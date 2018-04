Операция "Антидот". Организаторы и исполнители провокации в Солсбери

Британская лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества, которое было применено в Солсбери. Почему?Редактор американского журнала "Culture Wars" ("Культурные войны") Э. Майкл Джонс пришел к выводу, что отравление бывшего агента ГРУ, шпионившего в пользу Великобритании, Сергея Скрипаля и его дочери, было осуществлено под "фальшивым флагом" британской спецслужбой МИ-5. Свои мысли он изложил 2 апреля в интервью иранскому англоязычному телевизионному каналу "Press TV". Он подчеркнул, что "Британия только следит за элитой Соединенных Штатов в этом вопросе и демонизирует Россию, а страны Европейского союза лишь следуют примеру Британии в этом вопросе". Но раз так, то МИ-5 могла быть только исполнителем этого преступления, а заказчики находятся по другую сторону океана.В британской презентации, рассчитанной на умственный уровень двоечников из начальной школы и на руководство стран Запада, в качестве "доказательства" вины России в отравлении было сказано: "Ни одна страна, кроме России, не обладает необходимыми возможностями и мотивами. Другого правдоподобного объяснения этому нет". Но так ли это на самом деле?На последней странице своей презентации, авторы этого шедевра сами не заметили, как высветили заказчиков данной провокации. Они перечислили предыдущие "преступления" России. Любому человеку, который следит за политическими событиями в мире известно, что ни по одному из этих деяний в отношении России не имеется ни одного доказательства, а по ряду событий, например, по войне в Южной Осетии, вообще было официально установлено, что боевые действия начали вооруженные силы Грузии, а не Россия. То есть, весь английский перечень — это набор фейков и лжи, призванный демонизировать Россию перед глазами мирового сообщества. Однако, британцы, встраивают в одну логическую цепочку с остальными "преступными деяниями" России и отравление Скрипаля и, показывая, что все эти лживые обвинения являются стадиями одной и той же программы по очернению нашей страны.Посмотрим, кто больше всех надрывался, стараясь обвинить Россию в перечисленных деяниях, отчитывающихся с 2006 года, то есть с того времени, когда Россия начала показывать первые признаки выхода из под внешнего управления. В первую очередь это руководство США, которое является лишь ширмой, скрывающей реальных властителей этой страны, да и большей половины мира. Не секрет, что почти все американские президенты, начиная с Вудро Вильсона, прежде чем избираться на пост, получают одобрение, так сказать ярлык на княжение, в различных глобалистских структурах, организованных мировой финансовой закулисой. Изначально это был только Совет по международным отношениям, позднее такими структурами стали Бильдербергский клуб и ряд других закулисных организаций. В США, в последнее время прижилось название этой структуры — "Глубинное государство".На последнем расширенном заседании Бильдербергского клуба, состоявшемся в американском городке Шантильи в 2017 году, среди присутствующих находился советник по национальной безопасности президента США Герберт Рэймонд Макмастер. По "странному стечению обстоятельств" Трамп отправил "самого гениального и героического генерала" современной Америки МакМастера в отставку в самый разгар шумихи относительно отравления Скрипаля. Не почуял ли Трамп, что наличие МакМастера за спиной может скомпрометировать его самого в случае выявления истинных организаторов провокации в Солсбери?На той же сходке в Шантильи присутствовал бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Именно после его визита в Киев в апреле 2014 года, было принято решение о проведении силовых акций на Донбассе. "Бреннан фактически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие на Украине", — утверждал бывший президент Украины Янукович. В презентации, представленной британцами, дестабилизация Украины отнесена на счет России.Там же находился король Голландии и министр обороны этой страны Жанин Хеннис-Плассхарт. Вероятно, их присутствие обуславливалось необходимостью консультаций по дальнейшей фабрикации дела в отношении России относительно сбитого летом 2014 года "Боинга" над Донбассом.На сборище Бильдербергского клуба засветился главный обозреватель по иностранным делам британской газеты "The Financial Times" Гедеон Рахман. Именно это издание 9 марта поспешило развенчать доводы российской стороны о том, что России не было надобности травить какого-то давно отработанного шпиона. "The Financial Times" заявила, что Скрипаль, оказывается, продолжал работать на разведывательные службы Великобритании и других зарубежных государств. То есть представители "Глубинного государства" постарались убедить общественное мнение, что у России был мотив для ликвидации предателя.Спецслужбы США и Великобритании, а также основные СМИ Запада находятся под контролем этого самого клуба престарелых параноиков, страдающих манией мирового господства, в том числе ЦРУ, MI5, MI6 и наиболее популярные информационные ресурсы, среди которых особенно стоит выделить такие, как телеканал CNN — "Cable News Network", который американские патриоты называют "Crap News Network" ("Сеть чепуховых новостей"), "New York Times", называемый умными людьми, "New York Crimes" ("Нью-йоркские преступления") и "Washington Post". Эту газету многие американцы называют "Washington Compost" ("Вашингтонский компот") из-за несусветной чуши, которая публикуется на ее страницах. Именно политические деятели, входящие в тайные мировые структуры и СМИ, олицетворяющие мнение мировой закулисы, наиболее стараются представить Россию монстром, всплывшим из морских глубин.