10:45 05 апреля

РПК-74. Не пора ли на заслуженный отдых?

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В ходе разговора о новинках стрелкового оружия в нашей армии, а именно о новых автоматах АК-12, АК-15, А-545 и А-762, всплыла тема пулемета.

Если верить сайту Минобороны, то на вооружении наших бойцов сухопутных войск сегодня стоят три пулемета.


РПК-74, калибр 5,45-мм;
ПКМ, калибр 7,62-мм;
«Печенег», калибр 7,62-мм.

РПК-74. О нем и пойдет основная мысль.



Пулемет, мягко говоря, не нов. И очень мягко говоря, его можно вообще считать пулеметом. Один из последних представителей концепции LMG, легких ручных пулеметов. Почему «один из»? Потому, что в мире от них потихоньку отказываются.

Собственно, любое изделие из семейки LMG есть всего-навсего штурмовая винтовка с удлиненным стволом и магазином увеличенной емкости. Говорить о том, что британский L86, немецкий MG36, да и наш РПК – полноценные пулеметы, это, все-таки, пулемет обидеть.

Ну и немец с британцем уже в истории, да и сам РПК тоже. Остался вот, РПК-74, которые еще менее пулемет, чем предок.

В «Наставлении по стрелковому делу. 7,62-мм пулемёт Калашникова (РПК, РПКС)» от 1983 года приведены интересные цифры, если кто не знал.

Да, они касаются РПК, но не думаю, что для РПК-74 все обстоит получше.

Боевая скорострельность:
- до 150 выстрелов в минуту — при стрельбе очередями, одну минуту, с последующим охлаждением не менее 5 минут.
- до 50 выстрелов в минуту — при стрельбе одиночными.
- не более 200 выстрелов в 3 минуты или 300 выстрелов в пять минут.

Пулемет? Способный обеспечить высокую плотность огня? Бороться с живой силой и транспортными средствами?

Более чем сомнительно.

А теперь, когда в войска пойдут автоматы двух калибров и вообще что-то несусветное будет твориться. Для сами понимаете кого. Для складских.

Ведь пока не ясно, как будут распределять АК-12 и АК-15. Кого в какое подразделение. А пулемет-то в отделении один… РПК-74.

Если это будет подразделение, вооруженное автоматами с патронами 5,45-мм – тут все более-менее понятно. А если нет?

И получается веселая чехарда с патронами.

9-мм – для пистолетов.
7,62х54 – для СВД и пулеметов ПКМ и «Печенег».
7,62х39 – для АК-15

5,45х39 – для АК-12 и РПК-74.

Может, оно все и ничего, но зная нашу армию…

Но самое интересное будет при гипотетическом мезальянсе РПК-74/АК-15. Тут или РПК возвращать, или…?

Ведь АК-15 с патроном 7,62х39 ну ничем не уступит РПК-74, который все тот же АК-74, только с удлиненным стволом. Все преимущество, которое вроде бы есть у РПК-74 за счет ствола, АК-15 нивелирует более мощным патроном и более стабильной пулей. С большим останавливающим и пробивным эффектом.

И зачем тогда нужен этот недопулемет? Просто потому, что их на складах полно? Ну в принципе есть кому продать эти недоразумения, уверен. Зимбабве, Танзания, Уганда… Купят.

В следующем году стукнет ровно 60 лет с момента появления РПК на свет. Хотя по сути это АКМ с удлиненным стволом и сошками. Крайне неудобными. 60 лет назад, в сравнении с пулеметом Дегтярева, это было да, мощь и сила.

Сегодня это простите, архаизм. Который надо менять, именно потому, что морально и фактически ветерану пора на покой.

Тем более, что обеспечить то, что он должен делать, РПК не может. Для этого есть полноценные пулеметы. ПКМ и «Печенег».



А то, что их наштамповали… Ну и что? Мы ведем речь об армии, для которой нам ничего не жаль, или как?

Когда идет речь о том, что «скоро в войска придет новая техника», настроение поневоле улучшается. Техника-то новая, совершенная.

Но когда по факту видишь все то же самое, начинаешь задумываться.

Да, некоторые скажут, что немцы до сих пор у себя на вооружении держат MG3, который, собственно, все тот же MG42.

РПК-74. Не пора ли на заслуженный отдых?


Но это же совсем другая история. 42-й – это полноценный пулемет. Чего, к сожалению, об РПК сказать нельзя.

