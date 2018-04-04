12:12 04 апреля
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Вынуждены жить рядом с гниющей рыбой. Капитан «Норда» - об унижениях со стороны СБУ

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и пограничников, передает РИА Новости заявление капитана Владимира Горбенко.



Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда,
говорится в обращении Горбенко.


Кроме того, несколько дней назад «сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием». Экипаж не имеет возможности удостовериться в сохранности приборов, поэтому, по его словам, «на судне в любой момент может начаться пожар».

Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать,
отметил капитан.

Он также сообщил, что после ареста судна он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.

Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар,
заключил Горбенко.

Напомним, российское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 26 марта. На рыбаков составили административные протоколы за нарушение морской границы и запретили покидать судно.

"Норд", доставлен в порт Бердянска, на него наложен арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Использованы фотографии: Государственная пограничная служба Украины
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Комментарии 86

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  1. Непостижимый Сегодня, 08:25
    Где наш "в сартире замочим"?
    Америкосы похищают наших сограждан и судят у себя... теперь и бандитская Украина начала делать тоже самое.
    Что дальше?!
    Непостижимый
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:28
      Где наши долбанные дипломаты , как обычно сопли жуют . Ложил Киев на требования России с ними по другому надо . Позор власти которая не может постоять за своих граждан .
      Spartanez300
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:32
        Вот и весь показатель заботы о людях , а дипломаты не помогут , там нужна спец операция , что бы не повадно было.
        cniza
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 09:15
          Цитата: cniza
          Вот и весь показатель заботы о людях , а дипломаты не помогут , там нужна спец операция , что бы не повадно было.

          Вот интересно мне - а что "ещё вчера" сделала бы Америка, если бы ИХ рыбацкое судно скаклы держали в Бердянске? Шестой флот в полном составе стоял бы рядом. Как минимум...
          Zoldat_A
      2. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:40
        Цитата: Spartanez300
        Где наши долбанные дипломаты , как обычно сопли жуют .


        Полагаю, что Вы в данном вопросе не правы. Хотя бы отчасти. Представляется что на дип.уровне все же производятся определенные шаги. Вопрос только в том что в сейчас на окраине никто никаких доводов не слушает и до тех пор пока не придут наши (или не наши) вежливые люди - корабль и команда будут претерпевать все невзгоды, лишения и унижение.

        Захват нашего корабля - явная провокация в преддверии Чемпионата мира по футболу, чтобы еще больше раздуть истерию в отношении России,
        Корсар0304
        1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:48
          Этих определенных шагов как выясняется мало и не достаточно , а с людьми там обращаются как со скотиной и для них там сейчас проведенный час как неделя , значит нужно задействовать какие то другие рычаги более весомые .
          Spartanez300
          1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 10:44
            Тут классический цугцванг. Если ничего не сделаем, а будем ноты протеста слать, то выглядим слабаками, устраиваем спецоперацию - агрессоры, о которых так долго вещали украинцы, и новые санкции. По хорошему на нытье со стороны бы забить и вдарить, но тут от воли руководства страны зависит.
            Ушлый_башкорт
        2. kos 75 (Костя) Сегодня, 09:10
          Цитата: Корсар0304
          Цитата: Spartanez300
          Где наши долбанные дипломаты , как обычно сопли жуют .


          Полагаю, что Вы в данном вопросе не правы. Хотя бы отчасти. Представляется что на дип.уровне все же производятся определенные шаги. Вопрос только в том что в сейчас на окраине никто никаких доводов не слушает и до тех пор пока не придут наши (или не наши) вежливые люди - корабль и команда будут претерпевать все невзгоды, лишения и унижение.

          Захват нашего корабля - явная провокация в преддверии Чемпионата мира по футболу, чтобы еще больше раздуть истерию в отношении России,

          Сколько еще гадастей нам терпеть ради этого чемпионата в котором нам ни чего не светит.Может просто стоило закрыть керченский пролив для судов идущих в порты украины до того момента пока не освободят судно и экипаж.
          kos 75
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:35
            Цитата: kos 75
            Сколько еще гадастей нам терпеть ради этого чемпионата в котором нам ни чего не светит

            так зачем тогда нам этот чемпионат?
            Silvestr
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:45
              Цитата: Silvestr
              Цитата: kos 75
              Сколько еще гадастей нам терпеть ради этого чемпионата в котором нам ни чего не светит

              так зачем тогда нам этот чемпионат?

              А причем здесь вообще "чемпионат"?
              Голован Джек
        3. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:22
          Цитата: Корсар0304
          все же производятся определенные шаги.


