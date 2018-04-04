07:58 04 апреля

Трамп — Путину: купи воздух!

Одной из главных интриг международной политики является перспектива саммита Путин — Трамп, который был предложен американским президентом во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным 20 марта.



«Я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отметив, что после этого разговора произошел «очередной сбой в российско-американских отношениях»: высылка дипломатов, закрытие генерального консульства и зеркальный ответ Москвы. После этого вопрос об организации встречи лидеров двух стран не поднимался, подчеркнул помощник президента.


Впрочем, зная повадки американского президента, американский дипломатический демарш едва ли можно считать «сбоем». Скорее, это подготовка к встрече. Причем плановая.

Нынешние отношения Запада и России опустились до рекордно низкого уровня со времен Карибского кризиса, что является заслугой Трампа и его команды. Так же, как и то, что американская администрация является наряду с британскими коллегами организатором глобальной провокации, получившей название «дело Скрипалей».

Как известно, одним из важных пунктов предвыборной программы Трампа было обещание нормализовать отношения с Россией. Однако все его шаги на посту главы США только увеличивали напряженность в отношениях между нашими странами, превращая их в жесткое противостояние, которое все чаще называют «предвоенным». Что не мешает Трампу время от времени говорить о том, что он намерен «поладить с Путиным». Что воспринимается как довольно циничное глумление.

Но самое смешное, что американский лидер и вправду намерен «поладить» с нами — в том, разумеется, варианте, как он это себе представляет. И действия его в этом направлении вполне логичны.

Напомним, что практически с самого начала своего президентства Дональд Трамп говорил о том, что представляет возможный диалог с Москвой как некую сделку.

Так, еще в январе 2017 года он заявил в интервью британской газете The Times, что готов предложить президенту России Владимиру Путину сделку: отмену санкций против РФ в обмен на сокращение ядерного потенциала. Едва ли, конечно, он предполагал, что на такую примитивную разводку Кремль клюнет, но «проверка на лоха» в мире чистогана, ярким представителем которого Трамп и является, это всё равно что обмен визитными карточками. В Москве отреагировали как положено, дав Трампу однозначно понять, что «покупкой воздуха» не интересуются, что отмену санкций можно рассматривать лишь как проявление вежливости (вроде как вытереть ноги, прежде чем зайти в помещение), а вовсе не как некий актив для сделок. Отмените, мы оценим, и договариваться вам с нами, возможно, будет легче. Не отмените, дело ваше, но платить за это, мы, разумеется, не будем.

За прошедший год с лишним глава США неоднократно сообщал о своей готовности к торгу и даже предлагал российскому партнеру с каждым разом все больше «воздуха».

Дело в том, что американскому лидеру попросту нечего предложить в этой сделке. До недавнего времени предполагалось, что площадкой для компромисса или даже для сотрудничества между нашими странами, может стать борьба с терроризмом. Однако война в Сирии окончательно похоронила эту иллюзию. Каждый раз, когда наши ВКС на Ближнем Востоке наносят удар по террористам, они рискуют попасть по американским, британским, израильским или французским инструкторам, советникам или спецназовцам.

Интересы наших стран прямо противоположны, и потому любое движение Вашингтона в нашу сторону будет обозначать движение назад, разворот генерального курса США, сдачу позиций и потерю лица.

Ни одна реальная уступка Вашингтона Москве невозможна, поскольку означает фактическое признание Америкой утрату своего глобального доминирования. Которое, собственно, и является основой американской стратегией и необходимым условием существованием этой страны в сегодняшнем виде.

И Трампу, если бы он даже захотел честно поторговаться с Россией, никто бы не позволил это сделать.

Поскольку «продавить» Россию, очевидно, не получится, остается только одно – попытаться обмануть. В данном случае – предъявить некие жесткие требования, а потом связать их отмену с уступками со стороны партнера по переговорам. Словом, обычная комбинация, часто используемая не слишком добросовестными бизнесменами.

Вот и идет такая игра. Вашингтон «повышает» ставки, устраивая одну провокацию за другой. И смотрит, насколько Москва «дозрела» для того, чтобы «купить воздух». То есть пойти на односторонние уступки, подрывающие обороноспособность России или ведущие к потере геополитических преимуществ в обмен на ничего не значащие обещания и похлопывания по плечу в духе эпохи «друга» Билла и «друга» Бориса.

Ведь именно это, с точки зрения американцев, и является «улучшением отношений» и «взаимовыгодной сделкой». Они совершенно искренне убеждены, что, чем скорее русские откажутся от своих интересов и подчинятся американскому диктату, тем лучше для них.

Исходя из этого, «дело Скрипалей», высылка дипломатов, угроза бойкотом ЧМ-2018 и ударом по Дамаску есть не что иное, как подготовка Трампа к встрече с Путиным и к «нормализации отношений (в американском представлении) с Россией».

Если бы все это Россия безропотно приняла, и Путин просил бы Трампа об аудиенции, то можно было бы считать, что площадка для сделки готова. Однако вместо этого Москва «поддержала» американскую игру на «повышение ставок» и зеркально ответила.