Всегда приходит время, когда ветеранов надо отправлять на покой. Заслуженный. Думаю, что это как раз тот самый момент.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 33
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  1. Vard Сегодня, 05:37 Новый
    Лучшее враг хорошего... Машинка при грамотной эксплуатации без отказная...
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    Vard
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 07:10 Новый
      Цитата: Vard
      Лучшее враг хорошего... Машинка при грамотной эксплуатации без отказная.

      Ну.не надо автора обижать ! Ведь в чём-то он и прав ,обзывая РПК-74 "недопулемётом"! Что нужно "пехоте" от "настоящего" пулемёта ? Создание высокой плотности огня в течение длительного (сравнительно...) времени.Имеет значение и мощность патрона.РПК-74 это "обеспечить" не может(впрочем,как и РПК...) Этому причиной и недостаточная "ёмкость" магазина,и прилично греющийся ствол ,и невозможность замены ствола в полевых условиях..не говоря уж о патроне .
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      Nikolaevich I
      1. Timeout Сегодня, 08:11 Новый
        Цитата: Nikolaevich I
        Создание высокой плотности огня в течение длительного (сравнительно...) времени.

        Увы, РПК и ему подобные предназначены для маневренного боя. Так что только для поддержки за счет плотности в непродолжительный период времени.
        Цитата: Nikolaevich I
        и прилично греющийся ствол ,и невозможность замены ствола в полевых условиях..

        Попытайтесь поменять ствол во время маневренного боя. Ствол РПК позволяет выпустить 5-6 магазинов за короткое время без особого перегрева.
        Цитата: Nikolaevich I
        не говоря уж о патроне .

        Патрон не хуже других. Современные, вроде 7Н20, 22 и проходящего войсковые испытания 7Н34 вполне отвечают нынешним требованиям. Ибо задача этих патронов не убить, а нанести максимальную травму. Раненый противник уже не воюет, а еще усиленно потребляет ресурсы. 70% ранений в конечности малокалиберным патроном, заведомая инвалидность.
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        Timeout
        1. raw174 (Равиль) Сегодня, 09:19 Новый
          Цитата: Timeout
          РПК и ему подобные предназначены для маневренного боя. Так что только для поддержки за счет плотности в непродолжительный период времени.

          Я тоже считаю что автоматы принятые на вооружение смогут решить задачи РПК-74... Он конечно пулемет, но не имеет большого преимущества перед автоматом...
          Цитата: Timeout
          Раненый противник уже не воюет, а еще усиленно потребляет ресурсы.

          Как нам в армии говорили, что лучше врага достаточно тяжело ранить, нежели убить, так как хорошо раненый боец сам не воюет, да ещё и два - пять его товарищей скована, те что его эвакуировать будут...
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          raw174
          1. Timeout Сегодня, 09:40 Новый
            Цитата: raw174
            Он конечно пулемет, но не имеет большого преимущества перед автоматом...

            Как раз из-за тяжелого и длинного ствола имеет.
            Цитата: raw174
            Как нам в армии говорили,

            Зачем повторять очевидное? Многим интернет-воинам это просто непонятно...
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            Timeout
  2. tchoni (Евгений) Сегодня, 06:14 Новый
    Автор явно РПК в руках не держал. Особенно , если проводит параллели с АК-15 под патрон 7.62х,39 с РПК-74...
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    tchoni
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:33 Новый
      После автомата стрельба из РПК просто сказка. Из него длинными очередями можно и не стрелять - очень точный огонь у него. Практически снайперская винтовка.
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      Yrec
  3. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:28 Новый
    Естественно РПК недопулемёт который по плотности огня проигрывает всем ленточным,тот де РПД смотрелся презентабельные.РПК конечно надёжный,а западные образцы что не надёжные,они разваливаются в руках?
    У нас такое ощущение что для стрелкового оружия главное,это работать после того как изваляли его в грязи,точность,кучность,плотность огня,удобство,ёмкий магазин,современные прицельные приспособления это всё дело десятое.
    Как по мне, давно пора сделать лёгкий ручной пулемёт с рассыпной лентой.
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    Yak28
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:45 Новый
      Да-а... у РПК сейчас два главных преимущества-легкий патрон и отсутствие ленты. То есть можно набрать больше легких автоматных патронов, чем винтовочных, и рожки набивать-это не то, чтобы ленту набить (без машинки). Для малых, подвижных групп-РПК-вещь.
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      Monster_Fat
      1. Timeout Сегодня, 08:31 Новый
        Цитата: Yak28
        с рассыпной лентой.

        Надо отправить в бой, попробуйте набить рассыпную ленту...
        Цитата: Monster_Fat
        и рожки набивать-это не то, чтобы ленту набить (без машинки).

