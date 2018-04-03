Владимир Путин прибыл в Анкару

В этот же день главы государств примут участие в седьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, на котором будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики, а также актуальная региональная и международная тематика, включая совместную борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.

Президент России прибыл с двухдневным визитом в турецкую столицу. Как сообщало ранее «Военное обозрение», одним из пунктов визита Владимира Путина станет площадка по строительству АЭС «Аккую». Пресс-служба Кремля напоминает, что создание АЭС в Турции ведётся по формуле «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией).Сам же двухдневный рабочий визит начался с церемонии официальной встречи президента России турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-служба Кремля:В ходе визита Владимира Путина в Турцию будет поднят и вопрос расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Несколько дней назад в Турции заявили, что «вышли на след заказчиков». Если верить турецким следственным органам, то заказчиками убийства выступили люди из организации Фетхуллаха Гюлена, находящегося в США. Цель преступления, как заявлено, - вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.