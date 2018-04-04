07:57 04 апреля
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Китай призвал страны ВТО объединиться против США

В Китае дали понять, что американские меры по одностороннему поднятию пошлин на импортируемые товары из разных стран мира могут нанести удар в первую очередь по самим Соединённым Штатам. Об этом китайский представитель в ВТО Чжан Сянчэнь сообщил коллегам по Всемирной торговой организации.

По его словам, американские меры наносят серьёзнейший ущерб репутации ВТО, нарушают все правила цивилизованной международной торговли.




Из заявления Чжан Сянчэня (перевод РИА Новости):
КНР в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США.


Предложение Китая состоит в одновременном поднятии странами ВТО пошлин в отношении ряда ключевых американских товаров. Ранее в Пекине приняли решение в ответ на американские меры поднять пошлины на 128 товаров, ввозимых из США. Это свинина, фрукты, вина и др.

Напомним, что США объявили о том, что собираются дополнительно ввести против Китая меры ограничительного характера, в результате которых тот будет ежегодно терять 50 млрд долларов.

В мире это уже назвали разворачивающейся торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира.

Использованы фотографии: https://rossaprimavera.ru
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Комментарии 23

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  1. Тралл Сегодня, 06:01
    Большинство ВТОшников жидко какаются при мысли противодействия США. Примерно так же, как терзаемый фантомными болями украинские политики, которые "забывают" о военном способе возврата Крыма.
    Тралл
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:06
      России нужно принять призыв Китая и совместно противодействовать США , сколько можно терпеть их хамские и гнусные выходки которые не имеют границ . .
      Spartanez300
      1. К0щей Сегодня, 06:22
        Цитата: Spartanez300
        России нужно принять призыв Китая и совместно противодействовать США , сколько можно терпеть их хамские и гнусные выходки которые не имеют границ . .

        скорее всего тут проблема в том, что они к нам возят высокотехнологичные изделия; а продукты питания у нас в основном из Европы. не продавать же им свои товары - это навредить себе в первую очередь.
        К0щей
      2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:25
        сколько можно терпеть их хамские и гнусные выходки

        Пока деньги в их облигациях держим, столько и будем терпеть. Для того, чтобы с амерами на равных соперничать, нужно внутри чтоб было все пучком, а без реально сильной экономики это так, популизм один и шапкозакидательство получается.
        Ушлый_башкорт
    2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:09
      Китай против штатов -хорошо, мы уже не одни будем а вот картинку времён "большого скачка" зря воткнули...или не зря? пионеры кажись по воробьям пуляют? это "аллегория" или как ?
      Дедкастарый
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:19
        Это борьба с воробьями ! Только "Пионерская зорька" рассказывая о борьбе китайских пионеров изображала их с луком, а не с хулиганской рогаткой ! Как счас помню ! lol
        Uncle Lee
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:34
          С присоединением нужно подождать, так сказать сыграть на паузе, длительность паузы никак не регламентируется, а то получится как всегда, с флагом впереди, оглянулся, а позади никого.
          ul_vitalii
      2. askort154 (Александр) Сегодня, 06:27
        Дедкастарый..... пионеры кажись по воробьям пуляют? это "аллегория" или как ?...

