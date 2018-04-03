19:31 03 апреля
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Первое место в динамической стрельбе. Команда "Калашникова" и МО РФ победила в Бельгии

Совместная команда "Калашникова" и Минобороны РФ стала победителем на открытом чемпионате Бельгии по динамической стрельбе среди военных, сообщает концерн "Калашников" во вторник.

Первое место в динамической стрельбе. Команда "Калашникова" и МО РФ победила в Бельгии


Российская команда заняла 1 место в командном зачете и 1, 2, 3 места в личном зачёте. В турнире приняли участие 33 команды из 8 стран. Россияне в борьбе за победу соперничали с военнослужащими Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга.


Чемпионат проходил 26-30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой международного совета военного спорта (CISM), который является одной из крупнейших спортивных организаций в мире. Совместная команда Концерна «Калашников» и МО РФ выступала на этом чемпионате впервые.

Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией концерна «Калашников»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина

Использованы фотографии: © kalashnikov.media
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Комментарии 36

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:32
    Попробовали бы опростоволоситься. Нельзя флаг позорить good
    ...Совместная команда Концерна «Калашников» и МО РФ выступала на этом чемпионате впервые...

    В первый раз вышли и указали толерастам, их место в этом мире laughing
    Андрей К
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:37
      С таким оружием, у нас простоволосиков нет! wink tongue good
      Симон
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:39
        Совсем не удивлён. У них там такие замороженные спецы...
        Прокат
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:48
          Цитата: Прокат
          У них там такие замороженные спецы...

          Правильно писать "отмороженные". Но я бы сказал что они крепкие профессионалы.
          Серый брат
          1. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:51
            Цитата: Серый брат
            Правильно писать "отмороженные". Но я бы сказал что они крепкие профессионалы.

            smile Хотел написать "Хладнокровные", но решил усилить. smile
            Прокат
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:58
              Цитата: Прокат
              но решил усилить.

              Не уверен что это они здесь, но тоже сильно:
              Серый брат
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 18:11
        Тоже мне - новость.. Мы и без того об это знали, что наши - лучшие...
        Zoldat_A
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 18:31
          Цитата: Zoldat_A
          Тоже мне - новость.. Мы и без того об это знали, что наши - лучшие...

          Тоже мне, новость. Я после пары пачек мельдония и не такое могу. Из дедушкиной двухстволки. Только у меня темп стрельбы немного выше.
          Капитан Пушкин
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 17:50
      Нет, победа не в зачёт - вся команда курила мельдоний, а в порох был подмешан "Новичок".
      Серж Горелый
    3. Маз Сегодня, 18:30
      Нехай американы в Сирии озаботятся. Это были просто спортсмены.
      Маз
  2. Borik (Борис) Сегодня, 17:32
    Вот на таких полях сражения и надо встречаться. Тут сразу определяется чей солдат круче.
    Borik
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:40
      На счет крутизны, наши не в счет - соперников нет! wink laughing
      Симон
  3. трассер (Сергей) Сегодня, 17:33
    Не может не радовать этот факт. И если оружие не тюнинговые под показуху. В чем я лично сомневаюсь.
    трассер
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:38
      Цитата: трассер
      ...И если оружие не тюнинговые под показуху...

      То есть как не тюнинговое, конечно же тюнинговое. Каждый свой ствол под себя подгоняет.
      Что значит под показуху? Для членов нашей команды, на АК-74 стволы отдельно делали?
      В чём сомневаетесь?
      Андрей К
      1. трассер (Сергей) Сегодня, 17:48
        Помимо телескопических прикладов и стволов есть много чего еще. Например спусковые механизмы, и да стволы, а точнее качество выделки. Оно разное. Одинаковое только на первый взгляд. Но самое главное спусковой механизм. Что то мге подсказывает что он дороботан. Но жто только к лучшему. Кто хоть раз исправлял усилие спуска на боевом оружии меня поймет.
        трассер
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 18:39
          Цитата: трассер
          Что то мге подсказывает что он дороботан.

          А в чём проблема, я как то не понял?
          Orionvit
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:48
          Цитата: трассер
          ... Кто хоть раз исправлял усилие спуска на боевом оружии меня поймет...

          Жути конспирологической нагнали, приправили таинственностью о тех, кто усилие спуска на боевом оружии исправляет!!! belay
          Всё гораздо проще и обыденней yes
          Регулируемый УСМ на АК уже давно разработан и внедрён. Курочить стволы ради этого нет необходимости hi
          Андрей К
    2. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 17:40
      Если это разрешено правилами, то и у других команд оружие, скорее всего, специально подготовленное.
      CentDo
    3. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:45
      Про "показуху", сомневаюсь))
      ШКОЛА, скорее (спецам виднее, конечно)
      Из личного..
      Больше 30 лет не держал, в руках оружие..
      Молодые ребята пригласили в тир, пострелять, из ПМ.. Вполне в " Кучу", уложил 5 обойм..) за что, удостоился от инструктора: "Вы человека убьете, даже на ходу"))))) приятно....)
      Сибирский цирюльник
      1. трассер (Сергей) Сегодня, 18:25
        А я как взял оружие в 16 лет так и стреляю...Очень много лет минуло с той поры. Но стреляю "неплохо " как и раньше. Достиг " просветелия" в пистолетной дисциплине. ПРАКТИЧЕСКИ ШАМБАЛЫ...))))) могу стрелять не целясь на дистанциях около 15 -20 метров. Причем попадать . ))))) Иногда тренируюсь с "копами". Стрелять из них умеют единцы. Вы бы видели их раскоряченые стойки..То ли сра..ть сядут то ли выстрелить , иногда и не отличить. Спортсмены все стреляют очень неплохо. Но там уже узкоспециализированное оружие принятое в этой дисциплине.
        трассер
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 18:42
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Больше 30 лет не держал, в руках оружие.

        Как мне ещё в глубокой юности, говорил мой инструктор по пулевой стрельбе- "Если стрелять научился, то свой результат ты всегда покажешь".
        Orionvit
  4. Комментарий был удален.
  5. andrewkor Сегодня, 17:43
    А вот НАТОвцы на Биатлон упорно не едут,боятся!
    andrewkor
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:44
    [quote][/quote]А чего на фотке все лица скрыты ? Значит в Бельгию ездить можно , а лица открывать нельзя ? Ведь их там могли фоткать все желающие . Короче непонятка . А победа за явным преимуществом - это здорово good уделали как пацанят из дворовой команды..хоть бы форы дали.. laughing
    КВУ-НСвД
  7. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:44
    мельдоний однозначно!!!!!!!! сейчас WADA выступит с заявлением и первое место заберут в пользу американцев и во имя демократии!!! fellow
    д^Амир
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:46
      и это.... у остальных "новичок" найдут...
      д^Амир
    2. трассер (Сергей) Сегодня, 17:49
      Несмешно совсем winked
      трассер
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:50
        однако привыкать надо....
        д^Амир
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 18:43
        Цитата: трассер
        Несмешно совсем

        Причём здесь смех, это реальность. Для начала посмотрите что в мире творится.
        Orionvit
  8. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:45
    да наши спецы молодцы опыт огромный у наших спецов.
    злой пиннокио
  9. Громобой Сегодня, 17:45
    Ждём заключение допинг-комиссии НАТО по результатам соревнований.)))
    Громобой
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:48
    А что WADA не трындела насчёт допинга? Или побоялось? Парни-то оружные были, могли и треснуть в наглую рожу. laughing
    К-50
  11. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 17:54
    Как сейчас Ярыгин? Лет 5 назад общался с приятелем омоновцем, он от него дико плевался, говорил, что магазин отскакивает при стрельбе регулярно и куча других проблем. У них все кто мог старались заиметь глоки
    Vol4ara
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:54
    Интересно фото редактировали,стерли лица для секретности? Интересно что поездка в Бельгию по официальным документам наших спецов считается практически раскрытием фамилий и фото ,а в СМИ надо редактировать ,от кого прячутся ?
    APASUS
  13. Razvedka_Boem Сегодня, 18:01
    Серьезные там ребята..
    Razvedka_Boem
  14. taseka (Александр) Сегодня, 18:09
    Т.Е. На фото нам лиц нет, а там они, что в масках ходили)))
    taseka
  15. ksv36 (Сергей) Сегодня, 18:11
    МИД САША будет озабочен.
    ksv36
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