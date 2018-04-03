"Украина "идентифицировала" 1,5 тыс. "вежливых людей". И что дальше?"

По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только в МУС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше – это те материалы, которые собраны неправительственными организациями. Идентифицированы они с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных.

Замглавы министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука сегодня заявил о том, что украинским активистам удалось «идентифицировать» около 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, которые участвовали в операции в Крыму в 2014 году. УНИАН цитирует украинского чиновника:По словам Туки, в определении данных российских военных принимали участие представители сайта «Миротворец» (заблокирован на территории РФ). Напомним, что ранее в ЕС потребовали от Украины прекратить работу этого портала, публикующего личные данные тысяч людей, среди которых есть и граждане стран Евросоюза.На этом фоне обращает на себя информация о задержании активиста майдана в Киеве.В Департаменте специальных расследований ГСУ ГП Украины сообщают о том, что активист так называемой «революции достоинства» Иван Бубенчик стал фигурантом уголовного дела, связанного с убийствами бойцов спецподразделения «Беркут» на майдане. Напомним, что события развивались в феврале 2014 года, когда в центре Киева царили хаос и кровопролитие.По словам главы указанного департамента Сергея Горбатюка, Бубенчику вручено подозрение в причастности к убийству беркутовцев.Через некоторое время появилась информация о задержании боевика майдана. В Печерском суде Киева в отношении радикала избирается мера пресечения.В среде украинских радикалов информация о задержании «героя майдана» вызвала крайне негативную реакцию. Ведь майданные активисты привыкли к тому, что сам факт убийства сотрудника «Беркута» автоматически должен добавлять их в список героев Украины. А тут – уголовное дело и следствие. Другой вопрос: чем это следствие завершится? Есть мнение, что это попытка действующего президента-олигарха Украины за год до выборов показать себя поборником законности.