Т-90М «Прорыв-3»: первые танки будут в этом году!

По материалам сайтов:

http://militarynews.ru/

http://rg.ru/

http://interfax.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://uvz.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

В августе прошлого года министерство обороны и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подписали несколько контрактов на поставку бронетехники ряда типов. Вместе с другими образцами был заказан основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3». За прошедшие несколько месяцев организация-подрядчик выполнила все необходимые подготовительные и теперь готова строить технику и затем передавать ее заказчику. Первые танки нового типа пойдут в войска в ближайшее время.Последние сообщения о ходе работ по танку Т-90М появились 31 марта. Информационное агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на неназванный источник, имеющий отношение к текущей программе, писало, что выполнение контракта с Минобороны уже началось. Часть заказанных основных танков будет передана заказчику уже в этом году. В то же время, источник не стал приводить точное количество бронемашин, сборка и поставка которых запланирована на текущий 2018 год.Источник «Интерфакса-АВН» раскрыл любопытную особенность нынешних работ. Оказалось, что новая техника будет выпускаться двумя способами. НПК «Уралвагонзавод», выполняя заказ военных, построит с нуля лишь определенную часть танков нового типа. Оставшиеся Т-90М будут собраны путем перестройки, ремонта и модернизации базовых Т-90, в настоящее время служащих в разных частях вооруженных сил. Таким образом, актуальный контракт предусматривает и строительство, и модернизацию техники. Доли полностью новых и модернизированных танков в заказе не уточнялись.Следует отметить, что новые сообщения из Нижнего Тагила подтверждают уже известные сведения. Так, в начале марта предприятие «Уралвагонзавод» огласило свои планы на ближайшее будущее, в том числе и в контексте проекта «Прорыв-3». Готовясь к визиту президента России Владимира Путина в Свердловскую область, корпорация опубликовало некоторые сведения о своей деятельности. Среди прочих тем было затронуто выполнение контракта на поставку танков Т-90М. Официально было объявлено, что строительство таких боевых машин начнется в этом году. Первая партия так же будет передана до конца года.Чуть ранее, в самом конце января, информагентство ТАСС рассказало о ходе работ и текущей подготовке к ожидаемому производству танков. Представитель НПК «Уралвагонзавод» тогда сообщил о выполнении ряда основных подготовительных мероприятий. Кроме того, была сформирована межведомственная комиссия, которой предстоит осуществлять надзор над всеми требуемыми работами.Тогда же были упомянуты количественные аспекты имеющегося контракта. Источник ТАСС указал, что первая партия танков Т-90М, выпуск которой запланирован на 2018 год, фактически будет представлять собой батальонный комплект. Напомним, в настоящее время батальону отдельной танковой бригады сухопутных войск полагается 42 танка. Таким образом, уже в этом году российская армия получит не менее нескольких десятков новейших бронемашин Т-90М.В конце января также упоминались общие сроки и объемы текущей программы производства техники. ТАСС писало, что бронемашины типа «Прорыв-3» будут выпускаться в течение всего времени действия текущей Государственной программы вооружений. Какая именно программа имелась в виду – завершающаяся, рассчитанная на 2011-2020 годы, или стартовавшая, действующая в 2018-2025 годах, – не уточнялось. Общее число желаемых танков так же не было названо. Представитель корпорации-разработчика указал, что объемы производства будут определяться заказчиком.На тот момент оставался актуальным вопрос официального принятия Т-90М на вооружение российской армии. По данным ТАСС, это событие должно будет состояться в ближайшие месяцы. Очевидно, приказ о принятии танка на вооружение появится почти одновременно со сдачей первых серийных машин.Темпы производства новой бронетехники в ближайшие годы несколько недель назад были озвучены руководством министерства обороны. В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов, рассказывая о новых проектах, заявил, что ежегодно армия будет получать по 200 танков. В это число будут входить как машины новой постройки, так и модернизированные образцы. Речь идет о технике нескольких современных модификаций, в том числе новейшей Т-90М. При этом доля перспективных Т-90М в этих планах не уточнялась. Можно предполагать, что такие танки станут одними из самых массовых среди планируемых к постройке или модернизации.В недавнем прошлом неоднократно указывалось, что строительство новых танков Т-90М «Прорыв-3» позволит заметным образом повысить боеспособность танковых частей. Получая такую технику, подразделения смогут более эффективно решать поставленные задачи, что положительным образом скажется на общих показателях сухопутных войск. Кроме того, поставка построенных и модернизированных машин позволит решить одну из главных задач текущих Госпрограмм вооружения, предусматривающих серьезное повышение доли новой техники в войсках.Напомним, основной боевой танк Т-90М стал последним на данный момент результатом программы с шифром «Прорыв». В рамках нескольких последовательно разработанных проектов предлагались те или иные способы обновления и улучшения существующей конструкции танка Т-90. Самый новый и совершенный вариант такой модернизации в прошлом году получил одобрение военного ведомства, и теперь ему предстоит поступить в войска.Все основные опытно-конструкторские работы и переговоры были завершены не позднее августа прошлого года. Во время международного военно-технического форума «Армия-2017» министерство обороны России и НПК «Уралвагонзавод» подписали первый контракт на производство танков, названных Т-90М. Тогда сообщалось о желании военного ведомства получить не менее нескольких десятков боевых машин, однако точные цифры не назывались. Не уточнялась и стоимость контракта. Впрочем, официальные лица указали, что нижнетагильское предприятие за реализацию нескольких контрактов получит более 22 млрд рублей.К этому времени уже стали известны некоторые подробности перспективного проекта. Через несколько недель сложившаяся картина была дополнена новыми сведениями. В середине сентября 2017 года на одной из площадок Ленинградской области состоялась первая публичная демонстрация опытного танка Т-90М. К тому времени, как сообщалось, танк-прототип справился с заводскими испытаниями и вышел на государственные. Также осенью стало известно, что новые боевые машины, вероятнее всего, будут выпускаться путем перестройки и обновления имеющихся. Согласно последним данным, модернизация строевой техники будет вестись параллельно со строительством новой.Согласно официальным данным, новый проект «Прорыв-3» предусматривает использование некоторых компонентов серийных танков семейства Т-90 в сочетании с рядом совершенно новых изделий. Кардинальному обновлению подвергается боевое отделение машины. Изменяется радиоэлектронное оснащение в целом и средства управления огнем в частности. Штатная защита дополняется современными устройствами нескольких типов. За счет всего этого достигается существенный рост боевой эффективности и основных технических характеристик.Сохраняя имеющийся броневой корпус с комбинированной защитой лба и классической компоновкой, танк Т-90М получает новое внутреннее оснащение. Так, в корме корпуса помещаются основной двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. и вспомогательная силовая установка, предназначенная для энергоснабжения бортовых систем при выключенном моторе. Снаружи на корпусе монтируются блоки динамической защиты «Реликт». Упоминалась возможность применения новейшего комплекса активной защиты «Афганит».Боевые качества также улучшаются за счет кардинальной переработки боевого отделения. В качестве основного оружия используется орудие-пусковая установка типа 2А46М-4. Также в недавнем прошлом появлялась информация о возможности оснащения Т-90М современным изделием 2А82-1М. В обоих случаях танк сохраняет возможность использования всех существующих 125-мм боеприпасов и управляемых ракет комплекса «Рефлекс». На одной установке с орудием остается спаренный пулемет ПКТМ. Над командирской башенкой монтируется дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом.Серьезной переработке подвергаются система управления огнем и рабочие места экипажа. Так, командиру и наводчику теперь предстоит использовать пульты с жидкокристаллическими экранами, совмещенные с некоторыми традиционными органами управления. По известным данным, СУО и ее компоненты позволят модернизированному танку работать в любое время суток и находить цели на больших дальностях.Заказ на серийное производство танков Т-90М появился в конце лета прошлого года. Как стало ясно чуть позже, на тот момент опытная техника этого типа уже завершала необходимый комплекс испытаний. До недавнего времени НПК «Уралвагонзавод», которой предстоит выпускать такую технику, вела работы по подготовке строительства новых танков и модернизации серийных Т-90. В обозримом будущем предприятие-подрядчик должно будет изготовить и передать военному ведомству первую партию Т-90М в количестве нескольких десятков машин. Затем работы будут продолжены, и в течение нескольких следующих лет армия получит ряд новых партий такой техники.До конца года российские сухопутные войска получат и начнут освоение первого батальонного комплекта новейших основных боевых танков Т-90М. Параллельно будет продолжаться поставка модернизированных Т-72Б3, а затем стартует производство машин Т-80БВМ, так же прошедших ремонт и модернизацию. Актуальные планы министерства обороны предусматривают самое серьезное обновление парка бронетанковых войск при помощи реализации нескольких проектов модернизации разных танков. Это, как ожидается, должно положительным образом сказаться на армии в целом. В самом ближайшем будущем свой вклад в боеспособность сделают новые танки, созданные в рамках программы «Прорыв-3».