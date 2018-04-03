19:32 03 апреля
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Владимир Путин прибыл в Анкару

Президент России прибыл с двухдневным визитом в турецкую столицу. Как сообщало ранее «Военное обозрение», одним из пунктов визита Владимира Путина станет площадка по строительству АЭС «Аккую». Пресс-служба Кремля напоминает, что создание АЭС в Турции ведётся по формуле «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией).

Сам же двухдневный рабочий визит начался с церемонии официальной встречи президента России турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин прибыл в Анкару



Пресс-служба Кремля:
В этот же день главы государств примут участие в седьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, на котором будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики, а также актуальная региональная и международная тематика, включая совместную борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.


В ходе визита Владимира Путина в Турцию будет поднят и вопрос расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Несколько дней назад в Турции заявили, что «вышли на след заказчиков». Если верить турецким следственным органам, то заказчиками убийства выступили люди из организации Фетхуллаха Гюлена, находящегося в США. Цель преступления, как заявлено, - вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 46

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  1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:10
    вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.

    Наших ребят тоже видимо Гюлен сбил, чтобы рассорить такие братские народы
    сорок восьмой
    1. alatanas (Александър Атанасов) Сегодня, 17:15
      В Турции Эрдогана про все виноват Гюлен, так же как на западе - Путин.
      alatanas
    2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:20
      чтобы рассорить такие братские народы
      ...Ага,с яслей дружим...русский с турком братья на век... laughing
      parusnik
      1. Borik (Борис) Сегодня, 17:27
        А вы разве не слышите зубовного скрежета что доносится из матрасии и гейропы.
        Эта дружба временная. Но она не нравится западным партнерам Турции.
        Borik
        1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:31
          По поводу дружбы с турками я бы не обольщался..Какой скрежет зубовный из матрасни и гейропы не раздавался...
          parusnik
          1. Dart2027 Сегодня, 19:19
            Цитата: parusnik
            По поводу дружбы с турками я бы не обольщался

            У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их - наш долг.
            Dart2027
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:34
        Что делать?Ситуация такова что приходится "дружить"..Не хватало ещё что бы турки завоёванные назад амерзцам отдались.Конечно неприятно наблюдать когда из за политических и экономических выгод приходится разговаривать с тем кто в дальнейшем всадит нож в спину.Это все напоминает отношения СССР и Германии в 1940 году.
        210окв
        1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:40
          Да уж...эт точно..лавировать будем пока Турецкий поток не построим...Как построим , турки над Европой изголяться какое-то время будут..еще бы, почти основной поставщик газа...
          parusnik
    3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:25
      Цитата: сорок восьмой
      Наших ребят тоже видимо Гюлен сбил,

      Почему нет? Не лично конечно, но по зданию турецкого парламента тоже авиаудары наносили и это точно Эрдоган не приказывал.
      Серый брат
    4. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:42
      Помнишь,как начиналось?Сбили наш самолёт,народ рассвирепел требуя возмездия...А ВВП одними санкциями вернул Наши отношения в нормальное русло.
      А могло было быть так:- Эрдоган признает,что атака произведена без его ведома...На нем , как на политике,не контролирующим армию ставят Крест.К власти приходят проамериканские ставленники и мы теряем Целый Регион.
      Или так:- Эрдоган говорит,что атака произошла по его личному приказу и продолжает нагнетать обстановку..Наши в ответ сбивают турецкий самолёт и т.д и т.п...В итоге разжигается война в Целом Регионе..
      А получилось.:-Эрдоган в шоке от того,что накрутили его генералы погнал в НАТО за помощью...Это не шутка,драться с Россией,одному не потянуть..."Темнейший" на конфронтацию не пошёл и разжечь конфликт не дал.(Санкции нагнули Турцию в позу" сломанной березы" быстрее войны.).Когда стало понятно,что войны Эрдоган не начнет,его решили заменить!
      СВР поработали замечательно..И Эрдоган получил звонок из Москвы про готовящийся военный переворот.Европейская пресса начала готовить народ к смене власти одновременно с началом операции,НО Эрдоган успел,и переворот задушил сам НАРОД.Теперь он новый АТА ТЮРК и наш "союзник".А влияние России увеличилось на всем Ближнем Востоке.
      Не зря говорят-" В политике нет места Эмоциям"
      ПРАВОкатор
      1. ромул (Егор) Сегодня, 17:54
        Цитата: ПРАВОкатор

        0
        ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:42 ↑ Новый
        Помнишь,как начиналось

        Все было в первые и вновь..(с)
        Чудо чудное - диво дивное(прАвокатор)
        Лучше с умным потерять,чем с дураком найти -чукча не писатель..
        ромул
      2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:11
        Цитата: ПРАВОкатор
        Не зря говорят-" В политике нет места Эмоциям"

        А провокация это излюбленное средство англосаксов yes
        Вас Влад
      3. дядяКОЛя Сегодня, 18:45
        турция это НАТО. мы терпилы
        дядяКОЛя
    5. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:46
      Цитата: сорок восьмой
      вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.

      Наших ребят тоже видимо Гюлен сбил, чтобы рассорить такие братские народы

      Это врятли.Стар и немощен сей муж.А вот по его щучьему велению вполне возможно,и покойного дипломат тоже.Упокой Господь души сих Мужей!
      Владимир Тер-Одиянц
  2. Не служил (Назар) Сегодня, 17:14
    Наш с Эрдоганом встречается чаще с кем бы то ни было. Даже чаще чем с Лукашенко.
    Не служил
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:50
      Цитата: Не служил
      Наш с Эрдоганом встречается чаще с кем бы то ни было. Даже чаще чем с Лукашенко.

      Неисповедимы дела и помослы Господни.Сегодня встречаются и любезничают а завтра глядишь сердятся и бяку делают.Паны дерутся а у челяди лбы трещат.
      Владимир Тер-Одиянц
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:23
      Цитата: Не служил
      Наш с Эрдоганом встречается чаще с кем бы то ни было. Даже чаще чем с Лукашенко.

      С Нетаньяху почаще будет.
      Аскет
      1. Yeraz (Ali) Сегодня, 18:36
        Цитата: Аскет
        С Нетаньяху почаще будет.

        и если не ошибаюсь это первый зарубежный визит Путина,после избрания.
        Yeraz
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:18
    Видно хорошо прижало, раз таким "другом" обзавелись. Похоже игра на противоречиях. А газ и атом это хорошо, надолго.
    ul_vitalii
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:18
    как бы потомки янычар наш не кинули в очередной раз
    злой пиннокио
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:33
      злой пиннокио (григорий)
      как бы потомки янычар наш не кинули в очередной раз
      Да ладно не кинули.Только на моей памяти на ВО две волны турецкого кидалово было.Будет и третья.100%.Подождите .Главное чтобы наши власти не шарахались.Вернее они шарахаться пытались.Но турки своим кидалово очень быстро в чувства их преводили laughing Никогда не забуду когда отлегло после сбитого самолёта ,в Сочи зачудили в середине пляжного сезона запрет на купание после 20 .00 Во ума палата ! Правда в чувство народ привёл власть менее чем за сутки.С ужасом ждём очередного потепления отношений с турками.И окончания стройки bully
      Наблюдатель2014
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:19
    заказчиками убийства выступили люди из организации Фетхуллаха Гюлена, находящегося в США
    ...Кто бы сомневался, больше не кому... smile
    parusnik
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:21
    Владимир Путин прибыл в Анкару
    ЭХ !Как опять задружим ! Как обычно себе в убыток.И за наш счёт. Ну в смысле все туда на отдых и за счёт наших товаропроизводителей.Зато, мы мы жеж друзья будем! Нам не привыкать что за счёт нас дружить с нами все любят
    Наблюдатель2014
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:34
      Цитата: Наблюдатель2014
      ! Как обычно себе в убыток.И за наш счёт.


      Серега перестань меня пугать....

      что создание АЭС в Турции ведётся по формуле «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией). а это прибыль немалая..

      Кстати .. на заметку западным спецслужбам.. в связи с тем что природный газ уже давно рассекречен как российское энергетическое оружие .. Россия внедряет новые формы и методы. энергетического влияния и воздействия на членов НАТо и партнеров США laughing laughing laughing
      vorobey
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:42
        vorobey (Сашка)Александр спасибо за правильный вопрос!
        что создание АЭС в Турции ведётся по формуле «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией). а это прибыль немалая..
        Хвала Богу за очень правильный вопрос! Отвечаю.Бюджет моей семьи и моих соседей и горожан, жителей Кубани вообще никак не связан с РОСАТОМ laughingОт слова вообще никак Ну может за редким исключением кто там работает.Вот если бы в виде компенсации за дружбу деньгами реальными дали.Тогда да.Готовы даже с гастарбайтерами мириться Не образными деньгами что там бюджет и тд.А реальными потеряными деньгами.Это я скажу весьма заметно для граждан. hi
        Наблюдатель2014
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:47
          Цитата: Наблюдатель2014
          Бюджет моей семьи и моих соседей и горожан, жителей Кубани вообще никак не связан с РОСАТОМ


          ты не прав... большую часть генерируемой электроэнергии .. наш край получает с Волгодонской АЭС (Ростовской АЭС) на которой мне довелось побывать еще при двух действующих энергоблоках

          Цитата: Наблюдатель2014
          Вот если бы в виде компенсации за дружбу деньгами реальными дали


          а как вам расчеты в рублях.. и за отдых в Турции и за газ возможно..

