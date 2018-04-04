Русский «Периметр». Мёртвая рука на живой кнопке
Иностранные средства массовой информации на фоне происходящих в мире событий вспомнили о российской системе «Периметр», известной на Западе под именем «Мёртвая рука».
О ядерной мощи России решила напомнить своим читателям британская пресса. «Периметр» — одна из самых секретных разработок России в сфере ядерной безопасности и ракетно-ядерного сдерживания. Система должна обеспечить возможность нанесения ядерного контрудара даже в том случае, если отдать приказ о запуске ракет будет физически некому. При этом часть экспертов считает, что у данной системы существуют свои уязвимости.
«Российская система управления ядерным оружием «Периметр» не только сохранилась со времен окончания холодной войны, но и совершенствуется», – рассказал профессор Брюс Блэр, американский эксперт в области контроля над ядерным оружием, британскому изданию Daily Star. Этот профессор —является одним из наиболее признанных западных экспертов и сооснователем Движения за глобальный ноль, а также научным сотрудником Принстонского университета. Помимо прочего, Брюс Блэр — бывший офицер американской армии, некогда управлявший пусками баллистических ракет «Минитмен». Движение за глобальный ноль, сооснователем которого является Блэр, выступает за достижение «глобального ноля» – уничтожения всех существующих ядерных арсеналов к 2030 году и безъядерный мир (утопическая в современных реалиях цель).
По последним событиям и публикациям складывается впечатление о том, что Запад и Россия вступили в новую эпоху холодной войны. Скандал, который разразился вокруг отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом, названным «Новичок», лишь раздувает угли данного противостояния. Только в связи с данным инцидентом более 100 российских дипломатов были высланы из многих стран мира, в том числе 60 – из США. В России ответили зеркальными мерами, назвав решение Запада ошибкой. Владимир Путин и Кремль отрицают какую-либо причастность к организованному на Скрипаля покушению, утверждая, что у Великобритании нет никаких доказательств в причастности Российской Федерации к этому делу, отмечает газета Daily Star, подчеркивая, что кризис, по всей видимости, будет продолжаться.
«Мертвая рука», как ее называют в западных странах (еще одно название «Машина Судного дня») – это автоматическая система, для работы которой достаточно всего нескольких человек, пояснил Брюс Блэр журналистам Daily Star. По словам специалиста, для ее активации необходимо выполнить достаточно небольшое количество функций. При этом военным, которые могут активировать систему, необязательно иметь высокие звания и должности, они просто должны будут отреагировать на ее сигналы. «Периметр» спроектирован так, чтобы Москва смогла ответить на ядерный удар, даже если все командование и высшее руководство России будет уничтожено в результате первого удара со стороны США, подчеркивают в британском издании.
Система обладает достаточно развитой сетью датчиков, которые в состоянии распознать ядерные взрыва на российской территории. После этого система запускает «командную ракету», которая рассылает сигнал, приводящий в действие все остальные стратегические ядерные ракеты по стране, расположенные на своих позициях. Кроме того сигнал об ответной атаке получают и неядерные силы, к примеру, подводные лодки или бомбардировщики, находящиеся в данный момент в разных точках земного шара.
«Это означает, что даже «тактический» удар, который уничтожил бы высшее российское руководство, не предотвратить апокалипсиса последующей за этим третьей мировой войны», – подчеркивают журналисты издания Daily Star. По словам американского эксперта Брюса Блэра, разработка и запуск системы «Периметр» – это законный и этичный способ предотвращения возможной ядерной войны, так как «сдерживание» вероятного противника основывается на потенциальном и неотвратимом возмездии. «Работающий «Периметр» означает, что Западу всегда стоит думать дважды, когда у него появляется желание или искушение нанести ядерный удар», – отмечается в британском таблоиде.
Британским аналогом «Мертвой руки» являются «письма последней надежды», которые от руки пишутся премьер-министром Великобритании после вступления в должность. Секретные письма пишутся на случай ядерной атаки на страну и гибели правительства. Эта процедура является одной из частей протокола, которую необходимо выполнять каждому новому главе британского кабинета министров. Так называемые письма последней надежды пишутся от руки в четырех экземплярах, после чего запечатываются в конверты и передаются командирам четырех подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами «Трайдент» с ядерными боеголовками. Письма от премьер-министра страны хранятся на этих субмаринах внутри двойных сейфов, расположенных на центральных постах управления подлодками.
Текст данных писем никогда не обнародуется. С уходом главы правительства данные письма подлежат уничтожению. Полагают, что в их тексте содержится приказ об одном из четырех вариантов возможных действий: нанесение по противнику ответного ядерного удара; отказ от удара; принятие решения на свое усмотрение; переход под командование союзного государства.
При этом Брюс Блэр выразил опасение в том, что российская система «Периметр» уязвима для современных кибератак, а это обстоятельство, в свою очередь, представляет угрозу безопасности миру. О том, что в Пентагоне всерьез рассматривают возможность проведения масштабных кибератак против России (как ответ на «российскую агрессию»), ранее сообщалось неоднократно. Не исключено, что одной из целей для таких атак могла бы стать система «Периметр», которая, по некоторым данным, базируется к югу от Москвы в глубоком бункере. Существование данной системы в свое время подтвердил командующий РВСН Сергей Каракаев, пишет британский таблоид.
Действительно, в интервью российской газете «Комсомольская правда» в декабре 2011 года командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев (в настоящее время генерал-полковник) рассказал журналистам о существовании «Периметра». «Система действительно существует, она находится на боевом дежурстве. Если возникнет необходимость в ответном ядерном ударе, когда не будет возможности довести до какой-то части пусковых установок соответствующий сигнал, данная команда придет на ракеты от системы «Периметр», – отмечал тогда Каракаев.
Алексей Леонков редактор журнала «Арсенал Отечества» пояснил журналистам российской газеты «Взгляд», что система «Периметр», включающая в себя сеть шахт баллистических ракет, была создана и поставлена на боевое дежурство еще во времена существования СССР. Предполагалось, что в случае внезапной атаки со стороны противника, которая приведет к ликвидации военно-политического руководства государства и некому будет нажать «красную кнопку», датчики системы в автоматическом режиме смогут выявить факт нанесения ядерного удара на основе анализа различных данных: сейсмических колебаний, электромагнитного излучения, ионизирующего состояния атмосферы и др. После этого будет запущена «командная» ракета, которая и нанесет ответный удар по врагу, отметил Леонков. «Появление системы «Периметр» в 1980-х годах, во времена очередного витка напряженности и обострения холодной войны, стало для Запада неприятным сюрпризом, именно тогда систему и прозвали «Мертвой рукой», – подчеркнул Алексей Леонков.
По его словам, в России сегодня существует и другая система, которая в настоящее время совершенствуется. Речь идет о СПРН – Системе предупреждения о ракетном нападении. Если «Периметр» представляет собой систему, которая призвана нанести ответный удар по противнику в результате получения ядерного удара, то СПРН позволяет наносить ответно-встречный удар, когда баллистические ракеты противника еще не достигли российской территории.
В нашей стране публикацию в британской газете Daily Star эксперты объяснили ростом напряженности между Москвой и Лондоном вокруг дела Скрипалей. Вероятно, разразившийся скандал заставил Лондон задуматься о рисках дальнейшей ссоры с Россией. Алексей Леонков не согласен с американским профессором Блэром лишь в том, что система «Периметр» уязвим для хакерских нападений. По его словам и система и все пусковые установки, входящие в такой вид войск как РВСН, имеют защиту от кибератак. Внешнее воздействие на них полностью исключено, считает российский эксперт. «Мало того, исключено воздействие и иного характера – электромагнитное излучение или даже прямой ядерный удар. Система обладает соответствующей защитой, страна готова к любому варианту развития событий», – отметил Леонков.
Появление в британской прессе статьи о российской системе «Периметр» прокомментировал каналу RT военный эксперт и вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. «Дело в том, что системе «Периметр» уже, условно говоря, сто лет. Почему она всплыла в британской прессе именно сейчас, я не знаю. Скорее всего, появился дефицит тем или обвинять Москву уже стало не в чем. Поэтому решили создать условия, чтобы опосредованно еще раз продемонстрировать, что Россия – это огромная угроза, к которой необходимо присматриваться, и что «Мертвая рука» – это одна из систем, которая в состоянии уничтожить все мировое сообщество. Это единственное объяснение того факта, что прессе всплыло упоминание о данной системе. Этот материал направлен на запугивание граждан. Это попытка продемонстрировать, что Российская Федерация серьезно готовиться к ядерной войне и у нее имеются все возможности для уничтожения», – считает Владимир Анохин.
На фоне напряженности, которая буквально пронизывает сегодня мировую политику, Россия продолжает обновлять свои ядерные силы. Не так давно стало известно, что новейший российский ракетный комплекс шахтного базирования, оснащенный тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН уже к 2021 году. Об этом журналистам сообщили источники в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом серийное производство новых баллистических ракет по планам должно начаться уже в 2020 году.