          Определённых шагов определённо не хватает. wink

          hi
          Ванёк
        4. лом123 Сегодня, 09:32
          да каму нужен такой футбол когда ноги вытирают...
          лом123
          1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 11:26
            К черту этот никчемный футбол, других проблем вывше крыши! То же укропиратство!
            Evgeniy667b
        5. astepanov (Алексей) Сегодня, 09:46
          Цитата: Корсар0304
          Представляется что на дип.уровне все же производятся определенные шаги.
          От "определенных шагов" экипажу ни тепло, ни холодно. Результаты где? Должны быть жесткие (или даже очень жесткие - чтобы впредь неповадно было) действия - разумеется, если наше правительство чувствует за собой правоту и ситуация такова, как нам ее показывают. Сейчас же всё выглядит, как вялая имитация активности.
          astepanov
        6. iouris (iouris) Сегодня, 11:06
          Цитата: Корсар0304
          явная провокация в преддверии Чемпионата мира по футболу

          А если ЧМ не будет? Снова получится "какой-то позор". Хотел бы я послушать, как бы Вы относились к бездействию своего государства, находясь на этой посудине. Развивайте эмпатию.
          iouris
      3. venik (Владимир) Сегодня, 09:30
        Цитата: Spartanez300
        Где наши долбанные дипломаты , как обычно сопли жуют

        ========
        Да не нужно на МИД обрушиваться! Там не всё так просто, как кажется.....
        Проблема в том, что границы территориальных вод на ьАзовском море до сих пор не делимитированы! Это тянется ещё со спора вокруг Тузлы. Тогда (в президентство еще Кучмы, проблему так и не решили, но постановили считать Азовское море внутренним и разделить пополам на Исключительные Экономические Зоны!
        Так вот по информации УкроСМИ (тот конечно еще источник!) траулер был задержан как раз в украинской экономической зоне, где вел "несанкционированный" лов рыбы. А это по международным законам - позволяет задерживать судно..... Разумеется откровенно ХАМСКОЕ отношение к задержанному экипажу оправданий НЕ ИМЕЕТ! Но вот сам факт "задержания".... Может по этому и реакция МИД РФ и была такой "вялой"??
        Трудно поверить, что страна, которая не постеснялась выслать "в ответку" почти сотню иностранных дипломатов (в.т.ч. из самых "влиятельных" стран), вдруг "просела" в "очевидном вопросе"!!
        venik
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:17
          Цитата: venik
          Проблема в том, что границы территориальных вод на ьАзовском море до сих пор не делимитированы!

          Проблема в том, что демаркация границ между РФ и Украиной не проводилась вообще, от слова совсем. Только в 2014 году хохлы в одностороннем порядке что-то там обозначили, но это противоречит всем международным законам и юридически не признается. Так что свои претензии по поводу территориальных вод пусть засунут в известное место.
          helmi8
          1. iouris (iouris) Сегодня, 11:10
            Цитата: helmi8
            демаркация границ между РФ и Украиной не проводилась вообще

            Потому что это линия фронта.
            iouris
          2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:43
            Цитата: helmi8
            Проблема в том

            что в 2004 году Дума и Рада ратифицировали договор Кучмы-Путина об Азовском море, согласно которому море признано внутренним и с совместным хозяйствованием. Прибрежная зона по 12 миль- тер.воды, а остальное общее. Позднее Украина саомтоятельно провела границу по советской административной линии. Ткаим образом, Украина "приобрела" 50% акватории моря. Россия это не признала. После 2014 года, по нашей версии у Украины осталось лишь 30% моря.Это их не устраивает. Карта в настоящее время выглядит так.

            Переговоры бесполезны. Не признание ООН присоединения Крыма дает Украине возможность находиться в рамках международного права.
            Silvestr
      4. 97110 (николай) Сегодня, 09:34
        Цитата: Spartanez300
        Позор власти которая не может постоять за своих граждан .

        Ну, конечно. Власти позор, даёшь...кого? Этих "пострадавших", что, власть под украинский флот послала? До наших сограждан всё никак не дойдёт, что случилось. Что украина - самый страшный на сегодня враг. Который пойдёт на любую, самую страшную, подлость ни на секунду не задумываясь, была бы только команда от америки. Я с 14 года наблюдаю, что это ну никак до наших сограждан не дойдёт. Племянник женился, девочку брал с Донбасса. Ну война же, что не понятно? Ездят друг к другу сами, родители, глазами лупают... Говорю, забери её к себе, потом документы оформите - не понимают. Ну, повезло, ДНР там устоялось. Живут в Ростове теперь. А эти, двое крымских ПОГРАНИЧНИКОВ, что попёрлись за документами об образовании и получили ооочень приличные сроки? Чего всё власть то должна решать? Во власти в капиталистическом государстве люди актуальные проблемы должны решать: процент прибыли на капитал буржуям увеличивать и, если получится, комиссию за это получать. Нигде и ничего про сохранность персонала не сказано, в конце концов бабы новых нарожают. Более того, и остальной пролетариат экономически заинтересован в сокращении своей численности - зарплата выше для дефицитных специалистов.
        97110
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:28
      Морякам надо держаться. А это та посудина, на которой украинские прикордонники захватили в Азовском море керченский сейнер "Норд" с капитаном, 8 рыбаками и женщиной-коком.


