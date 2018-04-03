...Лаборанты Портон-Даун посадили Мэй в лужу. "Новичок" не связан с Россией...

Британия постепенно садится в глубокую лужу, которую готовила для России с отравлением шпиона Скрипаля. Так, телеканал Sky News сообщает о заявлении главы лаборатории Портон-Даун. В заявлении говорится о том, что исследования газов семейства «Новичок» не смогли выявить связи с возможным производством этих газов именно в России.В сюжете телеканала, ссылающегося на специалистов секретной британской лаборатории, говорится о том, что эти самые специалисты вообще не знают, откуда газ «Новичок» вообще мог появиться на территории Соединённого королевства.По сути, это откровение руководителя лаборатории Портон-Даун камня на камня не оставлять от обвинений, выдвигаемых кабинетом министров во главе с Терезой Мэй в адрес России. Напомним, что не успели отправить в клинку отравленных Скрипалей, как Мэй уже подняла истошный вой, который подхватил её коллега по кабмину Борис Джонсон.Как теперь Мэй и её коллеги будут комментировать тот факт, что британские эксперты не нашли никаких связующих нитей между Россией и «Новичком», - очень интересно понаблюдать за риторикой. Как интересно понаблюдать за действиями партнёров Лондона, которых тот убедил его поддержать в "жёстком ответе" в адрес России.