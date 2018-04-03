21:37 03 апреля
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СБУ предотвратила скрытую федерализацию регионов. Угадайте, чьи планы были "раскрыты"?

Глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак выступил с очередным "громким" заявлением. На этот раз СБУ "раскрыла и предотвратила" планы Кремля по «скрытой федерализации и автономизации» нескольких украинских регионов.

Речь идет, ни много ни мало, о срыве СБУ почти 100 попыток создания «искусственных протестных акций», которые были направлены на «дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России», сообщает украинское издание «Сегодня.ua».

СБУ предотвратила скрытую федерализацию регионов. Угадайте, чьи планы были "раскрыты"?



Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализации и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области
– заявил Грицак.

Кроме того, раскрыты «планы российских спецслужб» по проведению терактов в центре Киева против граждан и политиков. Утверждает Грицак также, что межэтническую вражду в отдельных областях Украины также пытаются разжечь «российские агенты».

Финансирует "теракты", заявил Грицак, «окружение беглого экс-президента Виктора Януковича», курировали подготовку «российские спецслужбы».

Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины
– заявил глава СБУ.

В принципе, ничего нового г-н Грицак и не сказал. С момента вооруженного переворота киевские власти во всех бедах обвиняют Россию, а в очередных "диверсиях" конечно задействованы "российские спецслужбы". Возникает подозрение, что украинским спецслужбам раздали методички с уже заготовленным текстом, в который просто, в зависимости от обвинения, необходимо вписать нужные слова.

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 25

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:51
    "национально-культурного наследия национальных меньшинств"

    Может, сексуальных?? what
    Владимирец
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:56
      Пытаться найти логику в мычании этого животного - неблагодарное занятие
      Дормидонт
      1. volodya (владимир) Сегодня, 20:02
        Цитата: Дормидонт
        Пытаться найти логику в мычании этого животного - неблагодарное занятие

        Это всё плоды "революции достоинства"!
        volodya
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 20:40
          В этом все современные жидо-бандеровцы: ничего противопоставить не смогли, теперь тявкают из-под забора. А Крым наш! smile
          Монос
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:54
          раскрыты «планы российских спецслужб» по проведению терактов в центре Киева против граждан и политиков.

          Наверное вот такие теракты. fellow
          vovanpain
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 21:27
            Я вот смотрю, что СБУ сильнейшая спецслужба в мире... laughing
            Речь идет, ни много ни мало, о срыве СБУ почти 100 попыток создания «искусственных протестных акций», которые были направлены на «дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России»,

            Кроме того, раскрыты «планы российских спецслужб» по проведению терактов в центре Киева против граждан и политиков. Утверждает Грицак также, что межэтническую вражду в отдельных областях Украины также пытаются разжечь «российские агенты».

            Ну хоть бы одного агента СВР, ГРУ или ФСБ задержали и предьявили миру, просто неуловимые какие-то! Может их просто НЕТ? good И все это воспаленный бред "учителей" из-за океана? yes
            Пластинку бы сменили, надоело уже... fool
            Подрезчик
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 20:10
        Цитата: Дормидонт
        Пытаться найти логику в мычании этого животного - неблагодарное занятие

        "Логика" тут (да и на всём Западе) очень проста и примитивна - во всём виноваты русские. belay
        Проксима
      3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:11
        Цитата: Дормидонт
        Пытаться найти логику в мычании этого животного - неблагодарное занятие

        Заслышав слово "федерализация" свидомые тут же начинают крестится свастикой и призывать Св. Бандеру. Значение же этого слова для них непостижимо.
        Серый брат
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:15
        Цитата: Дормидонт

        Пытаться найти логику в мычании этого животного - неблагодарное занятие

        а тут можно найти?
        LSA57
      5. perepilka (Владимир) Сегодня, 21:29
        Цитата: Дормидонт
        Пытаться найти логику в мычании этого животного - неблагодарное занятие

        Он с логикой очень дружит. Умный, сольёт поросёнка, когда припрёт. Начало конца похоже. Не, не Талейран, свинтит в оконцовке, но поработать можно, не Наливайченко
        perepilka
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:57
      Бред очередной и комментировать не хочется..
      Цитата: Владимирец
      "национально-культурного наследия национальных меньшинств"

      Может, сексуальных?? what
      210окв
    3. Vard Сегодня, 19:57
      Я с очень большим предубеждением отношусь к сексуальным меньшинствам... Но в данном случае это их оскорбление...
      Vard
    4. Прокат (Виктор) Сегодня, 20:00
      Цитата: Владимирец
      Может, сексуальных??

      smile На Украине это одно и то же.

      осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств

      Неужели украинцев пытались в нормальную одежду переодеть? laughing
      Прокат
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:54
    Какое одухотворенное лицо конченого имбецила
    Дормидонт
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:04
      Цитата: Дормидонт
      Какое одухотворенное лицо конченого имбецила

      Я не хочу равнять под одну гребёнку всех украинцев, но у меня давно уже сложилось впечатление что постоянные потребители этой жвачки тоже, мягко говоря, люди недалёкие.
      Серый брат
  3. morpogr (юрий) Сегодня, 19:56
    Кругом рука Кремля. Везде заговор. Как страшно жить на Украине. lol
    morpogr
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 21:32
      Цитата: morpogr
      Кругом рука Кремля. Везде заговор. Как страшно жить на Украине

      И судя заявлениям этого Грицака 90% населения агенты Кремля... Просто если логически рассуждать, меньшее количество не в состоянии все это организовать.
      Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализации и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области
      – заявил Грицак.
      Кроме того, раскрыты «планы российских спецслужб» по проведению терактов в центре Киева против граждан и политиков. Утверждает Грицак также, что межэтническую вражду в отдельных областях Украины также пытаются разжечь «российские агенты».
      helmi8
  4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:57
    Интересно, а возможно ли, в принципе, объяснить свидомому чем федерация отличается от конфедерации?
    Серый брат
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:57
    одни сказочники
    LSA57
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:16
      Цитата: LSA57
      одни сказочники

      ещё один
      LSA57
  6. staviator (staviator) Сегодня, 20:07
    Новости:-"В Киеве установили памятник вандалам,вандалы в расстерянности." laughing
    staviator
  7. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 20:20
    Скрытую федерализацию раскрыли а скрытую дебилизацию прошляпили.
    Denis Obukhov
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 20:21
    Я, почему т вспомнил фразу из фильма "Шырли-Мырли":
    "Такого в истории уголовного мира еще не было!"
    "Какого?"
    "Чтобы шесть .удаков, собрались в одном месте сразу!"
    Denis Obukhov
  9. Ferdinant Сегодня, 20:21
    Сплошные провокаторы,что не так,вали на Россию.
    Ferdinant
  10. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:48
    Речь идет, ни много ни мало, о срыве СБУ почти 100 попыток создания «искусственных протестных акций», которые были направлены на «дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России», сообщает украинское издание «Сегодня.ua».

    Я теперь понял, сукашвили агент Кремля? belay
    Ай да г-н Грицак! Уже и награду себе выписал wassat
    Балу
Картина дня