12:11 04 апреля
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Пентагон зафиксировал испытание в России противоспутникового оружия

Российские разработчики 26 марта провели очередное испытание ракеты противоспутникового перехвата системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 (ОКР «Нудоль»), передает Лента.ру сообщение издания The Diplomat.



По данным военного источника издания, этот запуск оказался четвертым успешным испытанием из шести проведенных.


По его словам, «старт ракеты впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок».

Автор, ссылаясь на военных, отмечает, что противоспутниковое оружие включает в себя также испытываемую в настоящее время систему С-500.

Кроме того, издание утверждает, что к концу 2018 года вокруг Москвы «будет развернута система противоракетной обороны, основанная на комплексе A-135 с модернизированной противоракетой 53Т6 (по классификации НАТО – ABM-3 Gazelle), которая в ноябре 2017 года продемонстрировала успешный перехват цели на высоте около ста километров».

Напомним, 2-го апреля на полигоне Сары-Шаган была успешно испытана ракета 53Т6М системы A-135, которая предназначена для защиты Москвы от воздушно-космического нападения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:05
    поэтому и засковчали... laughing laughing
    По его словам, «старт ракеты впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок».

    каждая иголочка радовает нас... особенно если она в задницу пентагона..
    vorobey
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:13
      Пентагон зафиксировал испытание в России противоспутникового оружия
      100% опять в Ютюбе подсмотрели...
      Дедкастарый
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:36
        Ладно бы Ютубе , а то рисованный мультик подсунули. lol
        cniza
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:39
          Сейчас это называют - "от достоверных источников приближенных к чему-то.."
          Новость безусловно хорошая))
          maxim947
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 08:14
      поэтому и засковчали...

      Воробьёв, двойку получишь!
      к концу 2018 года вокруг Москвы «будет развернута система противоракетной обороны

      а наши Гурьевск и Шанду (не смейтесь, есть такая деревня) ни кто не прикроет
      Hammerlock
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:21
        Цитата: Hammerlock
        поэтому и засковчали...

        Воробьёв, двойку получишь!
        к концу 2018 года вокруг Москвы «будет развернута система противоракетной обороны

        а наши Гурьевск и Шанду (не смейтесь, есть такая деревня) ни кто не прикроет

        так у вас и Ставки Верховного нет...
        Дедкастарый
      2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 08:23
        если под калининградом то да, если под кемерового - да кому вы нужны
        Не либероид Русский
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:15
    Мобильный Нудоль , С-500 - вот теперь и уследите за нашим уровнем и возможностями ПРО . То она под Москвой сгруппировывалась , а теперь "во всех кинотеатрах страны " laughing
    КВУ-НСвД
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:15
    Ждите жути про ядерный армагедон.Про то сколько раз можем планету уничтожить.Нужен мир во всём мире .И тд и тп.Кругом будут сопли ,вопли.У нас начнут их агенты влияния статьи печатать что всем может быть плохо.Нужна мировая разрядка.Этот бред мы уже проходили.И как только Россия поведётся.И начнёт сокращения своих новых наступательных систем.Нас опять нагнут.На Западе доходит что с новыми системами оружия русских они ничего не могут сделать.От слова вообще.
    Наблюдатель2014
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      На Западе доходит что с новыми системами оружия русских они ничего не могут сделать.От слова вообще.


      добрым словом и пистолетом можно добиться большего... laughing laughing Сергей drinks
      vorobey
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:38
        vorobey (Сашка) Александр soldier drinks
        добрым словом и пистолетом можно добиться большего.
        Так это старо как мир.Невероятно интеллигентное отношение к Западу со стороны России.И животворящий, величайший уровнитель всех времён и народов "Посейдон"(он до поры очень сильно недооценен в СМИ bully ) способен любого.Даже бесноватого Борю с Терезой в чувство привести,
        Наблюдатель2014
        1. jjj Сегодня, 10:28
          Этот "Посейдон" в одночасье перевел все подводные силы мира в архаическое вооружение. Вчера у Соловьева Михаил Ковальчук рассказывал о малых реакторах. Там нет контуров охлаждения, нет надобности в турбинах. Использован принцип термопары для прямого получения электроэнергии. Атомная батарейка. С таким реакторами подводные лодки очень сильно могут измениться. Да и авиация станет другой. А приказ на проектирование крылатой ракеты с ядерным реактором в качестве двигателя подписывал еще сам Курчатов в пятидесятые годы. Теперь такая ракета появилась. Это вот на сколько он нас отстали американцы
          jjj
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:28
    так это же не против штатов, это против агрессивных инопланетян!!! wink пусть успокоятся...
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:37
      Так они себя и считают инопланетянами исключительными... lol
      cniza
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 09:47
      доброго утра,Марина hi ....
      Цитата: Masya Masya
      так это же не против штатов, это против агрессивных инопланетян!!