И теперь в Вашингтоне вновь думают, что бы еще предложить нашей стране для «сделки».
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 05:40
    Обычно так ведут себя воры на доверии... Мошейники... Когда хотят развести ...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:02
      У России с США нет вообще никаких общих интересов , и разговаривать просто не о чем . Все что было ранее предложено для нормализации отношений матрасники отвергли , так что тем нет .
      Spartanez300
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:11
      Цитата: Vard
      Мошенники...Когда хотят развести ...
      В 2006 году объем экспорта китайской стали в США составил 5,4 млн. тонн, а в 2017 – лишь 1,18 млн. тонн, т.е. он снизился на 78%. (Одной из причин сокращения стали как раз многократные санкции США против импорта китайской стали). К примеру, Канада в настоящее время занимает первое место в рейтинге объема ввоза стали в США, а Китай размещается на 11-ом месте. При этом США взимают с КНР пошлину в 25%, а Канада от платежей полностью освобождается. Согласно докладу, разработанному американской компанией Global Trading, указывает китайское издание "Жеминь жибао", политика пошлин Трампа позволит создать 26 тыс. рабочих мест в сталелитейной отрасли в США, но одновременно сократит на 495 тыс. рабочие места в автомобильной, строительной, транспортной, обрабатывающей и других отраслях, которым требуется сталь для производства. Создание 1 рабочего места означает потерю 18. Удар китайцев американскому орлу серпом заметно ниже шеи вызвал буквально панику на заокеанских площадках – падение индексов 2 марта доходило в моменте до 3,5-3,9%, и лишь под самое закрытие американские торговые площадки сумели немного скорректироваться наверх.
      Повторение для Штатов кризиса 2008 года становится всё более реальным.
      dsk
      1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 07:23
        Цитата: dsk
        Удар китайцев американскому орлу серпом заметно ниже шеи

        Может как вариант предложат дружить против Китая????
        aybolyt678
  2. БЛОНДИН (Сергей) Сегодня, 05:41
    Дело в том, что американскому лидеру попросту нечего предложить в этой сделке

    Трампу кажется что он "играет"
    Думаю, что играют им и всем "матрасом" втёмную
    А что у нас...?! У нас всё нормально, только Вас ноющих либерастов под статью бы да не газетную...
    БЛОНДИН
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:28
      Цитата: БЛОНДИН
      У нас всё нормально,

      Вместо умного и острожного генерал-лейтенанта Герберта Макмастера Трамп назначил своим помощником по нацбезопасности "архи ястреба", презирающего международное право "диванного стратега" Джона Болтона, а ни в чем не уступающего ему в неприятии России директора ЦРУ Майка Помпео сделал главою американской внешней политики. Эти деятели должны наломать – и обязательно сделают это – немало дров, прежде чем поймут, что на дворе не "новый американский век", а многополярный мир, в котором Россия и США являются всего лишь двумя из целого ряда полюсов. Значит, такой встречи в обозримом будущем, скорее всего, не будет. В самом лучшем варианте саммит возможен только во второй половине года - Ушаков. (ТВ "Царьград",02.04.18. "Путин избежал западни Трампа".)
      dsk
      1. БЛОНДИН (Сергей) Сегодня, 06:42
        Трамп назначил своим помощником по нацбезопасности "архи ястреба", презирающего международное право "диванного стратега" Джона Болтона, а ни в чем не уступающего ему в неприятии России директора ЦРУ Майка Помпео сделал главою американской внешней политики

        А отлично то, что наконец приходит понимание - США агрессор без принципов и правил, а не манна небесная (как было в 90-х на просторах разваленного Союза)
        БЛОНДИН
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:21
    Трамп — Путину: купи воздух!
    А ты ПРОДАЙ воздух.
    svp67
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:59
      Цитата: svp67
      А ты ПРОДАЙ воздух.

      Он его и так продает, а мы покупаем, продавая ресурсы за доллары. И эмиссия собственных денег у нас привязана к доллару. request
      Ингвар 72
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:54
    в Вашингтоне вновь думают, что бы еще предложить нашей стране для «сделки»
    В дипломатии употребление слова "сделка" в открытую при намечающихся переговорах уже порочная практика. Но, что поделаешь когда бизнесмен волею случая стал президентом и решил, что действия в этой должности аналогичны действиям в своей фирме. Одним словом - "вы уволены...". Поэтому и идет такой раздрай в мире где Сша совершают глупость за глупостью.
    rotmistr60
    1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 07:25
      Цитата: rotmistr60
      в мире где Сша совершают глупость за глупостью.

      Глупостью вообще можно назвать "развитие" человечества которое за сотню лет израсходовало ресурсов на многие миллионы лет. А ресурсы то не бесконечны
      aybolyt678
  5. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 07:29
    И теперь в Вашингтоне вновь думают, что бы еще предложить нашей стране для «сделки»

    Какой-то политический реверанс уже сделали
    Москва может прислать замену 60 дипломатам, которых власти США объявили персонами нон грата в конце марта. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа Соединенных Штатов сообщает ТАСС.
    мыслитель
  6. AlexS (Алекс) Сегодня, 07:50
    Один из главных инструментов у СГА, после печатного станка, это визг подконтрольных им СМИ и НКО, который и есть тот самый воздух. Его можно убавить или прибавить...
    AlexS
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