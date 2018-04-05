10:44 05 апреля

Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту

Динамичное развитие глобальной геополитической ситуации ставит Россию перед необходимостью принятия нестандартных военно-стратегических решений.



Китай демонстрирует исторически беспрецедентный уровень дружелюбия к России. В том числе и в крайне чувствительной военно-политической сфере. О чем свидетельствует и максимально представительный уровень прибывшей в Москву на 7 конференцию по безопасности китайской военной делегации. Глава которой, министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фенхе, без обиняков подчеркнул, что цель его визита – выразить единую с Россией позицию по международным вопросам.


Пресловутое «восточное коварство» здесь совершенно ни при чем. Скорее, налицо полное торжество здорового прагматизма. Едва ли не консенсусное понимание Москвой и Пекином основной проблематики и угроз для современного мира создает прочный фундамент развития взаимодополняющих геополитических стратегий и открывает широкие возможности для сотрудничества военных ведомств двух стран, которое начинает приобретать на некоторых направлениях форму весьма продвинутой кооперации. Так, например, по сообщениям китайских изданий, в настоящее время идут переговоры о проведении временных тренировочных "стажировок" летчиков российской корабельной авиации на первом китайском авианосце "Ляонин" (бывший советский «Варяг»).

«Речь идет о летчиках 100-го и 279-го отдельных корабельных истребительных авиационных полков авиации Северного флота ВМФ России, полеты которых с палубы стали невозможны ввиду постановки единственного российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в ремонт, срок окончания которого предвидеть затруднительно. Ввиду этого российская сторона обратилась к министерству обороны КНР с просьбой о проведении на время ремонта "Адмирала Кузнецова" "тренировочных" туров российских корабельных летчиков на практически однотипном китайском авианосце "Ляонин". Китайский журнал «Новости авиации» сообщает, что китайская сторона положительно откликнулась на эту просьбу и сейчас ведутся детальные переговоры, для чего в начале года в КНР прибыла группа российских военных специалистов».


Подобная практика учебных стажировок на авианосцах других стран не является новостью. Но следует подчеркнуть, что такие «услуги» оказывают друг другу в основном государства, находящиеся в весьма близких военно-политических отношениях. Например, страны-члены НАТО. Таким образом, Россия и Китай фактически демонстрируют аналогичный, то есть весьма высокий уровень военно-политического сближения.

Вполне очевидно и то, что данная тенденция в отношениях РФ и КНР не является данью быстротекущей политической конъюнктуре. Ибо основана на долговременном совпадении интересов двух держав, которые готовятся, в течение весьма длительного исторического периода, совместно отстаивать свои интересы в борьбе за многополярный мир против сил мирового гегемонизма и однополярного диктата, которые олицетворяет нынешний Запад.

Эта глобальное противостояние, в рамках которого Россия и Китай объективно выступают союзниками, будет определять геополитический климат на нашей планете в течение ряда десятилетий. Что в обозримой перспективе весьма затрудняет либо вовсе делает невозможной недружественную экспансию КНР в российскую сферу влияния.

Таким образом, политическое и военное руководство двух держав имеет сегодня достаточные основания для выстраивания своих отношений на долговременной и прочной основе. В частности, в военной сфере они могут пойти значительно дальше даже нынешних беспрецедентных российско-китайских совместных тренировок на авианосце.

Так, например, российская сторона может использовать к своей выгоде значительный задел, который создан в Китае в сфере военно-морского строительства. Насколько можно судить по поступающим из КНР сведениям, в этой стране создана мощная производственно-технологическая база для развернутого строительства боевых кораблей океанского класса. В том числе и авианосцев, которые китайцы в ближайшие годы намерены, что называется, печь как пирожки.

Между тем поточное производство любой техники, в том числе и военно-морской, означает её очень существенное удешевление по сравнению со штучными заказами на отдельные корабли. Именно проблема такой крайне дорогостоящей «уникальности» боевых единиц, в условиях серьезного дефицита государственных ресурсов, самым негативным образом сказывается на развитии российской авианосной программы. Которая уже почти двадцать лет буксует на одном месте.

Между тем опыт применения российских вооруженных сил на удаленных театрах военных действий, типа сирийского, показал, что присутствие мощного, поддержанного авиацией флота, является одним из ключевых факторов успешной реализации военно-политических планов руководства страны. И в этом смысле один российский авианосец, почти не вылезающий из ремонтов, никаких проблем не решает.

Разворачивать в нынешних условиях, причем быстрыми темпами, собственную промышленную базу для строительства авианосного флота России, во-первых, будет довольно обременительно. А во-вторых у неё, как у преимущественно сухопутной державы, есть и много других, более приоритетных военных задач.

Таким образом, возникает вполне уместный вопрос: а что, собственно говоря, мешает России, не откладывая дело в долгий ящик, договориться с тем же Китаем о строительстве на китайских верфях двух-трех авианосцев для российского флота? Тем более что интеллектуальной основой китайской авианосной программы являются наши собственные, еще советские проекты и технологии. И, соответственно, никаких проблем с адаптацией этих кораблей к нашим условиям, а также с их техническим обслуживанием возникнуть не должно.

Почему-то уверен, что китайцы с удовольствием примут такой заказ и построят нам вполне боеспособные корабли, в неподъемно короткие для России сроки и в два-три раза дешевле, чем это бы вышло при штучной отечественной тягомотине.

Что же касается возможных китайских опасений по поводу строительства для России столь мощных боевых единиц, то ими вполне можно пренебречь. Китайцы не хуже нашего понимают долговременный характер нынешней геополитической близости КНР И РФ. И к тому же они, как и мы, прекрасно знают, что две державы, имеющие огромную сухопутную границу, если даже и будут когда-нибудь воевать друг с другом, то роль авианосцев, и вообще флота, в такой чисто гипотетической войне будет далеко не главной.

Что касается национальной гордости великороссов, то она от такого китайского заказа нисколько не пострадает. И даже наоборот! Китай наконец-то станет играть для РФ ту же роль, которую он сегодня играет для США – большой фабрики по выпуску продукции на основе американских технологий. Только в данном случае технологии строительства авианосцев будут в основе своей российскими, что является скорее предметом гордости, нежели стыда.

Нет ничего зазорного для россиян и в том, что китайцы в данной области сегодня явно вырвались вперед. Это находит логическое объяснение в специфике военно-политических задач Китая, значительная часть которых требует мощного военно-морского обеспечения. Здесь и проблема Тайваня и американское военное давление по всему периметру китайских морских границ. У РФ до самого недавнего времени подобных проблем вообще не было. Потому и соответствующие военные программы пребывали в спящем режиме.

Между тем российский заказ на авианосцы может быть размещен в КНР на взаимовыгодной коммерческой или даже на бартерной основе. Китайцы по-прежнему заинтересованы в приобретении целого ряда современных российских вооружений и, можно не сомневаться, с удовольствием примут их в оплату за свои кораблестроительные усилия для РФ. Ну и, в конце концов, у России есть природные ресурсы, которые для китайцев совсем не лишние.

С учетом нынешней международной обстановки и того обстоятельства, что фактор времени начинает играть ключевую роль в принятии важнейших государственных решений, те возможности, которые открываются для России благодаря беспрецедентно высокому уровню её взаимопонимания с Китаем, следует использовать по максимуму. Тем более что экономический и военно-стратегический эффект от форсированной реализации совместной авианосной программы может быть просто ошеломляющим.

Все это, конечно, требует самого тщательного анализа и расчета. В одном только можно не сомневаться. Указанные в начале статьи геополитические тенденции будут определять лицо современного мира не одно десятилетие. И, следовательно, времени для строительства авианосцев в кооперации с тем же Китаем у России более чем достаточно. В таком развитии событий есть даже историческая справедливость, ибо Китай таким образом вернет великий долг той стране, которая стояла у колыбели его авианосного флота.

