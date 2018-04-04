Почему убили Елену Глинскую

480 лет назад, 4 апреля 1538 года, внезапно скончалась великая русская княгиня Елена Глинская, жена Василия III и мать Ивана Васильевича. Началась тяжелое для Русского государства боярское правление.Дочь князя Василия Львовича из литовского рода Глинских и его жены Анны Якшич, которая была родом из Сербии, дочери сербского воеводы. Родилась примерно в 1508 году (точная дата рождения не известна).Дядя Елены, князь Михаил Львович, был крупным государственным деятелем Великого княжества Литовского и Русского. После поражения мятежа Глинских бежал вместе с родственниками в Москву. Среди беженцев была и юная Елена. По преданию, Глинские вели происхождение от Мамая, «коего на Дону побил Дмитрий Иванович». До изгнания Глинские владели городами и землями на территории нынешней Левобережной Украины.В 1526 году Елена стала второй женой великого князя московского и всея Руси Василия III. Первым браком он был женат на Соломонии из древнего и знатного рода Сабуровых. Но с ней государь решил развестись, по причине её бесплодия. После двадцати лет брака, Соломония так и не родила. Василий был очень обеспокоен этим фактом, так как выступал против того, чтобы его братья или их возможные сыновья стали претендентами на трон. Решение о разводе было поддержано Боярской думой и частью духовенства.В 1525 году с одобрения митрополита Даниила Василий III развелся с Соломонией. Подобный развод с насильственной ссылкой жены в монастырь стал первым в истории Руси. В ноябре 1525 года Соломонию постригли в Московском Богородице-Рождественском монастыре под именем София. Позже Соломонию перевели в Покровский монастырь города Суздаля, который она раньше поддерживала как великая княгиня. Существует легенда, что Соломония во время пострижения была беременна и уже в монастыре родила мальчика Георгия.Василий выбрал себе в жены Елену Глинскую не только по политическим причинам. По мнению историков, стремительность развода и самой свадьбы свидетельствовала о том, что юная княжна весьма понравилась русскому государю. Летописи называют единственную причину, по которой великий князь выбрал Елену: «лепоты ради ея лица и благообразия». Князь влюбился в юную и умную красавицу. Елена, по сравнению с Соломонией, по мнению московских бояр, была безродной. Среди противников Елены были Симеон Курбский и родственники великой княгини Соломонии – Сабуровы, Годуновы. Но она была красива, молода, воспитана по-европейски, прекрасно образованна (знала немецкий и польский языки, говорила и писала по-латыни), чем резко выделялась из среды русских женщин. Ради молодой красавицы-жены, князь Василий сам «молодился», даже обрил бороду (что тогда на Руси не приветствовалось). В 1530 году у княжеской четы родился долгожданный сын Иван (в будущем – Иван Грозный), а позже сын Юрий, который, как потом выяснилось, был болезненным.Стоит отметить, что на Руси уже в этот период складывалась элитарная оппозиция курсу государей на укрепление самодержавной власти. Василий III продолжил линию своего отца Ивана III на укрепление центральной (самодержавной) власти. Нравилось это далеко не всем. Верхушку русской аристократии составляли Шуйские, Курбские, Кубенские, Ростовские, Микулинские, Воротынские и др. Их предки ещё сравнительно недавно были самостоятельными князьями – суздальскими, ярославскими, ростовскими, тверскими и т. д. Правителями независимых государств. Причём они происходили из старших ветвей рода Рюриковичей, а московские великие князья – из младшей. Были и лица, связанные родством с самим великим князем. Так, знатного перебежчика ил Литвы князя Бельского Иван III женил на дочери своей сестры; крещенный казанский царевич Пётр был женат на сестре Василия III, а выходец из Литвы Мстиславский – на его племяннице. Также у великого князя было четверо братьев: Юрий Дмитровский, Симеон Калужский, Дмитрий Угличский и Андрей Старицкий. По завещанию Ивана III они получили удельные княжества. Двое из них, Симеон и Дмитрий, к 1520-м гг. ушли в мир иной, но Юрий и Андрей сохраняли обширные владения, собственные дворы и войска. Как ближайшим родственникам государя им прощалось то, что не прощалось другим. Однако они были недовольны, желали большего – власти, земли, богатств. Если бы государь Василий остался без наследника, то московский стол достался Юрий Дмитровскому или Андрею Старицкому.Многие представители аристократии считали своё положение не намного ниже государева, были недовольны сложившейся ситуаций, были не прочь её «подправить». Вели себя самостоятельно, нередко проваливали указания государя. Но высокое положение позволяло им избежать заслуженного наказания. Главным соблазном для ряда представителе аристократии было возвращение к прежним порядкам феодальной раздробленности или ввести порядки подобные польским или литовским. Там магнаты могли диктовать свою волю монархам и бесконтрольно править в своих владениях. Они завидовали своеволию и самостоятельности польско-литовской аристократии, их «свободам». Понятно, что западные соседи Руси и Рим старались использовать эти настроения, чтобы подчинить Русскую землю, уничтожить «православную ересь» и захватить русские богатства. То есть ситуация была довольно шаткой. Болезнь, смерть, отсутствие наследника могли сразу же разрушить складывавшееся на Руси самодержавие и централизованное государство, послужить началом междоусобной свары и смуты. И всё это в очень сложных внешнеполитических условиях, когда на всех стратегических направлениях Русь окружали сильные враги.Василий жестко пресекал тенденции к возобновлению раздробленности Руси. Он окончательно лишил самостоятельности Псков. Поводом стали жалобы местной бедноты на притеснения со стороны знати и богатеев, подмявших под себя вечевую демократию. В свою очередь, местная знать и купцы жаловались на великокняжеского наместника. Василий приказал отменить вече. Вечевой колокол сняли и отправили в Новгород. Василий прибыл в Псков и поступил с ним так же, как и его отец с Новгородской республикой в 1478 году. 300 самых знатных семей города были переселены в Московские земли, а их деревни отданы московским служилым людям.Затем наступила очередь Рязанской земли. Рязань давно уже числилась в «подручниках» Москвы. Там при малолетнем князе Иване правила его мать, которая подчинялась Москве и получала её поддержку. Но мальчик подрос и решил вступить в союз с Крымским ханством. Это вело к новой междоусобице, развалу оборонительной системы на юге, открывало крымским разбойникам дорогу в глубь Руси. В 1517 году Василий призвал к себе в Москву рязанского князя Ивана Ивановича и велел посадить его под стражу. Охраняли его плохо, поэтому он бежал в Литву. Рязанский удел ликвидировали.В 1523 году были арестован северский удельный князь Василий Шемякин, уличенный в тайной связи и переписке с Литвой. По разным причинам были лишены владетельных прав черниговские, рыльские и стародубские князья. Процессы централизации русского государства были закономерны, но увеличивали число недовольных политикой Москвы. Оппозиционные настроения сохранялись в Новгороде и Пскове, несмотря на разгром местного боярства. Тамошняя знать, в том числе новая, и купцы помнили о былых «свободах». С ними искали связи иностранцы, старались использовать в своих интересах.Государь Василий и поддержавшие его люди, включая часть духовенства, решили пойти на чрезвычайные меры, чтобы сохранить самодержавную власть и не отдавать престол Юрию или Андрею. Отсюда и такое чрезвычайное и небывалое решение – развод с супругой.Семейное счастье Василия было недолгим, осенью 1533 года государь простудился на охоте и тяжело заболел. На смертном одре он благословил своего сына Ивана на великое княжение и вручил ему «скипетр великиа Руси», а своей «жене Олене с боярским советом» он приказал «под сыном своим государство дръжати до возмужания сына своего». Очевидно, Василий очень сильно опасался за судьбу жены и сына. Он перед смертью заставил братьев повторить присягу княжичу Ивану (первый раз взял с них клятву в 1531 году). Призвал бояр «блюсти крепко» сына и державу. Особо просил Михаила Глинского за ребенка и Елену «пролить кровь свою». Василий чувствовал угрозу сыну и самодержавию.1526 г. Василий III, великий князь Московский, вводит во дворец невесту свою, Елену Глинскую. Картина Клавдия ЛебедеваВ регентский совет при ребенке-государе вошли Андрей Старицкий, боярин Захарьин-Юрьев, князья Михаил Глинский, Василий и Иван Шуйские, Михаил Воронцов и воевода Тучков. Очевидно, государь Василий хотел объединить в совете представителей различных боярских кланов. Однако интриги началась практически сразу.