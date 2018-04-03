СМИ: Армения берет третий кредит. Теперь на "Искандеры"?

В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства армянская сторона закупит новые комплексы "Искандер", которые будут размещены на границе с Азербайджаном

В семилетнем плане развития вооруженных сил Армении предусмотрено приобретение современных эффективных систем, и вовсе не обязательно, чтобы это были "Искандеры

Россия предоставит Армении еще один, третий, государственный экспортный кредит на поставку вооружений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на армянскую газету "Жаманак"(Время). В Минобороны Армении эту информацию пока никак не комментируют.- пишет издание со ссылкой на собственные источники, при этом сумма кредита не называется.Ранее сообщалось, что Россия завершила поставки вооружения Армении по первому кредиту в $200 млн, а поставки оружия по второму кредиту в $100 млн начнутся в 2018 году.В то же время издание Sputnik Армения не подтверждет версию о покупке новых "Искандеров".— заявляет издание со ссылкой на источник в военных кругахОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" предназначены для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.