И если даже когда-нибудь, далеко за горизонтом будущего, тенденции мировой политики изменятся, и в отношениях между РФ и КНР пробежит черная кошка, то лучше будет, если у нас к тому времени будут в достатке пусть даже построенные в Китае «Варяги», чем одни пустые мечты и вечные дискуссии о строительстве собственных кораблей этого класса.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 60

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  1. Vard Сегодня, 05:44
    А может купить у Южной Кореи штук пять супертанкеров... Она из как блины печет... И переделать в авианосцы... Не так уж и дорого по деньгам...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:04
      Цитата: Vard
      А может купить у Южной Кореи штук пять супертанкеров... Она из как блины печет... И переделать в авианосцы... Не так уж и дорого по деньгам...

      угу...и запас топлива всегда стратегический... wassat
      Дедкастарый
    2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:00
      Цитата: Vard
      А может купить у Южной Кореи штук пять супертанкеров... Она из как блины печет... И переделать в авианосцы... Не так уж и дорого по деньгам...

      А ещё лучше заказать штук пять суперяхт, оно как то привычнее для нашей "элиты".
      lis-ik
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:16
      Цитата: Vard
      купить у Южной Кореи штук пять супертанкеров... И переделать в авианосцы

      Проще утюг в пистолет переделать yes
      Купи пять чебуреков и собери кошку (с) laughing
      Голован Джек
    4. Петр1 (петр) Сегодня, 08:01
      Китайцы качественно и с любовью строить не будут на продажу.Да и строят они уже прошлый век по советским технологиям,а нашему флоту нужно супер супер оружие.Да и рабочие места в стране будут,тоже плюс.А вот если в китае делать то китайцы и взятку еще дадут,ведь глаз да глаз за нашим правительством нужен, совести то у него совсем нет.
      Петр1
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:41
        Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту
        а американцам-по зубам ! laughing
        Неприятный инцидент для американского атташе по культуре Роберта Форда произошёл на выставке современного искусства в Шанхае.

        Во время его выступления на открытии мероприятия дипломат имел неосторожность произнести: «Я рад, что постепенно китайское искусство отошло от традиций кровавого сталинизма и пришло к современной традиции».

        После этого на Форда налетело сразу пятеро человек, которые повалили его на пол и стали избивать ногами. Остановить их смогли только прибывшие на место инцидента полицейские.

        В результате происшествия у дипломата сломан нос и появились несколько гематом на теле. Ближайшие пару недель он будет вынужден провести в больнице. Все нападавшие будут оштрафованы за хулиганство.

        МИД Китая направил официальное письмо с извинениями в посольство США в Пекине, но порекомендовал «больше не критиковать Сталина».
        https://politdigest.ru/events/2958-v-kitae-izbili
        -amerikanskogo-diplomata-za-plohie-slova-o-stalin
        e.html
        Дедкастарый
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:22
      Китайцы будут строить 10 авианосцев. а русские летчики должны научить летать китайцев. А за это китайцы нам продадут пару авианосцев, которые нам, практически, ни к чему. Ну и в чем наша выгода? request
      сибиралт
      1. cariperpaint Сегодня, 09:43
        да не будет их покупать никто))) то все сугубо политические шаги для вида) заявление в таком виде что общие дела. не более.
        cariperpaint
      2. dsk (Сергей) Сегодня, 09:55
        Цитата: сибиралт
        Ну и в чем наша выгода?

        Учится работать как китайцы, а не распродавать ресурсы. Наши потомки спасибо нам не скажут, когда будут жечь уголь и дрова вместо газа.
        dsk
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:47
    Ну и, в конце концов, у России есть природные ресурсы, которые для китайцев совсем не лишние.?????????????????????????Авторы статьи красавцы.Ради сиюминутной выгоды готовы уничтожить то,что является самым драгоценным ,нашу уникальную природу.Ну ну!!!Китай уже сделал свою территорию пустыней,и нашу сделают.Думаете отсидеться в уютненькой квартирке,ошибаетесь.Природа отмстит всем.
    Мар.Тира
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:03
      с дружбой в Россию приехал к нам Вэй, кто-то вздохнул: азохен вэй ...! smile
      Дедкастарый
    2. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 06:31
      Уже вовсю уничтоают, не то что российский, мировой потенциал по возобновлени чистого кислорода (сибирская тайга), но и водный ресурс озеро Байкал.
      Evgeniy667b
      1. cariperpaint Сегодня, 09:44
        ага. тот то я как не приеду в те места ни одного китайца встретить не могу. харе чушь писать.
        cariperpaint
    3. Ковалёва (Карина) Сегодня, 10:02
      У нас есть и другие ресурсы нелишние китайцам, кроме природных. Думаю, автор и не предполагал, что его так синтерпретировать могут.
      Ковалёва
    4. borov_2 (Сергей) Сегодня, 10:07
      Подобными статьями авторы прикрывают преступную политику властей в отношении народа