      Аристарх Людвигович
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:35
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А это та посудина, на которой украинские прикордонники захватили в Азовском море керченский сейнер "Норд" с капитаном, 8 рыбаками и женщиной-коком.


        есть подозрение что ЧП. с этой посудиной произойдет скоро... азовское море маленькое, мелководное.. да и хрен его знает на кого в тумане нарвешься..
        vorobey
      2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 08:46
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А это та посудина

        Там, на верхнем фото, пиратский флаг что ли? Надо рыбаков вооружать.
        мордвин 3
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:07
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: Аристарх Людвигович
          А это та посудина

          Там, на верхнем фото, пиратский флаг что ли? Надо рыбаков вооружать.


          Володя ненадо рыбаков вооружать.. а то им рыбу ловить некогда будет..

          Соглашение между Правительством России и Кабинетом Министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе от 20 марта 2012 года развивает украино-российские договоренности мирного времени. В связи с фактическим изменением status quo претензии Российской Федерации в отношении вод Азовского моря, видимо, изменятся в сторону увеличения. 21 марта 2014 года МИД РФ (Лавров) заявил, что Керченский пролив после присоединения Крыма к РФ перестаёт быть предметом переговоров с Украиной о разграничении акватории Чёрного и Азовского морей.



          Причем организацию судоходства в Керченском проливе будет контролировать, видимо, исключительно Россия, и проход украинских судов и судов третьего флага в морские порты Азовского моря станет предметом законодательства России.


          есть ведомства которые должны заняться этим всерьез... а что касается провокаций... то как ни готовься но от укуса хомяка или вороньей какашки никто не застрахован..

          кстати поэтому хохлы и стараются договор о дружбе и сотрудничестве с Россией не расторгать..

          Хохлы то ли по скудоумию то ли по недомыслию сами создали прицедент и дали карт бланш России по Азову и проливу керченскому..
          vorobey
          1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 09:34
            Цитата: vorobey
            есть ведомства которые должны заняться этим всерьез.

            Это всё так. А у них всё таки тряпка с Веселым Роджером на посудине имеется. wink
            мордвин 3
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:50
              Цитата: мордвин 3
              А у них всё таки тряпка с Веселым Роджером на посудине имеется


              именно потому как границ в азовском море до сих пор не было... а теперь будут.. и патрульные катера ВМФ будут.. и жабодавка эта украинская дальше камышей теперь и не высунется..
              vorobey
    3. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 09:39
      Цитата: Непостижимый
      Америкосы похищают наших сограждан и судят у себя...

      Ну и как, по Вашему, мы должны защитить наших граждан за пределами РФ, где нет нашего суверенитета, а есть влияние США? В пределах России государство гарантирует защиту, но если Вы за пределами России находитесь, в зоне влияния США - то как Вас защитить?
      Цитата: Непостижимый
      теперь и бандитская Украина начала делать то-же самое.

      Значит, придется отучить их от такой практики. К сожалению, на силовую операцию по освобождению Норда, скорее всего, никто не пойдет. Даже американцы, в точно такой-же ситуации с фактически пиратским захватом их корабля Пуэбло, не решились на силовую операцию. Сделали вывод, что при такой попытке в живых на корабле никто бы не остался. Освободили исключительно дипломатией, хотя поводов для силового вмешательства было куда больше, нежели сейчас у нас.
      Если хотите кричать уракричалки - это ваше право, но для объективной оценки происходящего следовало бы ознакомиться с этим
      https://topwar.ru/35464-kak-vms-kndr-zahvatili-am
      erikanskiy-voennyy-korabl.html
      Чтобы не было опусов вроде
      Цитата: Николай Петров
      Что стало бы с Мексикой, если бы она захватила американское рыболовецкое или торговое судно?

      Да ничего бы не стало - выразили бы озабоченность. Не согласны? - пройдите по ссылке.
      11черный
      1. Дембель77 (Влад) Сегодня, 10:54
        "Норд", доставлен в порт Бердянска, на него наложен арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
        А можно ещё и по столу кулаком постучать... ну как крайнюю меру, конечно. Ну а что мы ещё-то можем. Мы же мировая держава?
        Дембель77
    4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:31
      Цитата: Непостижимый
      Что дальше?!

      дальше? как вариант- конвоирование украинскими истребителями пассажирского самолета из\в Симферополя с посадкой на территории Украины.Сразу столько арестованных! Возможно?
      Silvestr
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:49
        Цитата: Silvestr
        Возможно?

