19:33 03 апреля
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Совместные учения российских и белорусских десантников пройдут под Брестом

Военнослужащие одного из подразделений Псковского соединения ВДВ прибыли во вторник в город Брест для участия в совместных белорусско-российских тактических учениях с десантированием, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Совместные учения российских и белорусских десантников пройдут под Брестом


Основная фаза учений будет проходить на полигоне "Брестский" на базе отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля
- говорится в сообщении.


В Бресте уже находится контингент от 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Беларусь в учениях представит подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС РБ.

В ходе учений десантники России и Белоруссии будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и отрядов незаконных вооруженных формирований.

Для военнослужащих ВДВ это будут первые совместные тактические учения в 2018 году, проводимые за пределами Российской Федерации.

Использованы фотографии: [email protected]
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Комментарии 14

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  1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 16:43
    Ну капец.... Покупайте беруши. Воя будет со стороны заклятых партнеров - уши увянут... Будут биться в истерике и с пеной у рта готовиться к агрессии. В общем запасаемся попкорном, хоть это и не культурно - жрать в кино.
    КОТ БАЮН
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:47
      Пшеки какашками изойдут..С праздником Вас единения России и Белоруссии!
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну капец.... Покупайте беруши. Воя будет со стороны заклятых партнеров - уши увянут... Будут биться в истерике и с пеной у рта готовиться к агрессии. В общем запасаемся попкорном, хоть это и не культурно - жрать в кино.
      210окв
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:55
        Цитата: 210окв
        Пшеки какашками изойдут..С праздником Вас единения России и Белоруссии!

        А почему только вас с праздником laughing И нас всех тоже good drinks А поленья пусть начего угодно исходят, с высокой колокольни на их вопли. hi
        vovanpain
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:56
          Владимир,ну конечно всех НАС! drinks hi
          Цитата: vovanpain
          Цитата: 210окв
          Пшеки какашками изойдут..С праздником Вас единения России и Белоруссии!

          А почему только вас с праздником laughing И нас всех тоже good drinks А поленья пусть начего угодно исходят, с высокой колокольни на их вопли. hi
          210окв
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:55
        Пусть запад облизывается, глядя на нашу совместную десантуру, одна школа, одни задачи и цели.
        Rusland
        1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 17:40
          Пусть запад облизывается

          Они не облизываются... Писаются в 33 струи не считая мелких брызг.... laughing
          КОТ БАЮН
      3. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 17:38
        С праздником Вас единения России и Белоруссии!

        И Вас с праздником! Да прибудет с нами сила!
        КОТ БАЮН
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:53
      Абыдно, что Женечка Псаки в декрет ушла. Её комменты подкупали своей наивной глупостью. Сменщики только гавкают - и ни какого юмора.
      Серж Горелый
  2. brdm (Дмитрий) Сегодня, 16:56
    Дело Славянское. В Живую отработать, всегда Хорошо!!!
    brdm
  3. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:00
    Военнослужащие одного из подразделений Псковского соединения ВДВ прибыли во вторник в город Брест для участия в совместных белорусско-российских тактических учениях с десантированием

    Что не говори а Батька рулит,прижал хвоста прозападной поппозиции своей , сябры они и на деле сябры!
    Страшно было бы представить в Белоруси ту фантасмагорию ,что творят на Украине ставленники запада...
    Mimohod
  4. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:12
    Живут же люди!!!!Прибалтов по кустам ловить будут...Березы на пути НАТОвских самолётов сажать....Берёзовые подлодки к шведам пускать...
    А тут даже в "партизаны" не берут из-за"брони.
    ПРАВОкатор
  5. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:16
    брест это не тот который во франции?
    злой пиннокио
    1. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:58
      Рано ещё так далеко загадывать!
      ПРАВОкатор
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:21
      Вы ещё про Москву напишите, которая в Америке.
      Мо́скоу [ˈmɒskoʊ] (англ. Moscow) — город на северо-западе США, в штате Айдахо. Центр округа и крупнейший город округа Лейта.
      Расположен на севере штата, вдоль границы со штатом Вашингтон.
      sabakina
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