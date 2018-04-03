19:33 03 апреля
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СМИ: Армения берет третий кредит. Теперь на "Искандеры"?

Россия предоставит Армении еще один, третий, государственный экспортный кредит на поставку вооружений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на армянскую газету "Жаманак"(Время). В Минобороны Армении эту информацию пока никак не комментируют.

В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства армянская сторона закупит новые комплексы "Искандер", которые будут размещены на границе с Азербайджаном
- пишет издание со ссылкой на собственные источники, при этом сумма кредита не называется.

СМИ: Армения берет третий кредит. Теперь на "Искандеры"?



Ранее сообщалось, что Россия завершила поставки вооружения Армении по первому кредиту в $200 млн, а поставки оружия по второму кредиту в $100 млн начнутся в 2018 году.

В то же время издание Sputnik Армения не подтверждет версию о покупке новых "Искандеров".

В семилетнем плане развития вооруженных сил Армении предусмотрено приобретение современных эффективных систем, и вовсе не обязательно, чтобы это были "Искандеры
— заявляет издание со ссылкой на источник в военных кругах

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" предназначены для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 45

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  1. Александр С. (Александр) Сегодня, 16:35
    Россия-щедрая душа. Почему мне государство не дает бесплатный кредит,как высококвалифицированному специалисту в обмен на лояльность...
    Александр С.
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:56
      Цитата: Александр С.
      Россия-щедрая душа.

      Армения входит в единое ПВО, а на какие шиши у Нас С-300 купили бы?
      Искандеры у Айзербайджана есть, у Армении нет. Непорядок
      Tusv
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:04
        Искандеры у Армении есть. Вот фото с парада в Ереване.
        Владыка Ситх
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:04
        Цитата: Tusv
        Искандеры у Айзербайджана есть, у Армении нет. Непорядок

        Помоему Владимир Искандер есть у Армении, а Азербайджану поставляли РСЗО"Ураган", если что прошу понять и простить, пишу по памяти hi
        vovanpain
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:28
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Tusv
          Искандеры у Айзербайджана есть, у Армении нет. Непорядок

          Помоему Владимир Искандер есть у Армении, а Азербайджану поставляли РСЗО"Ураган", если что прошу понять и простить, пишу по памяти hi

          Я,Вас прекрасно понимаю.Но простить?Как?За что?В самом крайнем случае извинить.Но было бы за что?А так,с уважением к Вам!!! hi P.S.Ещё бы был благодарен Вашей Стране,если бы помогли приХватить у нашего не в меру разбущевавщего соседа пару-тройку районов. drinks
          Владимир Тер-Одиянц
      3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:09
        Эт, Вы чуток перегнули.У Азербайджана,насколько мне известно нет Искандеров.Разве что полонезы у союзника по ОДКБ,Беларусь купили?!А вообще не партесь россияне.Как только получим воен.контрибуцию с Азербайджана,так тут же и оплатим.
        Цитата: Tusv
        Цитата: Александр С.
        Россия-щедрая душа.

        Армения входит в единое ПВО, а на какие шиши у Нас С-300 купили бы?
        Искандеры у Айзербайджана есть, у Армении нет. Непорядок
        Владимир Тер-Одиянц
        1. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 17:20
          К сожалению "Полонезы" не купили - на Беларусь Россия и Армения наехали. Выкрутили руки,
          хотя в свете очередной молочной войны с "союзником" поставка "Полонезов" за живые деньги была бы к месту.
          МИМО ПРОХОДИЛ
          1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:32
            Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
            К сожалению "Полонезы" не купили - на Беларусь Россия и Армения наехали. Выкрутили руки,
            хотя в свете очередной молочной войны с "союзником" поставка "Полонезов" за живые деньги была бы к месту.

            Но,право,позвольте?А как же долг и обязательства союзника по ОДКБ?
            Владимир Тер-Одиянц
          2. Yeraz (Ali) Сегодня, 18:19
            Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
            хотя в свете очередной молочной войны с "союзником" поставка "Полонезов" за живые деньги была бы к месту

            Полонезы я думаю в свете этих событий будут куплены.
            Yeraz
        2. protoss (Александр) Сегодня, 18:36
          Цитата: Владимир Тер-Одиянц
          Как только получим воен.контрибуцию с Азербайджана,так тут же и оплатим.

          т.е. никогда
          protoss
          1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:58
            Цитата: protoss
            Цитата: Владимир Тер-Одиянц
            Как только получим воен.контрибуцию с Азербайджана,так тут же и оплатим.

            т.е. никогда

            Никогда не говорите никогда!Пути Господа не исповедимы.
            Владимир Тер-Одиянц
      4. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 18:43
        Цитата: Tusv
        Искандеры у Айзербайджана есть, у Армении нет. Непорядок

        Искандеров у Аз.Р. нет. Алжир стал вторым экспортным заказчиком Искандер-Э после Армении. Других эксплуатантов или заказчиков нет.
        ButchCassidy
      5. Sefevi Сегодня, 18:49
        "а на какие шиши у Нас С-300 купили бы?
        Искандеры у Айзербайджана есть, у Армении нет. Непорядок"
        Неверно всё- начиная с названия страны ( нет такой страны- Айзербайджан, есть Азербайджан) Искандеров у нас нет. И почему вы думаете, что С-300 армяне у вас "купили"? До сих пор они вам не заплатили ни копейки и платить не собираются от слова абсолютно. Так и продолжайте.
        Sefevi
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:02
          Цитата: Sefevi
          "а на какие шиши у Нас С-300 купили бы?
          Искандеры у Айзербайджана есть, у Армении нет. Непорядок"
          Неверно всё- начиная с названия страны ( нет такой страны- Айзербайджан, есть Азербайджан) Искандеров у нас нет. И почему вы думаете, что С-300 армяне у вас "купили"? До сих пор они вам не заплатили ни копейки и платить не собираются от слова абсолютно. Так и продолжайте.

          Я бы не был столь категоричен.Сомниваюсь однако я,что Вы в курсе финансовых возможностей МО,моей Страны.
          Владимир Тер-Одиянц
    2. Megatron (Вежливый) Сегодня, 17:05
      Россия наступает на те же грабли что и СССР, теперь содержит и защищает нищую армению, которая нам на хрен не нужна. Кстати политику армении я бы не назвал "пророссийской" они к ес так и думают каким боком бы пристроится.
      Megatron
      1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:39
        Цитата: Megatron
        Россия наступает на те же грабли что и СССР, теперь содержит и защищает нищую армению, которая нам на хрен не нужна. Кстати политику армении я бы не назвал "пророссийской" они к ес так и думают каким боком бы пристроится.

        Расслабьтесь!Глубокий вдох и медленный выдох.Мы не нищие,смею Вас заверить,мы богатые на идеи и разные выдумки.Мы генерируем такую энергию жизни,что даже Израиль со своим ВПК не может заснуть спокойно.Бросился на помощь к своему вассалу вооружать.Мы интересы Широкого диапозона,Наши интересы и интересы России совпадают в долгосрочной перспективе.А теперь вновь вдоооох и резкий выдох.
        Владимир Тер-Одиянц
        1. Megatron (Вежливый) Сегодня, 17:59
          То то пол армении уже имигрировало. Так какая от вас польза? России вообще вмешиваться не стоило, просто смотреть как там дерутся.
          Megatron
          1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:20
            Цитата: Megatron
            То то пол армении уже имигрировало. Так какая от вас польза? России вообще вмешиваться не стоило, просто смотреть как там дерутся.

            А Вы что освещали Нам путь при эмиграции? Что в курсе нашей демографии.Ваше вмешательство в восстановление Исторической Справедливости,моего Народа было номинальным.Россия,преследовала свои интересы.На данном отрезке отношений Наших государств,они были взаимовыгодны.Ничего личного,только бизнес!
            Владимир Тер-Одиянц
          2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:06
            да да с ваше йлогикой и донбасс смотреть как воюет а самим в стороне стоять и сирию сдать...да и осетию надо было не спасать а смотреть как с грузией они бодаются.Вы вообще понимаете что такое геополитика.Прочитайте хотя бы один элементарный учебник по геополитике.Любой.Хотя бы законы на которых она базируется .
            Heterocapsa
    3. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 18:48
      Щедрая-то щедрая. Но речь не идет о безплатности. Кредит безпроцентный, но возвратный.

      Для тех, кто ничего не смыслит в вопросах политики России по отношению к ее должникам, скажу, что Армения - единственное государство из всех, кто полностью выплатил свои долги России либо передал в счет долга собственность в Армении. И Россия ничего Армении не прощала в отличии от ... (далее список из хреновой тучи стран).
      ButchCassidy
  2. Комментарий был удален.
  3. loginovich Сегодня, 16:50
    Цитата: Александр С.
    Россия-щедрая душа. Почему мне государство не дает бесплатный кредит,как высококвалифицированному специалисту в обмен на лояльность...

    [quote][/quote]
    а почему бесплатный ? откат не учитываете?
    loginovich
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:05
      Цитата: loginovich
      почему бесплатный ? откат не учитываете?

      Украина кредиты никак без откатов берет, а сосед wink
      vovanpain
      1. loginovich Сегодня, 17:40
        Если хотите поспорить кто из наших бугров менее жаден то не по адресу. Насчет себя скажу ,что ни одного кредита не брал.А давать не люблю.Зря стебетесь .
        loginovich
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:10
          Цитата: loginovich
          Если хотите поспорить кто из наших бугров менее жаден то не по адресу.

          Вообще-то Коллега сосед никакого желания стебатся нет, с МВФ Украина пусть разбирается сама, сколько ваши бугры растащили одному богу известно, но шкурку то с вас простых людей драть будут, у нас ведь точно так же, только с МВФ давно расчитались.
          Цитата: loginovich
          Насчет себя скажу ,что ни одного кредита не брал.А давать не люблю.

          Абсолютно согласен с вами, берёшь чужие, а отдаешь свои.
          vovanpain
  4. павлентий (павел) Сегодня, 17:01
    А может и на Сушки?
    павлентий
  5. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:49
    чем отдавать будут коньяком?
    злой пиннокио
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:53
      Цитата: злой пиннокио
      чем отдавать будут коньяком?

      Репарациями,взысканными с АзербайДжанА.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:54
        может хватит всем в кредит давать пора за деньги или счетчик включать
        злой пиннокио
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:59
          Цитата: злой пиннокио
          может хватит всем в кредит давать пора за деньги или счетчик включать

          Вы действительно,Злой Буратино.Сказано же будем отдавать взысканными с нашего щедрого соседа рапарациями.Да и что это за счётчик?Вот не думал что займётесь росстовщичеством negative
          Владимир Тер-Одиянц
          1. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:11
            Цитата: Владимир Тер-Одиянц
            Вы действительно,Злой Буратино.Сказано же будем отдавать взысканными с нашего щедрого соседа рапарациями

            Напомните любезный когда Вы получите репарации ,а то обещанного можно долго ждать ?
            После реально серьезных столкновений в Карабахе не так давно Армения реально потеряла почти 10 % танков от применения Азербайджаном БПЛА камикадзе ,я бы таких заявлений не делал,уж слишком не равноценные армии у государств .
            APASUS
            1. Yeraz (Ali) Сегодня, 18:27
              Цитата: APASUS
              Напомните любезный когда Вы получите репарации ,а то обещанного можно долго ждать ?

              никогда.Вон 20%земли у армян под контролем.В 90-е оружия на Миллиард долларов подарили,а по нынешнему курсу-это несколько миллиардов,даже скандал в Думе был,но Генерал Рохлин,который и раскрыл это был убит.Потом был подарок оружия в 2009 на 800 млн.долларов.А репараций все не видно)))
              Цитата: APASUS
              я бы таких заявлений не делал

              но действия России реальны и этим оно только ставит в дурацкое положение Алиева,который за хорошие отношения с Россией.Но вот этими подачками(только беря последние подачки получается сумма в 400 млн.Весь бюджет МО армении 500 млн)население Азербайджана настраивается против и оно право.Плюс недавний польский фейк о бракованности оружия тоже немного возымело действие в об-ве.
              Yeraz
              1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:11
                Цитата: Yeraz
                ставит в дурацкое положение Алиева

                Ну,Ваш президент находится в том положении,которого заслуживает.Кто виноват?Что во главу угла он ставит свои меркатильные и сиюминутные интересы Наживы,и не думает о надеждах и чаяниях народа АзербайДжанЫ.
                Владимир Тер-Одиянц
              2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:13
                Цитата: Yeraz
                Вон 20%земли у армян под контролем

                Мало,очень мало! Забрали.ИншаЛаг,ещо больше заберём,если будете шалить.
                Владимир Тер-Одиянц
                1. Yeraz (Ali) Сегодня, 19:23
                  Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                  ИншаЛаг

                  слышь Кафир свои религиозные шутки оставь при себе.
                  Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                  ещо больше заберём,если будете шалитт

                  Ну пашалили в 2016 в апреле.Чеж ничего не забрали,а по словам ВАШЕГО Президента потеряли 800га???
                  Yeraz
              3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:19
                Цитата: Yeraz
                90-е оружия на Миллиард долларов подарили,а по нынешнему курсу-это несколько миллиардов

                Ей Богу,диву даёшся,читая посты уязвлённых самолюбием юзеров из Азербайджана.У Вас не меньше а по более было,но вы не воспользовались рационально этим вооружением.Так,что пеняйте на Себя.Катострофическое положение армии Азербайджана,виноваты сами её создатели.
                Владимир Тер-Одиянц
            2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:35
              Цитата: APASUS
              Цитата: Владимир Тер-Одиянц
              Вы действительно,Злой Буратино.Сказано же будем отдавать взысканными с нашего щедрого соседа рапарациями

              Напомните любезный когда Вы получите репарации ,а то обещанного можно долго ждать ?
              После реально серьезных столкновений в Карабахе не так давно Армения реально потеряла почти 10 % танков от применения Азербайджаном БПЛА камикадзе ,я бы таких заявлений не делал,уж слишком не равноценные армии у государств .

              Охотно,напомню Вам!Созданые из сопредельных территорий буферная зона безопасности вокруг будущей восстановленой Армении.Согласитесь?Весомые аргументы в будущих переговорах с непобедимыми аскерами.Что касаемо "серьёзных"боестолкновений.То прошу Вас,увольте. Там не были задействованы с обоих сторон сколь нибудь серьёзные силы.Всё на тактическом уровне в пределах местного масштаба.Для того чтобы реально оценивать потери Армении в бронетехнике,нужно иметь хоть примерные данные о танковом парке ВС Армении.Врятли,Вы распологаете данной инфой.Что касаемо армий,то опять Вы должны иметь хоть примерное представление об армии моей Страны.
              Владимир Тер-Одиянц
              1. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:58
                Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                Охотно,напомню Вам!Созданые из сопредельных территорий буферная зона безопасности вокруг будущей восстановленой Армении.Согласитесь?Весомые аргументы в будущих переговорах с непобедимыми аскерами

                Это пока только предположение в даже не начавшихся контактах.Пока это 0 .
                Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                Что касаемо "серьёзных"боестолкновений.То прошу Вас,увольте. Там не были задействованы с обоих сторон сколь нибудь серьёзные силы.Всё на тактическом уровне в пределах местного масштаба.Для того чтобы реально оценивать потери Армении в бронетехнике,нужно иметь хоть примерные данные о танковом парке ВС Армении.Врятли,Вы распологаете данной инфой.

                Вы живете какими то странными мерками,в век информационного прорыва ,где даже в утюге ставят камеры говорить о том что Армянская армия сплошь секретами покрыта и о ней ничего не известно, просто смешно.
                Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                .Что касаемо "серьёзных"боестолкновений.То прошу Вас,увольте.

                Что так ? Просто из сообщений СМИ противоборствующих сторон:

                Азербайджанские данные
                2 апреля Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская армия потеряла 6 танков, 15 артиллерийских установок, а также свыше 100 убитых и раненых. Данное сообщение было опровергнуто Министерством обороны Армении

                Такой скромный междусобойчик получился а не боевой столкновение?
                2 апреля Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики заявило, что армия Азербайджана потеряла в ходе боёв более 200 военнослужащих, 8 танков и 2 вертолёта. Данное заявление было опровергнуто Министерством обороны Азербайджана
                APASUS
                1. Комментарий был удален.
                2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:31
                  Цитата: APASUS
                  Такой скромный междусобойчик получился а не боевой столкновение?

                  Но насчёт междусобойчиков,Вам виднее.Опыт имеется(ихтамнет).
                  Цитата: APASUS
                  Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                  Охотно,напомню Вам!Созданые из сопредельных территорий буферная зона безопасности вокруг будущей восстановленой Армении.Согласитесь?Весомые аргументы в будущих переговорах с непобедимыми аскерами

                  Это пока только предположение в даже не начавшихся контактах.Пока это 0 .
                  Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                  Что касаемо "серьёзных"боестолкновений.То прошу Вас,увольте. Там не были задействованы с обоих сторон сколь нибудь серьёзные силы.Всё на тактическом уровне в пределах местного масштаба.Для того чтобы реально оценивать потери Армении в бронетехнике,нужно иметь хоть примерные данные о танковом парке ВС Армении.Врятли,Вы распологаете данной инфой.

                  Вы живете какими то странными мерками,в век информационного прорыва ,где даже в утюге ставят камеры говорить о том что Армянская армия сплошь секретами покрыта и о ней ничего не известно, просто смешно.
                  Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                  .Что касаемо "серьёзных"боестолкновений.То прошу Вас,увольте.

                  Что так ? Просто из сообщений СМИ противоборствующих сторон:

                  Азербайджанские данные
                  2 апреля Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская армия потеряла 6 танков, 15 артиллерийских установок, а также свыше 100 убитых и раненых. Данное сообщение было опровергнуто Министерством обороны Армении

                  Такой скромный междусобойчик получился а не боевой столкновение?
                  2 апреля Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики заявило, что армия Азербайджана потеряла в ходе боёв более 200 военнослужащих, 8 танков и 2 вертолёта. Данное заявление было опровергнуто Министерством обороны Азербайджана
                  Владимир Тер-Одиянц
          2. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:12
            хочешь жить умей вертеться хватит и так всем прощать и списывать долги
            злой пиннокио
      2. Yeraz (Ali) Сегодня, 18:20
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Репарациями,взысканными с АзербайДжанА.

        ну вроде 20% земли у армян,где же репарации??
        Yeraz
  6. хмурый лис (павел) Сегодня, 18:05
    чего то это Ради без процентный кредит ???? Это уже рассрочка .пусть хот под 1 процент но должен быть,хотя может что либо для себя выторговали в ответ .
    хмурый лис
    1. Yeraz (Ali) Сегодня, 18:31
      Цитата: хмурый лис
      хотя может что либо для себя выторговали в ответ

      что с них можно выторговать???в армении и так все принадлежит России.Брать с них уже нечего.
      Надеялись на коридор Север-Юг и тут Азербайджан обломал их и коридор из России в Иран пройдет через Азербайджан.
      Yeraz
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:38
      Цитата: хмурый лис
      чего то это Ради без процентный кредит ???? Это уже рассрочка .пусть хот под 1 процент но должен быть,хотя может что либо для себя выторговали в ответ .

      Мелко плаваете там во Франции.Что такое 1прц, берите Выше.Отчего не помечтать на голодный желудок.
      Владимир Тер-Одиянц
  7. andrej-shironov Сегодня, 18:50
    А потом Армения возьмёт нас за гланды заявлением о том что, не может выплатить этот кредит и проценты, но стоит на страже и не допускает цветной революции, и России придётся списать долг. Либо после очередной смены власти и полива России фекалиями, армянская власть заявит что не признаёт сей кредит и в лучшем случае после 10 лет судебных тяжю возвратит его через 20 лет. Всё как всегда.
    andrej-shironov
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 19:18
    Цитата: Владимир Тер-Одиянц
    Вы действительно,Злой Буратино.Сказано же будем отдавать взысканными с нашего щедрого соседа рапарациями

    Даже несмотря на то, что его вооруженные силы оснащены большим количеством единиц и более современными образцами???
    Старый26
  9. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:19
    Армения берет третий кредит.

    Везёт же Армении! Им, отдавать кредиты не нужно будет((
    Нормаль ок
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