Первый заговор организовал Юрий Дмитровский. Василий не доверял брату, соучастнику старого заговора Шуйских и даже не включил его в регентский совет. Заговорщики считали, что присяга великому князю недействительна. К заговору примкнул Андрей Шуйский. Но заговор раскрыли. В начале 1534 года князь Юрий со своими боярами и Андреем Шуйским были арестованы. Через два года он скончался в заточении, его удел ликвидировали. Против заточения брата бояре не протестовали, как и его брат Андрей Старицкий. Он оказывался в выигрыше. Теперь роль ближайшего кандидата на престол переходила к нему. Более того, он ещё хотел поживиться за счёт удела брата. Однако Елена отказалась удовлетворить его просьбу. В компенсацию дала Андрею большое количество даров.О Елене Глинской мы знаем мало. Летописцы давали крайне скупые характеристики русских деятелей, обычно фиксировали только события. От них мы знаем только о красоте княгини. Но факты её правления говорят о том, что она была и весьма умна. Не удивительно, что она стала первой после великой княгини Ольги настоящей правительницей Русского государства. Вероятно, великий князь Василий, умирая, не подумал о такой возможности. Поэтому старался укрепить жену и сына регентами, родственниками и церковью. Но она стала реальной правительницей и с бременем власти довольно хорошо справилась. В её пользу сыграли враждебные отношения, которые сложились между регентским советом и Боярской думой, а также различными боярскими группировками. Дума была органом законным, устоявшимся, и бояре болезненно восприняли возвышение семерых регентов-опекунов, назначенных у постели умирающего. Елены сыграла на этих противоречиях, проводя свои решения.Кроме того, княгиня нашла себе надежную военную опору. Её фаворитом стал Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский. Опытный полководец, отличившийся в битвах с Литвой, Крымом и Казанью. Так, в 1530 году князь Оболенский был назначен первым воеводой полка правой руки в конной рати во время похода на Казанское ханство под командованием боярина князя Михаила Глинского. Он пробил брешь в городской стене и первым ворвавшись в предместье столицы ханства. Только преступное бездействие главных воевод спасло Казань от падения. В 1533 году во время очередного крымского вторжения князь Телепнев-Оболенский в очередной раз отличился и великий князь пожаловал его высшим званием конюшего и отправил на воеводство в Коломну. Его сестра Агриппина (Аграфена) Челяднина стала мамкой (воспитательницей) княжича Ивана (будущего царя). После смерти великого князя, ещё молодая княгиня и лихой командир, который на войне всегда командовал передовыми частями, был в гуще событий, сошлись.Интересно, что мать Ивана Грозного, как и его самого, старались посильнее очернить иностранцы, отечественные либералы-западники, начиная с масона-историка Карамзина. Обвиняли в преследовании «невиновных» Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого. Раздували «преступную связь» Елены с князем Иваном Федоровичем. Однако в ту эпоху эта связь не была «преступной». Женщина, вдова, нуждалась в поддержке и помощи, и получила её. Поэтому церковь, которая тогда не боялась сказать своё слово, не протестовала. Кроме того, нет данных, что государыня одаривала своего любимца вотчинами, наградами и деньгами. Более того, Оболенский даже не стал главным воеводой. Он уступал командование представителя старейших и знатнейших семей, как это было и довольствовался второстепенным положением воеводы передового полка.Великая княгиня Елена Глинская. Скульптурная реконструкция по черепу С. А. НикитинаПродолжение следует…