      borov_2
  3. лис Сегодня, 06:01
    очередная победа солнцеликого... так вот где прошлый президент соорудил 25 млн рабочих мест...
    лис
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:15
      Цитата: лис
      так вот где прошлый президент соорудил 25 млн рабочих мест...

      Да Зема, жену дяде. сам до ... request Зато как про импортозамещение говорили - слезы умиления наворачивались! good
      Ингвар 72
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:18
        Цитата: Ингвар 72
        очередная победа солнцеликого...

        Цитата: Ингвар 72
        Да Зема...

        Цитата: Из анекдота
        ...
        - А сколько вас там?
        - Двое...
        - Вот, и поговорите...

        laughing
        Голован Джек
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:20
          Киса - опять флудите? wink
          Ингвар 72
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:21
            Цитата: Ингвар 72
            опять флудите?

            Нет. Это Вы опять не догоняете wink
            Цитата: Ингвар 72
            Киса

            Ося yes
            Голован Джек
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:22
              За дyраками не бегаю, смысла нет. wink
              Ингвар 72
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:33
                Цитата: Ингвар 72
                За дyраками не бегаю

                Вы поговорите, поговорите yes
                Голован Джек
                1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:36
                  Киса - а слабо написать ХОТЬ ОДИН коммент по теме статьи? wink
                  Ингвар 72
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:39
                    Цитата: Ингвар 72
                    по теме статьи

                    Вы про эротические фантазии автора об "авианосцах из Китая"?
                    Бросьте... не смешно даже.
                    Цитата: Ингвар 72
                    а слабо написать... коммент по теме статьи?

                    Не слабо. Но темы-то нет, "тема" из пальца, кхм... добыта, вот.
                    Цитата: Ингвар 72
                    Киса

                    Ося wink
                    Голован Джек
                    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:47
                      Цитата: Голован Джек
                      Вы про эротические фантазии автора об "авианосцах из Китая"?
                      эротические фантазии с возрастом сбываются. wink
                      Мистрали во Франции не так давно заказывали. Так что не знаю, кто и откуда что...добыл. laughing
                      Ингвар 72
                      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:51
                        Цитата: Ингвар 72
                        Мистрали во Франции не так давно заказывали

                        Заказ Мистралей были, кхм, чисто политическим жестом.
                        Кроме того, "урок впрок", я надеюсь - больше так делать не будут.

                        Цитата: Ингвар 72
                        эротические фантазии с возрастом сбываются

                        Ну, и кто тут флудит, осмелюсь поинтересоваться? laughing
                        Голован Джек
                      2. cariperpaint Сегодня, 09:46
                        а напомните причину заказа сиих папелацев у Франции?)))
                        cariperpaint
                  2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:12
                    Цитата: Ингвар 72
                    Киса - а слабо написать ХОТЬ ОДИН коммент по теме статьи? wink

                    Хоть я и не "Киса", но мне интересно - Этот что ли ваш коммент в тему статьи?
                    Цитата: Ингвар 72
                    Да Зема, жену дяде. сам до ... Зато как про импортозамещение говорили - слезы умиления наворачивались!
                    Или традиционно - "А меня то за шо?"
                    Ныробский
              2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 07:47
                Цитата: Ингвар 72
                За дyраками не бегаю, смысла нет.