        Нет.
        Голован Джек
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:29
    Вынуждены жить рядом с тоннами гниющей рыбы. Капитан «Норда» рассказал об унижениях со стороны СБУ
    Провокация.С "Новичком" не алё.Теперь замордуют рыбаков.С регулярными подробностями и жуткими подробностями.Но у нас мундиаль на носу.Нас на провокацию не возьмёшь .СКР сейчас возбудится.Внезапную проверку проведём.Перепашим авиабомбами полигон.
    Наблюдатель2014
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:31
    Пиратов топить, корабль и экипаж - выручать... Что остаётся...
    Горный стрелок
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:32
    Похоже, укрошакалы от просто злобного рычания переходят к попыткам ухватить за ноги.
    Химера "агрессора" повисела-повисела в воздухе и начинает исчезать.
    Для её спасения нужен вал провокаций
    Denis Obukhov
  5. Vard Сегодня, 08:33
    Да уж... как то неказисто получается... выходит российское гражданство совершенно не гарантирует защиту...
    Vard
    1. 97110 (николай) Сегодня, 09:50
      Цитата: Vard
      выходит российское гражданство совершенно не гарантирует защиту...

      от собственной глупости. Что, попавшие в плен рыбаки ничего не слышали про отношения России и украины? Почему, когда алкаш влез под колёса, с власти никто не спрашивает? Они ж типа за всё отвечают. Ничего не могу сказать про дела у рыбаков Азова, но так ли уж неожиданно произошедшее? Кто такая эта власть, что виновата и не защитила? Пальцем покажете? Вот этот вот капитан-лейтенант или кап. 3 не обеспечил? Или сразу Путин виноват, уехал на гульки в Стамбул, а тут неожиданно украинцы на давно объявленную ими агрессию ответили? Песни не слышали революционные, наших прадедов и дедов? Там чёткий призыв к тому, что "никто не даст нам ..." с пояснением, что "добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!"
      97110
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:35
    под мостом хахлы теперь будут плавать на корточках, подгоняемые пинками.
    Denis Obukhov
  7. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 08:42
    Опять озабоченности высказываем ? Эту шпану подзаборную угомонить не судьба ? Ну почему мы такие тупые , а ?
    iliitchitch
    1. 97110 (николай) Сегодня, 09:59
      Цитата: iliitchitch
      Ну почему мы такие тупые , а ?

      А потому что буржуям выгодно, чтобы персонал витал мечтами в эмпиреях. У нас капитализм в стране! И главная задача власти - сохранение и увеличение капитала, соблюдение интересов капиталистов. Кто из капиталистов пострадал от ареста Норда? Почему его персонал не потребовал от НЕГО (в описываемой ситуации он-крайний, и экипаж должен с него спрашивать за свою беззащитность) свою безопасность? Там военные риски страхуются? Самому смешно. Где, блин, борец за дело рабочего класса Грудинин и главный коммунист Зюганов? Главный сталинец уже вернулся с украины? Остерегайтесь быть невеждами в политике и экономике!
      97110
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 10:25
        А при чем тут Грудинин и старина Зю? Они то что могут сейчас сделать? Тоже высказать озабоченность или гнев праведный как МИД или нанять наемников и отправит их отбивать судно???
        Мне как многом думается, что мы своих кидаем (да именно так) ради этого ого ЧМ по футболу... Подумаешь 10 человек и старый баркас...бабы ещё нарожают, да и верфи таких посудин тоже наклепают шустро, главное чтоб без скандалов перед ЧМ, а то мало ли что, отменят ещё...
        Архивариус Вася
        1. 97110 (николай) Сегодня, 10:38
          Цитата: Архивариус Вася
          А при чем тут Грудинин и старина Зю?

