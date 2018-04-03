19:31 03 апреля
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Лаборанты Портон-Даун посадили Мэй в лужу. "Новичок" не связан с Россией

Британия постепенно садится в глубокую лужу, которую готовила для России с отравлением шпиона Скрипаля. Так, телеканал Sky News сообщает о заявлении главы лаборатории Портон-Даун. В заявлении говорится о том, что исследования газов семейства «Новичок» не смогли выявить связи с возможным производством этих газов именно в России.

Лаборанты Портон-Даун посадили Мэй в лужу. "Новичок" не связан с Россией


В сюжете телеканала, ссылающегося на специалистов секретной британской лаборатории, говорится о том, что эти самые специалисты вообще не знают, откуда газ «Новичок» вообще мог появиться на территории Соединённого королевства.


По сути, это откровение руководителя лаборатории Портон-Даун камня на камня не оставлять от обвинений, выдвигаемых кабинетом министров во главе с Терезой Мэй в адрес России. Напомним, что не успели отправить в клинку отравленных Скрипалей, как Мэй уже подняла истошный вой, который подхватил её коллега по кабмину Борис Джонсон.

Как теперь Мэй и её коллеги будут комментировать тот факт, что британские эксперты не нашли никаких связующих нитей между Россией и «Новичком», - очень интересно понаблюдать за риторикой. Как интересно понаблюдать за действиями партнёров Лондона, которых тот убедил его поддержать в "жёстком ответе" в адрес России.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Прокат (Виктор) Сегодня, 19:08
    Тереза, это залёт! laughing
    Прокат
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:11
      Какой залёт?Вы что?Она уже почти пенсионерка...Это просто стыд и срам.
      Цитата: Прокат
      Тереза, это залёт! laughing
      210окв
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:14
        Цитата: 210окв
        ...Какой залёт?Вы что?Она уже почти пенсионерка...Это просто стыд и срам...

        Дмитрий hi
        Что ж ты бабушку так позоришь laughing
        Может она весь этот вой поднимала за ради этого, исключительно от мелкобританской женской тоски зелёной wink
        Андрей К
        1. Николай С. (Николай) Сегодня, 19:21
          Выпустили спецов-англосаксов из Восточной Гуты - англосаксы с провокацией отыгрывают назад. Вот и весь бизнес.
          Не удивлюсь, что хохлы-иуды Скрипали на днях выпишутся с больнички здоровенькими.
          Николай С.
        2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 19:26
          Цитата: Андрей К
          [ Может она весь этот вой поднимала за ради этого, исключительно от мелкобританской женской тоски зелёной wink

          А может быть ещё Терезу (на почве климакса) кошмарные сны преследуют? belay - как ниже на картинке. Не стоит говорить, чьи это всё происки... crying
          Проксима
        3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:28
          Андрей да ну ее эту злую бабку.Климакс не бери..
          Цитата: Андрей К
          Цитата: 210окв
          ...Какой залёт?Вы что?Она уже почти пенсионерка...Это просто стыд и срам...

          Дмитрий hi
          Что ж ты бабушку так позоришь laughing
          Может она весь этот вой поднимала за ради этого, исключительно от мелкобританской женской тоски зелёной wink
          210окв
      2. Iline (Сергей) Сегодня, 19:22
        Теперь будут новые анализы проводить - кто Борису Джонсону дал понюхать в детстве газ "дур..ок". Очень действенный, кстати.
        Iline
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:29
          А может быть Терезу Мэй таким образом подставили за её поддержку Брексит? Ведь в случае её отставки выход Британии из ЕС может повернуть вспять? Только кому это выгодно? - Скорее всего Германии. Уж не с её ли подачи возникла эта буча?
          СРЦ П-15
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:11
      У неё была задача прокукарекать и устроить переполох в курятнике, заморский петух ей в этом помог. В итоге: у неё денег много, а стыда мало, что ни есть плохо для запада.
      ul_vitalii
      1. Borik (Борис) Сегодня, 19:17
        Это заявление пока ничего не значит. Вот когда будет официальный доклад со всеми выкладками тогда и будем радоваться. А так они ещё что-то придумают и всё равно переведут стрелки на нас.
        Borik
      2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:25
        Дурдом на выезде! Как, объясните Мне, как ??? Обострить до такой степени отношения..... что руки уже - рядом с кнопкой, без доказательств, на ровном месте??? Читаю (читает племянница) Китайскую прессу, им вообще по... на эту ситуацию, но и там , перепечатки западных изданий, откровенный стёб над бриттами! Китайцы - не друзья, те ещё «партнеры» - но ОНИ В ШОКЕ, от тупости действий наглосаксов!!! sad
        У них - мильён вопросов возникает, как эти тупые ушлепки - столько лет влияли на Китай???
        Пойду - врежу коньяку, блин - Мне страшно за будущее Моих детей, своё Я отбоялся.
        Охотовед 2
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 19:12
      Дурдом какой-то, они так орали, могли бы и принудить лаборантов что-ли... или у них внатуре демократия? request Или от M-5 осталось М-2.5 ? laughing
      Dimontius
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 19:15
        Цитата: Dimontius
        Дурдом какой-то, они так орали, могли бы и принудить лаборантов что-ли... или у них внатуре демократия? request Или от M-5 осталось М-2.5 ? laughing

        Да нет. Просто эта лаборатория аккредитацию в ОЗХО не хочет терять. Там же эксперты из ОЗХО работали. Видать, ничего не нашли.
        Прокат
    4. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:19
      Ну и рожи, кирпича просят. yes angry
      К-50
      1. Александр 3 Сегодня, 19:25
        Такая уже не может залететь.У неё уже климакс,мозговой.
        Александр 3
      2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:26
        Н-да, лоханулась старушка, видно маразм не за горами...Хотела этим антироссийским воем прикрыть проблемы брексита, а получился косячок...
        Хорошая выдержка у Президента России и Главы МИДа, молодцы!
        Подрезчик
      3. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 19:26
        А вот интересно, если вна Шумерии кто то от перебздёжа ласты склеит- тоже Российский след искать будут ?
        Туз Бубен
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:09
    Громче всех о чужой грязи кричит тот, кто сам по уши в дерьме. what
    Владимирец
  3. Умник (Вася) Сегодня, 19:09
    Всем и так понятно было что Россия непричем.
    Умник
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:09
    Недолго музыка играла?Посмотрим.Они твердолобые и будут гнуть свою линию.Им скажешь-белое.Они твердят что красное.
    210окв
  5. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:09
    ...Лаборанты Портон-Даун посадили Мэй в лужу. "Новичок" не связан с Россией...

    Хана лаборантам belay
    Завтра найдут в собственной спальне, повешенными на шторах. Галстуки уже были - Березовский застолбил request
    Андрей К
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:11
    Уже без разницы что говорят эксперды ! Покушение на российских граждан и позорная кампания дискредитации нашей страны должна быть наказана !
    Denis Obukhov
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:30
      Цитата: Denis Obukhov
      Покушение на российских граждан и позорная кампания дискредитации нашей страны должна быть наказана !

      Это в идеале, по закону. В реалии ничего этого не будет, как ни прискорбно. Запад будет молчать, со временем все утихнет, и все закончится. Мэй в отставку и так уйдет - нет доверия у нее там среди англичан. Так что никаких извинений перед нами не будет, не говоря уж о наказании кого-либо...
      helmi8
  7. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:14
    Яд не знаем какой, но гречка точно русская...так и напишут
    Denis Obukhov
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:25
      Цитата: Denis Obukhov
      Яд не знаем какой, но гречка точно русская...так и напишут

      laughing
      Серый брат
  8. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:14
    лаборанты получили внеочередное звание и героев россии
    злой пиннокио
  9. Адекватный (Максим) Сегодня, 19:17
    1. Майдан перед Олимпиадой. 2. Скрипаль перед выборами. Совпадение?
    Адекватный
    1. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 19:30
      Они ещё умудрятся помереть перед чемпионатом мира
      нафанаил
  10. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 19:17
    Неувязочка.... Теперь пусть ссылается на старческий маразм и на пенсию...Внучкам, если таковые имеются, сказки будет рассказывать...
    КОТ БАЮН
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:18
    специалисты вообще не знают, откуда газ «Новичок» вообще мог появиться на территории Соединённого королевства.

    Правительство мелкобритых в отставку и конец их политической карьеры. yes
    К-50
  12. NKT (Сергей) Сегодня, 19:18
    Ложечки нашлись, а осадок остался.
    NKT
  13. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:21
    Да гречка не того сорта оказалась
    Аскет
  14. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 19:21
    Хотел что то написать по случаю, но как то слов нет. Всё и так ясно. Один только вопрос, кто ответит за высылку Российский дипломатов? Причём сделано это было на основании пустых заявлений. И что скажут страны "солидарные" с англией, поддержавшие её в этой наглой лжи?
    Orionvit
  15. VeteranS (Семен) Сегодня, 19:26
    Скажу кратко о британских политических шулерах..."Бог шельму метит "...
    VeteranS
  16. Cartalon (Михаил) Сегодня, 19:27
    А Би Би Си просто пишет что по хим анализу нельзя установить страну производства и никаких посадок в лужу.
    Cartalon
  17. Digtoyou Сегодня, 19:27
    А можно ссылку на оригинал. Говорит понятие растяжимое.
    Digtoyou
  18. Владилен (Владилен) Сегодня, 19:27
    А армия дипломатов уехала домой, да и осадок в обществе остался
    Владилен
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