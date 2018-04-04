Вынуждены жить рядом с гниющей рыбой. Капитан «Норда» - об унижениях со стороны СБУ

Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда,

Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать,

Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар,