внутреннем рынке - нет.
      Серж Горелый
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:04
        Цитата: Серж Горелый
        А у себя на внутреннем рынке - нет.


        поневоле язык учить начнут .. laughing
        vorobey
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:06
          Уже выучили - английский.
          Серж Горелый
        2. словак Сегодня, 16:23
          Цитата: vorobey
          Цитата: Серж Горелый
          А у себя на внутреннем рынке - нет.


          поневоле язык учить начнут .. laughing

          Где? В типографии, которая печатает этикетку на товар.
          словак
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:03
    предложили ввести против Риги санкции.

    бить их их же оружием...
    Masya Masya
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:04
    Опять обвинят в агрессии, всё переврут и перевернут с ног на голову. А запад их поддержит.
    ul_vitalii
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:07
      Виталий, приветик! love
      Цитата: ul_vitalii
      Опять обвинят в агрессии, всё переврут и перевернут с ног на голову

      А нам не привыкать... обвиняли, обвиняют и будут обвинять.. не по этому поводу, так другой найдут... а то и вовсе без повода... wink
      Masya Masya
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:05
    прибалты уже запретили русский язык, а мы только заявление выпустили, закон еще вчера должен быть принят по указанным санкциям, на..
    Denis Obukhov
  6. valek97 Сегодня, 16:09
    http://www.kp40.ru/news/society/48351/ 2 часть
    https://www.kp40.ru/news/incidents/48330/ 1 часть
    Пред история : 29 марта. Вечером группа подростков долгое время пытается сорвать флаг. Что потом им и удается сделать. позже они идут громить площадки, сбивать таблички, громить ИТП. уже в апреле. Органы провели расследование с формулировкой, "постирать и вывесить обратно" . В дальнейшем одна из жительниц, снимая процесс, получает угрозы физ расправы со стороны молодых людей. Молодым же людям ничего за это не грозит, даже за статью порча гос символики
    valek97
    1. valek97 Сегодня, 16:20
      Хочу добавить, что идет покрывательство со стороны СК и Полиции.
      статья 329 Уголовного кодекса России «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», оно карается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. На практике распространённым является условное наказание

      Второе: Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.
      valek97
  7. Всадник (Игорь) Сегодня, 16:28
    Пусть запрещают у себя что хотят, это их страна их дело, какие на фиг санкции вводить. Россия не должна вмешиваться в такие дела.
    Всадник
  8. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:30
    Действовать надо, а не предлагать. Триболтика практически утратили значимость для нашей страны, как транзитеры. Теперь-то чего опасаться?
    ODERVIT
  9. loginovich Сегодня, 16:40
    Санкции в ответ на запрет русского языка. Госдума предлагает наказать Латвию


    Что то подсказывает ,что это даже не грозный свистеж.
    Что то похожее на дешевые понты.
    loginovich
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:41
    Сейчас всемогущий бизнес опять выдаст справку, что поддерживать русских убыточно и эта "говорильня" закончится.
    samarin1969
  11. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:45
    Депутаты предложили направить заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии
    И что? В ответ как всегда будет гробовая тишина. Прибалты доиграются, что в случае конфликта, топтать их будут долго и с огромным удовлетворением. Не потому что Русские злые, а потому что их достали в конец.
    Orionvit
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