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О чем РФ договорилась с Турцией? Закрытые переговоры глав Генштабов
Главы генштабов ВС РФ и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акар провели переговоры в Анкаре, говорится в сообщении турецкого генерального штаба во вторник.
Подробностей переговоров не приводится, так как проходили они в закрытом режиме
Напомним, президент России Владимир Путин совершит двухдневный визит в Турцию. Глава России пробудет в Турции с 3 по 4 апреля. В рамках визита он проведет переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, главой Ирана Хасаном Роухани, а также примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов нанес визит главе нашего генштаба Хулуси Акару 3 апреля— говорится в сообщении на странице турецкого генштаба в Twitter.
Подробностей переговоров не приводится, так как проходили они в закрытом режиме
Напомним, президент России Владимир Путин совершит двухдневный визит в Турцию. Глава России пробудет в Турции с 3 по 4 апреля. В рамках визита он проведет переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, главой Ирана Хасаном Роухани, а также примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.
Использованы фотографии: tsk.tr
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