19:32 03 апреля
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Авиация ВМФ отработает по береговым целям. В Крыму начались летные учения

В Крыму начались летные тактические учения морской авиации Черноморского флота. В маневрах примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов, сообщил врио начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Авиация ВМФ отработает по береговым целям. В Крыму начались летные учения


Экипажи боевых самолетов отработают бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по целям на берегу. Параллельно с ударной авиацией в полигонах боевой подготовки экипажи вертолетов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.


К учению привлекаются многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители — бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27, всего более 20 единиц из состава морской авиации Черноморского флота.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. trenitron (алексей) Сегодня, 18:20
    Лучше бы авиация ЧФ РФ отработала нанесение ударов по укропиратам
    trenitron
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:49
      Извиняюсь что новость не в тему но срочная : британские ученые из лаборатории по химическому оружию НЕ ПОДТВЕРДИЛИ что газ "новичок" из России, вот так терезу в отставку, рыжего бориса вернуть в цирк, билеты в продаже !
      предки с Дона
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 18:57
        Ссылку, пожалуйста)
        Вояджер
        1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 19:03
          https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/981184517
          187821568
          Chief executive of Porton Down research laboratory has told Sky News scientists have not been able to prove the Novichok nerve agent used to poison Sergei and Yulia Skripal came from Russia or establish its country of origin
          Товарищ Берия
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:23
    Шуму побольше, пусть неугомонные соседи зубами клацают.
    ul_vitalii
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 18:31
      Цитата: ul_vitalii
      Шуму побольше, пусть неугомонные соседи зубами клацают.

      Вместо этого они реально действуют: диверсии на газопроводах, попытки захвата буровых, захват и похищение военнослужащих, последнее событие с пиратским захватом рыболовецкого судна. Неужели кто то сомневается, что после каких то там учений и военных игр на полигоне не будет продолжения?
      Vita VKO
      1. Комментарий был удален.
      2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:55
        Цитата: Vita VKO
        Неужели кто то сомневается, что после каких то там учений и военных игр на полигоне не будет продолжения?

        Для борьбы с диверсиями и пиратами существуют другие подразделения. Войска просто занимаются боевой подготовкой, перед армией совсем другие задачи стоят.
        helmi8
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:07
    Экипажи боевых самолетов отработают бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по целям на берегу

    Если это будет на украинском берегу в районе Бердянска, да совместить с высадкой на берег морского десанта, то можно в порту и наш сейнер освободить вместе с экипажем.
    Военным тренировка, дипломатам меньше работы по высказыванию претензий укровермахту, ну и справедливость восторжествует. yes
    Кругом польза. yes laughing
    К-50
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