                Вам действительно нет смысла, это и так всегда при вас.
                КОСМОС
                1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:49
                  О, вот и второй подтянулся. Теперь оба при мне! good А смысла как не было, так и нет. laughing
                  Ингвар 72
                  1. Петр1 (петр) Сегодня, 08:05
                    Цитата: Ингвар 72
                    О, вот и второй подтянулся. Теперь оба при мне! good А смысла как не было, так и нет. laughing

                    У кисы много аккаунтов,вернули бы минусы он бы всех уничтожил и стер в пыль laughing всех.…
                    Петр1
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:49
                      Цитата: Петр1
                      У кисы много аккаунтов

                      Петя, не хамите.
                      Насчет "много аккаунтов" - "я чту уголовный кодекс" (с), напоминаю:
                      На сайте строго запрещено:
                      ...
                      г) Иметь несколько аккаунтов одному посетителю.
                      ...

                      Цитата: Петр1
                      ... вернули бы минусы...

                      ... да пора уже, давно пора. Хамов развелось - не продохнуть.
                      Это не о Вас персонально... Петя.
                      Голован Джек
                  2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:15
                    Цитата: Ингвар 72
                    О, вот и второй подтянулся. Теперь оба при мне! А смысла как не было, так и нет.

                    В ваших глупостях, нет ни истины, ни смысла. Склероз вам жить и писать помогает...
                    КОСМОС
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:04
    Вот бы правда построили штук пять таких! Очень бы не помешали на всех флотах. laughing
    Горный стрелок
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 09:56
      Цитата: Горный стрелок
      Вот бы правда построили штук пять таких! Очень бы не помешали на всех флотах. laughing

      зачем ??? некоторые товарищи,не обратили наверное внимания,что мир на пороге революции в ракетостроении-"гиперзвук" стучится в двери. авианосный флот,не успеет катапульты включить,как превратится в подводный,даже не успев ничего понять... откуда и за что "прилетело". зачем скажите деньги тратить на дорогие "мишени" ? это пока войны нет они плавают,выпендриваются перед бедуинами...но их время ушло вместе с появлением "кинжала".
      Дедкастарый
  5. Mavrikiy Сегодня, 06:16
    двух-трех авианосцев для российского флота?

    Баба-яга против!
    За эти деньги китайцы могут построить 10 эсминцев или больше, а то и крейсера. Строить корпуса, а начинку сами свою поставим.
    Mavrikiy
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:23
    Сотрудничество в военной области можно только приветствовать.
    Вэй Фенхе, без обиняков подчеркнул, что цель его визита – выразить единую с Россией позицию по международным вопросам.
    Обратили внимание, что как только Сша начали "торговую войну" с Китаем, те отбросили в сторону все свои азиатские словесные выкрутасы, выжидания и начали говорить прямо.
    rotmistr60
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:47
    Да..а. Это говорит о том, что нам нужен хотя бы еще один авианосец! recourse Плохо без этого, приходится идти к китайцам на полон. request
    Симон
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:52
    Цитата: Горный стрелок
    Вот бы правда построили штук пять таких! Очень бы не помешали на всех флотах. laughing

    Хорошая идея, только это все упирается в денюшку! Хот бы один построить - это дело. yes
    Симон
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:32
      Чего хорошего то? lol В Северном и Балтийском для авианосцев мелко и холодно. В Черноморском через Босфоры не пролезет, а на Тихоокенском китайцы с японцами не пропустят. winked Авианосцы - пережиток колониальной политики, зачем нам обезъянничать у англосаксов? lol
      сибиралт
  9. Bastinda (Михаил) Сегодня, 06:54
    Интересно, у китайцев электронная начинка на "Ляонин" советская осталась? Вряд ли. И как рассчитывают их совместить? К тому же, при посадке на авианосец современного самолета, роль пилота - минимальна. Компьютер ориентируется, и принимает решения намного быстрей и точней чем пилот.
    Так что, скорей всего, речь идет о подгонке под наши самолеты посадочного комплекса, и его последующей закупке.
    И он точно будет "не иметь аналогов в мире!"
    Bastinda
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:02
    Цитата: Vard
    А может купить у Южной Кореи штук пять супертанкеров... Она из как блины печет... И переделать в авианосцы... Не так уж и дорого по деньгам...

