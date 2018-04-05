Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту

«Речь идет о летчиках 100-го и 279-го отдельных корабельных истребительных авиационных полков авиации Северного флота ВМФ России, полеты которых с палубы стали невозможны ввиду постановки единственного российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в ремонт, срок окончания которого предвидеть затруднительно. Ввиду этого российская сторона обратилась к министерству обороны КНР с просьбой о проведении на время ремонта "Адмирала Кузнецова" "тренировочных" туров российских корабельных летчиков на практически однотипном китайском авианосце "Ляонин". Китайский журнал « Новости авиации» сообщает, что китайская сторона положительно откликнулась на эту просьбу и сейчас ведутся детальные переговоры, для чего в начале года в КНР прибыла группа российских военных специалистов».

Динамичное развитие глобальной геополитической ситуации ставит Россию перед необходимостью принятия нестандартных военно-стратегических решений.Китай демонстрирует исторически беспрецедентный уровень дружелюбия к России. В том числе и в крайне чувствительной военно-политической сфере. О чем свидетельствует и максимально представительный уровень прибывшей в Москву на 7 конференцию по безопасности китайской военной делегации. Глава которой, министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фенхе, без обиняков подчеркнул, что цель его визита – выразить единую с Россией позицию по международным вопросам.Пресловутое «восточное коварство» здесь совершенно ни при чем. Скорее, налицо полное торжество здорового прагматизма. Едва ли не консенсусное понимание Москвой и Пекином основной проблематики и угроз для современного мира создает прочный фундамент развития взаимодополняющих геополитических стратегий и открывает широкие возможности для сотрудничества военных ведомств двух стран, которое начинает приобретать на некоторых направлениях форму весьма продвинутой кооперации. Так, например, по сообщениям китайских изданий, в настоящее время идут переговоры о проведении временных тренировочных "стажировок" летчиков российской корабельной авиации на первом китайском авианосце "Ляонин" (бывший советский «Варяг»).Подобная практика учебных стажировок на авианосцах других стран не является новостью. Но следует подчеркнуть, что такие «услуги» оказывают друг другу в основном государства, находящиеся в весьма близких военно-политических отношениях. Например, страны-члены НАТО. Таким образом, Россия и Китай фактически демонстрируют аналогичный, то есть весьма высокий уровень военно-политического сближения.Вполне очевидно и то, что данная тенденция в отношениях РФ и КНР не является данью быстротекущей политической конъюнктуре. Ибо основана на долговременном совпадении интересов двух держав, которые готовятся, в течение весьма длительного исторического периода, совместно отстаивать свои интересы в борьбе за многополярный мир против сил мирового гегемонизма и однополярного диктата, которые олицетворяет нынешний Запад.Эта глобальное противостояние, в рамках которого Россия и Китай объективно выступают союзниками, будет определять геополитический климат на нашей планете в течение ряда десятилетий. Что в обозримой перспективе весьма затрудняет либо вовсе делает невозможной недружественную экспансию КНР в российскую сферу влияния.Таким образом, политическое и военное руководство двух держав имеет сегодня достаточные основания для выстраивания своих отношений на долговременной и прочной основе. В частности, в военной сфере они могут пойти значительно дальше даже нынешних беспрецедентных российско-китайских совместных тренировок на авианосце.Так, например, российская сторона может использовать к своей выгоде значительный задел, который создан в Китае в сфере военно-морского строительства. Насколько можно судить по поступающим из КНР сведениям, в этой стране создана мощная производственно-технологическая база для развернутого строительства боевых кораблей океанского класса. В том числе и авианосцев, которые китайцы в ближайшие годы намерены, что называется, печь как пирожки.Между тем поточное производство любой техники, в том числе и военно-морской, означает её очень существенное удешевление по сравнению со штучными заказами на отдельные корабли. Именно проблема такой крайне дорогостоящей «уникальности» боевых единиц, в условиях серьезного дефицита государственных ресурсов, самым негативным образом сказывается на развитии российской авианосной программы. Которая уже почти двадцать лет буксует на одном месте.