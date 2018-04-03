19:31 03 апреля
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О чем РФ договорилась с Турцией? Закрытые переговоры глав Генштабов

Главы генштабов ВС РФ и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акар провели переговоры в Анкаре, говорится в сообщении турецкого генерального штаба во вторник.

О чем РФ договорилась с Турцией? Закрытые переговоры глав Генштабов


Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов нанес визит главе нашего генштаба Хулуси Акару 3 апреля
— говорится в сообщении на странице турецкого генштаба в Twitter.


Подробностей переговоров не приводится, так как проходили они в закрытом режиме

Напомним, президент России Владимир Путин совершит двухдневный визит в Турцию. Глава России пробудет в Турции с 3 по 4 апреля. В рамках визита он проведет переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, главой Ирана Хасаном Роухани, а также примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.

Использованы фотографии: tsk.tr
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Комментарии 27

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:06
    О чем Россия договорилась с Турцией? Главы Генштабов провели переговоры в закрытом режиме
    Про помидоры?! belay Сразу скажу.Нам это турецкое"резиновое" гуано не нужно amУ нас своих теперь за дорого и из "резины" реально завались! Ну так это хоть свои ! Нам что теперь свих загнобить нужно?
    Наблюдатель2014
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:08
      Наверное извинялись за помидоры
      сорок восьмой
      1. Тралл Сегодня, 19:22
        Цитата: Наблюдатель2014
        Про помидоры?! Сразу скажу.Нам это турецкое"резиновое" гуано не нужно

        Заступлюсь за турецкие помидоры. Всю зиму покупаю исключительно их, маленькие(десертные) размером с черри, но в 4-5 раз дешевле. Вкусные, ароматные. Крупные - похуже. В Турции хватает хороших помидоров, а то что российские ашано-бизнесмены скармливали вам не самые лучшие - турки не виноваты.
        Тралл
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:13
      Цитата: Наблюдатель2014
      О чем Россия договорилась с Турцией? Главы Генштабов провели переговоры в закрытом режиме
      Про помидоры?! belay Сразу скажу.Нам это турецкое"резиновое" гуано не нужно amУ нас своих теперь за дорого и из "резины" реально завались! Ну так это хоть свои !

      Неугадали!Это насчёт горы Арарат.Передают в знак добрых намерений laughing ,Армении!
      Владимир Тер-Одиянц
    3. ИНТЕР Сегодня, 17:15
      Цитата: Наблюдатель2014
      нас своих теперь за дорого и из "резины" реально завались! Ну так это хоть свои !

      Свои уже реально не резиновые, а качественные и вкусные, за последнее время произошёл качественный рывок в этом направлении.
      ИНТЕР
    4. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:15
      Цитата: Наблюдатель2014
      Про помидоры

      Цитата: сорок восьмой
      Наверное извинялись за помидоры

      Кто простите извинялся за помидоры belay Понимаю ваш юмор Коллеги, но Начальники Генеральных Штабов ВС о помидораз ни разговаривать, ни извинятся не будут.
      Глава России пробудет в Турции с 3 по 4 апреля. В рамках визита он проведет переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, главой Ирана Хасаном Роухани, а также примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.

      Вот вам и ответ Коллеги. hi
      vovanpain
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:23
        hi Это не теоретики, а практики. Видно совместно синие и красные стрелы рисовали на картах, решили что-то замутить.
        ul_vitalii
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 18:27
          ЁПРСТ..... надеюсь , Герасимов - не нарисовал Жирную красную стрелочку, начиная с Урала и закончив - со всей Турцией??? belay И Ему не пришлось , отпаивать «коллегу» валерьянкой??? sad
          Цитата: ul_vitalii
          hi Это не теоретики, а практики. Видно совместно синие и красные стрелы рисовали на картах, решили что-то замутить.
          Охотовед 2
      2. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 17:56
        vovanpain Сегодня, 17:15
        Вот вам и ответ Коллеги.

        Тоже сразу подумал про Сирию. hi
        Вольнопёр
        1. Александр 3 Сегодня, 18:03
          Ни каких сведений об итогах встречи нет а все уже все обос.
          Александр 3
      3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 18:17
        Цитата: vovanpain
        Начальники Генеральных Штабов ВС о помидораз ни разговаривать, ни извинятся не будут

        Может решали кого по самые помидоры будут... winked
        Deadушка
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:25
          Цитата: Deadушка
          Может решали кого по самые помидоры будут...

          А вот это Виталий hi скорее всего так и есть. yes
          vovanpain
      4. красноярск Сегодня, 18:52
        Цитата: vovanpain

        Кто простите извинялся за помидоры belay Понимаю ваш юмор Коллеги, но Начальники Генеральных Штабов ВС о помидораз ни разговаривать, ни извинятся не будут.

