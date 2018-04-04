07:58 04 апреля
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В коалиции Меркель потребовали от Лондона доказательств по делу Скрипаля

В европейских странах, которые ранее поддержали беспочвенные обвинения Британией России в так называемом «деле Скрипаля», стали проявлять себя голоса, выбивающиеся из общего истерического хора. Одной из таких стран стала Германия, которая ранее «по просьбе» Лондона выслала нескольких российских дипломатов.

Близкий соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по блоку ХДС/ХСС Армин Лашет, возглавляющий правительство федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, призвал Британию уйти от используемых методов в международном праве и, наконец, представить хоть какие-то доказательства того, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены Россией.

В коалиции Меркель потребовали от Лондона доказательств по делу Скрипаля



Армин Лашет после того, как глава лаборатории Портон-Даун заявил, что у них нет доказательств связи «Новичка» с Россией, прокомментировал ситуацию так:
Великобритании следовало бы не призывать другие страны к ответным мерам в отношении России, а уже предоставить хоть какие-то доказательства того, что это сделала именно Россия.


Из Твиттера немецкого политика:
Если кто-либо призывает страны НАТО к солидарности, то он должен обладать набором надёжных доказательств. К России каждый может относиться так, как сам того желает. Но, изучая международное право, лично я усвоил совсем иной подход к иностранным государствам и отношению к ним.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ArminLaschet
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Комментарии 23

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  1. Равик (Сергей) Сегодня, 06:54
    Скоро Мэй переедет с Даунинг-стрит на Бейкер-стрит 221
    Равик
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:02
      Что же немцы повелись на этот призыв и гнусную ложь , теперь им доказательства понадобились , сразу надо головой думать а не задницей . "Лживой" Терезе пора в отставку подавать .
      Spartanez300
      1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 07:47
        Да просто это рабское и голословное поведение европы! Даже если представить, что боинг и новичок наших рук дело, то сначала доказательства, потом меры. Совсем под матрасов прогнулись.
        bazzbazz
      2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 07:47
        Цитата: Spartanez300
        Что же немцы повелись на этот призыв и гнусную ложь , теперь им доказательства понадобились , сразу надо головой думать а не задницей . "Лживой" Терезе пора в отставку подавать .

        Да никаких доказательств им не надо. Это простая внутрипартийная возня и дальше Бундестага и Германии она не выйдет.
        Быков.
    2. Маз Сегодня, 07:24
      Евростандарты, как женщины легкого поведения
      Маз
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:31
      Билитершей?И продавщицей сувениров от Шерлока?
      Цитата: Равик
      Скоро Мэй переедет с Даунинг-стрит на Бейкер-стрит 221
      210окв
    4. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:36
      Цитата: Равик
      Скоро Мэй переедет с Даунинг-стрит на Бейкер-стрит 221

      Мэй получит подпольную кличку "Новичок", и пинок под зад перед отставкой. Негр сделал своё дело, негр должен уходить. hi
      Евдоким
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:37
        В коалиции Меркель потребовали от Лондона доказательств по делу Скрипаля
        во Бабка даёт ! сперва-подмахнула,а потом смотрит-кому...
        Дедкастарый
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:41
          Цитата: Дедкастарый
          во Бабка даёт ! сперва-подмахнула,а потом смотрит-кому...

          В колхозе идет собрание: отчеты, награждения, журналисты…
          Председатель колхоза говорит:
          - Уже который год подряд у нас лучшая свекловичница — Нина Хабибуллина. Она одна прополола 800 гектаров свёклы. И несмотря на то, что Нина не замужем, она одна воспитывает пятерых детей. Колхоз награждает её медалью "За доблестный труд"!
          После собрания подходит к ней журналист и спрашивает:
          - Нина, скажите, а КТО отец ваших детей?
          На что прямодушная Нина отвечает:
          - Не знаю, я полола и не оглядывалась!
          Серый брат
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 06:55
    Ложечки - то нашлись.... Но осадочек остался!
    Серж Горелый
  3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:55
    Есть новые доказательства связи с РФ от Моржова
    хрыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:05
      Цитата: хрыч
      Есть новые доказательства связи с РФ от Моржова

      скоро предоставят
      LSA57
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:00
    Меркель как уж на сковородке вертится. С одной стороны США как могут, прессуют. С другой, перспектива в отдаленном будущем Европу под себя подмять(если от оккупации избавиться получиться), раз бриты отстегнулись. В этом случае с Россией обострять отношения вредно. Отсюда, с одной стороны высылка дипломатов, а с другой разрешение на СП-2.
    Сергей985
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:00
    А вообще просто не идти у кого-то на поводу умишки не хватает? Могли же не высылать дипломатов, не портить с нами отношения. Но рабская философия превысила здравый смысл, и немцы покорно позволяют себя обманывать, зная, что им нагло врут о России, прямо в лицо!
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:08
      Цитата: Геркулесыч
      Но рабская философия превысила здравый смысл,

      вообще то это называется союзнический долг. Россия тоже не хотела влезать в первую мировую в 1914 году, но тот же союзнический долг
      LSA57
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:13
      Цитата: Геркулесыч
      и немцы покорно

      Их же попросили выслать наших дипломатов ! А что, своей головы нету ? fool
      Uncle Lee
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:21
        Цитата: Uncle Lee
        А что, своей головы нету ?

        Нет конечно. Это стало понятно еще после скандала с немецким золотом в США, и с прослушкой Меркель. Слишком уж быстро сглотнули. hi
        Ингвар 72
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 07:04
    Сейчас начнётся затухание "дело скрипаля" в западных СМИ. Но всплывёт какое нибудь новое "дело". Это уже отработанная технология, начиная с "дело магницкого". Главное, чтобы Россия постоянно была в позе оправдывающегося "агрессора".
    askort154
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 07:06


    Классический вопрос: "Какие ваши доказательства??!" laughing
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:36
      с классическим же ответом
      роман66
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:23
    Великобритании следовало бы не призывать другие страны к ответным мерам в отношении России, а уже предоставить хоть какие-то доказательства того, что это сделала именно Россия.
    А впечатление изначально было такое, что Германия и др. страны ЕС были рады оказаться обманутыми и всем скопом устремились в английскую ловушку, о которой отлично догадывались. А, что будет через месяц?
    rotmistr60
    1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 07:33
      через месяц это дело тихо замнут, но найдут что-нибудь "новенькое". Еще пробирку отыщут - им врать легко...
      алекс-сп
  9. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 07:42
    Грош цена этим виляниям старухи канцлерши.. Сначала признали бездоказательно, теперь вспомнили про мозги...
    Ураган70
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