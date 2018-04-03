О чем РФ договорилась с Турцией? Закрытые переговоры глав Генштабов

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов нанес визит главе нашего генштаба Хулуси Акару 3 апреля

Главы генштабов ВС РФ и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акар провели переговоры в Анкаре, говорится в сообщении турецкого генерального штаба во вторник.— говорится в сообщении на странице турецкого генштаба в Twitter.Подробностей переговоров не приводится, так как проходили они в закрытом режимеНапомним, президент России Владимир Путин совершит двухдневный визит в Турцию. Глава России пробудет в Турции с 3 по 4 апреля. В рамках визита он проведет переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, главой Ирана Хасаном Роухани, а также примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.