          Цитата: Наблюдатель2014
          А реальными потеряными деньгами.Это я скажу весьма заметно для граждан


          Cерега.. и сколько ты потерял и на чем?
          vorobey
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:15
            vorobey (Сашка)
            Cерега.. и сколько ты потерял и на чем?
            Вот хоть статиста ко мне привяжите.Зарплата моя как была в 2008м году так и осталась.Возможности те и эти можно не озвучивать ! Это просто небо и земля.В городе теперь огромном.Нет ни заводов это естественно.Ни фабрик.Город живёт только туризмом и стройками.На которые загнали тысячи среднеазиатов.Это вообще что ? Ну хотите у кого нет гостиниц выгнать .Скажите прямо уезжайте.Помогите с отъездом.Зачем этот цирк устраивать? Все безумно рады успехам РОСАТОМ но их успех это наше падение.Спросите у наших фермеров про помидоры.Они поверьте могут такое рассказать что это мало кому понравится.У меня вообще такое впечатление что нашему народу спецом регулируют достаток.Заранее оговоренный где угодно.Но не с россиянами.Россия зарабатывает деньги.Это прекрасно и хорошо
            Зачем нужно кормить Армению и Среднюю Азию? Просто хочется знать Зачем??? Это дань чтобы они от голодухи не сильно плохо себя вели?Да какая мне лично и моей семьи до их голодухи дело?
            Наблюдатель2014
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:23
              Цитата: Наблюдатель2014
              Город живёт только туризмом и стройками.


              Серега ты живешь в Сочи... проблемы курортных городов не рассказывай. laughing laughing

              какие производства в Сочи и Адлере есть я тоже знаю... был бы я из Крыжопля откуда нибудь я бы внимал твоим словам.. а так весь рпитм Сочи подчинен одному - заработать в курортный сезон... laughing

              Зачем нужно кормить Армению и Среднюю Азию?

              Серега.. Армения это закавказье Средняя Азия - это Афганистан .. сопоставь.. laughing и зачем там наши базы..
              vorobey
              1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:30
                vorobey (Сашка)
                Армения это закавказье Средняя Азия - это Афганистан .. сопоставь.. laughing и зачем там наши базы..
                Саня, я рад что лично бюджетом своей семьи буквально финансирую эти самые базы soldier Но как говорят в одном маленьком жарком государстве.А можно нам хоть немного деньгами компенсировать ?! Я не настаиваю на многом.Ну там по типу карты москвича feel bully :
                Наблюдатель2014
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:56
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  Саня, я рад что лично бюджетом своей семьи буквально финансирую эти самые базы


                  Серега.. ну мне нравится... ты этого до сих пор не знал? Ты и Росгвардию и МО финансируешь laughing laughing

                  Цитата: Наблюдатель2014
                  .А можно нам хоть немного деньгами компенсировать ?! Я не настаиваю на многом.Ну там по типу карты москвича


                  Ты по национальности украинец? так убедительно просишь... laughing laughing laughing

                  не обижайся.. на меня грех обижаться.. drinks drinks
                  vorobey
  7. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 17:27
    Турция действует в Сирии при поддержке России. Об этом заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик.

    Как пишет турецкая газета «Cumhuriyet», Чевик заявил о том, что Турция без разрешения России не смогла бы запустить даже дрон. «Если РФ не дала бы добро, то Турция в Сирии ничего бы и не смогла сделать. Именно при поддержке Москвы Анкара осуществила в Сирии операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», - заявил советник Эрдогана.

    Африн будет турецкой провинцией
    Союзнические Турции группировки объявили, что Африн будет управляться как турецкая провинция Хатай.
    Согласно веб-сайту T24, «Конгресс по освобождению Африна», проводящийся под руководством Турции после захвата кантона Африн в Сирии, с помощью сил Свободной сирийской армии, объявил, что регион будет регулироваться как область Хатай.
    Захватчики также создали полицию из 450 человек, а губернатор и местный администратор будут назначены центральным правительством Турции.
    Заместитель президента Турции Ибрагим Калин недавно заявил, что Турция не передаст области, которые она захватила, под контроль сирийского правительства.
    Черногвардеец
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:38
      Цитата: Черногвардеец
      Заместитель президента Турции


      это как ...

