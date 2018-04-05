РПК-74. Не пора ли на заслуженный отдых?

В ходе разговора о новинках стрелкового оружия в нашей армии, а именно о новых автоматах АК-12, АК-15, А-545 и А-762, всплыла тема пулемета.Если верить сайту Минобороны, то на вооружении наших бойцов сухопутных войск сегодня стоят три пулемета.РПК-74, калибр 5,45-мм;ПКМ, калибр 7,62-мм;«Печенег», калибр 7,62-мм.РПК-74. О нем и пойдет основная мысль.Пулемет, мягко говоря, не нов. И очень мягко говоря, его можно вообще считать пулеметом. Один из последних представителей концепции LMG, легких ручных пулеметов. Почему «один из»? Потому, что в мире от них потихоньку отказываются.Собственно, любое изделие из семейки LMG есть всего-навсего штурмовая винтовка с удлиненным стволом и магазином увеличенной емкости. Говорить о том, что британский L86, немецкий MG36, да и наш РПК – полноценные пулеметы, это, все-таки, пулемет обидеть.Ну и немец с британцем уже в истории, да и сам РПК тоже. Остался вот, РПК-74, которые еще менее пулемет, чем предок.В «Наставлении по стрелковому делу. 7,62-мм пулемёт Калашникова (РПК, РПКС)» от 1983 года приведены интересные цифры, если кто не знал.Да, они касаются РПК, но не думаю, что для РПК-74 все обстоит получше.Боевая скорострельность:- до 150 выстрелов в минуту — при стрельбе очередями, одну минуту, с последующим охлаждением не менее 5 минут.- до 50 выстрелов в минуту — при стрельбе одиночными.- не более 200 выстрелов в 3 минуты или 300 выстрелов в пять минут.Пулемет? Способный обеспечить высокую плотность огня? Бороться с живой силой и транспортными средствами?Более чем сомнительно.А теперь, когда в войска пойдут автоматы двух калибров и вообще что-то несусветное будет твориться. Для сами понимаете кого. Для складских.Ведь пока не ясно, как будут распределять АК-12 и АК-15. Кого в какое подразделение. А пулемет-то в отделении один… РПК-74.Если это будет подразделение, вооруженное автоматами с патронами 5,45-мм – тут все более-менее понятно. А если нет?И получается веселая чехарда с патронами.9-мм – для пистолетов.7,62х54 – для СВД и пулеметов ПКМ и «Печенег».7,62х39 – для АК-155,45х39 – для АК-12 и РПК-74.Может, оно все и ничего, но зная нашу армию…Но самое интересное будет при гипотетическом мезальянсе РПК-74/АК-15. Тут или РПК возвращать, или…?Ведь АК-15 с патроном 7,62х39 ну ничем не уступит РПК-74, который все тот же АК-74, только с удлиненным стволом. Все преимущество, которое вроде бы есть у РПК-74 за счет ствола, АК-15 нивелирует более мощным патроном и более стабильной пулей. С большим останавливающим и пробивным эффектом.И зачем тогда нужен этот недопулемет? Просто потому, что их на складах полно? Ну в принципе есть кому продать эти недоразумения, уверен. Зимбабве, Танзания, Уганда… Купят.В следующем году стукнет ровно 60 лет с момента появления РПК на свет. Хотя по сути это АКМ с удлиненным стволом и сошками. Крайне неудобными. 60 лет назад, в сравнении с пулеметом Дегтярева, это было да, мощь и сила.Сегодня это простите, архаизм. Который надо менять, именно потому, что морально и фактически ветерану пора на покой.Тем более, что обеспечить то, что он должен делать, РПК не может. Для этого есть полноценные пулеметы. ПКМ и «Печенег».А то, что их наштамповали… Ну и что? Мы ведем речь об армии, для которой нам ничего не жаль, или как?Когда идет речь о том, что «скоро в войска придет новая техника», настроение поневоле улучшается. Техника-то новая, совершенная.Но когда по факту видишь все то же самое, начинаешь задумываться.Да, некоторые скажут, что немцы до сих пор у себя на вооружении держат MG3, который, собственно, все тот же MG42.Но это же совсем другая история. 42-й – это полноценный пулемет. Чего, к сожалению, об РПК сказать нельзя.Всегда приходит время, когда ветеранов надо отправлять на покой. Заслуженный. Думаю, что это как раз тот самый момент.