          Они возглавляют якобы КОММУНИСТИЧЕСКУЮ партию, имеют представительство в Государевой Думе, борются на выборах за пост Президента страны. Вы за Грудинина голосовали? Ну и зачем вы это сделали? То есть Вам и не понятно, за что должна бороться КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия. Вот как раз и за то, чтобы рабочие были защищены от произвола хозяев. Куда пошёл "Норд"? Почему ЕдРО, которое формирует правительство, допустило такое безобразие? Пароход в зоне военных действий? Нет? Почему не объявлена зона! Для настоящих коммунистов великолепный повод поднять дискуссию в парламенте. Но ЭТО что, коммунисты? Грудинин, Вороненков - КОММУНИСТЫ? Вы себя дураком не чувствуете? И дядюшке Зю, и хозяину ЗАО "совхоз...", и господину Сурайкину одинаково на этих несчастных. В лучшем случае гавкнут на Президента, как и мы, здесь собравшиеся.
          97110
          1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:03
            Да, за Грудинина, а не будь его то за Зюганова или иного коммуняку, а не участвуй сами коммунисты в выборах то за Жирика и т.д. главное не за Путина, так как он по любому выиграет - зачем тогда за него голосовать? Сами то подумайте. Ещё раз повторяю что не вижу смысла им как и остальным высказывать недовольствие по этому поводу - слова ничего не решают. Поднять дискуссию можно, поможет это морякам - нет. Путин разве решил эту проблему? Время то прошло сколько. Не, не слышал, есть дела поважнее. Это на счет выборов.
            А на счет Норда, ну что сказать - дурачки, поперлись за богатым уловом куда не надо, авось пронесет, раньше же всегда прокатывало. Ан нет, укроп не дремлет на этот раз! И не понял я, от чьего произвола должны быть защищены моряки Норда, каких хозяев?
            И что за бред вы пишете про зону военных действий?! До вод ДНР они и близко не доплыли. Естественно никто объявлять эту зону не должен. Там ниже в комментариях есть карта где их "повязали" - слишком далеко хлопцы отплыли от наших берегов. Про отношения с Украиной они в курсе. Долго их мурыжить будут теперь....
            Эту провокацию надо бы разрешить именно силовым путем, но куда нам, ЧМ по футбику важнее! Не дай Бог будет скандал.
            Архивариус Вася
            1. 97110 (николай) Сегодня, 11:30
              Цитата: Архивариус Вася
              или иного коммуняку,

              То есть Вам одинаково, за кого голосовать. Что тогда за претензии к власти, если у Вас нет интереса иметь свою власть. Зачем тогда требовать, чтобы буржуи, конституционным образом пришедшие к власти, реагировали на Ваши нужды? Они БУРЖУИ, им одинаково на наши трудности, им бабы новых нарожают. Они китайцев привезут, когда средние азияты кончатся. Рабочая сила всегда будет максимально дешёвой, а Грудинин и Зюганов нужны для того, чтобы рабочая сила этого не понимала. Голосуйте и дальше, за ... коммуняк. Детей нет? Неужели Вам и на них одинаково? На Ваши простые вопросы у меня нет ответов. Не Ленин, извините. Может быть надо смотреть историю РСДРП, как они смогли стать партией, парламентской партией, взять власть в России. Но, пока мы задаём наивные вопросы партии классового антагониста и числим коммунистами Вороненкова и Грудинина, нас будут иметь в строгом соответствии с творчеством г-на Маркса.
              97110
              1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:50
                Соглашусь с тем что наши коммунисты сдулись, но вот в Китае всё идет как по маслу, экономика растет, оборонный потенциал тоже. Они и коммунизм сохранили и в лидеры (ведущие) страны вышли. Вот как так. request
                Архивариус Вася
                1. 97110 (николай) Сегодня, 12:03
                  Цитата: Архивариус Вася
                  Они и коммунизм сохранили и в лидеры (ведущие) страны вышли.

                  Китайцы, дак... Согласен. Погано на душе. Пока появятся по настоящему рабочие партии. Да и появятся ли? А с хозяевами поработал...
                  97110
  8. pavelpavel (Павел Дементьев) Сегодня, 08:42
    Своих не бросаем. Своих не бросаем. Место можно подставить любое.
    pavelpavel
  9. r.h.d. (Andrey) Сегодня, 08:46
    Вот БОЛЕЕ полная информация: https://www.youtube.com/watch?v=RCvMLbV1AXw
    r.h.d.
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:35
      Цитата: r.h.d.
      Вот БОЛЕЕ полная информация: https://www.youtube.com/watch?v=RCvMLbV1AXw

      как обычно у Шария легче узнать информацию, чем у этих всех работников МИДов, консульств, пограничников и служб..бюрократы одним словом.
      Посмотрел, уже как то образно игры судьбами под завывания СМИ (трагедии людей для оправдания своих действий) двух стран. Партнерам до стенки народы.
      Антарес
  10. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:02
    Плагиатом заниматься не буду, просто один человек спрашивал: Что стало бы с Мексикой, если бы она захватила американское рыболовецкое или торговое судно?
    А вот то-то и оно.
    Николай Петров
    1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 09:15
      Цитата: Николай Петров
      Плагиатом заниматься не буду, просто один человек спрашивал: Что стало бы с Мексикой, если бы она захватила американское рыболовецкое или торговое судно?
      А вот то-то и оно.

      Ничего бы не стало.
      11черный
  11. taseka (Александр) Сегодня, 09:05
    Где наши котики, тюлени и всякие там крутые моржи???
    taseka
    1. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 09:12
      В Сирии, уважаемый ! Там мы их: на-на-на .........и ваще........... bully А в Бердянске...... в Бердянске нефти нет request
      Вояка Гамильтон
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 09:24
      Цитата: taseka
      Где наши котики, тюлени и всякие там крутые моржи???