Источники:
https://vz.ru/politics/2018/3/29/914943.html
https://russian.rt.com/inotv/2018-03-28/Daily-Star-rossijskaya-Myortvaya-ruka
https://inosmi.ru/military/20180330/241857452.html
https://www.discred.ru/news/budushhij_premer_velikobritanii_tereza_mehj_napishet_sekretnye_pisma_na_sluchaj_gibeli/2016-07-13-22367
Материалы из открытых источников
О ядерной мощи России решила напомнить своим читателям британская пресса. «Периметр» — одна из самых секретных разработок России в сфере ядерной безопасности и ракетно-ядерного сдерживания. Система должна обеспечить возможность нанесения ядерного контрудара даже в том случае, если отдать приказ о запуске ракет будет физически некому. При этом часть экспертов считает, что у данной системы существуют свои уязвимости.
«Российская система управления ядерным оружием «Периметр» не только сохранилась со времен окончания холодной войны, но и совершенствуется», – рассказал профессор Брюс Блэр, американский эксперт в области контроля над ядерным оружием, британскому изданию Daily Star. Этот профессор —является одним из наиболее признанных западных экспертов и сооснователем Движения за глобальный ноль, а также научным сотрудником Принстонского университета. Помимо прочего, Брюс Блэр — бывший офицер американской армии, некогда управлявший пусками баллистических ракет «Минитмен». Движение за глобальный ноль, сооснователем которого является Блэр, выступает за достижение «глобального ноля» – уничтожения всех существующих ядерных арсеналов к 2030 году и безъядерный мир (утопическая в современных реалиях цель).
По последним событиям и публикациям складывается впечатление о том, что Запад и Россия вступили в новую эпоху холодной войны. Скандал, который разразился вокруг отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом, названным «Новичок», лишь раздувает угли данного противостояния. Только в связи с данным инцидентом более 100 российских дипломатов были высланы из многих стран мира, в том числе 60 – из США. В России ответили зеркальными мерами, назвав решение Запада ошибкой. Владимир Путин и Кремль отрицают какую-либо причастность к организованному на Скрипаля покушению, утверждая, что у Великобритании нет никаких доказательств в причастности Российской Федерации к этому делу, отмечает газета Daily Star, подчеркивая, что кризис, по всей видимости, будет продолжаться.
«Мертвая рука», как ее называют в западных странах (еще одно название «Машина Судного дня») – это автоматическая система, для работы которой достаточно всего нескольких человек, пояснил Брюс Блэр журналистам Daily Star. По словам специалиста, для ее активации необходимо выполнить достаточно небольшое количество функций. При этом военным, которые могут активировать систему, необязательно иметь высокие звания и должности, они просто должны будут отреагировать на ее сигналы. «Периметр» спроектирован так, чтобы Москва смогла ответить на ядерный удар, даже если все командование и высшее руководство России будет уничтожено в результате первого удара со стороны США, подчеркивают в британском издании.
Система обладает достаточно развитой сетью датчиков, которые в состоянии распознать ядерные взрыва на российской территории. После этого система запускает «командную ракету», которая рассылает сигнал, приводящий в действие все остальные стратегические ядерные ракеты по стране, расположенные на своих позициях. Кроме того сигнал об ответной атаке получают и неядерные силы, к примеру, подводные лодки или бомбардировщики, находящиеся в данный момент в разных точках земного шара.
«Это означает, что даже «тактический» удар, который уничтожил бы высшее российское руководство, не предотвратить апокалипсиса последующей за этим третьей мировой войны», – подчеркивают журналисты издания Daily Star. По словам американского эксперта Брюса Блэра, разработка и запуск системы «Периметр» – это законный и этичный способ предотвращения возможной ядерной войны, так как «сдерживание» вероятного противника основывается на потенциальном и неотвратимом возмездии. «Работающий «Периметр» означает, что Западу всегда стоит думать дважды, когда у него появляется желание или искушение нанести ядерный удар», – отмечается в британском таблоиде.
Командная ракета 15А11 системы «Периметр»
Британским аналогом «Мертвой руки» являются «письма последней надежды», которые от руки пишутся премьер-министром Великобритании после вступления в должность. Секретные письма пишутся на случай ядерной атаки на страну и гибели правительства. Эта процедура является одной из частей протокола, которую необходимо выполнять каждому новому главе британского кабинета министров. Так называемые письма последней надежды пишутся от руки в четырех экземплярах, после чего запечатываются в конверты и передаются командирам четырех подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами «Трайдент» с ядерными боеголовками. Письма от премьер-министра страны хранятся на этих субмаринах внутри двойных сейфов, расположенных на центральных постах управления подлодками.
Текст данных писем никогда не обнародуется. С уходом главы правительства данные письма подлежат уничтожению. Полагают, что в их тексте содержится приказ об одном из четырех вариантов возможных действий: нанесение по противнику ответного ядерного удара; отказ от удара; принятие решения на свое усмотрение; переход под командование союзного государства.
