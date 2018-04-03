СБУ предотвратила скрытую федерализацию регионов. Угадайте, чьи планы были "раскрыты"?

Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализации и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области

Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины

Глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак выступил с очередным "громким" заявлением. На этот раз СБУ "раскрыла и предотвратила" планы Кремля по «скрытой федерализации и автономизации» нескольких украинских регионов.Речь идет, ни много ни мало, о срыве СБУ почти 100 попыток создания «искусственных протестных акций», которые были направлены на «дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России», сообщает украинское издание «Сегодня.ua».– заявил Грицак.Кроме того, раскрыты «планы российских спецслужб» по проведению терактов в центре Киева против граждан и политиков. Утверждает Грицак также, что межэтническую вражду в отдельных областях Украины также пытаются разжечь «российские агенты».Финансирует "теракты", заявил Грицак, «окружение беглого экс-президента Виктора Януковича», курировали подготовку «российские спецслужбы».– заявил глава СБУ.В принципе, ничего нового г-н Грицак и не сказал. С момента вооруженного переворота киевские власти во всех бедах обвиняют Россию, а в очередных "диверсиях" конечно задействованы "российские спецслужбы". Возникает подозрение, что украинским спецслужбам раздали методички с уже заготовленным текстом, в который просто, в зависимости от обвинения, необходимо вписать нужные слова.