      В телевизоре под глупыми погонялами - где только понабрали разных "Багир", "Бизонов", "Морских дьяволов" и прочей нечисти. Рассказывают детям сказки о белом морском бычке....
      Zoldat_A
    3. Штатский (Геннадий) Сегодня, 09:34
      Сегодня как раз можно увидеть по НТВ. Морские дьяволы. Северные рубежи. "Радуга над Арктикой", 1-я и 2-я серии . В 18.15 начнется, до 21го нуль нуль , с перерывом на новости в 19.00. ( можно оправиться и покурить).
      Штатский
  12. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 09:06
    Печально. Сколько же можно угрожать??? Или все из за мячика???
    Михаил55
  13. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 09:11
    Да здравствует Путин и его суровое мочилово в сортирах!
    Хоть теперь-то ВЫ понимаете, кого ВЫ выбрали на следующие годы?
    Хоть теперь то до вас дошло или ещё нет?
    Что ещё должны сделать наши "партнёры", чтобы до ВАС что-то стало доходить?
    Да... Россия - это не Израиль... Это у них мгновенная и реальная реакция на подобные провокации, а у нас, КАК ВСЕГДА, "выражение озабоченности"... Печально...
    Лично я голосовал за Грудинина!
    Бригадир
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:17
      Цитата: Бригадир
      Лично я голосовал за Грудинина!


      ну и глупец... собчак лучше... я за нее проголосовал.. западло будущим поколениям сделал.. пусть поживут как мы в 90.. когда коммунисты просрали а либералы продали..
      vorobey
    2. Camel (Дмитрий Воронов) Сегодня, 09:22
      Да задолбал ты со своим Грудининым, уже в пятой наверное теме тебя вижу с этим слоганом. Не надоело? Или деньги за знаки платят? P. S. Голосовал за Путина, при этом не считаю себя сильно глупым. А вот такие как ты и тащат страну к развалу!
      Camel
    3. Camel (Дмитрий Воронов) Сегодня, 09:26
      Твой Грудинин по этому вопросу хотя бы сказал что нибудь? Не говоря уже про дела... Выборы прошли и нет его, и никому на фиг не нужен. А ВВП продолжает работать
      Camel
    4. Camel (Дмитрий Воронов) Сегодня, 09:30
      А лично я за Путина. Что это меняет в межгосударственных отношениях? Или мнится, что уж твой то президент им всем показал бы!?!! То-то от него ни слова после выборов...
      Camel
      1. Camel (Дмитрий Воронов) Сегодня, 09:33
        Бригадир, ты уже задрал своим Грудининым!! В каждой теме он, угомонись.
        Camel
    5. next322 (алекс) Сегодня, 09:33
      [quote=Бригадир]Лично я голосовал за Грудинина[/quote

      ]Думаешь твой вороватый еврей-олигарх разрулил бы эту ситуацию на раз два??? laughing сомневаюсь
      next322
    6. 97110 (николай) Сегодня, 10:03
      Цитата: Бригадир
      Лично я голосовал за Грудинина!

      И что делает КПРФ и отдыхающий от политборьбы Грудинин? 10 рабочих засунуты хозяином под арест иностранного государства. Чё коммунисты то молчат? Или эти коммунисты не слышали, что их партия для борьбы за рабочее дело самоназвалась?
      97110
    7. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 10:07
      Цитата: Бригадир
      Лично я голосовал за Грудинина!

      Дафай-дафай , товарищ .
      На следущий день нас начали бы рвать на куски . Ефрейтора в комдивы , красота ... Этот чебурах нарулит , да .
      iliitchitch
  14. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:18
    Нашим компетентным органам сейчас не до простых ситуаций. Турция, Сирия.... Не правильно это. Ответ на провокацию должен был быть мгновенным и при том отбивающим охоту повторять подобное. Пока сильны на слова.
    ODERVIT
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:21
      Цитата: ODERVIT
      Ответ на провокацию должен был быть мгновенным и при том отбивающим охоту повторять подобное


      месть блюдо холодное....

