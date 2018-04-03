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Первое место в динамической стрельбе. Команда "Калашникова" и МО РФ победила в Бельгии
Совместная команда "Калашникова" и Минобороны РФ стала победителем на открытом чемпионате Бельгии по динамической стрельбе среди военных, сообщает концерн "Калашников" во вторник.
Российская команда заняла 1 место в командном зачете и 1, 2, 3 места в личном зачёте. В турнире приняли участие 33 команды из 8 стран. Россияне в борьбе за победу соперничали с военнослужащими Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга.
Чемпионат проходил 26-30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой международного совета военного спорта (CISM), который является одной из крупнейших спортивных организаций в мире. Совместная команда Концерна «Калашников» и МО РФ выступала на этом чемпионате впервые.
Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией концерна «Калашников»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина
Российская команда заняла 1 место в командном зачете и 1, 2, 3 места в личном зачёте. В турнире приняли участие 33 команды из 8 стран. Россияне в борьбе за победу соперничали с военнослужащими Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга.
Чемпионат проходил 26-30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой международного совета военного спорта (CISM), который является одной из крупнейших спортивных организаций в мире. Совместная команда Концерна «Калашников» и МО РФ выступала на этом чемпионате впервые.
Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией концерна «Калашников»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина
Использованы фотографии: © kalashnikov.media
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