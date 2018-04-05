РПК-74. Не пора ли на заслуженный отдых?
В ходе разговора о новинках стрелкового оружия в нашей армии, а именно о новых автоматах АК-12, АК-15, А-545 и А-762, всплыла тема пулемета.
Если верить сайту Минобороны, то на вооружении наших бойцов сухопутных войск сегодня стоят три пулемета.
РПК-74, калибр 5,45-мм;
ПКМ, калибр 7,62-мм;
«Печенег», калибр 7,62-мм.
РПК-74. О нем и пойдет основная мысль.
Пулемет, мягко говоря, не нов. И очень мягко говоря, его можно вообще считать пулеметом. Один из последних представителей концепции LMG, легких ручных пулеметов. Почему «один из»? Потому, что в мире от них потихоньку отказываются.
Собственно, любое изделие из семейки LMG есть всего-навсего штурмовая винтовка с удлиненным стволом и магазином увеличенной емкости. Говорить о том, что британский L86, немецкий MG36, да и наш РПК – полноценные пулеметы, это, все-таки, пулемет обидеть.
Ну и немец с британцем уже в истории, да и сам РПК тоже. Остался вот, РПК-74, которые еще менее пулемет, чем предок.
В «Наставлении по стрелковому делу. 7,62-мм пулемёт Калашникова (РПК, РПКС)» от 1983 года приведены интересные цифры, если кто не знал.
Да, они касаются РПК, но не думаю, что для РПК-74 все обстоит получше.
Боевая скорострельность:
- до 150 выстрелов в минуту — при стрельбе очередями, одну минуту, с последующим охлаждением не менее 5 минут.
- до 50 выстрелов в минуту — при стрельбе одиночными.
- не более 200 выстрелов в 3 минуты или 300 выстрелов в пять минут.
Пулемет? Способный обеспечить высокую плотность огня? Бороться с живой силой и транспортными средствами?
Более чем сомнительно.
А теперь, когда в войска пойдут автоматы двух калибров и вообще что-то несусветное будет твориться. Для сами понимаете кого. Для складских.
Ведь пока не ясно, как будут распределять АК-12 и АК-15. Кого в какое подразделение. А пулемет-то в отделении один… РПК-74.
Если это будет подразделение, вооруженное автоматами с патронами 5,45-мм – тут все более-менее понятно. А если нет?
И получается веселая чехарда с патронами.
9-мм – для пистолетов.
7,62х54 – для СВД и пулеметов ПКМ и «Печенег».
7,62х39 – для АК-15
5,45х39 – для АК-12 и РПК-74.
Может, оно все и ничего, но зная нашу армию…
Но самое интересное будет при гипотетическом мезальянсе РПК-74/АК-15. Тут или РПК возвращать, или…?
Ведь АК-15 с патроном 7,62х39 ну ничем не уступит РПК-74, который все тот же АК-74, только с удлиненным стволом. Все преимущество, которое вроде бы есть у РПК-74 за счет ствола, АК-15 нивелирует более мощным патроном и более стабильной пулей. С большим останавливающим и пробивным эффектом.
И зачем тогда нужен этот недопулемет? Просто потому, что их на складах полно? Ну в принципе есть кому продать эти недоразумения, уверен. Зимбабве, Танзания, Уганда… Купят.
В следующем году стукнет ровно 60 лет с момента появления РПК на свет. Хотя по сути это АКМ с удлиненным стволом и сошками. Крайне неудобными. 60 лет назад, в сравнении с пулеметом Дегтярева, это было да, мощь и сила.
Сегодня это простите, архаизм. Который надо менять, именно потому, что морально и фактически ветерану пора на покой.
Тем более, что обеспечить то, что он должен делать, РПК не может. Для этого есть полноценные пулеметы. ПКМ и «Печенег».
А то, что их наштамповали… Ну и что? Мы ведем речь об армии, для которой нам ничего не жаль, или как?
Когда идет речь о том, что «скоро в войска придет новая техника», настроение поневоле улучшается. Техника-то новая, совершенная.
Но когда по факту видишь все то же самое, начинаешь задумываться.
Да, некоторые скажут, что немцы до сих пор у себя на вооружении держат MG3, который, собственно, все тот же MG42.
Но это же совсем другая история. 42-й – это полноценный пулемет. Чего, к сожалению, об РПК сказать нельзя.
Всегда приходит время, когда ветеранов надо отправлять на покой. Заслуженный. Думаю, что это как раз тот самый момент.
Автор: Роман Скоморохов