Между тем опыт применения российских вооруженных сил на удаленных театрах военных действий, типа сирийского, показал, что присутствие мощного, поддержанного авиацией флота, является одним из ключевых факторов успешной реализации военно-политических планов руководства страны. И в этом смысле один российский авианосец, почти не вылезающий из ремонтов, никаких проблем не решает.Разворачивать в нынешних условиях, причем быстрыми темпами, собственную промышленную базу для строительства авианосного флота России, во-первых, будет довольно обременительно. А во-вторых у неё, как у преимущественно сухопутной державы, есть и много других, более приоритетных военных задач.Таким образом, возникает вполне уместный вопрос: а что, собственно говоря, мешает России, не откладывая дело в долгий ящик, договориться с тем же Китаем о строительстве на китайских верфях двух-трех авианосцев для российского флота? Тем более что интеллектуальной основой китайской авианосной программы являются наши собственные, еще советские проекты и технологии. И, соответственно, никаких проблем с адаптацией этих кораблей к нашим условиям, а также с их техническим обслуживанием возникнуть не должно.Почему-то уверен, что китайцы с удовольствием примут такой заказ и построят нам вполне боеспособные корабли, в неподъемно короткие для России сроки и в два-три раза дешевле, чем это бы вышло при штучной отечественной тягомотине.Что же касается возможных китайских опасений по поводу строительства для России столь мощных боевых единиц, то ими вполне можно пренебречь. Китайцы не хуже нашего понимают долговременный характер нынешней геополитической близости КНР И РФ. И к тому же они, как и мы, прекрасно знают, что две державы, имеющие огромную сухопутную границу, если даже и будут когда-нибудь воевать друг с другом, то роль авианосцев, и вообще флота, в такой чисто гипотетической войне будет далеко не главной.Что касается национальной гордости великороссов, то она от такого китайского заказа нисколько не пострадает. И даже наоборот! Китай наконец-то станет играть для РФ ту же роль, которую он сегодня играет для США – большой фабрики по выпуску продукции на основе американских технологий. Только в данном случае технологии строительства авианосцев будут в основе своей российскими, что является скорее предметом гордости, нежели стыда.Нет ничего зазорного для россиян и в том, что китайцы в данной области сегодня явно вырвались вперед. Это находит логическое объяснение в специфике военно-политических задач Китая, значительная часть которых требует мощного военно-морского обеспечения. Здесь и проблема Тайваня и американское военное давление по всему периметру китайских морских границ. У РФ до самого недавнего времени подобных проблем вообще не было. Потому и соответствующие военные программы пребывали в спящем режиме.Между тем российский заказ на авианосцы может быть размещен в КНР на взаимовыгодной коммерческой или даже на бартерной основе. Китайцы по-прежнему заинтересованы в приобретении целого ряда современных российских вооружений и, можно не сомневаться, с удовольствием примут их в оплату за свои кораблестроительные усилия для РФ. Ну и, в конце концов, у России есть природные ресурсы, которые для китайцев совсем не лишние.С учетом нынешней международной обстановки и того обстоятельства, что фактор времени начинает играть ключевую роль в принятии важнейших государственных решений, те возможности, которые открываются для России благодаря беспрецедентно высокому уровню её взаимопонимания с Китаем, следует использовать по максимуму. Тем более что экономический и военно-стратегический эффект от форсированной реализации совместной авианосной программы может быть просто ошеломляющим.Все это, конечно, требует самого тщательного анализа и расчета. В одном только можно не сомневаться. Указанные в начале статьи геополитические тенденции будут определять лицо современного мира не одно десятилетие. И, следовательно, времени для строительства авианосцев в кооперации с тем же Китаем у России более чем достаточно. В таком развитии событий есть даже историческая справедливость, ибо Китай таким образом вернет великий долг той стране, которая стояла у колыбели его авианосного флота.И если даже когда-нибудь, далеко за горизонтом будущего, тенденции мировой политики изменятся, и в отношениях между РФ и КНР пробежит черная кошка, то лучше будет, если у нас к тому времени будут в достатке пусть даже построенные в Китае «Варяги», чем одни пустые мечты и вечные дискуссии о строительстве собственных кораблей этого класса.