    Не..е, лучше самим построить, смысла нет! Купишь танкер - сколько заплатишь? А потом за передел опять плати. Еще, не известно, что получится - проблема! Нужна большая обслуга, ремонтные мастерские, база для хранения самолетов, вооружения и боезапаса fool
    Симон
  11. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:34
    возникает вполне уместный вопрос: а что, собственно говоря, мешает России, не откладывая дело в долгий ящик, договориться с тем же Китаем о строительстве на китайских верфях двух-трех авианосцев для российского флота?
    Ну, автор, вот красава, как всё гениальное просто, - китайцы же авианосцы "в ближайшие годы намерены, что называется, печь как пирожки"... К тому, что слили нашим жёлтым "братьям" хохлы, передадим и свои наработки, обеспечив Китай ни только рабочими местами, но и новейшими технологиями. Дальше, глядишь, что заморачиваться, китайцы и танки с самолётами будут клепать, как "горячие пирожки", и "Калаши" у них будет дешевле покупать, в обмен на сырьё и использование для аренды российской территории. "Гениально"!... Нашему правительству вообще не будет печали, как пахать и сеять, к тому, что сейчас почти весь ширпотреб покупается в Китае, так ещё и вооружения к этому добавятся... Одно дело покупать у других то, на что нет своих технологий, совсем другое дело, передавать рабочие места и свои технологии под то, что надо развивать и делать самим. Статья, провокация, или из разряда благих намерений, с известной дорогой в ад.
    Per se.
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:04
      Цитата: Per se.
      Статья, провокация, или из разряда благих намерений, с известной дорогой в ад.

      Да Серега, или, или. hi
      Ингвар 72
  12. татарин 174 Сегодня, 07:37
    Ничего плохого в этой идее нет. Надо быть прагматичными. Кузнецов помог в проведении сухопутной операции в Сирии? Помог! Значит там в средиземноморье надо иметь такой авианосец всегда и постоянно и не только там.
    татарин 174
  13. alekc75 Сегодня, 07:58
    что на нитке нельзя самим летать-надо на корабль???
    alekc75
  14. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:02
    Голован Джек,
    Где флуд, Киса? belay Это ТОЛСТЫЙ намек, что через несколько лет "фантазии" автора могут сбыться. bully
    Ингвар 72
  15. AshiSolo (Игорь) Сегодня, 08:15
    . «Речь идет о летчиках 100-го и 279-го отдельных корабельных истребительных авиационных полков авиации Северного флота ВМФ России, полеты которых с палубы стали невозможны ввиду постановки единственного российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в ремонт, срок окончания которого предвидеть затруднительно. Ввиду этого российская сторона обратилась к министерству обороны КНР с просьбой о проведении на время ремонта "Адмирала Кузнецова" "тренировочных" туров российских корабельных летчиков на практически однотипном китайском авианосце "Ляонин". Китайский журнал «Новости авиации» сообщает, что китайская сторона положительно откликнулась на эту просьбу и сейчас ведутся детальные переговоры, для чего в начале года в КНР прибыла группа российских военных специалистов»


    Автор болен... Это первоапрельская шутка от Бмпд. Уровень ВО скатывается все ниже и ниже. В оригинале, бмпд привели название издания на китайском. Если его забить в гугл-переводчик, выдавало " Анекдоты и шутки об авиации". Это просто жесть. Как так можно?
    AshiSolo
  16. Ваддимм (Вадим) Сегодня, 08:17
    Цитата: татарин 174
    Ничего плохого в этой идее нет. Надо быть прагматичными. Кузнецов помог в проведении сухопутной операции в Сирии?...

    Фигня!
    Баловство все эти авианосцы. Ни одной, более-менее приличной заварушки, без подготовленной наземной инфраструктуры, не проводилось.
    Авианосец - средство проецирования (с) силы, то есть запугивания аборигенов на другом континенте. С началом продолжительных боевых действий становится обузой.
    Ваддимм
  17. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 08:42
    Цитата: Evgeniy667b
    Уже вовсю уничтоают, не то что российский, мировой потенциал по возобновлени чистого кислорода (сибирская тайга), но и водный ресурс озеро Байкал.

