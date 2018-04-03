19:27 03 апреля
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Сербам требуется новое вооружение. Москва и Белград обсуждают поставки

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Сербии Александром Вулином, в ходе которых стороны обсудили вопрос поставки в Сербию четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных вертолетов Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.

Сербам требуется новое вооружение. Москва и Белград обсуждают поставки


На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырех транспортных вертолетов Ми-17 и четырех боевых вертолетов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении военно-технического сотрудничества, о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков Т-72 и БМП-2 и определенных типов другого вооружения
- сказал Вулин.


При этом он подчеркнул, что сербская армия старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться.

Мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию
- заявил Вулин.

Кроме этого, как заявил Вулин, Сербия обсуждает поставку дополнительных истребителей МиГ-29 с Россией и Белоруссией.

Конечно, мы разговариваем и по вопросу дополнительных самолётов не только с Россией, но и с республикой Беларусь
— сказал он.

Что касается сроков поставки, для нас лучше было бы чем скорее, тем лучше. Скорость поставок и скорость их включения в вооруженные силы — один из важных факторов. Касательно условий, речь идет о (безвозмездной) передаче
— добавил Вулин.

Напоминаем, что в октябре 2017 года Москва передала Белграду шесть МиГ-29.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:50
    Надеюсь на взаимовыгодной условиях и не без возмездно.А то как деньгу требовать,так Армения первая должна парится.Сказано же россияне.Как взыщим репарации с непобедимых аскеров,так и проплатим.
    Владимир Тер-Одиянц
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:51
      Косово это Сербия !!!!!!!!!!!! Поможем и оружием и спецами.
      предки с Дона
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:07
        Цитата: предки с Дона
        Косово это Сербия !!!!!!!!!!!! Поможем и оружием и спецами.


        систем ПВО я не увидел в перечне... Видимо сербы решили что и "Печера" стэлсы неплохо мочит.. laughing laughing
        vorobey
    2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:52
      Написано же-БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ.Так что бесплатно.Россия-Матушка,страна богатая..
      Magic Archer
      1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:53
        Цитата: Magic Archer
        Написано же-БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ.Так что бесплатно.Россия-Матушка,страна богатая..

        Вот и слава Богу!А Господь,вознаградит Вас за щедроты даренные!
        Владимир Тер-Одиянц
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:02
          Цитата: Владимир Тер-Одиянц
          Цитата: Magic Archer
          Написано же-БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ.Так что бесплатно.Россия-Матушка,страна богатая..
          Вот и слава Богу!А Господь,вознаградит Вас за щедроты даренные!

          Для того, чтоб иметь островок в виде союзника в болоте, называемом Европой - можно и безвозмездно.
          helmi8
      2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:59
        С последующим списанием. Чисто по-братски.
        Denis Obukhov
    3. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 19:26
      Цитата: Владимир Тер-Одиянц
      Как взыщим репарации с непобедимых аскеров

      У кого деньги тот и заказывает музыку ,а не наоборот .Аскерам есть чем платить и что требовать ,а фидаины в очередь попрошайки .Хозяин барин ,решить дать подачку с барского стола ,получите не беспокойтесь .
      Lek3338
  2. san4es Сегодня, 18:51
    Сербам требуется новое вооружение

    ...Желательно "Искандеры" + С-400 soldier
    san4es
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 19:01
      Цитата: san4es
      Сербам требуется новое вооружение

      ...Желательно "Искандеры" + С-400 soldier

      Искандеры слишком мощное вооружение. Им и РСЗО крупных калибров типа Урагана и Смерча хватит с избытком. Вообще, Сербии не дадут отвоевать Косово, вокруг блог НАТО. Но усилить ВС дружеской Сербии необходимо до того уровня, чтобы она была сильнейшей на Балканах и чтобы не вступила в НАТО.
      Донской
      1. san4es Сегодня, 19:13
        Цитата: Донской
        .. вокруг блог НАТО. .

        "...Замуровали демоны". РСЗО до дальнего кордона не достанет...А "Искандер" под прикрытием С-400, -- в самый раз...Чтоб поползновений не было...И будет тогда у РФ, "анклав" в стане супостата soldier .
        san4es
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:56
    Сербия.Сопротивляйтесь.
    Heterocapsa
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:56
    Всегда их прикрывали , нужно помогать . Пропадут без нас
    Denis Obukhov
  5. kubanec (георгий) Сегодня, 18:59
    Живела Сербия! Кому кому,а Сербии необходимо помогать.
    kubanec
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