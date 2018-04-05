10:43 05 апреля

Операция "Антидот". Организаторы и исполнители провокации в Солсбери

Британская лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества, которое было применено в Солсбери. Почему?



Редактор американского журнала "Culture Wars" ("Культурные войны") Э. Майкл Джонс пришел к выводу, что отравление бывшего агента ГРУ, шпионившего в пользу Великобритании, Сергея Скрипаля и его дочери, было осуществлено под "фальшивым флагом" британской спецслужбой МИ-5. Свои мысли он изложил 2 апреля в интервью иранскому англоязычному телевизионному каналу "Press TV". Он подчеркнул, что "Британия только следит за элитой Соединенных Штатов в этом вопросе и демонизирует Россию, а страны Европейского союза лишь следуют примеру Британии в этом вопросе". Но раз так, то МИ-5 могла быть только исполнителем этого преступления, а заказчики находятся по другую сторону океана.


Лист из британской презентации с перечнем "преступлений" России


В британской презентации, рассчитанной на умственный уровень двоечников из начальной школы и на руководство стран Запада, в качестве "доказательства" вины России в отравлении было сказано: "Ни одна страна, кроме России, не обладает необходимыми возможностями и мотивами. Другого правдоподобного объяснения этому нет". Но так ли это на самом деле?

На последней странице своей презентации, авторы этого шедевра сами не заметили, как высветили заказчиков данной провокации. Они перечислили предыдущие "преступления" России. Любому человеку, который следит за политическими событиями в мире известно, что ни по одному из этих деяний в отношении России не имеется ни одного доказательства, а по ряду событий, например, по войне в Южной Осетии, вообще было официально установлено, что боевые действия начали вооруженные силы Грузии, а не Россия. То есть, весь английский перечень — это набор фейков и лжи, призванный демонизировать Россию перед глазами мирового сообщества. Однако, британцы, встраивают в одну логическую цепочку с остальными "преступными деяниями" России и отравление Скрипаля и, показывая, что все эти лживые обвинения являются стадиями одной и той же программы по очернению нашей страны.

Посмотрим, кто больше всех надрывался, стараясь обвинить Россию в перечисленных деяниях, отчитывающихся с 2006 года, то есть с того времени, когда Россия начала показывать первые признаки выхода из под внешнего управления. В первую очередь это руководство США, которое является лишь ширмой, скрывающей реальных властителей этой страны, да и большей половины мира. Не секрет, что почти все американские президенты, начиная с Вудро Вильсона, прежде чем избираться на пост, получают одобрение, так сказать ярлык на княжение, в различных глобалистских структурах, организованных мировой финансовой закулисой. Изначально это был только Совет по международным отношениям, позднее такими структурами стали Бильдербергский клуб и ряд других закулисных организаций. В США, в последнее время прижилось название этой структуры — "Глубинное государство".

На последнем расширенном заседании Бильдербергского клуба, состоявшемся в американском городке Шантильи в 2017 году, среди присутствующих находился советник по национальной безопасности президента США Герберт Рэймонд Макмастер. По "странному стечению обстоятельств" Трамп отправил "самого гениального и героического генерала" современной Америки МакМастера в отставку в самый разгар шумихи относительно отравления Скрипаля. Не почуял ли Трамп, что наличие МакМастера за спиной может скомпрометировать его самого в случае выявления истинных организаторов провокации в Солсбери?

Бывший советник по национальной безопасности президента США генерал Макмастер


На той же сходке в Шантильи присутствовал бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Именно после его визита в Киев в апреле 2014 года, было принято решение о проведении силовых акций на Донбассе. "Бреннан фактически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие на Украине", — утверждал бывший президент Украины Янукович. В презентации, представленной британцами, дестабилизация Украины отнесена на счет России.

Там же находился король Голландии и министр обороны этой страны Жанин Хеннис-Плассхарт. Вероятно, их присутствие обуславливалось необходимостью консультаций по дальнейшей фабрикации дела в отношении России относительно сбитого летом 2014 года "Боинга" над Донбассом.

На сборище Бильдербергского клуба засветился главный обозреватель по иностранным делам британской газеты "The Financial Times" Гедеон Рахман. Именно это издание 9 марта поспешило развенчать доводы российской стороны о том, что России не было надобности травить какого-то давно отработанного шпиона. "The Financial Times" заявила, что Скрипаль, оказывается, продолжал работать на разведывательные службы Великобритании и других зарубежных государств. То есть представители "Глубинного государства" постарались убедить общественное мнение, что у России был мотив для ликвидации предателя.

Спецслужбы США и Великобритании, а также основные СМИ Запада находятся под контролем этого самого клуба престарелых параноиков, страдающих манией мирового господства, в том числе ЦРУ, MI5, MI6 и наиболее популярные информационные ресурсы, среди которых особенно стоит выделить такие, как телеканал CNN — "Cable News Network", который американские патриоты называют "Crap News Network" ("Сеть чепуховых новостей"), "New York Times", называемый умными людьми, "New York Crimes" ("Нью-йоркские преступления") и "Washington Post". Эту газету многие американцы называют "Washington Compost" ("Вашингтонский компот") из-за несусветной чуши, которая публикуется на ее страницах. Именно политические деятели, входящие в тайные мировые структуры и СМИ, олицетворяющие мнение мировой закулисы, наиболее стараются представить Россию монстром, всплывшим из морских глубин.

Среди основных тем, которые обсуждались на последнем заседании "Бильдербергского клуба", были такие: "Развитие и управление ЕС", "Может ли быть замедлена глобализация?", "Информационные войны", "Роль России в мировом порядке". Набор тем и та грязная информационная война, которая разразилась против нашей страны, свидетельствует о том, что России и ее возрастающей роли в мире там уделялось особенное внимание.

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью интернет-изданию "The Consortium" рассказал, что непосредственным куратором Скрипаля в Москве был сотрудник британской разведки МИ-6 Пабло Миллер, который жил в Солсбери, неподалеку от дома Скрипаля. С этим куратором в связке работал и до сих пор работает "бывший" сотрудник МИ-6 в Москве Кристофер Стил. Эти люди принимали участие в создании "досье на Трампа", в котором старались доказать связи президента США с Россией. Не секрет, что против Трампа ополчилось в США как раз то самое "Глубинное государство". То есть Стил и Миллер работали в интересах мировой закулисы. С учетом того, что премьер-министр Великобритании ввела в международное право признак обвинения "весьма вероятно", можно с таким же успехом сказать, что именно эти люди и разобрались со Скрипалем по заказу тех, для кого они составляли свой доклад о Трампе и России?

Юлия и Сергей Скрипаль до отравления


Эта свистопляска происходит в тот момент, когда Россия готовится провести Чемпионат мира по футболу. Великобритания и ряд других западных стран уже призвали к бойкоту этого мероприятия. Мировой закулисе, жаждущей добить Россию, немыслима сама идея о том, что нашу страну посетят полтора миллиона болельщиков со всего света, и они узрят не Мордор с орками и чудовищами с морского дна, а красивую страну с миллионами отзывчивых, честных и гостеприимных людей. А затем расскажут о своих положительных впечатлениях своим знакомым и друзьям в своих странах.

Британское руководство вряд ли посвящали в курс дела. Тереза Мэй, Борис Джонсон и министр обороны Британии пребывали в полной истерике, в их глазах читался ужас от случившегося. После поднятой англичанами шумихи родился анекдот: "Приходит Лавров к Путину и говорит, что вчера ночью в Солсбери изнасиловали Терезу Мэй. Путин вздохнул и спрашивает: "Всю Россию обвиняют или только меня?"

Премьер-министр Британии и остальные действующие лица этого зловещего спектакля с лихвой использовали создавшуюся ситуацию для того, чтобы скрыть собственные огрехи, а быть может и позорные преступления. Во-первых, им нужно было отвлечь от народа неудачи с "Брекзитом", поскольку, как оказалось, вход в ЕС стоил фунт, а выход два, точно так же, как в криминальных бандах. Выход из ЕС грозит англичанам потерями в размере 30 млрд. евро в ближайшей ежегодной перспективе.

Во-вторых, Туманный Альбион уже несколько лет сотрясают педофильские скандалы, в которых замешаны высшие должностные лица этого государства. Сначала в 2014 году всплыло дело об изнасиловании почти полутора тысяч несовершеннолетних детей в возрасте от 11 до 15 лет в английском городке Ротерем. Когда полицейские попытались наказать виновных, дело быстро спустили на тормозах и виновными, в основном, объявили только тех, кто уже скончался или достиг стадии старческого маразма. Следует заметить, что в тот момент Тереза Мэй занимала пост министра внутренних дел страны.

А перед самым отравлением Скрипаля и его дочери назрел новый педофильский скандал. На этот раз выяснилось, что при полном попустительстве властей в городке Телфорд было изнасиловано около тысячи малолетних девочек, многие из которых были убиты. Об этой грязной истории поведала газета "Mirror", но все это быстро потонуло в мощном потоке лжи об отравлении Скрипаля и его дочери.

