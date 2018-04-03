Очередной захват храма на Украине. Боевики нацбатов не щадили прихожан

Храм в с. Птичья захватили сторонники Киевского патриархата.



С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского Патриархата захватили храм силой.



Верующих УПЦ под прицелом заставили покинуть храм.





Около 23:50 в храм приехали машины с бойцами «Айдара»(*) и «Азова»(*) и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма, угрожая оружием. Прихожане называют событие не иначе, как террористический акт. У храма дежурит два наряда полиции, но они не вмешиваются в события.

Боевики экстремистских батальонов «Азов» и «Айдар» (запрещены в РФ) осуществили нападение на храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Ровенской области. Свято-Успенский храм, захваченный радикалами, располагается в селе Птича (Птичья). Об этом стало известно из сообщения Ровенской епархии УПЦ МП:Как видно, прихожане и в ночное время пытались сделать всё, чтобы отстоять храм.Председатель отдела по связям с общественностью Московской патриархии Владимир Легойда, комментируя захват храма на Украине, назвал случившееся всплеском иррациональной ненависти радикалов.Нужно отметить, что Свято-Успенский храм в населённом пункте Птичья подвергался нападениям украинских радикалов неоднократно с 2015 года. Боевики избивали прихожан, распыляли в храме перцовый газ, угрожали оружием священникам.