        Да это шутка юмора, не более. Все прекрасно понимают, что переговоры велись на тему согласования действий в Сирии и дальнейшего военно-технического сотрудничества.
        красноярск
  2. Глядя Петрович Сегодня, 17:08
    Одной из важных тем будут помидорчики.
    Об этом 2 апреля сказал помощник президента России Юрий Ушаков: Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, скорее всего, обсудят вопросы поставок томатов в РФ.
    Глядя Петрович
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:10
    Как террористов совместно в Идлибе долбать - не зря же их туда со всех "котлов" свозят..
    О чем Россия договорилась с Турцией? Главы Генштабов провели переговоры в закрытом режиме
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:26
      Похоже, что так, Виктор hi
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:31
        Гораздо интересней чего там на встрече нас , турок и иранцев порешают завтра . Вот там печку , от которой в Сирии плясать , и сложат..Остальное уже тактика...Я так думаю.. winked hi
        КВУ-НСвД
        1. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 17:58
          Цитата: КВУ-НСвД
          Гораздо интересней чего там на встрече нас , турок и иранцев порешают завтра . Вот там печку , от которой в Сирии плясать , и сложат..Остальное уже тактика...Я так думаю.. winked hi

          Похоже, что так, свои соображения по завтрашней встрече опубликовал COLONEL CASSAD:
          "Важнейшее значение для предстоящих операций САА, иранских прокси и российской группировки в Сирии будут иметь завтрашние переговоры Эрдогана, Путина и Роухани, где скорее всего будут согласованы новые параметры взаимодействия в рамках изменений произошедших в Сирии после изгнания курдов из Африна и боевиков из Восточной Гуты.
          Применительно к Сирии стороны скорее всего будут решать следующие вопросы:

          1. Борьб с "Ан-Нусрой" и другими неконвенционными группировками в Идлибе.
          2. Судьба Таль-Рифата и авиабазы Менаж и их возможный обмен на южный Идлиб и северо-восточную часть Латакии.
          3. Стратегия направленная на вытеснение США из Сирии и закрытие курдского проекта США на территории Сирии и Ирака.
          4. Взаимодействие в Ираке.
          5. Судьба оставшихся анклавов в Сирии, на которые Турция имеет определенное влияние.
          6. Сотрудничество в вопросах борьбы с ИГИЛ.
          7. Будущее процесса политического урегулирования в контексте завершающих этапов сирийской войны.
          8. Можно предположить, что Россия и Иран будут стремиться и далее нормализовать отношения Асада и Эрдогана.
          О того, о чем завтра договорятся, во многом будет зависеть характер летней кампании 2018 года."
          iaroslav.mudryi
      2. самый главный Сегодня, 18:00
        Цитата: ul_vitalii
        Похоже, что так,

        А может всё совсем не так? Может турки потребовали зону безопасности в Сирии от Идлиба до Мамбиджа и далее до Ирана? Вот гадкие новости более вероятны, т.к. при наличии хороших новостей уже бы прыгал телевизор от счастья комментаторов.
        самый главный
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:55
      Цитата: КВУ-НСвД
      Как террористов совместно в Идлибе долбать - не зря же их туда со всех "котлов" свозят..
      О чем Россия договорилась с Турцией? Главы Генштабов провели переговоры в закрытом режиме

      Правильно.Договаривались как совместно добивать "недоговорных" боевиков,например ан-Нусру,затем как делить Идлиб.Так же речь,видимо,идёт об обмене южного Африна на часть северной Латакии...Да там много чего,даже участие ахраровцев из Гуты в зачистке лагеря Ярмук.
      Ну а главное:совместные подарки для западной коалиции в Сирии.
      ПалБор
  4. Шептун Сегодня, 17:12
    Как же достала эта открытая закрытость.
    Шептун
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:21
      Все говорит о том, что турки согласовали свои действия в Сирии с Москвой. Переговоры Генштабов наверняка шли о северо-восточной части страны. И в частности к востоку от Ефрата. РФ заинтересована в том, чтобы турки выдавили натовских союзников из Сирии. Из того Дейр-эз-Зор, где окопались янки, например. Туркам союз курдов с янки неприемлем, поэтому им также важно убрать их из региона (курдов же не перебить и не переселить) - интересы, как видим, совпадают. Туркам также важно "обрезать" любые поставки вооружений курдам... Еще один важный вопрос - Идлиб. Туркам важно, чтобы их союзники (туркаманы и т.д.) не попали под раздачу ВКС и ВВС Сирии. Турки не могут отвернуться и от катарских интересов - иначе чего те так защищают Аль-Тани от др. аравийских шейхов - тут большие деньги замешаны и движение "братья-мусульмане"... Можно еще найти кучу "мест", где могут случайно "схлестнуться" турки и сирийцы с союзниками. Поэтому Генштабам надо все это согласовать.
      Но все же самым интересным яв-ся то, что каким образом будут выдавлены янки с Сирии. Тут ведь еще и интерес Ирана есть. Трамп не зря заявил, что покинет Сирию. Ведь понятно, что туркам союз янки с курдами, да еще и с базой ... и после попытки переворота - для Эрдогана неприемлемо ни под каким предлогом... Герасимов же заявлял, что ударов по российским военнослужащим не потерпит и ответит... Так что очевидное совпадение интересов и есть что штабам обсудить hi
      Касым
  5. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 17:14
    Неужели звездно-полосатых будут по головке гладить?
    Тогда нужно поддержать турков - побегу в магазин за помидорами - а как без них уху варить?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  6. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:56
    Будут думать как строить Сирию без курдов???
    А курдам,по ходу придется переезжать на ПМЖ в "свободный" Ирак.
    ПРАВОкатор
  7. антивирус Сегодня, 18:06
    Цитата: vovanpain
    то простите извинялся за помидоры Понимаю ваш юмор Коллеги, но Начальники Генеральных Штабов ВС о помидораз ни разговаривать, ни извинятся не б

    решали кто первым начнет мочить курдов?
    и как с Грецией поступить
    антивирус
  8. нивасандер Сегодня, 18:11
    поделили евфрат
    нивасандер
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:25
    Сейчас самый насущный вопрос - сирийские курды. Вот и решали как зажать их с трех сторон - со стороны Турции, Ирака и с юга Сирии. Кто не удерет оттуда, сами виноваты. будет худо am
    Egorovich
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