США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии

Бойцы бригады марин Сухопутных войск Франции, прибывшие в Манбидж в количестве 120 человек, в дополнение к 500 американским морским пехотинцам

Полукотёл «Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра»

Источники информации:

https://www.geopolitica.ru/news/ssha-sozdali-dve-novye-bazy-v-manbidzhe

https://riafan.ru/1042338-siriya-segodnya-boeviki-pokinuli-dumu-franciya-otpravila-voennyh-v-manbidzh

https://imag.one/news?ad=44686

https://syria.liveuamap.com/