      кстати ... Согласно веб-сайту T24 -хороший аргумент.. в стиле..
      vorobey
      1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 17:42
        Телеграмм-каналы конечно круче.
        Черногвардеец
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:57
          Цитата: Черногвардеец
          Телеграмм-каналы конечно круче.


          Естесно круче... они ФСБ на три буквы посылают... с их требованиями ключей.. laughing
          vorobey
      2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:22
        Цитата: vorobey
        Согласно веб-сайту T24 -хороший аргумент.. в стиле..

        Бабка надвое сказала yes
        Вас Влад
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:21
      Цитата: Черногвардеец
      Заместитель президента Турции Ибрагим Калин недавно заявил, что Турция не передаст области, которые она захватила, под контроль сирийского правительства.

      Это согласно веб-сайту T24?Источник ваш?
      Вас Влад
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:32
    Как бы не считали, наши "ура" патриоты, эти проекты провальными,но по-моему, так, наша политика " Опутывания веревками", должна оправдаться, хоть это и приведёт к конфликту, между нами, как бы парадоксально это не звучало laughing
    ... И за Пешкова, ответят) всему свое время!))
    Сибирский цирюльник
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:32
    Цитата: сорок восьмой
    вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.

    Наших ребят тоже видимо Гюлен сбил, чтобы рассорить такие братские народы

    Свою ошибку турки признали. Они поняли, что с Россией лучше дружить, чем воевать. Хотя я то же туркам не верю, они всю жизнь враждовали с русскими. Англичане их постоянно натаскивали против нас, если заглянуть в глубину истории. Но в данный момент им нужно держаться ближе к нам, русским, иначе Эдрогану не удержаться у власти и он это понимает. А нам, хоть такой "союзник", это хорошо. yes
    Симон
    1. Челдон (Алексей) Сегодня, 18:51
      Цитата: Симон
      Они поняли, что с Россией лучше дружить, чем воевать.

      8 июля 1833 г. Россия и Турция заключили между собой союзно-оборонительный договор, названный по наименованию места расквартирования русский войск — Ункяр-Искеле-cuuckum. Договор был заключен на 8 лет. Россия обязывалась обеспечить существование, сохранение и полную независимость Турции, снабжать ее в случае войны таким количеством войск, какое обе стороны признают необходимым. В отдельной секретной статье, приложенной к договору, Турция освобождалась от оказания России такой же военной помощи, определенной договором, но обязывалась вместо того по требованию России закрывать Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей. Одновременно предполагалось, что Босфор будет открыт для прохода военного флота России как союзницы Турции.
      Ункяр-Искелесийский договор знаменовал собой небывалое усиление позиций России на Ближнем Востоке. В то же самое время он вызвал большие возражения у Франции и Англии, однако противоречия, разделявшие их на тот период, не позволили им выступить вместе против России.
      https://studfiles.net/preview/6015936/page:4/
      Челдон
  10. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:33
    ...Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции
    ...На Хмельницкой АЭС неожиданно отключился энергоблок
    Совпадение? Не думаю!
    konstantin68
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 17:57
    Восточная коалиция развивается.
    "Все флаги будут в гости к нам!"
    Livonetc
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:59
    Турцию назвать союзником ,язык не поворачивается,Похоже в данный момент нам по пути ,при том очень.Я вот совсем не удивлюсь если сейчас подпишут новое соглашение по Турецкому потоку 2 .Что бы нагнуть Европу Путин и Эрдоган могут на многое закрыть глаза
    APASUS
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 19:06
      Нельзя туркам верить..
      Вояджер
  13. Rossia (Ivan) Сегодня, 18:55
    а ещё совсем недавно про этого нехорошего человека (Эрдогана) в россиских сми ходило столько слухов! и нефтью ИГИЛовской торговал, и на органы беженцев резал. Хорошо что тогда это всё неправда была, ведь не будет же, в самом деле, Владимир Владимирович рядом с таким исчадьем ада сидеть)
    Rossia
  14. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:06
    А как встречали нашего "мирового изгоя"! С песнями и плясками! Замечательно!
    Denis Obukhov
  15. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:07
    Россия все больше укрепляет свое присутствие на Балканах запирая Черное море от заокеанских возмутителей мира!
    Denis Obukhov
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