    Вывод срочно поругаться с драконом и американцы будут счастливы
    Монархист
  18. andrej-shironov Сегодня, 09:02
    Ура!!!! Снова Юрий, снова на позитиве! laughing
    Пресловутое «восточное коварство» здесь совершенно ни при чем. Скорее, налицо полное торжество здорового прагматизма.

    Не мне форумчанам напоминать, как здоровый прагматизм, легко трансформируется в "напади и подербань, если партнёр слаб"
    Господи! Ну неужели местные пропагандисты настолько деградировали!!?
    andrej-shironov
    1. Ромей (Дмитрий) Сегодня, 09:13
      Цитата: andrej-shironov

      Господи! Ну неужели местные пропагандисты настолько деградировали!!?

      Ну надо же как то поддерживать боевой дух ура-публики, а то реальность как то не очень вписывается в мир розовых пони. Здесь принцип от обратного: лучше казаться, а не быть. Так дешевле и очень по рыночному.
      Ромей
  19. Cartalon (Михаил) Сегодня, 09:17
    Мне вот интересно китаефилы за спасибо стараются или им всё таки платят? Китай не будет осуществлять не дружественную экспансию, ну ясный пень, зачем если отлично прокатывает дружественная.
    Cartalon
  20. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:19
    люди приехали такой толпой обсудить стажировку наших военных которые и так имеют опыт? а какой смысл тащит такую делегацию ради этого? остальное только предположения автора в стиле "а что если?" "а что нам мешает".
    Heterocapsa
  21. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 09:26
    Ну отсутствие авианосцев существовании России никак не угрожает. Надо в первую очередь развивать РВСН, ПВО и ВКС. Ну и по тихому строить большими сериями хотя бы корветы и фрегаты
    Сумрачный стрелок
  22. Mengad (Алекс) Сегодня, 09:41
    Да уж...поход ,,Кузнецова,, Был крут..много дыма...и потеря 2 самолетов...это они только дошли до Средиземного моря...а если не дай бог боевые действия?А сейчас идем на поклон к китайцам...
    Mengad
  23. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:20
    Да пусть китайцы строят, но параллельно нам надо развивать и свои возможности по строительству кораблей такого класса. И таки да, надо реально оценить необходимость авианосцев с учётом нашей военной доктрины, а то получиться как с "Мистралями", заказали, а потом облегчённо выдохнули когда французы их перепродали Египту, поскольку согласно доктрины такие корабли нам были без надобности. Просто профинансировали Францию и поддержали их рабочие места.
    Ныробский
  24. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 10:23
    Нда... мысли о покупке у китайцев авианосцев мне даже в голову не приходили. Главное зачем? Лучше сделать свой, пусть даже хуже, но свой, на своей элементной и технологической базе. Это же такой толчков к развитию судостроительных и смежных предприятий, их загруженность работой. Право слово, не понимать это преступно!
    Инжeнeр
  25. Ковалёва (Карина) Сегодня, 10:31
    В теории неплохо. Почему нет? И можно попробовать на практике, ремонтируя Кузю и потихоньку создавая всё ж свои наработки. На самом деле, до развёртывания наших баз в Сирии, вопрос о создании даже верфей для постройки авианосцев не был на слуху. Сейчас же активно муссируется во многих ресурсах нужен ли нам авианосный флот и, в основном, главная проблема всё же - временнАя. Одна верфь, как помница, может быть переоборудована, но нужна не одна. Ежели есть наши базы за пределами границ сухопутных, то выходит, что и пара-тройка авианосцев не повредит уж совсем. Как кто-то написал ниже (выше) - корыто китайское, начинка наша.
    Ковалёва
  26. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 10:35
    Давно пора строить подводные плавучие базы ударных дронов!!!А мы все про огромные корыта рассуждаем,которых нет...
    Palagecha
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