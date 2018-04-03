Авиация ВМФ отработает по береговым целям. В Крыму начались летные учения

В Крыму начались летные тактические учения морской авиации Черноморского флота. В маневрах примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов, сообщил врио начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.Экипажи боевых самолетов отработают бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по целям на берегу. Параллельно с ударной авиацией в полигонах боевой подготовки экипажи вертолетов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.К учению привлекаются многофункциональные истребители Су-30СМ, истребители — бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27, всего более 20 единиц из состава морской авиации Черноморского флота.