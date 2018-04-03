Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
СМИ: Армения берет третий кредит. Теперь на "Искандеры"?
Россия предоставит Армении еще один, третий, государственный экспортный кредит на поставку вооружений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на армянскую газету "Жаманак"(Время). В Минобороны Армении эту информацию пока никак не комментируют.
Ранее сообщалось, что Россия завершила поставки вооружения Армении по первому кредиту в $200 млн, а поставки оружия по второму кредиту в $100 млн начнутся в 2018 году.
В то же время издание Sputnik Армения не подтверждет версию о покупке новых "Искандеров".
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" предназначены для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства армянская сторона закупит новые комплексы "Искандер", которые будут размещены на границе с Азербайджаном- пишет издание со ссылкой на собственные источники, при этом сумма кредита не называется.
Ранее сообщалось, что Россия завершила поставки вооружения Армении по первому кредиту в $200 млн, а поставки оружия по второму кредиту в $100 млн начнутся в 2018 году.
В то же время издание Sputnik Армения не подтверждет версию о покупке новых "Искандеров".
В семилетнем плане развития вооруженных сил Армении предусмотрено приобретение современных эффективных систем, и вовсе не обязательно, чтобы это были "Искандеры— заявляет издание со ссылкой на источник в военных кругах
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" предназначены для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти