Совместные учения российских и белорусских десантников пройдут под Брестом

Основная фаза учений будет проходить на полигоне "Брестский" на базе отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь в период с 10 по 12 апреля

Военнослужащие одного из подразделений Псковского соединения ВДВ прибыли во вторник в город Брест для участия в совместных белорусско-российских тактических учениях с десантированием, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.- говорится в сообщении.В Бресте уже находится контингент от 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Беларусь в учениях представит подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС РБ.В ходе учений десантники России и Белоруссии будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и отрядов незаконных вооруженных формирований.Для военнослужащих ВДВ это будут первые совместные тактические учения в 2018 году, проводимые за пределами Российской Федерации.