      выше написал про законодательство по Азову..и проливу.. поковыряйте сами нет... удар будет асимметричный.
      vorobey
  15. шурави (Владимир) Сегодня, 09:20
    А кто ни будь вообще смотрел, где рыбачкам рыбачить приспичило?
    шурави
  16. Сибиряк 1975 (Дмитрий) Сегодня, 09:20
    Как задолбали уже наши власти с озабоченностью по любому поводу. А за чемпионат похоже готовы зад подставить, только-бы провести его.
    Сибиряк 1975
    1. Camel (Дмитрий Воронов) Сегодня, 09:41
      Ну да задолбал, сначала олимпиада, потом этот ЧМ, сколько уже утираться можно!
      Camel
  17. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:26
    А не пора ли хахлорожим по соплям надавать.
    sgr291158
  18. Bronevick (Руслан) Сегодня, 09:30
    Экипажу разве не достаточно того что мы проявили озабоченность?
    Bronevick
  19. Доктор Зло (Илья) Сегодня, 09:37
    Скоро на рыбаков ещё и штраф повесят. За биологическое заражение акватории порта.
    Доктор Зло
  20. шурави (Владимир) Сегодня, 09:42
    Вот тоже вопрос, - А какого вообще экипаж туда попёрся?



    Можно ссылаться на международные правила конечно, но то что сами подставились, очевидно.
    шурави
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:49
      Цитата: шурави
      А какого вообще экипаж туда попёрся?

      это зона общего хозяйствования- так рыбку ловят и украинские рыбаки и наши. Всегда.Даже в тот час в этом районе находилось куча сейнеров обеих стран
      Silvestr
  21. Rossia (Ivan) Сегодня, 09:45
    к сожалению, нюхать неприятные запахи всё больше входит в привычку россиян. кто то нюхает свалки в подмосковье, кто то гнилую рыбу. побочный эффект наплевательского к народу отношения власти
    Rossia
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:53
      Цитата: Rossia
      к сожалению, нюхать неприятные запахи всё больше входит в привычку россиян. кто то нюхает свалки в подмосковье, кто то гнилую рыбу. побочный эффект наплевательского к народу отношения власти


      помолчи родной... баб своих от арабов защити сначала а потом уже и за нас переживай..
      vorobey
    2. 97110 (николай) Сегодня, 11:40
      Цитата: Rossia
      побочный эффект наплевательского к народу отношения власти

      А народ не против наплевательского отношения. 2(ДВЕ) коммунистические(по самоназванию) партии в Государевой Думе, но вопроса по аресту 10 рабочих иностранным государством никто ни хозяину, ни Правительству не задаёт. Рано ещё, рабочий класс созреть должен...
      97110
  22. Оператор (Андрей) Сегодня, 09:51
    Какая то странная статья - ни вашим, ни нашим: "административные протоколы за нарушение морской границы".

    Украина официально сообщила, что сейнер был задержан в 15 милях от берега, а морская граница проходит в 12. Единственной рациональным поводом является незаконное ведение морского промысла рыбы в украинской экономической зоне (до 200 миль, но не далее российской экономической зоны). Но тогда в административном протоколе должны фигурировать словосочетания "экономическая зона, незаконный промысел", а не нарушение морской границы.

    Кроме того, границу по определению могут нарушить только иностранные граждане (в данном случае российские), но тогда почему к экипажу сейнера не допускают российского консула?

    На основании записи в украинском административном протоколе Россия должна признать актом пиратства захват российского экипажа и судна в международных водах и далее действовать по международному праву:
    - запретить проход любых украинских кораблей и судов, а также иностранных судов и кораблей, следующих в украинские порты Азовского моря, через российские территориальные воды (Керченский пролив);
    - требовать у Украины возмещения материального и морального ущерба владельцу сейнера и членам экипажа (соответственно 10 млн. и по 1 млн. долларов);
    - пока не заплатят, Керченский пролив для них не открывать.
    Оператор
  23. Опер (Игорь) Сегодня, 09:55
    Цитата: Zoldat_A
    Вот интересно мне - а что "ещё вчера" сделала бы Америка, если бы ИХ рыбацкое судно скаклы держали в Бердянске? Шестой флот в полном составе стоял бы рядом. Как минимум...

