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Китай призвал страны ВТО объединиться против США
В Китае дали понять, что американские меры по одностороннему поднятию пошлин на импортируемые товары из разных стран мира могут нанести удар в первую очередь по самим Соединённым Штатам. Об этом китайский представитель в ВТО Чжан Сянчэнь сообщил коллегам по Всемирной торговой организации.
По его словам, американские меры наносят серьёзнейший ущерб репутации ВТО, нарушают все правила цивилизованной международной торговли.
Из заявления Чжан Сянчэня (перевод РИА Новости):
Предложение Китая состоит в одновременном поднятии странами ВТО пошлин в отношении ряда ключевых американских товаров. Ранее в Пекине приняли решение в ответ на американские меры поднять пошлины на 128 товаров, ввозимых из США. Это свинина, фрукты, вина и др.
Напомним, что США объявили о том, что собираются дополнительно ввести против Китая меры ограничительного характера, в результате которых тот будет ежегодно терять 50 млрд долларов.
В мире это уже назвали разворачивающейся торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира.
По его словам, американские меры наносят серьёзнейший ущерб репутации ВТО, нарушают все правила цивилизованной международной торговли.
Из заявления Чжан Сянчэня (перевод РИА Новости):
КНР в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США.
Предложение Китая состоит в одновременном поднятии странами ВТО пошлин в отношении ряда ключевых американских товаров. Ранее в Пекине приняли решение в ответ на американские меры поднять пошлины на 128 товаров, ввозимых из США. Это свинина, фрукты, вина и др.
Напомним, что США объявили о том, что собираются дополнительно ввести против Китая меры ограничительного характера, в результате которых тот будет ежегодно терять 50 млрд долларов.
В мире это уже назвали разворачивающейся торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира.
Использованы фотографии: https://rossaprimavera.ru
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