Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна

Когда Евросоюз разобьётся, как глиняная чашка, проклинать будут Англию, рыжего клоуна Бориса Джонсона с его номером «дохлая кошка» под соусом ОВ «Новичок». Борису Джонсону принадлежит перл с «дохлой кошкой» на столе: в своих сочинениях он предлагает в случае затруднений с партнёрами «бросать на стол дохлую кошку», чтобы перевести внимание всех на негодный объект, а самому в это время обделывать свои грязные делишки. Так что идея бросить на европейский стол «дело Скрипаля» может принадлежать лично ему.Этот английский скандал достигает своего международного апогея. Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад «в откровенной лжи по делу Скрипаля». Ранее Лавров говорил о «манипулированием международным общественным мнением» неких сил, теперь сказано прямо: Запад откровенно лжёт. На прямое обвинение в причастности к «делу Скрипаля» Москва ответила прямым обвинением Запада во лжи. Это говорит, что Москва уже не видит возможности достижения какого-то компромисса с Западом по «делу Скрипаля».Потому что эта английская ложь уже состоялась, она уже применена для раскручивания антироссийского международного скандала, в то время как результатов расследования «дела Скрипаля» нет никаких, вообще никаких. Поэтому результаты расследования ОЗХО, и тем более английского расследования, теряют смысл: Москва не может верить заведомым лжецам. «Никакие результаты не примем, если наши эксперты не будут участвовать в расследовании», - отрезал наш посол в Голландии Александр Шульгин.Теперь Западу придётся согласиться, что он «откровенный лжец», или продолжать лгать далее, как он лжёт до сих пор про «малайзийский боинг». Последнее вероятнее, поэтому международный кризис вокруг «дохлой английской кошки» будет продолжаться.Ранее уже высказывалось мнение, что «дело Скрипаля» - это лживый казус белли, повод к войне Запада с Россией, и есть как бы прецеденты: формальным поводом к Первой мировой войне стало убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево. В Англии отравили Скрипаля с дочерью. Поскольку ядерная мировая война считается невозможной, приходишь к мысли, что Запад имеет в виду «гибридную мировую войну» во всех средах, кроме военной.Но изолировать с помощью гибридной войны Россию далее невозможно, поскольку она уже изолирована от Запада санкциями, далее просто некуда. Осталось перекрыть энергетические потоки между Россией и Европой, но для России это не критично: она уйдёт на азиатские, незападные энергетические рынки, в первую очередь с помощью газопровода «Сила Сибири» в Китай.Формально, «дело Скрипаля» Вашингтон и Лондон используют якобы для дальнейшей изоляции России, видимо футбольной и подобных, и для консолидации Запада перед «российской угрозой». Это тоже ложь, очередная операция некоего «глубинного государства» «под ложным флагом», поскольку эти цели иллюзорны. Конечной целью номера «дохлая кошка» под ОВ «Новичок» может быть развал Евросоюза, это и достижимая, и желанная цель для англо-американских элит.Англо-американские эксперты, включая Джорджа Сороса, давно говорят о неизбежности распада Старой Европы, под российским давлением, конечно, но к экономическим выгодам Америки и Англии, которые первыми наживутся на этом распаде. Если Америке не удалось разрушить Россию, а теперь, после первомартовской речи Владимира Путина, понятно, что и не удастся, значит, Америке нужно разрушить кого-нибудь другого, чтобы решить свои экономические проблемы.И старушка Европа самый подходящий и экономически упитанный для этого кандидат, ещё и «травоядный», по словам экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Выход Англии из Евросоюза – это подготовка Америки к расчленению «травоядной», то есть без своей собственной армии, Европы. В Европе многие это понимают, наверное, но ничего поделать не могут, и идут на заклание с петлёй «дела Скрипаля» на шее. И подмигивают России: мы всё понимаем, но сделать ничего не можем по причине своей «травоядности», и атлантической солидарности, конечно.Когда, с помощью номера «английская дохлая кошка», развалят Европу, крайним окажется рыжий клоун Борис Джонсон в отставке. Он составит компанию другому лжецу в отставке - Тони Блэру, в этом и будет состоять всё утешение для Европы: целый министр иностранных дел Англии, с премьер-министром Терезой Мэй, будут за это наказаны отставкой. Интересно, кто первый в Европе скажет, что «король голый», что Англия солгала? Это неизбежно, потому что дальнейший разрыв экономических связей Европы с Россией приведёт к энергетическому удушению и вследствие этого к распаду Евросоюза – это единственная реально достижимая цель «дела Скрипаля». Перед смертью жертва обычно говорит правду.Парадоксально, но как бы умные наши либералы… Что бы ни произошло, по любому «Скрипалю» наши теле-либералы, Надеждин, Некрасов и Рыбаков, выступают адвокатами Запада. Они пресмыкаются перед Европой, Европа – перед главными пресмыкающимися в Америке. Появился у нас и свой страшный клоун – Никита Исаев, к счастью, в телевизоре, а не в министерстве, как рыжий клоун Борис Джонсон в Англии.