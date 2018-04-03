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«Техмаш» представил в Ереване снаряды для РСЗО «Град»
Российский концерн «Техмаш» (входит в Ростех) представил на выставке «ArmHiTec-2018» в Ереване ряд интересных разработок, сообщает пресс-служба компании.
Среди изделий – неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 комплекса «Град» производства НПО «Сплав».
Как пояснили в концерне, «боеприпас с головной частью повышенного могущества предназначен для поражения небронированной техники и бронетранспортеров в районах их сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей». Максимальная дальность стрельбы – 40 километров, температурный диапазон применения – от минус 50-ти до плюс 50 градусов по Цельсию.
Также «Техмаш» представил танковый 125-мм выстрел (3ВБМ17) с бронебойным подкалиберным снарядом. Сообщается, что «боеприпас предназначен для стрельбы по современным модернизированным танкам, имеющим комбинированную защиту».
Кроме того, демонстрировались 30-мм патроны с пластмассовыми ведущими устройствами. «Эти боеприпасы обеспечивают многократное повышение живучести стволов, стабильность баллистических параметров, существенное увеличение огневой производительности пушек», – говорится в релизе.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018» проходила в Ереване с 29-го по 31 марта.
Среди изделий – неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 комплекса «Град» производства НПО «Сплав».
Как пояснили в концерне, «боеприпас с головной частью повышенного могущества предназначен для поражения небронированной техники и бронетранспортеров в районах их сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей». Максимальная дальность стрельбы – 40 километров, температурный диапазон применения – от минус 50-ти до плюс 50 градусов по Цельсию.
Также «Техмаш» представил танковый 125-мм выстрел (3ВБМ17) с бронебойным подкалиберным снарядом. Сообщается, что «боеприпас предназначен для стрельбы по современным модернизированным танкам, имеющим комбинированную защиту».
Кроме того, демонстрировались 30-мм патроны с пластмассовыми ведущими устройствами. «Эти боеприпасы обеспечивают многократное повышение живучести стволов, стабильность баллистических параметров, существенное увеличение огневой производительности пушек», – говорится в релизе.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018» проходила в Ереване с 29-го по 31 марта.
Использованы фотографии: http://tecmash.ru
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