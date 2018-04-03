16:47 03 апреля
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«Техмаш» представил в Ереване снаряды для РСЗО «Град»

Российский концерн «Техмаш» (входит в Ростех) представил на выставке «ArmHiTec-2018» в Ереване ряд интересных разработок, сообщает пресс-служба компании.



Среди изделий – неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 комплекса «Град» производства НПО «Сплав».


Как пояснили в концерне, «боеприпас с головной частью повышенного могущества предназначен для поражения небронированной техники и бронетранспортеров в районах их сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей». Максимальная дальность стрельбы – 40 километров, температурный диапазон применения – от минус 50-ти до плюс 50 градусов по Цельсию.

Также «Техмаш» представил танковый 125-мм выстрел (3ВБМ17) с бронебойным подкалиберным снарядом. Сообщается, что «боеприпас предназначен для стрельбы по современным модернизированным танкам, имеющим комбинированную защиту».

Кроме того, демонстрировались 30-мм патроны с пластмассовыми ведущими устройствами. «Эти боеприпасы обеспечивают многократное повышение живучести стволов, стабильность баллистических параметров, существенное увеличение огневой производительности пушек», – говорится в релизе.

Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018» проходила в Ереване с 29-го по 31 марта.

Использованы фотографии: http://tecmash.ru
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Комментарии 5

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:22
    Буржуи 30мм подкалиберы делают, а мы стволы щадим.
    Серый брат
  2. valek97 Сегодня, 16:23
    http://www.kp40.ru/news/society/48351/ 2 часть
    https://www.kp40.ru/news/incidents/48330/ 1 часть
    Пред история : 29 марта. Вечером группа подростков долгое время пытается сорвать флаг. Что потом им и удается сделать. позже они идут громить площадки, сбивать таблички, громить ИТП. уже в апреле. Органы провели расследование с формулировкой, "постирать и вывесить обратно" . В дальнейшем одна из жительниц, снимая процесс, получает угрозы физ расправы со стороны молодых людей. Молодым же людям ничего за это не грозит, даже за статью порча гос символики
    Хочу добавить, что идет покрывательство со стороны СК и Полиции.
    статья 329 Уголовного кодекса России «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», оно карается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. На практике распространённым является условное наказание
    Второе: Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.
    valek97
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:35
      Очередной пономарь-рифмоплет, смотри не засни, ещё не вечер.
      ul_vitalii
      1. valek97 Сегодня, 16:37
        А это причем тут? тролить любите?)
        valek97
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:39
          Все посты пустомелишь не тролль ты наш. Одно нытьё.
          ul_vitalii
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