        Вот бы посмотреть, долго ли проживет.
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        Timeout
  4. bunta (Андрей) Сегодня, 07:13 Новый
    Извините, но статья в стиле профана от стрелковки по фамилии Уланов с его пулеметной драмой. От того что пулемет назвать недопулеметом, ничего в мире не изменится. Энтропии добавится. Для того чтобы энтропия не превратила мир в хаос существуют стандарты. ГОСТ 28653-90 п. 38-39 Пулемет, Ручной пулемет :
    Автоматическое стрелковое оружие для ведения длительной непрерывной стрельбы, в конструкции которого предусмотрено использования опоры для стрельбы. Пулемет, в конструкции которого предусмотрено в качестве основного положения для стрельбы, опора пулемета на сошку и упор приклада в плечо
    Все остальное от лукавого.
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    bunta
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:26 Новый
      А разве РПК позволяет вести "длительный непрерывный огонь"? У него незаменяемый ствол, стрельба с переднего шептала и магазин малой емкости. А что касается Печенега и ПКМ, то оставить Печенег, а ПКМ отправить на хранение. Печенег в ручном варианте оставить на вооружение отделений и взводов, а в станковом варианте оставить на вооружении рот и батальонов.
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      Кот_Кузя
      1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 07:51 Новый
        Печенег дороже ПКМ примерно в 1,5-2 раза из-за технологий применяемых в нём. Кроме того под него надо станочный парк обновлять. А так, по сути эти два пулемёта и являются основными в армии. От РПК избавляются при первой же возможности.
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        Oden280
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:57 Новый
          У Печенега оригинален и дорог именно ствол, если верить источникам МО, то Печенег и ПКМ на 80% имеют общие детали. Ну если так печетесь об экономии, то в качестве ручного пулемета можно сделать Печенег, а в качестве станкового ПКМ, тем более что у ПКМ заменяемый ствол, что делает его тяжелее в комплекте с запасными стволами, но так же позволяет вести более интенсивный огонь, чем Печенег.
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          Кот_Кузя
          1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 10:37 Новый
            МО много чего говорит. Похожие, не значит общие. В связи с напряжённым тепловым режимом на Печенеге почти все детали переработали. И именно наличие одного ствола позволяет ему вести более интенсивную стрельбу чем ПК. Насытят войска пулемётами, там люди сами разберутся куда кого пристроить.
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            Oden280
            1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:38 Новый
              И именно наличие одного ствола позволяет ему вести более интенсивную стрельбу чем ПК
              А если в комплекте ПКМ еще два запасных ствола? Кто сможет дольше стрелять?
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              Кот_Кузя
              1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 10:43 Новый
                У ПК надо после ленты на 200 патронов менять ствол или дать ему остыть, если не хочешь его запороть. Печенег отстреливает 500 - 600 патронов непрерывной очередью. А на деле времени смены ленты хватает остыть.
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                Oden280
      2. bunta (Андрей) Сегодня, 08:50 Новый
        А что запрещает? НСД, например, не запрещает это ни автомату ни пулемету. ГОСТ определяет особенности конструктива, по которому не может быть спорных толкований. В отличие от метафизической "длительности-непрерывности" , относительно чего, простите? Мерило должно быть четкое.
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        bunta
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:27 Новый
          Вообще-то НСД пишут исходя из возможностей имеющего вооружения в армии. Вот примут Печенег вместо РПК, вот тогда перепишут НСД под ТТХ Печенега. А так понятно, что в армии, имеющей на вооружении РПК, будут писать такие НСД. Вы следствие с причиной не путайте. Есть причина (РПК), есть и следствие (НСД), а не наоборот, когда на вооружение принимают пулеметы, подгоняя под НСД. Тем более что непрерывный огонь можно вести и из АК. Следовательно, по вашей логике, АК это пулемет, если по НСД из него можно вести непрерывный огонь?
          Видимо, для вас это люди для закона, а не законы для людей?
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          Кот_Кузя
    2. avt Сегодня, 08:06 Новый
      Цитата: bunta
      От того что пулемет назвать недопулеметом, ничего в мире не изменится.

      what Действительно .Как то по прочтении
      И зачем тогда нужен этот недопулемет?
      Вспомнился один комментатор на сайте введший понятие -,,карабиновые патроны"Ну и ста-а-аринная пэсня
      Цитата: Yak28
      Как по мне, давно пора сделать лёгкий ручной пулемёт с рассыпной лентой.

      Лэнта! Лэнта давай ! bully
      Цитата: Monster_Fat
      Для малых, подвижных групп-РПК-вещь.

