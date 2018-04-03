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Санкции в ответ на запрет русского языка. Госдума предлагает наказать Латвию
В ответ на запрещение Латвией обучения на языках национальных меньшинств в школе, депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости таких действий и предложили ввести против Риги санкции.
Действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах", подчеркнули в Госдуме
В качестве санкционных мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.
Депутаты предложили направить заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии, передает РИА Новости
Действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах", подчеркнули в Госдуме
В качестве санкционных мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.
Депутаты предложили направить заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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