      как говорил Задорнов,давайте вывалим на орбите вагон гвоздей-не будет ни спутников,ни инопланетян laughing
      assa67
  5. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:48
    Ну а что они ожидали? Конечно будем испытывать, ибо неча летать у нас над головой всяким там GPSам и иже с ними.
    Корсар0304
  6. vvvjak (Владимир) Сегодня, 08:53
    А что за шум. США сами вышли из договора по ПРО и сбили спутник еще 2008 на высоте 250 км. Китай в 2007 на высоте 850 км. А Россия только 2017 на 100 км высоте. Так что есть куда стремиться и пусть они сильно не "воняют".
    vvvjak
    1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 09:48
      Я не знаю, на какую предельную дальность работает "Нудоль" но
      "которая в ноябре 2017 года продемонстрировала успешный перехват цели на высоте около ста километров».
      Спутники наблюдения летают на высоте 200 км, а gps - 20 000
      так что сотни "маловато будет", добавлять надо, конструкторы
      алекс-сп
      1. san4es Сегодня, 10:31
        Цитата: алекс-сп
        ...Я не знаю, на какую предельную дальность работает "Нудоль"...

        ТТХ ракеты (предположительные):
        Длина около 20 м
        Диаметр корпуса не менее 2 м
        Масса ракеты 9.6 т (предположительная масса броскового варианта ракеты согласно сообщениям СМИ об аварийном пуске 22.04.2015 г. (источник) до 40 т
        Наименование ракеты / комплекса развитие 51Т6 комплекс 14Ц033
        14А042
        Дальность действия до 1000-1500 км 200-300 км 500-1000 км
        Высота поражения 50 ? - 500-800 км 20 ? - 120 км ? до 500 км

        http://militaryrussia.ru/blog/topic-806.html
        san4es
  7. vvvjak (Владимир) Сегодня, 09:56
    Народ не понял. Вчера был старшиной - сегодня старлей. За что на ВО так быстро в звании повышают? (Извиняюсь, что не по теме).
    vvvjak
    1. san4es Сегодня, 10:26
      Цитата: vvvjak
      ... За что на ВО так быстро в звании повышают? (Извиняюсь, что не по теме).

      ...Это в кредит fellow wink
      san4es
      1. vvvjak (Владимир) Сегодня, 10:28
        Сколько процентов годовых? laughing
        vvvjak
  8. Rossia (Ivan) Сегодня, 10:38
    японское издание The Diplomat получило "из источников в Пентагоне", затем было скопипащенно Лента.ру и ,наконец, появилось тут, с заголовком "Пентагон зафиксировал")
    Rossia
  9. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 10:45
    Вай какой не хороший В. В.: зачем ему такие системы? Теперь он может " охотиться" на спутники..
    Помните как мы в детстве из рогаток по воробьям лупасили? У нас их называли:*иды.
    Монархист
  10. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 10:47
    Цитата: san4es
    Цитата: алекс-сп
    ...Я не знаю, на какую предельную дальность работает "Нудоль"...

    ТТХ ракеты (предположительные):
    Длина около 20 м
    Диаметр корпуса не менее 2 м
    Масса ракеты 9.6 т (предположительная масса броскового варианта ракеты согласно сообщениям СМИ об аварийном пуске 22.04.2015 г. (источник) до 40 т
    Наименование ракеты / комплекса развитие 51Т6 комплекс 14Ц033
    14А042
    Дальность действия до 1000-1500 км 200-300 км 500-1000 км
    Высота поражения 50 ? - 500-800 км 20 ? - 120 км ? до 500 км

    http://militaryrussia.ru/blog/topic-806.html

    Вполне достаточно, чтобы нервы кое у кого расшатались
    Монархист
  11. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 10:50
    Цитата: Masya Masya
    так это же не против штатов, это против агрессивных инопланетян!!! wink пусть успокоятся...

    Спасибо,что успокоили, а то валерьянки не хватит
    Монархист
  12. Старый26 (Владимир) Сегодня, 11:49
    Цитата: КВУ-НСвД
    Мобильный Нудоль , С-500 - вот теперь и уследите за нашим уровнем и возможностями ПРО . То она под Москвой сгруппировывалась , а теперь "во всех кинотеатрах страны " laughing

    Не уследить за уровнем и возможностями ПРО? Да перестаньте. Испытания идут и будут идти, но говорить о том. что они не могут уследить - по крайней мере заниматься самоуспокоением. Пока даже под Москвой вся эта система не в полном составе. Ракет дальнего перехвата нет, списаны по старости. Ракеты ближнего перехвата испытываются. Пока что из 6 пусков только 4 было нормальных. О испытании ракет для комплекса С-500 пока даже и не слышно. Это как с ракетой 40Н6. Некоторые ее уже лет 15 назад на вооружение поставили, ан нет, выясняется, что проходит пока только испытания и если все пойдет нормально появится в войсках в комплексах С-400

    Поэтому ни о каких "во всех кинотеатрах страны" речи сейчас не идет. Дай Бог, чтобы московскую зону ПРо довести до ума...
    Старый26
  13. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:50
    Советского Союза нет, а Советские ракеты до сих пор готовы кузькину мать империалистам с буржуеми устроить.
    MoJloT
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