        Воробьёв у них уже нет. Это они по яйцам дядьки Трампа целятся. negative
        askort154
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:21
    Похоже Трампу не дают решить вопрос со своими транснациональными корпорациями с помощью законодательных мер, раз решился на торговую войну с Китаем. Понять его можно, реальное производство благодаря бездействию всех его предшественников, в значительной мере перетекло в Китай. Только поле его действий очень ограниченно, по логике со всем миром воевать придеться. Но с Европой так можно окончательно поругаться, в итоге потеряв в значительной степени свое влияние.
    Сергей985
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:21
    Китайцы так и не поняли главное, что для сша никакие правила вто, сто, мто, и прочие то не имеют значение! Им главное, использовать бизнес как оружие наживы и шантажа. Главное для сша правило -нет никаких правил!
    Геркулесыч
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:35
      Китайцы так и не поняли главное
      Китайцы отлично все понимают, но пока это их не касалось скромно помалкивали увеличивая товарооборот с Сша. Как только коснулось на прямую сразу вспомнили о правилах ВТО и противодействии Сша. Постоянно хитрят и занимают выжидательную позицию, но в ущерб себе.
      rotmistr60
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:28
    Удивительно! Но "Змей Горыныч" проснулся и это только ему на хвост наступили.
    ul_vitalii
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 06:42
      Змей Горыныч следовал в соответствии с философией своих древних мудрецов. До поры до времени это работало. А сейчас видимо дошло, что в сегодняшних условиях это перестаёт работать, и рано или поздно дойдёт очередь и до Китая. Невозможно ведь играть по правилам обнаглевшего зарвавшегося партнёра и надеяться на выигрыш. Вот наверное поэтому и стали голос подавать.
      Николай Петров
  5. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 06:40
    Большая война все ближе, передел мира не за горами.
    Сумрачный стрелок
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 06:44
      Дай Бог, чтобы Вы ошиблись, но увы, похоже всё идёт к вами сказанному.
      Николай Петров
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 07:03
    Наконец-то дракоша проснулся, а то спал всю дорогу на своем холме. Ждал пока трупы США и России проплывут по реке, наконец-то самого стали за хвост дергать.
    Altona
  7. besik (юрий) Сегодня, 07:10
    Цитата: К0щей
    Цитата: Spartanez300
    России нужно принять призыв Китая и совместно противодействовать США , сколько можно терпеть их хамские и гнусные выходки которые не имеют границ . .

    скорее всего тут проблема в том, что они к нам возят высокотехнологичные изделия; а продукты питания у нас в основном из Европы. не продавать же им свои товары - это навредить себе в первую очередь.

    Цитата: К0щей
    Цитата: Spartanez300
    России нужно принять призыв Китая и совместно противодействовать США , сколько можно терпеть их хамские и гнусные выходки которые не имеют границ . .

    скорее всего тут проблема в том, что они к нам возят высокотехнологичные изделия; а продукты питания у нас в основном из Европы. не продавать же им свои товары - это навредить себе в первую очередь.

    У Вас очень дорогое питание, мой друг....из самой Еуропы...кушать нужно скромнее- отечественное и не будет проблем от санкций. Проверено на личном опыте.
    besik
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:16
    Нашим не телиться а заменить своей продукцией американскую
    Наблюдатель2014
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:46
      А нечем, сами ели нарастили по мясу, фруктам, овощам и.т.д, да и Китай предвидел это все. Сейчас будут только заявления, но Китаю нужны эти санкции как воздух, сейчас даже рост экономики будет. Внутренний рынок для них важнее чем внешний, сейчас своим производителям дадут ц.у и эти с радостью этим воспользуются. yes
      Тут вопрос куда метал будут девать в таких объемах, сща знали куда бить, мясо китай нарастит сам и.т.д. crying
      XXXIII
  9. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 07:22
    Вот и Китай стал призывать. Там Германия желает знать правду...Возможно это начало осмысления? Мне видится, что бастующие французские рабочие (профсоюзы) особо не разделяют поклонение Макрона власти англосаксов. Я вижу в этом важные факторы: непримиримость маленькой КНДР и несговорчивость большой РФ. Чем больше (хотя куда уже больше? lol Китай и так самая многочисленная страна в мире)людей станут мыслить независимо от США, чем будет лучше.
    Esoteric
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:36
      Непримиримость КНДР обеспечивают Россия и Китай. В противном случае, уже и забыли, что такая страна была.
      Сергей985
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:27
    КНР в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США.
    Да как бы это Китай присоединился к тем кто уже ведет торговую войну с Сша и тут не только РФ, но и Европа, Восток.... wassat
    Где там Китайская мудрость, вилами по воде писано.... crying
    XXXIII
  11. Runoway (Runoway) Сегодня, 07:39
    Я вот не пойму "зачем Китаю американская свинина и фрукты?" Под боком Таиланд,Камбоджа,Вьетнам и тд. Ту же свинину, если нет места выращивать у себя можно смело наладить производство в Лаосе,Бирме и тд, минимальная оплата труда
    Runoway
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