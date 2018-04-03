Сербам требуется новое вооружение. Москва и Белград обсуждают поставки

На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырех транспортных вертолетов Ми-17 и четырех боевых вертолетов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении военно-технического сотрудничества, о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков Т-72 и БМП-2 и определенных типов другого вооружения

Мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию

Конечно, мы разговариваем и по вопросу дополнительных самолётов не только с Россией, но и с республикой Беларусь

Что касается сроков поставки, для нас лучше было бы чем скорее, тем лучше. Скорость поставок и скорость их включения в вооруженные силы — один из важных факторов. Касательно условий, речь идет о (безвозмездной) передаче

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Сербии Александром Вулином, в ходе которых стороны обсудили вопрос поставки в Сербию четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных вертолетов Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.- сказал Вулин.При этом он подчеркнул, что сербская армия старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться.- заявил Вулин.Кроме этого, как заявил Вулин, Сербия обсуждает поставку дополнительных истребителей МиГ-29 с Россией и Белоруссией.— сказал он.— добавил Вулин.Напоминаем, что в октябре 2017 года Москва передала Белграду шесть МиГ-29.