Китай призвал страны ВТО объединиться против США

КНР в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США.

В Китае дали понять, что американские меры по одностороннему поднятию пошлин на импортируемые товары из разных стран мира могут нанести удар в первую очередь по самим Соединённым Штатам. Об этом китайский представитель в ВТО Чжан Сянчэнь сообщил коллегам по Всемирной торговой организации.По его словам, американские меры наносят серьёзнейший ущерб репутации ВТО, нарушают все правила цивилизованной международной торговли.Из заявления Чжан Сянчэня (перевод РИА Новости ):Предложение Китая состоит в одновременном поднятии странами ВТО пошлин в отношении ряда ключевых американских товаров. Ранее в Пекине приняли решение в ответ на американские меры поднять пошлины на 128 товаров, ввозимых из США. Это свинина, фрукты, вина и др.Напомним, что США объявили о том, что собираются дополнительно ввести против Китая меры ограничительного характера, в результате которых тот будет ежегодно терять 50 млрд долларов.В мире это уже назвали разворачивающейся торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира.