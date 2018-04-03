19:28 03 апреля
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Украина "идентифицировала" 1,5 тыс. "вежливых людей". И что дальше?

Замглавы министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука сегодня заявил о том, что украинским активистам удалось «идентифицировать» около 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, которые участвовали в операции в Крыму в 2014 году. УНИАН цитирует украинского чиновника:
По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только в МУС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше – это те материалы, которые собраны неправительственными организациями. Идентифицированы они с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных.


По словам Туки, в определении данных российских военных принимали участие представители сайта «Миротворец» (заблокирован на территории РФ). Напомним, что ранее в ЕС потребовали от Украины прекратить работу этого портала, публикующего личные данные тысяч людей, среди которых есть и граждане стран Евросоюза.

Украина "идентифицировала" 1,5 тыс. "вежливых людей". И что дальше?



На этом фоне обращает на себя информация о задержании активиста майдана в Киеве.

В Департаменте специальных расследований ГСУ ГП Украины сообщают о том, что активист так называемой «революции достоинства» Иван Бубенчик стал фигурантом уголовного дела, связанного с убийствами бойцов спецподразделения «Беркут» на майдане. Напомним, что события развивались в феврале 2014 года, когда в центре Киева царили хаос и кровопролитие.

По словам главы указанного департамента Сергея Горбатюка, Бубенчику вручено подозрение в причастности к убийству беркутовцев.
Через некоторое время появилась информация о задержании боевика майдана. В Печерском суде Киева в отношении радикала избирается мера пресечения.

В среде украинских радикалов информация о задержании «героя майдана» вызвала крайне негативную реакцию. Ведь майданные активисты привыкли к тому, что сам факт убийства сотрудника «Беркута» автоматически должен добавлять их в список героев Украины. А тут – уголовное дело и следствие. Другой вопрос: чем это следствие завершится? Есть мнение, что это попытка действующего президента-олигарха Украины за год до выборов показать себя поборником законности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:45
    "Украина "идентифицировала" 1,5 тыс. "вежливых людей". И что дальше?"

    Всё, парням не позавидуешь, тому, кто попал в базу "Миротворца" икота обеспечена. yes
    Владимирец
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 18:48
      Замглавы министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука сегодня заявил о том, что украинским активистам удалось «идентифицировать» около 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, которые участвовали в операции в Крыму в 2014 году.

      Не, ну не дэбил? Я бы на его месте, после таких заявлений, стал искать глубокую норку где-нибудь подальше, в Гренландии.
      Прокат
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:49
      Цитата: Владимирец
      "Украина "идентифицировала" 1,5 тыс. "вежливых людей". И что дальше?"

      Всё, парням не позавидуешь, тому, кто попал в базу "Миротворца" икота обеспечена. yes


      я бы не горячился... это миротворец пожалеть надо если вежливые люди приедут в киев показания давать... laughing laughing Жека drinks
      vorobey
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:07
        Цитата: vorobey
        если вежливые люди приедут в киев показания давать...

        Там народ ушлый, сразу скажут, что база была создана для идентификации героев. yes Здоров, Саня. drinks
        Владимирец
    3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:09
      Цитата: Владимирец
      "Украина "идентифицировала" 1,5 тыс. "вежливых людей". И что дальше?"
      Всё, парням не позавидуешь, тому, кто попал в базу "Миротворца" икота обеспечена

      Да они уже публиковали списки "погибших десантников", причем списки такой длины, что у нас и ВДВ уже не осталось. Оказалось - футбольные команды уровня районных-областных первенств РФ.
      Мало ли что им спьяну намерещилось? Так что вся эта "идентификация" яйца выеденного не стОит...
      helmi8
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:10
        Цитата: helmi8
        Оказалось - футбольные команды уровня районных-областных первенств РФ

        Десант под прикрытием... bully
        Владимирец
    4. adma (Adma) Сегодня, 19:10
      Цитата: Владимирец
      парням не позавидуешь,

      Украина возбуждает уголовные дела и подаёт в международный розыск фигурантов. Такой вариант не рассматривался? На мой взгляд - смешного мало.
      adma
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:15
        Цитата: adma
        Украина возбуждает уголовные дела и подаёт в международный розыск на фигурантов. Такой вариант не рассматривался?

        На кого то подали уже? А сколько он существует?
        Владимирец
        1. adma (Adma) Сегодня, 19:21
          Цитата: Владимирец
          На кого то подали уже?

          Не знаю. Но исходя из
          По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции,
          - вполне возможно.
          adma
        2. Александр 3 Сегодня, 19:21
          У хохлов есть рисунки каждого вежливого человека.Никто не скроется от гнева порошенки. Всё ,вся Россия попала.
          Александр 3
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:45
    В двух словах.Ну и что)?Что изменилось то?А по поводу задержания активиста то тут проще пареной репы.Революция пожирает своих детей.Такое бывало уже не раз.Надеюсь с нынешней укропской верхушкой случится тоже самое
    Magic Archer
  3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:51
    Надо и России провести идентификацию всех упырей, которые участвовали на Майдане, сжигали людей в Одессе и в карательной бойне на Донбассе и потом всё это пустить на просторы интернета в полном объёме - посмотрим сколько эти протянут.
    Вадим237
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:59
      да всё есть ничего не скроется.Я думаю там как минимум половина состава украины на карандаше.Егентура не спит.Когда коррупция в стране ещё проще доставать информацию.
      Heterocapsa
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:24
        Цитата: Heterocapsa
        Когда коррупция в стране ещё проще доставать информацию.

        А еще проще скопировать данные из соцсетей. И вероятнее всего, так и было. laughing
        helmi8
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:58
    а эта информация пригодиться в случае войны в окопах под массированым ударом градов ?
    Heterocapsa
  5. weksha50 (Георгий) Сегодня, 19:07
    "украинским активистам удалось «идентифицировать» около 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, которые участвовали в операции в Крыму в 2014 году . ... Идентифицированы они с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных"...

    Вопрос соответствующим инстанциям российских МО и ФСБ: а как это получилось, что такие данные бойцов спецподразделений оказались в руках фактического врага ?
    weksha50
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:19
      Цитата: weksha50
      а как это получилось, что такие данные бойцов спецподразделений оказались в руках фактического врага ?

      Тоже повелись на то, что
      украинским активистам удалось «идентифицировать» около 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих
      Заметьте - не спец службам, а активистам. Это просто даже не смешно...
      helmi8
  6. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 19:16
    " модифицированны они с установочными данными, мест жительства, гражданства, всех географических данных", а данные на Поклонскую, Аксенова и С. К.уже не нужны: уже отбыли наказание или оправданы?
    Цитата: Magic Archer
    В двух словах.Ну и что)?Что изменилось то?А по поводу задержания активиста то тут проще пареной репы.Революция пожирает своих детей.Такое бывало уже не раз.Надеюсь с нынешней укропской верхушкой случится тоже самое

    " Революция пожирает своих детей"( по-моему это сказал Дантон)точнее будет сказать"революция пожирает своих отцов": такие как Дантон , Робеспьер, Бухарин, Бронштейн , а тут Бубенчик и другие"родили" революцию, а она их" шмяк, шмяк". Помните Высоцкий пел про бабочку и воробышка, что её склювал?
    Монархист
  7. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 19:20
    всякой муйнятиной занимаются, абы не работать... Страна по швам трещит, а они идентификацией занимаются....
    КОТ БАЮН
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