    Не нано вот этих инсинуаций никчемных! Напомню вам про задержание иранцами двух американских военных катеров вместе с бравыми плачущими морпехами! Могу еще напомнить о пусках иранцами ракет в непосредственной близости от авианосца "Гарри Трумэн"! Ракеты прошли всего в 1.4 км.от правого борта!!!!)))))) Где был ваш любимый 6 флот вчера, позавчера, во время пуска ракет и пленения американских вояк?! Где были долбанные американские дипломаты со всем госдепом?! Где, драгоценные они были я вас спрашиваю?!
    Опер
  24. Ромин (Ромин) Сегодня, 09:56
    Когда такое огромное и мощное государство,как Россия -постоянный член Совета Безопасности ООН, не может постоять за себя в достаточно легко решаемом маленьком конфликте с государством такого уровня , как Украина, то возникает очень много вопросов к именно к системе государствообразующих ведомств, которые без указки сверху,походе пукнуть не могут- и это ещё один раз подтверждает неполноценность системы ручного управления, т.к. Один человек физически не способен реагировать на все поступающие вызовы. Хотя, при этом совершенно понятно, кто эту систему создал, но я не об этом.
    Это насколько себя и своих граждан надо не уважать, чтобы сидеть жевать сопли столько времени , выражать озабоченность и .... и ничего не делать для освобождения. Многие скажут подожди подожди - работа идёт! Какая на работа? У нас что тут спец операция по вызволению черноморского флота идёт? Где вся информация строго засекречена! Хватит уже этого идиотизма! Народ должен знать что государство делает для защиты своих граждан .
    На сегодняшний момент все , что есть в сухом остатке- озабоченность- она и декларируется государством !
    Вот насколько собственных народ можно воспринимать неполноценным и пренебрежительно к нему относиться, что не давать никакой информации -играть в какую то тихушку, чуть до бунта в Кемерово не довели со своей закрытостью!!!
    Ведь элементарные вещи надо сделаться в информационном пространстве, чтобы граждане понимали и задержанные и "пока ещё нет";)) понимали, что государство работает в этом направлении. Сухое заявление МИДа не относится к широкому освещению этой проблемы!
    И этот бардак у нас во всем!
    Граждан РФ задерживают в третьих странах и депортируют и осуждают на территории США - и? Опять молчок и Никаких ответных действий! Бред какой то государство, что даёт посыл обществу защищайтесь сами? Так Вы дайте тогда чёткую установку , что если где то граждане РФ попали впросак- то это Ваши проблемы и решайте их сами! Занимайтесь самообороной сами! Наличие паспорта гражданина РФ не говорит Вам о том, что Россия готова и будет Вас защищать и освобождать.
    И тогда ,уважаемые коллеги, будет понятно , что если что все сами , кулаками отбиваемся и бегом на границу- пересекаем ее, естественно не на КПП и уф ты дома!
    Ну это же бред!
    Ромин
  25. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 09:59
    Цитата: шурави
    Вот тоже вопрос, - А какого вообще экипаж туда попёрся?



    Можно ссылаться на международные правила конечно, но то что сами подставились, очевидно.


    Согласен.Во первых сами подставились,что так близко к укропам зашли,а во вторых,что безропотно в плен сдались,не предупредив хотя бы свое начальство и не попытавшись связаться с российскими погранцами.Все узнали о факте задержания уже в украинском порту и от украинской стороны.А теперь эти несчастные плачут.Что то подсказывает,что это могут быть подкупленные казачки,которые работают на камеру.
    Xscorpion
  26. Vard Сегодня, 10:21
    Не по теме... но тем не менее о нашем менталитете... Большинство самолётов в России зарегистрированы на Багамских островах... В том числе и государственная компания Аэрофлот... Государственная компания регистрирует самолёты на Багамах... что бы налоги в России не платить... и чего мы после этого хотим?
    Vard
  27. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 10:36
    Цитата: Xscorpion
    подкупленные казачки,которые работают на камеру.

    Ну или дурачки, что поперлись за хорошим уловом туда куда не надо, авось пронесет. Не вышло. Да и вообще что за моряки у которых уже чуть ли не 2 инфаркта случилось, так много не поработаешь.
    Но надо признать посадили нас в лужу грамотно... sad
    Архивариус Вася
  28. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:47
    стоило бы подогнать корабли и предупредить что если в течении нного времени не будут отпущены моряки с судном будут действовать и действовать как с пиратами!
    HMR333
  29. ЗВС Сегодня, 10:48
    А в России чем занимается спецназ? Почему-то в Батуми смогли высадится в порту и навести там порядок, а в Бердянске не могут? Неужели составляет большой труд высадить морской десант под прикрытием кораблей ЧФ и освободить судно и экипаж? А после этого закрыть для Украины Керченский пролив - пусть плавают, как ...овно в Азовской луже.
    ЗВС
  30. V.B. (Владислав) Сегодня, 11:03
    Блокировать Одессу, Бердянск, Мариуполь и т.д.
    V.B.
  31. шурави (Владимир) Сегодня, 11:24
    [quote=Xscorpion][quote=шурави]
    Согласен.Во первых сами подставились,что так близко к укропам зашли,а во вторых,что безропотно в плен сдались,не предупредив хотя бы свое начальство и не попытавшись связаться с российскими погранцами.Все узнали о факте задержания уже в украинском порту и от украинской стороны.А теперь эти несчастные плачут.Что то подсказывает,что это могут быть подкупленные казачки,которые работают на камеру.[/quote]

    Вот вчерашние "Вести":



    На двадцатой минуте (19':30'') заявлено о ловле тюльки.
    Тогда смотрим ареал её распространения:



    http://mi-24v.users.photofile.ru/photo/mi-24v/209
    7934/215128308.jpg

    И ещё раз на маршрут траулера:




    Вот и вопрос, а чего капитан туда попёрся?
    шурави
Картина дня