С мотивами, организаторами и исполнителями этой провокации понятно, теперь посмотрим, а были ли возможности у "глубинного государства" отравить Скрипаля и его дочь газом "Новичок"? Поскольку англичане предотвратили смерть Скрипаля и его дочери, которая вообще уже идет на поправку, у англичан имелся антидот. Но его можно получить только при наличии самого нервно-паралитического вещества. То есть в расположенной в 13 км от дома Скрипаля химической лаборатории Портон-Даун имеется образец этого отравляющего вещества.

По словам начальника лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игоря Рыбальченко, отравляющее вещество, схожее с газом А-234, которое по терминологии англичан называется "Новичок", было обнаружено в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США еще в 1998 году. То есть в США велась разработка данного отравляющего вещества.

Нервно-паралитическое вещество, называемое англичанами "Новичок", разрабатывалось в СССР Государственном НИИ органической химии и технологии (ГНИИОХТ), филиал которого находился в Нукусе, в Узбекистане. После развала СССР, Узбекистан стал базой для деструктивных деяний "бильдербергера" Джорджа Сороса. Его Фонд стал "крупнейшим частным инвестором в стране". Узбекистан в ту пору работал в тесном взаимодействии с США для обезвреживания объектов, где тестировался тот самый "Новичок", то есть американцы имели прямой доступ к химическому оружию этого класса. Мировая закулиса имела возможности завладеть советскими образцами "Новичка" в Узбекистане.

Один из лидеров мировой закулисы финансист Джордж Сорос


Анализируя всю цепочку событий, мы вправе предположить, что организаторами провокации в Солсбери являются структуры "Глубинного государства", имеющего серьезное влияние во всех органах управления стран Запада, а исполнителями являлись сотрудники западных спецслужб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вряд ли ошибалась, когда заявила: "За провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании". Заметьте, она не обвинила правительства этих стран, которые ввиду их малой значимости в мировой политике вряд ли были посвящены в замысел провокации в Солсбери!
Автор: Игорь Семёнов

Использованы фотографии: ru.sputnik-news.ee, www.orel.kp.ru, www.kp.ru, cursorinfo.co.il, tvc.ru
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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:38
    Серые кардиналы планеты и заказывают всю эту музыку у которых реальная власть , а все эти западные премьеры и президенты всего лишь куклы в их руках . Скорее всего так дела и обстоят в этом мире .
    Spartanez300
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:08
      Англичане предотвратили смерть Скрипаля и его дочери. Значит, у англичан имелся антидот.
      зачем им антидот ? там походу вообще никого не травили . Наши "химики" сказали же,что даже после антидота клиент выживший-овощ,после "ноффичка". а вводить нужно срочно,и зная чем отравлен - в этом шоу,такое невозможно.
      Дедкастарый
      1. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:13
        Поскольку англичане предотвратили смерть Скрипаля и его дочери, которая вообще уже идет на поправку, у англичан имелся антидот. Но его можно получить только при наличии самого нервно-паралитического вещества. То есть в расположенной в 13 км от дома Скрипаля химической лаборатории Портон-Даун имеется образец этого отравляющего вещества.

        Если общедоступные сведения об ОВ "Новичок" соответствуют действительности (кроме мемуаров Мирзаянова, других относительно достоверных источников нет), то "Новичок" - это фосфороорганическое ОВ нервно-паралитического действия, ингибитор ацетилхолинэстеразы. Специфического антидота для таких ОВ не существует, в качестве антидота используются атропин и пралидоксим.
        Поэтому утверждение Автора о том, что антидот "можно получить только при наличии самого нервно-паралитического вещества" не соответствует действительности.
        Mik13
        1. groks (Олег) Сегодня, 07:55
          Какой "антидот" от ФО БОВ? Они действуют необратимо.
          groks
          1. ILDM1986 (Ильиных Дмитрий Михайлович) Сегодня, 09:35

            2,5 часа про отравляющие вещества, про интересующую нас тему где-то с 1:10
            все доступным языком - что такое фосфорорганические ОВ, формулы, синтез, особенности действия, как определяются, какие антидоты и т. д.
            ILDM1986
            1. groks (Олег) Сегодня, 10:24
              Ну зачем такое-то? Поколение некст? Текста чтоль нету? Достаточно знать, что если сразу не ввести атропина, который конкурентно отработает по рецепторам, то дальше можно лечить симптоматически. Но сомневаюсь, что весь народ в Лондоне ходит со шприц-тюбиками. Теперь будут, наверное.
              groks
  2. Vard Сегодня, 05:41
    Вся проблема в том что на одну публикацию в нашу защиту тысячи против... Представляется что нужно играть на опережение... Выслать британского посла с формулировкой за вранье... Вот тогда бы они задумались... То есть делать так что бы факт нельзя было скрыть и истолковать по другому...
    Vard
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:22
      Цитата: Vard
      Выслать британского посла с формулировкой за вранье

