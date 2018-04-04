07:55 04 апреля

Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна

Когда Евросоюз разобьётся, как глиняная чашка, проклинать будут Англию, рыжего клоуна Бориса Джонсона с его номером «дохлая кошка» под соусом ОВ «Новичок». Борису Джонсону принадлежит перл с «дохлой кошкой» на столе: в своих сочинениях он предлагает в случае затруднений с партнёрами «бросать на стол дохлую кошку», чтобы перевести внимание всех на негодный объект, а самому в это время обделывать свои грязные делишки. Так что идея бросить на европейский стол «дело Скрипаля» может принадлежать лично ему.



Этот английский скандал достигает своего международного апогея. Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад «в откровенной лжи по делу Скрипаля». Ранее Лавров говорил о «манипулированием международным общественным мнением» неких сил, теперь сказано прямо: Запад откровенно лжёт. На прямое обвинение в причастности к «делу Скрипаля» Москва ответила прямым обвинением Запада во лжи. Это говорит, что Москва уже не видит возможности достижения какого-то компромисса с Западом по «делу Скрипаля».


Потому что эта английская ложь уже состоялась, она уже применена для раскручивания антироссийского международного скандала, в то время как результатов расследования «дела Скрипаля» нет никаких, вообще никаких. Поэтому результаты расследования ОЗХО, и тем более английского расследования, теряют смысл: Москва не может верить заведомым лжецам. «Никакие результаты не примем, если наши эксперты не будут участвовать в расследовании», - отрезал наш посол в Голландии Александр Шульгин.

Теперь Западу придётся согласиться, что он «откровенный лжец», или продолжать лгать далее, как он лжёт до сих пор про «малайзийский боинг». Последнее вероятнее, поэтому международный кризис вокруг «дохлой английской кошки» будет продолжаться.

Ранее уже высказывалось мнение, что «дело Скрипаля» - это лживый казус белли, повод к войне Запада с Россией, и есть как бы прецеденты: формальным поводом к Первой мировой войне стало убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево. В Англии отравили Скрипаля с дочерью. Поскольку ядерная мировая война считается невозможной, приходишь к мысли, что Запад имеет в виду «гибридную мировую войну» во всех средах, кроме военной.

Но изолировать с помощью гибридной войны Россию далее невозможно, поскольку она уже изолирована от Запада санкциями, далее просто некуда. Осталось перекрыть энергетические потоки между Россией и Европой, но для России это не критично: она уйдёт на азиатские, незападные энергетические рынки, в первую очередь с помощью газопровода «Сила Сибири» в Китай.

Формально, «дело Скрипаля» Вашингтон и Лондон используют якобы для дальнейшей изоляции России, видимо футбольной и подобных, и для консолидации Запада перед «российской угрозой». Это тоже ложь, очередная операция некоего «глубинного государства» «под ложным флагом», поскольку эти цели иллюзорны. Конечной целью номера «дохлая кошка» под ОВ «Новичок» может быть развал Евросоюза, это и достижимая, и желанная цель для англо-американских элит.

Англо-американские эксперты, включая Джорджа Сороса, давно говорят о неизбежности распада Старой Европы, под российским давлением, конечно, но к экономическим выгодам Америки и Англии, которые первыми наживутся на этом распаде. Если Америке не удалось разрушить Россию, а теперь, после первомартовской речи Владимира Путина, понятно, что и не удастся, значит, Америке нужно разрушить кого-нибудь другого, чтобы решить свои экономические проблемы.

И старушка Европа самый подходящий и экономически упитанный для этого кандидат, ещё и «травоядный», по словам экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Выход Англии из Евросоюза – это подготовка Америки к расчленению «травоядной», то есть без своей собственной армии, Европы. В Европе многие это понимают, наверное, но ничего поделать не могут, и идут на заклание с петлёй «дела Скрипаля» на шее. И подмигивают России: мы всё понимаем, но сделать ничего не можем по причине своей «травоядности», и атлантической солидарности, конечно.

Когда, с помощью номера «английская дохлая кошка», развалят Европу, крайним окажется рыжий клоун Борис Джонсон в отставке. Он составит компанию другому лжецу в отставке - Тони Блэру, в этом и будет состоять всё утешение для Европы: целый министр иностранных дел Англии, с премьер-министром Терезой Мэй, будут за это наказаны отставкой. Интересно, кто первый в Европе скажет, что «король голый», что Англия солгала? Это неизбежно, потому что дальнейший разрыв экономических связей Европы с Россией приведёт к энергетическому удушению и вследствие этого к распаду Евросоюза – это единственная реально достижимая цель «дела Скрипаля». Перед смертью жертва обычно говорит правду.

Парадоксально, но как бы умные наши либералы… Что бы ни произошло, по любому «Скрипалю» наши теле-либералы, Надеждин, Некрасов и Рыбаков, выступают адвокатами Запада. Они пресмыкаются перед Европой, Европа – перед главными пресмыкающимися в Америке. Появился у нас и свой страшный клоун – Никита Исаев, к счастью, в телевизоре, а не в министерстве, как рыжий клоун Борис Джонсон в Англии.
Автор: Виктор Каменев

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. Vard Сегодня, 05:44
    Раньше английский джентельмен ..это синоним верить на слово... Теперь придерживай кошелек... А то сворует..
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:57
      Не веры не доверия к западу вообще никакого не осталось . В этот раз они облажались по полной .
      Spartanez300
      1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 06:15
        Поставки гречки в Великобританию. Объемы неограниченные. Ищу нового партнера в связи с болезнью старого. Каждому тысячному покупателю в подарок - приправа "Novichok", балалайка и будённовка с красной звездой! wink
        P.S. Терезе Мэй, Борису Джонсу и всей палате Лордов - гречка с приправой за счёт заведения... yes
        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:50
          анекдот в тему
          :Причиной тщательного досмотр самолёта "Аэрофлота" стал инцидент, случившийся в воздухе.
          Один из пассажиров английского происхождения во время полёта попросил воды у стюардессы. А та его спросила: «Вам с газом или без?»
          laughing
          Дедкастарый
          1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:00
            про газ - свежий анекдот, "новичок", так сказать... feel lol
            Дедкастарый
        2. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 07:12
          - Что же теперь будет с нами, Хомс?
          - Нас переименуют в Великоскрипалию, дорогой Ватсон...
          Виктор Каменев
    2. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 07:20
      Люблю я Англию,
      Но странною любовью,
      Когда она кричит:
      Россия, без сомненья,
      Виновна в этом страшном преступлении…
      А кто ж ещё здесь «Новичок»?
      А рыжий клоун-д.у.р.а.ч.о.к.
      ………………………………..
      Джеймс Мэттис,
      Бешеный пёс наяву,
      Джон Болтон,
      Дьявол во плоти,
      Они спасут
      Америку и Англию,
      Без Путина, одни…
      01.04. 2018
      Виктор Каменев
  2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:29
    Парадоксально, но как бы умные наши либералы… Что бы ни произошло, по любому «Скрипалю» наши теле-либералы, Надеждин, Некрасов и Рыбаков, выступают адвокатами Запада
    Виктор - они неплохо получают за роль либералов на ТВ. Причем на государственных ТВ каналах hi .
    Ингвар 72
    1. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 07:16
      При этом они все статусные либералы, видимо, другие много хуже: полные либералы, мозга совсем не осталось...
      Виктор Каменев
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:18
        У вас не создается впечатления, что их специально культивируют в качестве пугала для народа? (Эхо Москвы пусть и через посредников финансируется государством)
        Ингвар 72
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:20
          Цитата: Ингвар 72
          Эхо Москвы пусть и через посредников финансируется государством

          Доказать это Вы, конечно же, не в состоянии.
          Да и зачем оно Вам - "джентльмену принято верить на слово", так же? wink
          Голован Джек
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:25
            Цитата: Голован Джек
            Доказать это Вы, конечно же, не в состоянии

            Киса - вас хоть мордой в таз с доказательствами ткни - все равно будете орать про отсутствие оных. negative
            П.С. "Эхо Москвы, владелец Газпром-Медиа Холдинг"
            Ингвар 72
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:32
              Хамите. С самого утра. Нехорошо wink
              Цитата: Ингвар 72
              владелец Газпром-Медиа Холдинг

              А Газпром Медиа - это государство? На карте такого нет...
              Ося, не лезьте спорить, сломаетесь.
              Там даже до Газпрома - три этажа еще. Владельцев.
              А Газпром - это тоже далеко не государство РФ. Вы же именно это государство имели в виду изначально? Если "да" - то Вы ошиблись...
              И почему-то я не удивлен recourse
              Голован Джек
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:37
                Цитата: Голован Джек
                Там даже до Газпрома - три этажа еще. Владельцев.

                66% акций - три этажа? Да, Киса, вы последнее время напоминаете мне двух героев другого произведения, Швондера и Шарикова. Причем одновременно.
                Цитата: Голован Джек
                А Газпром - это тоже далеко не государство РФ.

                Контрольный пакет у государства.
                Ингвар 72
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:44
                  Клиент начинает ерзать. Это... добрый знак.
                  Цитата: Ингвар 72
                  66% акций

                  Чьих - акций? Кто владелец акций? Вы... невнятны.
                  Цитата: Ингвар 72
                  Контрольный пакет у государства

                  И что?
                  Даю маячок:
                  - Эхо входит в Газпром Медиа
                  - владельцем Газпром Медиа является Газпромбанк. Вполне себе самостоятельный банк, кстати. Не "прачечная" ниразу wink
                  - 35.5% акций Газпромбанка принадлежит Газпрому.
                  - 50+ процентов акций Газпрома принадлежит государству.
                  Вопрос: какой именно процент Эха "принадлежит" государству? Это легко посчитать, блесните... интеллектом.
                  А потом, когда посчитаете, задумайтесь - а точно ли Эхо (у которого вполне себе обширная и устойчивая аудитория, кстати) кем-то "финансируется", а не живет, например, за счет рекламы?
                  Ося? wink
                  Голован Джек
                  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:54
                    Киса - основной владелец ВСЕХ дочек Газпрома - Газпром (папа) Миллер там за верховного главнокомандующего. Но вам всё божья роса....
                    Ингвар 72
        2. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 07:37
          Думаю, здесь другой расчёт, и правильный: "Друга держи близко, а врага - ещё ближе".
          Виктор Каменев
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:39
            Цитата: Виктор Каменев
            "Друга держи близко, а врага - ещё ближе"

            Может быть. Но это не отменяет возможности использования их в указанных мною целях. hi
            Ингвар 72
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:07
    По поводу статьи остается только поддержать автора.
    оявился у нас и свой страшный клоун – Никита Исаев, к счастью, в телевизоре
    Автор спасибо, метко, а главное справедливо определили сущность Исаева.
    rotmistr60
  4. bandabas (bandabas) Сегодня, 07:43
    Думал. кого же Борис Джонсон напоминает. Таки Олега Попова (не хочу оскорбить "Солнечного клоуна").
    bandabas
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