При этом Брюс Блэр выразил опасение в том, что российская система «Периметр» уязвима для современных кибератак, а это обстоятельство, в свою очередь, представляет угрозу безопасности миру. О том, что в Пентагоне всерьез рассматривают возможность проведения масштабных кибератак против России (как ответ на «российскую агрессию»), ранее сообщалось неоднократно. Не исключено, что одной из целей для таких атак могла бы стать система «Периметр», которая, по некоторым данным, базируется к югу от Москвы в глубоком бункере. Существование данной системы в свое время подтвердил командующий РВСН Сергей Каракаев, пишет британский таблоид.
Действительно, в интервью российской газете «Комсомольская правда» в декабре 2011 года командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев (в настоящее время генерал-полковник) рассказал журналистам о существовании «Периметра». «Система действительно существует, она находится на боевом дежурстве. Если возникнет необходимость в ответном ядерном ударе, когда не будет возможности довести до какой-то части пусковых установок соответствующий сигнал, данная команда придет на ракеты от системы «Периметр», – отмечал тогда Каракаев.
Алексей Леонков редактор журнала «Арсенал Отечества» пояснил журналистам российской газеты «Взгляд», что система «Периметр», включающая в себя сеть шахт баллистических ракет, была создана и поставлена на боевое дежурство еще во времена существования СССР. Предполагалось, что в случае внезапной атаки со стороны противника, которая приведет к ликвидации военно-политического руководства государства и некому будет нажать «красную кнопку», датчики системы в автоматическом режиме смогут выявить факт нанесения ядерного удара на основе анализа различных данных: сейсмических колебаний, электромагнитного излучения, ионизирующего состояния атмосферы и др. После этого будет запущена «командная» ракета, которая и нанесет ответный удар по врагу, отметил Леонков. «Появление системы «Периметр» в 1980-х годах, во времена очередного витка напряженности и обострения холодной войны, стало для Запада неприятным сюрпризом, именно тогда систему и прозвали «Мертвой рукой», – подчеркнул Алексей Леонков.
По его словам, в России сегодня существует и другая система, которая в настоящее время совершенствуется. Речь идет о СПРН – Системе предупреждения о ракетном нападении. Если «Периметр» представляет собой систему, которая призвана нанести ответный удар по противнику в результате получения ядерного удара, то СПРН позволяет наносить ответно-встречный удар, когда баллистические ракеты противника еще не достигли российской территории.
Испытания новой МБР «Сармат»
В нашей стране публикацию в британской газете Daily Star эксперты объяснили ростом напряженности между Москвой и Лондоном вокруг дела Скрипалей. Вероятно, разразившийся скандал заставил Лондон задуматься о рисках дальнейшей ссоры с Россией. Алексей Леонков не согласен с американским профессором Блэром лишь в том, что система «Периметр» уязвим для хакерских нападений. По его словам и система и все пусковые установки, входящие в такой вид войск как РВСН, имеют защиту от кибератак. Внешнее воздействие на них полностью исключено, считает российский эксперт. «Мало того, исключено воздействие и иного характера – электромагнитное излучение или даже прямой ядерный удар. Система обладает соответствующей защитой, страна готова к любому варианту развития событий», – отметил Леонков.
Появление в британской прессе статьи о российской системе «Периметр» прокомментировал каналу RT военный эксперт и вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. «Дело в том, что системе «Периметр» уже, условно говоря, сто лет. Почему она всплыла в британской прессе именно сейчас, я не знаю. Скорее всего, появился дефицит тем или обвинять Москву уже стало не в чем. Поэтому решили создать условия, чтобы опосредованно еще раз продемонстрировать, что Россия – это огромная угроза, к которой необходимо присматриваться, и что «Мертвая рука» – это одна из систем, которая в состоянии уничтожить все мировое сообщество. Это единственное объяснение того факта, что прессе всплыло упоминание о данной системе. Этот материал направлен на запугивание граждан. Это попытка продемонстрировать, что Российская Федерация серьезно готовиться к ядерной войне и у нее имеются все возможности для уничтожения», – считает Владимир Анохин.
На фоне напряженности, которая буквально пронизывает сегодня мировую политику, Россия продолжает обновлять свои ядерные силы. Не так давно стало известно, что новейший российский ракетный комплекс шахтного базирования, оснащенный тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН уже к 2021 году. Об этом журналистам сообщили источники в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом серийное производство новых баллистических ракет по планам должно начаться уже в 2020 году.
Источники:
https://vz.ru/politics/2018/3/29/914943.html
https://russian.rt.com/inotv/2018-03-28/Daily-Star-rossijskaya-Myortvaya-ruka
https://inosmi.ru/military/20180330/241857452.html
https://www.discred.ru/news/budushhij_premer_velikobritanii_tereza_mehj_napishet_sekretnye_pisma_na_sluchaj_gibeli/2016-07-13-22367
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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