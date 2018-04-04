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Вынуждены жить рядом с гниющей рыбой. Капитан «Норда» - об унижениях со стороны СБУ
Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и пограничников, передает РИА Новости заявление капитана Владимира Горбенко.
Кроме того, несколько дней назад «сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием». Экипаж не имеет возможности удостовериться в сохранности приборов, поэтому, по его словам, «на судне в любой момент может начаться пожар».
Он также сообщил, что после ареста судна он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.
Напомним, российское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 26 марта. На рыбаков составили административные протоколы за нарушение морской границы и запретили покидать судно.
"Норд", доставлен в порт Бердянска, на него наложен арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда,говорится в обращении Горбенко.
Кроме того, несколько дней назад «сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием». Экипаж не имеет возможности удостовериться в сохранности приборов, поэтому, по его словам, «на судне в любой момент может начаться пожар».
Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать,отметил капитан.
Он также сообщил, что после ареста судна он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.
Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар,заключил Горбенко.
Напомним, российское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 26 марта. На рыбаков составили административные протоколы за нарушение морской границы и запретили покидать судно.
"Норд", доставлен в порт Бердянска, на него наложен арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
Использованы фотографии: Государственная пограничная служба Украины
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