Среди основных тем, которые обсуждались на последнем заседании "Бильдербергского клуба", были такие: "Развитие и управление ЕС", "Может ли быть замедлена глобализация?", "Информационные войны", "Роль России в мировом порядке". Набор тем и та грязная информационная война, которая разразилась против нашей страны, свидетельствует о том, что России и ее возрастающей роли в мире там уделялось особенное внимание.Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью интернет-изданию "The Consortium" рассказал, что непосредственным куратором Скрипаля в Москве был сотрудник британской разведки МИ-6 Пабло Миллер, который жил в Солсбери, неподалеку от дома Скрипаля. С этим куратором в связке работал и до сих пор работает "бывший" сотрудник МИ-6 в Москве Кристофер Стил. Эти люди принимали участие в создании "досье на Трампа", в котором старались доказать связи президента США с Россией. Не секрет, что против Трампа ополчилось в США как раз то самое "Глубинное государство". То есть Стил и Миллер работали в интересах мировой закулисы. С учетом того, что премьер-министр Великобритании ввела в международное право признак обвинения "весьма вероятно", можно с таким же успехом сказать, что именно эти люди и разобрались со Скрипалем по заказу тех, для кого они составляли свой доклад о Трампе и России?Эта свистопляска происходит в тот момент, когда Россия готовится провести Чемпионат мира по футболу. Великобритания и ряд других западных стран уже призвали к бойкоту этого мероприятия. Мировой закулисе, жаждущей добить Россию, немыслима сама идея о том, что нашу страну посетят полтора миллиона болельщиков со всего света, и они узрят не Мордор с орками и чудовищами с морского дна, а красивую страну с миллионами отзывчивых, честных и гостеприимных людей. А затем расскажут о своих положительных впечатлениях своим знакомым и друзьям в своих странах.Британское руководство вряд ли посвящали в курс дела. Тереза Мэй, Борис Джонсон и министр обороны Британии пребывали в полной истерике, в их глазах читался ужас от случившегося. После поднятой англичанами шумихи родился анекдот: "Приходит Лавров к Путину и говорит, что вчера ночью в Солсбери изнасиловали Терезу Мэй. Путин вздохнул и спрашивает: "Всю Россию обвиняют или только меня?"Премьер-министр Британии и остальные действующие лица этого зловещего спектакля с лихвой использовали создавшуюся ситуацию для того, чтобы скрыть собственные огрехи, а быть может и позорные преступления. Во-первых, им нужно было отвлечь от народа неудачи с "Брекзитом", поскольку, как оказалось, вход в ЕС стоил фунт, а выход два, точно так же, как в криминальных бандах. Выход из ЕС грозит англичанам потерями в размере 30 млрд. евро в ближайшей ежегодной перспективе.Во-вторых, Туманный Альбион уже несколько лет сотрясают педофильские скандалы, в которых замешаны высшие должностные лица этого государства. Сначала в 2014 году всплыло дело об изнасиловании почти полутора тысяч несовершеннолетних детей в возрасте от 11 до 15 лет в английском городке Ротерем. Когда полицейские попытались наказать виновных, дело быстро спустили на тормозах и виновными, в основном, объявили только тех, кто уже скончался или достиг стадии старческого маразма. Следует заметить, что в тот момент Тереза Мэй занимала пост министра внутренних дел страны.А перед самым отравлением Скрипаля и его дочери назрел новый педофильский скандал. На этот раз выяснилось, что при полном попустительстве властей в городке Телфорд было изнасиловано около тысячи малолетних девочек, многие из которых были убиты. Об этой грязной истории поведала газета "Mirror", но все это быстро потонуло в мощном потоке лжи об отравлении Скрипаля и его дочери.С мотивами, организаторами и исполнителями этой провокации понятно, теперь посмотрим, а были ли возможности у "глубинного государства" отравить Скрипаля и его дочь газом "Новичок"? Поскольку англичане предотвратили смерть Скрипаля и его дочери, которая вообще уже идет на поправку, у англичан имелся антидот. Но его можно получить только при наличии самого нервно-паралитического вещества. То есть в расположенной в 13 км от дома Скрипаля химической лаборатории Портон-Даун имеется образец этого отравляющего вещества.По словам начальника лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игоря Рыбальченко, отравляющее вещество, схожее с газом А-234, которое по терминологии англичан называется "Новичок", было обнаружено в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США еще в 1998 году. То есть в США велась разработка данного отравляющего вещества.Нервно-паралитическое вещество, называемое англичанами "Новичок", разрабатывалось в СССР Государственном НИИ органической химии и технологии (ГНИИОХТ), филиал которого находился в Нукусе, в Узбекистане. После развала СССР, Узбекистан стал базой для деструктивных деяний "бильдербергера" Джорджа Сороса. Его Фонд стал "крупнейшим частным инвестором в стране". Узбекистан в ту пору работал в тесном взаимодействии с США для обезвреживания объектов, где тестировался тот самый "Новичок", то есть американцы имели прямой доступ к химическому оружию этого класса. Мировая закулиса имела возможности завладеть советскими образцами "Новичка" в Узбекистане.Анализируя всю цепочку событий, мы вправе предположить, что организаторами провокации в Солсбери являются структуры "Глубинного государства", имеющего серьезное влияние во всех органах управления стран Запада, а исполнителями являлись сотрудники западных спецслужб.Официальный представитель МИД России Мария Захарова вряд ли ошибалась, когда заявила: "За провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании". Заметьте, она не обвинила правительства этих стран, которые ввиду их малой значимости в мировой политике вряд ли были посвящены в замысел провокации в Солсбери!