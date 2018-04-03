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Совместные учения российских и белорусских десантников пройдут под Брестом
Военнослужащие одного из подразделений Псковского соединения ВДВ прибыли во вторник в город Брест для участия в совместных белорусско-российских тактических учениях с десантированием, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В Бресте уже находится контингент от 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Беларусь в учениях представит подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС РБ.
В ходе учений десантники России и Белоруссии будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и отрядов незаконных вооруженных формирований.
Для военнослужащих ВДВ это будут первые совместные тактические учения в 2018 году, проводимые за пределами Российской Федерации.
Основная фаза учений будет проходить на полигоне "Брестский" на базе отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля- говорится в сообщении.
В Бресте уже находится контингент от 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Беларусь в учениях представит подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС РБ.
В ходе учений десантники России и Белоруссии будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и отрядов незаконных вооруженных формирований.
Для военнослужащих ВДВ это будут первые совместные тактические учения в 2018 году, проводимые за пределами Российской Федерации.
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