      Ещё скажи с ,,улиткой " вместо ленты ! ЕретИк!На костёр! bully
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      avt
      1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:38 Новый
        Именно с "улиткой".... drinks
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        Monster_Fat
        1. Timeout Сегодня, 08:40 Новый
          Цитата: Monster_Fat
          Именно с "улиткой"....

          Бубен для них не тренде!))
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          Timeout
          1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:58 Новый
            А ведь как "по-мужски" выглядит....между "ног" пулемета, wink прямо как...."эти самые",....но у "гейропейцев" почти все министры обороны -бабы, притом феминистки у них "бубенцы" не в фаворе... laughing
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            Monster_Fat
            1. Timeout Сегодня, 09:05 Новый
              Цитата: Monster_Fat
              "бубенцы" не в фаворе...

              Это точно. Им "селедка под шубой" ближе!))
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              Timeout
  5. Micfoster (Евгений) Сегодня, 08:26 Новый
    А как же РПК-16? Зачем его тогда пытаются внедрить?
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    Micfoster
    1. Timeout Сегодня, 08:35 Новый
      Цитата: Micfoster
      А как же РПК-16? Зачем его тогда пытаются внедрить?

      Это им не доступно для понимания...
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      Timeout
  6. Чичиков (Дед) Сегодня, 08:42 Новый
    Ё-ма-ё! Уже и эксперт по оружию...
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    Чичиков
  7. Curious (Victor) Сегодня, 09:06 Новый
    Комментарий: "Автор явно РПК в руках не держал."
    Судя по всему, не только РПК.
    Цитата из статьи.
    "В "Наставлении по стрелковому делу. 7,62-мм пулемёт Калашникова (РПК, РПКС)" от 1983 года приведены интересные цифры, если кто не знал.
    Да, они касаются РПК, но не думаю, что для РПК-74 все обстоит получше.
    Боевая скорострельность:
    - до 150 выстрелов в минуту — при стрельбе очередями, одну минуту, с последующим охлаждением не менее 5 минут.
    - до 50 выстрелов в минуту — при стрельбе одиночными.
    - не более 200 выстрелов в 3 минуты или 300 выстрелов в пять минут."
    В "Наставлении по стрелковому делу. 7,62-мм пулемёт Калашникова (РПК, РПКС)" от 1983 года таких цифр нет, если кто не знал. Вернее, там они несколько другие. Открываем указанное "Наставление".

    Как видите, ни о каких перерывах в стрельбе в "Наставлении" нет ни слова. Нет их и в "Руководстве..." к РПК-74. Зато цифры эти есть в статье в Википедии, откуда автор, судя по всему, черпает информацию. Где брал эти данные автор статьи в Википедии, покрыто густым мраком. Только экспертом, пользуясь Википедией, не станешь.
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    Curious
    1. КП8789 (Юрий) Сегодня, 09:59 Новый
      Что делать "бедному" автору коль он плохо разбирается в оружии. Вот он и обращается к Википедии, любимому источнику знаний современной журналистики. Автор ежедневно размещает на Военном обозрении по статье на тему стрелкового оружия и боеприпасов, "строчит" аки автомат Калашникова и главное не перегревается. Вот только писать статьи мало, надо разбираться о чём пишешь, а так же читать, что пишут знающие люди в комментариях.
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      КП8789
    2. Комментарий был удален.
    3. BAI Сегодня, 10:35 Новый
      Возможно, перерывы в стрельбе взяты отсюда.


      Но это несколько иной пулемет.
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      BAI
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:53 Новый
    О чём спор непонятно . Вместо АК-74 будет АК-12 . Вместо РПК -74 будет РПК-16 . Лёгкий пулемёт в пехотном отделении вещь не лишняя от слова совсем . Магазин на 45 вообще вещь и даже стрелок от него бы не отказался . А уж в частях с АКСУ (РВиА , например) лёгкий пулемёт вообще безальтернативен .
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    КВУ-НСвД
  9. BAI Сегодня, 10:06 Новый
    Почему-то очень туго идут на вооружение новые образцы стрелкового оружия.
    В 2009 был на мероприятии Рособоронэкспорта. Было представлено 15 - 20 новых образцов оружия: от пистолета до ручного гранатомета. На вооружение не принято ничего (от слова совсем) из того что было там тогда представлено.
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    BAI
  10. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 10:17 Новый
    Всегда с удовольствием читаю хитросплетения мыслей Романа в статьях и поражать, как можно сравнивать горячее с соленым. 42й сравнить с РПК - это из каких таких соображений в принципе? Смешно, конечно, но после статьи про РПК-16 я прям ждал, когда появится статья, про морально устаревший РПК-74
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    Инжeнeр
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