      good laughing good
      Цитата: Vard
      Вот тогда бы они задумались

      Они бы просто офигели belay
      Такие подачи, и с самого утра... Вы до-о-о-ообрый good yes
      Голован Джек
    2. амурец (николай) Сегодня, 08:06
      Цитата: Vard
      Представляется что нужно играть на опережение...
      На сборище Бильдербергского клуба предлагаю от России послать "Сатану".МО всё равно собирается снимать ракеты с боевого дежурства, вот пусть ракета и поприсутствует на заседании клуба в качестве "Посла доброй воли."
      амурец
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:31
    весь английский перечень — это набор фейков и лжи
    Этим и живут "благородные" английские джентльмены уже не одну сотню лет. Будет это продолжаться и дальше при возникающей у них необходимости для отвлечения внимания от своих черных делишек.
    rotmistr60
  4. Мур (Андрей) Сегодня, 07:11

    Ничего с тех пор не поменялось.
    Мур
    1. Strashila (I) Сегодня, 08:17
      Зачетно good ... можно добавитьиз Вини-Пуха... Это не правильные пчелы... Это жу-жу не спроста.
      Strashila
    2. BAI Сегодня, 09:43
      Да и у Анатоля Франса есть нечто аналогичное.
      «Остров пингвинов» А. Франс — «Начальник Генерального штаба давал показания в полной парадной форме, при всех орденах. Он заявил следующее: «Утверждают, что у нас нет доказательств против Пиро. Это ложь, они у нас есть; у меня в архиве они занимают семьсот тридцать два квадратных метра, что, считая по пятисот килограммов на метр, составит в целом триста шестьдесят шесть тысяч килограммов. Мы располагаем против Пиро документами всех цветов и оттенков; на бумаге всевозможного формата, как-то: «горшок», «венец», «щит», «виноград», «голубятня», «большой орел» и так далее. Самый маленький документ представляет собою листочек размером меньше одного квадратного миллиметра. Самый большой имеет семьдесят метров в длину и ноль метров девяносто сантиметров в ширину». При этом разоблачении публика содрогнулась от гнева».
      BAI
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:18
    Мария Захарова вряд ли ошибалась, когда заявила: "За провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании".

    И секретарь СБ РФ Н.П. Патрушев конкретно назвал - провокация спецслужб великобритании и сша.
    a.s.zzz888
  6. синоби (Юрий) Сегодня, 08:04
    Пора ликвидаторам нашей СВР устроить цепочку инфарктов и несчастных случаев деятелям "глубинного государства".Поставить на место,всё равно нас обвиняют,так пусть не зря.
    синоби
    1. Strashila (I) Сегодня, 08:31
      Напомнить через СМИ высказывание нашего президента о сортирах... а потом он подойдет к микрофону... просто указывая пальцем на зрителей произнесет "БУ"... пусть помучаются стоя у дверей в своих вотер клозетов думая о бренном.
      Strashila
  7. Оператор (Андрей) Сегодня, 08:17
    Автор отстал от жизни - по новым данным британской прессы Скрипалей отравили ядом, разработанным прямо в штаб-квартире СВР в Ясенево (Москва, Новомосковский административный округ , пгт Сосенская, ул.Транспортная, д.81) laughing

    Поскольку сотрудники СВР по определению не специалисты в области фосфорорганических соединений нервнопаралитического действия, некачественный яд подействовал не сразу после того, как Скрипали контактировали с дверной ручкой на выходе из дома в Солсбери, а спустя несколько часов на скамейке в парке, да еще и антидот им ввели через продолжительное время после обнаружения прохожими, вызова скорой помощи и обследования в местной больнице. А как известно, все провинциальные больницы ы Британии тотально оборудованы спецаппаратурой для обнаружения фосфорорганических соединений laughing

    Произошло чудо чудное - Скрипали перебороли боевое отравляющее вещество, вся информация о высокой поражающей способности нервнопаралитических веществ (миллионные доли грамма на кг веса) пошла коту под хвост laughing

    В общем и целом - хайли лайкли.
    Оператор
  8. Strashila (I) Сегодня, 08:22
    Цитата: rotmistr60
    весь английский перечень — это набор фейков и лжи
    Этим и живут "благородные" английские джентльмены уже не одну сотню лет. Будет это продолжаться и дальше при возникающей у них необходимости для отвлечения внимания от своих черных делишек.

    а собственно что у этих "джентльтменов" британского осталось... все скупили понаехавшие, вот и думают как не вложив не пенни захапать все обратно... чтоб еще раз перепродать.
    Strashila
  9. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:41
    Судя по тому, как топорно все делается, никакой мировой закулисы нет. Есть кучка не совсем умных политиков(скорее руководителей спецслужб).
    Сергей985
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