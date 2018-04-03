16:47 03 апреля
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Очередной захват храма на Украине. Боевики нацбатов не щадили прихожан

Боевики экстремистских батальонов «Азов» и «Айдар» (запрещены в РФ) осуществили нападение на храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Ровенской области. Свято-Успенский храм, захваченный радикалами, располагается в селе Птича (Птичья). Об этом стало известно из сообщения Ровенской епархии УПЦ МП:
Храм в с. Птичья захватили сторонники Киевского патриархата.

С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского Патриархата захватили храм силой.

Верующих УПЦ под прицелом заставили покинуть храм.


Около 23:50 в храм приехали машины с бойцами «Айдара»(*) и «Азова»(*) и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма, угрожая оружием. Прихожане называют событие не иначе, как террористический акт. У храма дежурит два наряда полиции, но они не вмешиваются в события.


Очередной захват храма на Украине. Боевики нацбатов не щадили прихожан


Как видно, прихожане и в ночное время пытались сделать всё, чтобы отстоять храм.

Председатель отдела по связям с общественностью Московской патриархии Владимир Легойда, комментируя захват храма на Украине, назвал случившееся всплеском иррациональной ненависти радикалов.

Нужно отметить, что Свято-Успенский храм в населённом пункте Птичья подвергался нападениям украинских радикалов неоднократно с 2015 года. Боевики избивали прихожан, распыляли в храме перцовый газ, угрожали оружием священникам.


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Комментарии 7

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  1. dm_Россия (Дмитрий) Сегодня, 16:14
    Пасхальное перемирие. Ни чего святого у фашистов не было, нет и вряд ли будет
    dm_Россия
    1. Комментарий был удален.
    2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:17
      Порошенко сказал , патронов не жалеть , и расплакался крестясь .
      Denis Obukhov
      1. alex-s (Александр) Сегодня, 16:17
        сторонники Киевского Патриархата захватили храм силой


        Сразу чувствуется - "божьи люди"!!! negative
        alex-s
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:15
    Только в борьбе с мирным населением да с храмами эти гавн...ки способны себя показывать
    Denis Obukhov
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:33
      Особенно когда
      У храма дежурит два наряда полиции, но они не вмешиваются в события.
      А слабо "поборникам правильной украинской веры", то же самое сделать с какой нибудь мечетью? Посмотрел бы я на этих "бойцов".
      Orionvit
  3. polpot (Andru) Сегодня, 16:17
    На суд людской на нынешней Украине надежд мало , осталось уповать на суд божий и скорый ,мы русские с нами Бог
    polpot
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:32
      На бога надейся , а сам не плошай.
      Orionvit
  4. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:41
    У РПЦ всегда была.... гибкая позиция. Что священники у власовцев. Что признание царя- тряпки великокомученником в угоду ЕБНу (тот демонизировал коммуняк. Одно дело - просто царя, а тут жеж святой.) В общем плоды своей гибкости РПЦ и пожинает. Возмущаться надо было в 1992 году, но тогда ЕБН дружил с брателлой Кравчуком, смолчали. И вот итог.
    Серж Горелый
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