Великобритании следовало бы не призывать другие страны к ответным мерам в отношении России, а уже предоставить хоть какие-то доказательства того, что это сделала именно Россия.

Если кто-либо призывает страны НАТО к солидарности, то он должен обладать набором надёжных доказательств. К России каждый может относиться так, как сам того желает. Но, изучая международное право, лично я усвоил совсем иной подход к иностранным государствам и отношению к ним.

В европейских странах, которые ранее поддержали беспочвенные обвинения Британией России в так называемом «деле Скрипаля», стали проявлять себя голоса, выбивающиеся из общего истерического хора. Одной из таких стран стала Германия, которая ранее «по просьбе» Лондона выслала нескольких российских дипломатов.Близкий соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по блоку ХДС/ХСС Армин Лашет, возглавляющий правительство федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, призвал Британию уйти от используемых методов в международном праве и, наконец, представить хоть какие-то доказательства того, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены Россией.Армин Лашет после того, как глава лаборатории Портон-Даун заявил, что у них нет доказательств связи «Новичка» с Россией, прокомментировал ситуацию так:Из Твиттера немецкого политика: