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Пентагон зафиксировал испытание в России противоспутникового оружия
Российские разработчики 26 марта провели очередное испытание ракеты противоспутникового перехвата системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 (ОКР «Нудоль»), передает Лента.ру сообщение издания The Diplomat.
По данным военного источника издания, этот запуск оказался четвертым успешным испытанием из шести проведенных.
По его словам, «старт ракеты впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок».
Автор, ссылаясь на военных, отмечает, что противоспутниковое оружие включает в себя также испытываемую в настоящее время систему С-500.
Кроме того, издание утверждает, что к концу 2018 года вокруг Москвы «будет развернута система противоракетной обороны, основанная на комплексе A-135 с модернизированной противоракетой 53Т6 (по классификации НАТО – ABM-3 Gazelle), которая в ноябре 2017 года продемонстрировала успешный перехват цели на высоте около ста километров».
Напомним, 2-го апреля на полигоне Сары-Шаган была успешно испытана ракета 53Т6М системы A-135, которая предназначена для защиты Москвы от воздушно-космического нападения.
По данным военного источника издания, этот запуск оказался четвертым успешным испытанием из шести проведенных.
По его словам, «старт ракеты впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок».
Автор, ссылаясь на военных, отмечает, что противоспутниковое оружие включает в себя также испытываемую в настоящее время систему С-500.
Кроме того, издание утверждает, что к концу 2018 года вокруг Москвы «будет развернута система противоракетной обороны, основанная на комплексе A-135 с модернизированной противоракетой 53Т6 (по классификации НАТО – ABM-3 Gazelle), которая в ноябре 2017 года продемонстрировала успешный перехват цели на высоте около ста километров».
Напомним, 2-го апреля на полигоне Сары-Шаган была успешно испытана ракета 53Т6М системы A-135, которая предназначена для защиты Москвы от воздушно-космического нападения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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